بالصور: إغلاق بحيرة النورس يتسبب في نفوق آلاف الأسماك بكورنيش جدة

صحيفة المرصد: فوجئ مرتادو كورنيش جدة ، صباح اليوم، بآلاف الأسماك النافقة في البحيرة، في حين شرع عديد من العمالة في انتشال أعداد كبيرة من تلك الأسماك، وهو ما يمثل مخاطر غذائية في حال بيعها بالأسواق.

وبحسب موقع سبق كان أهالي جدة قد أبدوا تخوّفهم من ظهور بحيرة أربعين جديدة في الكورنيش الأوسط؛ من جرّاء إغلاق ممر مائي في بحيرة النورس الشهيرة، عقب بدء تنفيذ مشروع عين جدة، بالقرب من جزيرة النورس.

وتوجّهت الشركة المنفذة لإغلاق الممر المائي للبحيرة الواقعة بين شاطئ الكورنيش وجزيرة النورس، التي يرتادها الآلاف من المتنزهين في جدة؛ ما يشكل تهديداً للبيئة البحرية، واحتمالية كارثة بيئية جديدة تكتم أنفاس رواد كورنيش المحافظة الغربية.

يأتي ذلك مع مواصلة أمانة جدة خلال ذراعها الاقتصادية المتمثلة في شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني في تطوير مشروع “عين جدة” الواقع بجوار ميدان النورس؛ حيث يقع المشروع على مساحة 36 ألف متر مربع، وقد تم طرحه في مزايدة عامة، وكانت المفاجأة عندما انتقلت آليات المشروع لإغلاق الممر المائي للبحيرة الواقعة بين المشروع وبين جزيرة النورس؛ بحجة إنشاء ممشى لمرتادي البحر، إلا أن هذا الإغلاق أوقف مرور المياه للبحيرة وبالتالي حدوث مشكلة بيئية.