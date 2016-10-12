شرطة المدينة تُطيح بأربعة أحداث اعتدوا على عامل مطعم للوجبات السريعة بالمدينة-فيديو

صحيفة المرصد:تمكنت الجهات الأمنية بشرطة المدينة المنورة من القبض على أربعة أحداث وشباب سعوديي الجنسية تتراوح أعمارهم ما بين 16 – 20 عاما بعد أن أوسعوا عامل بوفيه آسيوي ضربا داخل محله.
ووفقاً لصحيفة”الرياض”ذكر العميد فهد الغنام المتحدث الأمني بمديرية المنطقة بأنه تم إحالة الجناة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام حسب الاختصاص بينما لا زال العامل الآسيوي يتلقى العلاج داخل المستشفى وقد حددت مدة الشفاء بسبعة أيام.
تعليقات ( 45 )
ضب ياكل خنبوقةشدي حيلك خنبوقة بالمعرفات والتعلييقات
محمدالرافضي ا الارهابي الخبيث يسره أن تقع مثل هذه الاعتداءآت والبلطجة وأن تعم الفوضى في كل مكان كما حصل من تشجيعه بالأمس على مثل هذه الممارسات العدوانية.
الكميرا الخفيةليسوا أطفال شوارع هم كذا
الكميرا الخفيةلو يحطون كميرات كان طلعت فضائح الجنس الآري سليل
خالداللهم عليك بقلم البهتان والكذب اللهم شل اركانه واقطع لسانه وشتت شمله وزلزل الارض من تحت قدمه اللهم اقطع نسله وافضح شره واجعل دائرة السوء عليه امين
ت 35إنته يا تعليق 35 شو قاعد تبرطم..هندي يحاول يتكلم شامي
حمدللي ما هو عارف الموضوع تما التحرش الجنسي بالطفل من قبل عامل البوفية واستنجد الطفل باقربائه
عدد التعليقات:14371
قلم الحقيقهبدأ يشجع على مثل أعمال البلطجة هذه الذين يقوم به الأشرار التابعين له النتشربين من فكره ويطبقون عمله مثل مايفعل في الخارج عند الأخونجيين أتباعه وأصحابه
محب مرصدياليت تعاد تربيتهم هؤلاء اطفال الشوارع وياليت يطبق بحقهم اقصى العقوبه والتشهير بهم في الصحف وجلدهم الف جلده هؤلاء للاسف حتى الحرق قليل فيهم
خالدقلم البهتان والكذب يدخل بعدة معرفات رجالية ونسائية وبعضها من غير اسماء انتبهو منه
عدد التعليقات:14371
قلم الحقيقهأليس هذا الأخونجي الحقود هو من حرض الكثير من الشباب الصغار للالتحاق بما يسمى بالجهاد في سوريا والعراق ولم قطع لسانه من قبل الحكومة ومنعه من هذا الأمر
محمد الشيباني 👺وين الأمن عن السوري الذي يبتز السعودية في شرفها مدير الشركه في خبر أمس %@&
-23- اللهم اكفنا شرك ياعدو الدين واهل الدين اللهم اكفنا فيه بما شئت يارب العالمين وكفى
منصورمخالف للنشر
باب الشمسمدة الشفاء سبعة ايام قوية !!!!!! يعني يحجزون سبعة ايام وبعدين عند ركبة الشيخ وماطولك ياليل
عدد التعليقات:14371
قلم الحقيقهلأن الأخونجي نفسه شريرة حاقدة على هذا الوطن لايريد له الأمن ولا الأمان فوق أرضه ولايحل السلام ربوعه.فهو مثل عود الكبريت يشعل الحرائق وينفخ بها لتكبر.
إماراتيوليش العمالة عنا في الإمارات مو رافعة خشومها علينا ويعاملونا بكل احترام؟؟لأنه في بين الشعب السعودي فئة تعكس قيم سيئة على الشعب كله..العامل مو عبد
ام الفهودمع انني ضد أخذ الحقوق باليد فهذه بلطجة لا تليق بالشباب المسلم ! ولكن يمكن ان يكون هناك سبب اخلاقي وراء ذلك ، فوالله لا يوجد قهر مثل ان ينتهك عرض طفل !
صرخة صمتانا اشوف انه أحسن انضرب مو بس كذا لازم تكون في كميرات مراقبة مو بس في المحلات حتى الشوارع العامة .
محمد الشيبانيمافيه احد يضرب أحد من دون سبب ولا تنسون الطفل الذي كان معهم واشر في يده على الوافد هذا دليل ان فيه تحرش وبلاوي لكن****ه هو المجرم المخطي
عدد التعليقات:14371
قلم الحقيقهالأخونجي الارهابي الخبيث يسره أن تقع مثل هذه الاعتداءآت والبلطجة وأن تعم الفوضى في كل مكان كما حصل من تشجيعه بالأمس على مثل هذه الممارسات العدوانية.
