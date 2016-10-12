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شاهد بالصور: لحظة قيام بلدية جدة بهدم محلات لفتح شارعين استولى عليهما رجل أعمال بحي البوادي

12 أكتوبر, 2016 , 16:18 م
شاهد بالصور: لحظة قيام بلدية جدة بهدم محلات لفتح شارعين استولى عليهما رجل أعمال بحي البوادي
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صحيفة المرصد: فتحت بلدية المطار الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، اليوم الأربعاء، الشارعين اللذين استولى عليهما رجل أعمال في حي البوادي بشمال المحافظة وبهدف تحويلهم إلى 80 كشكاً للتأجير وذلك بحسب موقع”سبق”.

وجاء ذلك بعد توجيه من محافظ جدة الأمير”مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز ” لأمانة محافظة جدة بفتح الشارعين ,كما الكهرباء والمياه بقطع خدمات الكهرباء والمياه عن المحلات.

كما حضر محامي رجل الأعمال إلى الموقع وطالب بإيقاف العمل ثم استدعى دوريات الأمن لمحاولة إيقاف فتح الشارعين، وطالب بتحرير محضر إلا أن الدوريات رفضت تلبية طلبه،وأيضاً طالب باللجوء إلى الجهات المختصة صاحبة الصلاحية في إيقاف فتح الشارعين.

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تعليقات ( 18 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 18
    12 أكتوبر, 2016 , 17:40 م

    مواطن محب لوطنه

    يجب تغريمه كل مااستفاده من اجارات وتحميله اجرةالازالةوالخدمات
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  2. 17
    12 أكتوبر, 2016 , 17:32 م

    السؤال الأهم

    متى تتم محاكمته والتشهير به ليكون عبرة لغيره ويقومون بارجاع المال العام للدولة فهم كثر وتحديدا في مدينة جدة.
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  3. 16
    12 أكتوبر, 2016 , 17:29 م

    الهاشمي

    شين وقوي عين ماكفاكم ٣٠ سنه مستولين ع الشارع وبعد تستعبط ع الازاله ان شاء الله غرامة مليونية
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  4. 15
    12 أكتوبر, 2016 , 17:29 م

    أبو محمد

    كيف تم إيصال التيار الكهربائي والماء ؟؟؟؟ واين الامانة من الشارعين ؟؟؟؟
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  5. 14
    12 أكتوبر, 2016 , 17:16 م

    saleh33

    اوكي نريد حكم الله فيه قطع يده او جز راسه في ميدان عام وهذا ابسط انواع العدل وحقوق الناس والبلد
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  6. 13
    12 أكتوبر, 2016 , 17:06 م

    يالطيف

    تحلمون يعاقب لاعلم كيف وافق على الازاله سي عجيب مثار ورج الدنيا اقام محامي علشان يسكتون ميطالبونه
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  7. 12
    12 أكتوبر, 2016 , 16:56 م

    الحمد لله

    نرجو من أمير المنطقه أن لا يجعلها تمر بسلام نطالب بدفع الإجارات إلى صندوق الدوله للفترة كامله ويحاكم ويدفع غرامة لاتقل عن عشرين مليون ريال ويسجن لاعتد
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  8. 11
    12 أكتوبر, 2016 , 16:55 م
    عدد التعليقات:4033

    العنيد

    قاعد اضحك من هالمحامي اقول قم بس قم انت تدافع عن لص ...شكرا إلى إمارة مكه المكرمه وإلى الأمام
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  9. 10
    12 أكتوبر, 2016 , 16:53 م

    إمرأه

    بعد شين وقوي عين
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  10. 9
    12 أكتوبر, 2016 , 16:53 م

    الحمد لله

    كم سنه وهو مستفيد لازم يدفعها وتقدر بعدها غرامة مالية بسبب تعطيل الطريق لكل هذه المده ويشهر به هذا لص لازم يتئدب والباقين هذا أصغر فيه حدائق وغيرها
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  11. 8
    12 أكتوبر, 2016 , 16:52 م
    عدد التعليقات:4033

    العنيد

    كيف وصلت له المياه والكهرباء؟؟؟؟
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  12. 7
    12 أكتوبر, 2016 , 16:44 م

    ترامب

    السؤل من قبض الثمن مقابل هذه السرقه؟؟؟؟
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  13. 6
    12 أكتوبر, 2016 , 16:43 م

    بندول

    صباح الليل لولا المسناجرين ماكان دريتو سبحان الله يفضح الله الحرامي ولو بعد حين
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  14. 5
    12 أكتوبر, 2016 , 16:37 م

    إستشاري صح

    نريد غرامة على رجل الأعمال المذكور تسجل في موسوعة جينيس ولايترك الإثنين اللي قبله وشكرا على تطبيق النظام على الجميع .وهكذ فلتكن العدالة .
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  15. 4
    12 أكتوبر, 2016 , 16:36 م

    يالطيف

    طيب الازاله الوهميه وتمت طيب هو هل يعاقب او مثل تمثيليه الازاله
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  16. 3
    12 أكتوبر, 2016 , 16:35 م

    2

    السكن والاجار
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  17. 2
    12 أكتوبر, 2016 , 16:33 م

    المجهر

    بلديه في شمال المحافظه عاثو فسادا حسبي الله ونعم الوكيل اتمنى من الجهات الرقابيه متابعتهم واغلبهم قرايب
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  18. 1
    12 أكتوبر, 2016 , 16:27 م

    الكابوس

    ومين السبب ومين المتستر يعني الوحده الصحيه مثلا لا هيه البلديه لديها التراخيص و المخطاطات السؤل من قبض الثمن مقابل هذه السرقه
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