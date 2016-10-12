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أشهر حالات قضايا عدم تكافؤ النسب في المملكة..إعادة زوجين… وقتل «عروس».. وفسخ نكاح أخرى

12 أكتوبر, 2016 , 7:29 ص
أشهر حالات قضايا عدم تكافؤ النسب في المملكة..إعادة زوجين… وقتل «عروس».. وفسخ نكاح أخرى
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صحيفة المرصد: تناول القضاء حالات مختلفة لقضايا عدم تكافؤ النسب،و كان أشهرها أربع حالات.
الأولى جرت حيثياتها فى الجوف، إذ صدر حكم بتفريق زوجين هما منصور وفاطمة، غير أنه بعد سنوات من الحكم قضت المحكمة العليا والتي تمثل أعلى جهاز قضائي بالمملكة بنقض الحكم وأعادت الزوجين إلى بعضهما.
وبحسب صحيفة عكاظ, كانت الحالة الثانية مع الزوجين عبدالله آل مهدي وسميرة الحازمي المعروفين بقضية عدم تكافؤ النسب بمحافظة القطيف فقد أسدل الستار أخيرا عن قضيتهما وإنهاء معاناتهما التي استمرت لسنوات عدة، إذ أوضح الزوج عبدالله آل مهدي بقوله «قررنا الاجتماع والعودة تحت سقفواحد لعدم صدور حكم شرعي يقضي ببطلان الزواج».
و الثالثة كانت أكثر إيلاما، وبدأت فصولها في تبوك وانتهت بخمس رصاصات قاتلة في جدة، وذلك عندما تتبع شاب شقيقته ولحقها إلى دار الحماية في جدة بزعم اختيارها الزواج من مقيم (عربي) بعد أن كسبت قضية عضل ضد أسرتها.
ولم تنتهى التفاصيل بعد حتى برزت القضية الرابعة في محافظة العيينة حيث صدر حكم بتفريق زوجين ما أثار الجدل مجددا وظلت القضية مادة دسمة لمواقع التواصل الاجتماعي على مدى الأيام الماضية.



تعليقات ( 7 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 7
    12 أكتوبر, 2016 , 7:45 ص

    وجهة نظر

    يا أختي الأب والأخ والأم والعمومه لايعوضون، لكن الزوج يعوض بعشرات الأزواج غيره ، في أي لحظه ممكن يقلب عليك الزوج ويطلقك مثل شربة الماء
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  2. 6
    12 أكتوبر, 2016 , 7:42 ص

    وجهة نظر

    نعوذ بالله من تمرد بعض النساء، ياأختي الفاضله إذا أهلك وعزوتك مارضوا بالرجال ، خلاص الله يبي يرزقك زوج أخير منه وأفضل منه وكل تأخيره فيها خيره من الله
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  3. 5
    12 أكتوبر, 2016 , 7:41 ص

    الله يصلح حال الأزواج والزوجات يارب العالمين أتوقع العلم عند الله الحاله الاولي والثانيه ستنطبق ايضاعلى مها وعلى والعلم عندالله ربماصك العضل هوالبدايه
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  4. 4
    12 أكتوبر, 2016 , 7:37 ص

    حسن

    جهل وتخلف .
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  5. 3
    12 أكتوبر, 2016 , 7:36 ص

    مراقب

    وش المطلوب ،،،،،. مافيه
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  6. 2
    12 أكتوبر, 2016 , 7:35 ص

    سكر نبات

    لافرق بين عربي واعجمي الا بالتقوى. صدق الرسول الكريم
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  7. 1
    12 أكتوبر, 2016 , 7:32 ص

    سكر نبات

    لافرق بين عربي واعجمي الا بالتقوى. صدق الرسول الكريم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

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