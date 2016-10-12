شاهد بالصور: لحظة قيام بلدية جدة بهدم محلات لفتح شارعين استولى عليهما رجل أعمال بحي البوادي

صحيفة المرصد: فتحت بلدية المطار الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، اليوم الأربعاء، الشارعين اللذين استولى عليهما رجل أعمال في حي البوادي بشمال المحافظة وبهدف تحويلهم إلى 80 كشكاً للتأجير وذلك بحسب موقع”سبق”.
وجاء ذلك بعد توجيه من محافظ جدة الأمير”مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز ” لأمانة محافظة جدة بفتح الشارعين ,كما الكهرباء والمياه بقطع خدمات الكهرباء والمياه عن المحلات.
كما حضر محامي رجل الأعمال إلى الموقع وطالب بإيقاف العمل ثم استدعى دوريات الأمن لمحاولة إيقاف فتح الشارعين، وطالب بتحرير محضر إلا أن الدوريات رفضت تلبية طلبه،وأيضاً طالب باللجوء إلى الجهات المختصة صاحبة الصلاحية في إيقاف فتح الشارعين.
تعليقات ( 18 )
مواطن محب لوطنهيجب تغريمه كل مااستفاده من اجارات وتحميله اجرةالازالةوالخدمات
السؤال الأهممتى تتم محاكمته والتشهير به ليكون عبرة لغيره ويقومون بارجاع المال العام للدولة فهم كثر وتحديدا في مدينة جدة.
الهاشميشين وقوي عين ماكفاكم ٣٠ سنه مستولين ع الشارع وبعد تستعبط ع الازاله ان شاء الله غرامة مليونية
أبو محمدكيف تم إيصال التيار الكهربائي والماء ؟؟؟؟ واين الامانة من الشارعين ؟؟؟؟
saleh33اوكي نريد حكم الله فيه قطع يده او جز راسه في ميدان عام وهذا ابسط انواع العدل وحقوق الناس والبلد
يالطيفتحلمون يعاقب لاعلم كيف وافق على الازاله سي عجيب مثار ورج الدنيا اقام محامي علشان يسكتون ميطالبونه
الحمد للهنرجو من أمير المنطقه أن لا يجعلها تمر بسلام نطالب بدفع الإجارات إلى صندوق الدوله للفترة كامله ويحاكم ويدفع غرامة لاتقل عن عشرين مليون ريال ويسجن لاعتد
عدد التعليقات:4033
العنيدقاعد اضحك من هالمحامي اقول قم بس قم انت تدافع عن لص ...شكرا إلى إمارة مكه المكرمه وإلى الأمام
إمرأهبعد شين وقوي عين
الحمد للهكم سنه وهو مستفيد لازم يدفعها وتقدر بعدها غرامة مالية بسبب تعطيل الطريق لكل هذه المده ويشهر به هذا لص لازم يتئدب والباقين هذا أصغر فيه حدائق وغيرها
عدد التعليقات:4033
العنيدكيف وصلت له المياه والكهرباء؟؟؟؟
ترامبالسؤل من قبض الثمن مقابل هذه السرقه؟؟؟؟
بندولصباح الليل لولا المسناجرين ماكان دريتو سبحان الله يفضح الله الحرامي ولو بعد حين
إستشاري صحنريد غرامة على رجل الأعمال المذكور تسجل في موسوعة جينيس ولايترك الإثنين اللي قبله وشكرا على تطبيق النظام على الجميع .وهكذ فلتكن العدالة .
يالطيفطيب الازاله الوهميه وتمت طيب هو هل يعاقب او مثل تمثيليه الازاله
2السكن والاجار
المجهربلديه في شمال المحافظه عاثو فسادا حسبي الله ونعم الوكيل اتمنى من الجهات الرقابيه متابعتهم واغلبهم قرايب
الكابوسومين السبب ومين المتستر يعني الوحده الصحيه مثلا لا هيه البلديه لديها التراخيص و المخطاطات السؤل من قبض الثمن مقابل هذه السرقه