شاهد بالصور: لحظة قيام بلدية جدة بهدم محلات لفتح شارعين استولى عليهما رجل أعمال بحي البوادي

صحيفة المرصد: فتحت بلدية المطار الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، اليوم الأربعاء، الشارعين اللذين استولى عليهما رجل أعمال في حي البوادي بشمال المحافظة وبهدف تحويلهم إلى 80 كشكاً للتأجير وذلك بحسب موقع”سبق”.

وجاء ذلك بعد توجيه من محافظ جدة الأمير”مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز ” لأمانة محافظة جدة بفتح الشارعين ,كما الكهرباء والمياه بقطع خدمات الكهرباء والمياه عن المحلات.

كما حضر محامي رجل الأعمال إلى الموقع وطالب بإيقاف العمل ثم استدعى دوريات الأمن لمحاولة إيقاف فتح الشارعين، وطالب بتحرير محضر إلا أن الدوريات رفضت تلبية طلبه،وأيضاً طالب باللجوء إلى الجهات المختصة صاحبة الصلاحية في إيقاف فتح الشارعين.