  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

شرطة المدينة تُطيح بأربعة أحداث اعتدوا على عامل مطعم للوجبات السريعة بالمدينة-فيديو

12 أكتوبر, 2016 , 12:59 م
شرطة المدينة تُطيح بأربعة أحداث اعتدوا على عامل مطعم للوجبات السريعة بالمدينة-فيديو
  • 1٬623
  • 45
  • حجم الخط

صحيفة المرصد:تمكنت الجهات الأمنية بشرطة المدينة المنورة من القبض على أربعة أحداث وشباب سعوديي الجنسية تتراوح أعمارهم ما بين 16 – 20 عاما بعد أن أوسعوا عامل بوفيه آسيوي ضربا داخل محله.

ووفقاً لصحيفة”الرياض”ذكر العميد فهد الغنام المتحدث الأمني بمديرية المنطقة بأنه تم إحالة الجناة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام حسب الاختصاص بينما لا زال العامل الآسيوي يتلقى العلاج داخل المستشفى وقد حددت مدة الشفاء بسبعة أيام.



تعليقات ( 45 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 45
    12 أكتوبر, 2016 , 13:43 م

    ضب ياكل خنبوقة

    شدي حيلك خنبوقة بالمعرفات والتعلييقات
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 44
    12 أكتوبر, 2016 , 13:42 م

    محمد

    الرافضي ا الارهابي الخبيث يسره أن تقع مثل هذه الاعتداءآت والبلطجة وأن تعم الفوضى في كل مكان كما حصل من تشجيعه بالأمس على مثل هذه الممارسات العدوانية.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 43
    12 أكتوبر, 2016 , 13:41 م

    الكميرا الخفية

    ليسوا أطفال شوارع هم كذا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 42
    12 أكتوبر, 2016 , 13:40 م

    الكميرا الخفية

    لو يحطون كميرات كان طلعت فضائح الجنس الآري سليل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 41
    12 أكتوبر, 2016 , 13:39 م

    خالد

    اللهم عليك بقلم البهتان والكذب اللهم شل اركانه واقطع لسانه وشتت شمله وزلزل الارض من تحت قدمه اللهم اقطع نسله وافضح شره واجعل دائرة السوء عليه امين
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  6. 40
    12 أكتوبر, 2016 , 13:38 م

    ت 35

    إنته يا تعليق 35 شو قاعد تبرطم..هندي يحاول يتكلم شامي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 39
    12 أكتوبر, 2016 , 13:37 م

    حمد

    للي ما هو عارف الموضوع تما التحرش الجنسي بالطفل من قبل عامل البوفية واستنجد الطفل باقربائه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  8. 38
    12 أكتوبر, 2016 , 13:34 م
    عدد التعليقات:14371

    قلم الحقيقه

    بدأ يشجع على مثل أعمال البلطجة هذه الذين يقوم به الأشرار التابعين له النتشربين من فكره ويطبقون عمله مثل مايفعل في الخارج عند الأخونجيين أتباعه وأصحابه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 37
    12 أكتوبر, 2016 , 13:34 م

    محب مرصد

    ياليت تعاد تربيتهم هؤلاء اطفال الشوارع وياليت يطبق بحقهم اقصى العقوبه والتشهير بهم في الصحف وجلدهم الف جلده هؤلاء للاسف حتى الحرق قليل فيهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  10. 36
    12 أكتوبر, 2016 , 13:34 م

    خالد

    قلم البهتان والكذب يدخل بعدة معرفات رجالية ونسائية وبعضها من غير اسماء انتبهو منه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 35
    12 أكتوبر, 2016 , 13:33 م

    شو يا زلمه اماراتي عم بيقول عنا شو هاي الحكي هههه عم ما بتدخل العقل
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  12. 34
    12 أكتوبر, 2016 , 13:33 م
    عدد التعليقات:14371

    قلم الحقيقه

    أليس هذا الأخونجي الحقود هو من حرض الكثير من الشباب الصغار للالتحاق بما يسمى بالجهاد في سوريا والعراق ولم قطع لسانه من قبل الحكومة ومنعه من هذا الأمر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 33
    12 أكتوبر, 2016 , 13:32 م

    محمد الشيباني 👺

    وين الأمن عن السوري الذي يبتز السعودية في شرفها مدير الشركه في خبر أمس %@&
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  14. 32
    12 أكتوبر, 2016 , 13:31 م

    -

    23- اللهم اكفنا شرك ياعدو الدين واهل الدين اللهم اكفنا فيه بما شئت يارب العالمين وكفى
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  15. 31
    12 أكتوبر, 2016 , 13:31 م

    منصور

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 30
    12 أكتوبر, 2016 , 13:31 م

