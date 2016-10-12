شرطة المدينة تُطيح بأربعة أحداث اعتدوا على عامل مطعم للوجبات السريعة بالمدينة-فيديو

صحيفة المرصد:تمكنت الجهات الأمنية بشرطة المدينة المنورة من القبض على أربعة أحداث وشباب سعوديي الجنسية تتراوح أعمارهم ما بين 16 – 20 عاما بعد أن أوسعوا عامل بوفيه آسيوي ضربا داخل محله.

ووفقاً لصحيفة”الرياض”ذكر العميد فهد الغنام المتحدث الأمني بمديرية المنطقة بأنه تم إحالة الجناة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام حسب الاختصاص بينما لا زال العامل الآسيوي يتلقى العلاج داخل المستشفى وقد حددت مدة الشفاء بسبعة أيام.