عدد التعليقات:2073
توووووونسيةيستاهلو حتى يعرفو أن الله حق والمملكة فيها قانون وياريت يقولو سبب ضربه لأن الكثير للأسف يفكر في ما بين ..... فقط أي عقله في ذلك لاحول ولاقوة إلا باله
منصورالا تعلمون ان هذاالعمل يبهج الروافظ المجوسيين لانه حدث في مدينة المصطفى عليه الصلاةوالسلام وهم يحبون أي تخريب وازعاج للمصطفى عليهم لعنة الله
طفي سبب لتعدي هذا اذا كان غير كذا فيجب السجن ودفع غرامه اكثر من مليون
الحقبانيعلم عوذبالله من شيطان الاسف بعض الاجنبي يخرب سياره اواذا قالت سوف شتكي قال شتكي ان في صديق شرطه وان مافي خوف علم
عدد التعليقات:14371
قلم الحقيقهالقوية أمسكت وأطبقت عليهم واحالتهم للتحقيق ومن ثم للقضاء الشرعي ليقول كلمته فيهم وعقابهم بسجنهم مددآ طويلة وجلدهم وتغريمهم عن لايقل 100,000 ريال.
المولدياليت يتأدب بقية الحوش واللحوج والعرابجة
منصورالله يهديهم ليه الاستعجال بالضرب ولاهي من الرجولة اربعة على واحداعزل والحمدلله انه مامات والا كان طارةرقابكم استسمحومنه واعطوه تعويض والله يتوب عليكم
صرخة صمتطيب ليش اوسعوه ضرب ليش ما افصحت شرطة المدينه عن السبب لازم يوضحو الامر للعامه بما ان الڤيديو انتشر
عدد التعليقات:14371
قلم الحقيقهالقوية أمسكت وأطبقت عليهم واحالتهم للتحقيق ومن ثم للقضاء الشرعي ليقول كلكته فيهم وعقابهم بسجنهم مددآ طويلة وجلدهم وتغريمهم عن لايقل 100,000 ريال.
عدد التعليقات:14371
قلم الحقيقهبالأمس هلل وصفق بعض البلطجية المجرمين وعلى رأسهم الأخونجيين الارهابيين لاعتداء هؤلاءالحثالات على هذا العامل المسكين داخل محله.اليوم يد الحكومة الرشيدة
سعودي اصيل ( مع مليكي و وطني في الرخى و الشدة )من امن العقاب أساء الأدب -
رأي اخرلا والله العكس السعودي الا رافع خشمه على الوافد ونفس خايسه ياليت يكون عندك محل تجاري وتشوف بعينك كرهتها العالم فينا العالم بتصرفاتكم الصبيانية
ابو سليمانالأمر فيه سر !!! لازم نشوف ويش السبب ؟
الغامديلاشك أن ماحدث جريمة لكن واضح لم تأتي بالصدفة والإعتداء وإنما لها مسبباتها والتي لم تذكر في الخبر . بعض العمالة يكلمك من راس خشمه وانت جاي تشتري منه
كلمة حقاذا كان السبب قضية تحرش فعلا فيستاهل اكثر حقة وماجاة واذا غير ذلك يجب ايقاع اشد العقوبة عليهم مهماكانت الاسباب خذ حقة بالطرق النظامية البلد فيها قانون
ابو سليمانماهي الدوافع والا سباب لضرب حتى ولو كان فيه سبب قوي يجب تقديم شكوى لجهة الاختصاص البلد محكوم ماهي فوضى كل واحد ياخذ حقه بيده
خالد القحطانيوالله لو انهم ،،،،،،كان ماضربوه ،،،أشركوا أبائهم باالعقوبه حتى كل أب يحافظ على أبنائه لأنهم الأساس في التربيه
عبدالله المحمدحسبنا الله ونعم الوكيل لابد من التشهير بأمثال هؤلاء بعد عقابهم ولابد من معرفة السبب الحقيقي لهذا العنف الغير مبرر وهدى الله الجميع لمايحبه ويرضاه
عدد التعليقات:4031
العنيدانا ضد الضرب ولاكن فيه عمال اسلوبهم حقير واستفزازي مع المواطن رافعين خشومهم على السعودي
رحيميمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة آمنة لكل مسلم وهؤلاء عملهم يمثلهم ويمثل تربيتهم أسأل الله أن يطهر مدينة رسوله من كل ظالم معتدي