    باب الشمس

    مدة الشفاء سبعة ايام قوية !!!!!! يعني يحجزون سبعة ايام وبعدين عند ركبة الشيخ وماطولك ياليل
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  17. 29
    12 أكتوبر, 2016 , 13:30 م
    عدد التعليقات:14371

    قلم الحقيقه

    لأن الأخونجي نفسه شريرة حاقدة على هذا الوطن لايريد له الأمن ولا الأمان فوق أرضه ولايحل السلام ربوعه.فهو مثل عود الكبريت يشعل الحرائق وينفخ بها لتكبر.
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  18. 28
    12 أكتوبر, 2016 , 13:29 م

    إماراتي

    وليش العمالة عنا في الإمارات مو رافعة خشومها علينا ويعاملونا بكل احترام؟؟لأنه في بين الشعب السعودي فئة تعكس قيم سيئة على الشعب كله..العامل مو عبد
    لا يعجبني(4) اعجبني(7)
  19. 27
    12 أكتوبر, 2016 , 13:28 م

    ام الفهود

    مع انني ضد أخذ الحقوق باليد فهذه بلطجة لا تليق بالشباب المسلم ! ولكن يمكن ان يكون هناك سبب اخلاقي وراء ذلك ، فوالله لا يوجد قهر مثل ان ينتهك عرض طفل !
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  20. 26
    12 أكتوبر, 2016 , 13:28 م

    صرخة صمت

    انا اشوف انه أحسن انضرب مو بس كذا لازم تكون في كميرات مراقبة مو بس في المحلات حتى الشوارع العامة .
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  21. 25
    12 أكتوبر, 2016 , 13:28 م

    محمد الشيباني

    مافيه احد يضرب أحد من دون سبب ولا تنسون الطفل الذي كان معهم واشر في يده على الوافد هذا دليل ان فيه تحرش وبلاوي لكن****ه هو المجرم المخطي
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  22. 24
    12 أكتوبر, 2016 , 13:27 م

    الحين تقولون عملهم يمثلهم والبارحة السوري يمثل الشعب كامل وتدعون عليهم وتتشمتون فيهم..الله يسلط عليكم..بعض المعلقين بغض النظر عن الجنسية مرضى بالحقد
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  23. 23
    12 أكتوبر, 2016 , 13:26 م
    عدد التعليقات:14371

    قلم الحقيقه

    الأخونجي الارهابي الخبيث يسره أن تقع مثل هذه الاعتداءآت والبلطجة وأن تعم الفوضى في كل مكان كما حصل من تشجيعه بالأمس على مثل هذه الممارسات العدوانية.
    لا يعجبني(7) اعجبني(0)
  24. 22
    12 أكتوبر, 2016 , 13:25 م
    عدد التعليقات:2073

    توووووونسية

    يستاهلو حتى يعرفو أن الله حق والمملكة فيها قانون وياريت يقولو سبب ضربه لأن الكثير للأسف يفكر في ما بين ..... فقط أي عقله في ذلك لاحول ولاقوة إلا باله
    لا يعجبني(12) اعجبني(13)
  25. 21
    12 أكتوبر, 2016 , 13:24 م

    السعودين على طول يمسك وابن الكلب السوري الجرار المبتز باالسعوديه ليه لحد الان لزم المتحدث الأمني يوضح الخبر وبلاش دلع للسورين ؟؟؟
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  26. 20
    12 أكتوبر, 2016 , 13:23 م

    منصور

    الا تعلمون ان هذاالعمل يبهج الروافظ المجوسيين لانه حدث في مدينة المصطفى عليه الصلاةوالسلام وهم يحبون أي تخريب وازعاج للمصطفى عليهم لعنة الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  27. 19
    12 أكتوبر, 2016 , 13:23 م

    ط

    في سبب لتعدي هذا اذا كان غير كذا فيجب السجن ودفع غرامه اكثر من مليون
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  28. 18
    12 أكتوبر, 2016 , 13:23 م

    ولازال المريض النفسي خنبقه يهذي من آثار اللطم والتطبير ودفع الخمس بيوم عاشوراء المجيد
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  29. 17
    12 أكتوبر, 2016 , 13:22 م

    الحقباني

    علم عوذبالله من شيطان الاسف بعض الاجنبي يخرب سياره اواذا قالت سوف شتكي قال شتكي ان في صديق شرطه وان مافي خوف علم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  30. 16
    12 أكتوبر, 2016 , 13:22 م
    عدد التعليقات:14371

    قلم الحقيقه

    القوية أمسكت وأطبقت عليهم واحالتهم للتحقيق ومن ثم للقضاء الشرعي ليقول كلمته فيهم وعقابهم بسجنهم مددآ طويلة وجلدهم وتغريمهم عن لايقل 100,000 ريال.
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  31. 15
    12 أكتوبر, 2016 , 13:21 م

    المولد

    ياليت يتأدب بقية الحوش واللحوج والعرابجة
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  32. 14
    12 أكتوبر, 2016 , 13:20 م

    منصور

    الله يهديهم ليه الاستعجال بالضرب ولاهي من الرجولة اربعة على واحداعزل والحمدلله انه مامات والا كان طارةرقابكم استسمحومنه واعطوه تعويض والله يتوب عليكم
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  33. 13
    12 أكتوبر, 2016 , 13:20 م

    صرخة صمت

    طيب ليش اوسعوه ضرب ليش ما افصحت شرطة المدينه عن السبب لازم يوضحو الامر للعامه بما ان الڤيديو انتشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  34. 12
    12 أكتوبر, 2016 , 13:19 م
    عدد التعليقات:14371

    قلم الحقيقه

    القوية أمسكت وأطبقت عليهم واحالتهم للتحقيق ومن ثم للقضاء الشرعي ليقول كلكته فيهم وعقابهم بسجنهم مددآ طويلة وجلدهم وتغريمهم عن لايقل 100,000 ريال.
    لا يعجبني(5) اعجبني(0)
  35. 11
    12 أكتوبر, 2016 , 13:17 م
    عدد التعليقات:14371

    قلم الحقيقه

    بالأمس هلل وصفق بعض البلطجية المجرمين وعلى رأسهم الأخونجيين الارهابيين لاعتداء هؤلاءالحثالات على هذا العامل المسكين داخل محله.اليوم يد الحكومة الرشيدة
    لا يعجبني(6) اعجبني(1)
  36. 10
    12 أكتوبر, 2016 , 13:16 م

    سعودي اصيل ( مع مليكي و وطني في الرخى و الشدة )

    من امن العقاب أساء الأدب -
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  37. 9
    12 أكتوبر, 2016 , 13:15 م

    رأي اخر

    لا والله العكس السعودي الا رافع خشمه على الوافد ونفس خايسه ياليت يكون عندك محل تجاري وتشوف بعينك كرهتها العالم فينا العالم بتصرفاتكم الصبيانية
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  38. 8
    12 أكتوبر, 2016 , 13:14 م

    ابو سليمان

    الأمر فيه سر !!! لازم نشوف ويش السبب ؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  39. 7
    12 أكتوبر, 2016 , 13:14 م

    الغامدي

    لاشك أن ماحدث جريمة لكن واضح لم تأتي بالصدفة والإعتداء وإنما لها مسبباتها والتي لم تذكر في الخبر . بعض العمالة يكلمك من راس خشمه وانت جاي تشتري منه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  40. 6
    12 أكتوبر, 2016 , 13:13 م

    كلمة حق

    اذا كان السبب قضية تحرش فعلا فيستاهل اكثر حقة وماجاة واذا غير ذلك يجب ايقاع اشد العقوبة عليهم مهماكانت الاسباب خذ حقة بالطرق النظامية البلد فيها قانون
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  41. 5
    12 أكتوبر, 2016 , 13:11 م

    ابو سليمان

    ماهي الدوافع والا سباب لضرب حتى ولو كان فيه سبب قوي يجب تقديم شكوى لجهة الاختصاص البلد محكوم ماهي فوضى كل واحد ياخذ حقه بيده
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  42. 4
    12 أكتوبر, 2016 , 13:10 م

    خالد القحطاني

    والله لو انهم ،،،،،،كان ماضربوه ،،،أشركوا أبائهم باالعقوبه حتى كل أب يحافظ على أبنائه لأنهم الأساس في التربيه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  43. 3
    12 أكتوبر, 2016 , 13:10 م

    عبدالله المحمد

    حسبنا الله ونعم الوكيل لابد من التشهير بأمثال هؤلاء بعد عقابهم ولابد من معرفة السبب الحقيقي لهذا العنف الغير مبرر وهدى الله الجميع لمايحبه ويرضاه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  44. 2
    12 أكتوبر, 2016 , 13:06 م
    عدد التعليقات:4031

    العنيد

    انا ضد الضرب ولاكن فيه عمال اسلوبهم حقير واستفزازي مع المواطن رافعين خشومهم على السعودي
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  45. 1
    12 أكتوبر, 2016 , 13:05 م

    رحيمي

    مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة آمنة لكل مسلم وهؤلاء عملهم يمثلهم ويمثل تربيتهم أسأل الله أن يطهر مدينة رسوله من كل ظالم معتدي
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم