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فيديو: شاهد كيف رد ثوار الأحواز بعد استفزاز النظام الإيراني لهم بصورة نمر النمر!

12 أكتوبر, 2016 , 18:19 م
فيديو: شاهد كيف رد ثوار الأحواز بعد استفزاز النظام الإيراني لهم بصورة نمر النمر!
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صحيفة المرصد: أقدم ثوار أحوازيون على حرق صورة الإرهابي نمر النمر في اليوم العاشر من محرم في حي الثورة غربي مدينة الأحواز العاصمة وعناصر المخابرات ومليشيا الباسيج تهرع إلى المكان بحثا عن المنفذين.

قالت مصادر المكتب الإعلامي لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز -أحوازنا- إن ثوار أحوازيين قاموا بحرق صورة الإرهابي نمر النمر في اليوم العاشر من محرم الموافق ل 11 أكتوبر الجاري بعد ما وضعت بلدية مدينة الأحواز العاصمة صورة كبيرة للأخير على مدخل المبنى المطل على الشارع العام في إجراء اعتبره الكثير من الأحوازيين استفزازا لمشاعرهم.

وبعد حرق صورة الإرهابي النمر هرعت قوات كبيرة من مليشيا البسيج والمخابرات إلى مكان الحدث وقامت بتسيير دوريات في شوارع حي الثورة بحثا عن الثوار الذين قاموا بحرق الصورة.

ونشر الحساب الرسمي لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطعا مصورا يظهر فيه شاب أحوازي وهو يقوم بحرق صورة الإرهابي نمر النمر.

ويرى مراقبون أن حرق صور رموز الفتن والإرهاب التي يتم نصبها من قبل قوات الاحتلال في الأحواز يعتبر تحديا كبيرا للاحتلال حيث يكشف بشكل واضح الاختلافات الفكرية والعقدية بين الأحوازيين والدولة الفارسية.

وأضافت المصادر أن عناصر مليشيا البسيج التي ترعى المواكب الصفوية في الأحواز هي من تشرف على نصب العديد من لافتات التي تحمل صور وعبارات تحرض ضد المملكة العربية السعودية وكذلك أهل السنة والجماعة.



تعليقات ( 30 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 30
    12 أكتوبر, 2016 , 19:48 م

    كاره الامويين

    مخالف للنشر
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  2. 29
    12 أكتوبر, 2016 , 19:44 م

    🔹..خالد..أبو..عُمر..🔹

    أعانكم الله وحفظكم ياشعب دولة الأحواز العربية المحتله وبإذن الله ستدحرون هذا المحتل المجوسي الرافضي الصفوي النجس القذر اللعين (واصلوا بارك الله فيكم)
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  3. 28
    12 أكتوبر, 2016 , 19:37 م

    مفقود والوايلي لشخص واحد ولعلمك ايران هي من تدخلت بالشان العربي ولم تحترم سيادة الدول العربية فكلامك مردود عليك ****
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  4. 27
    12 أكتوبر, 2016 , 19:33 م

    الفيصل

    بيض الله وجيهكم يا اخواننا الاحوازيون.والله ينصركم .
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  5. 26
    12 أكتوبر, 2016 , 19:31 م

    وماذا يدل هذا

    ليس فقط ان الاحواز منتهكة شرعيتها وانما دلالة ان ايران تعترف بتمويلها للارهاب بالاعتراف بنمر النمر كاحدى رجالها بالمنطقة لنشر الارهاب.وفق الله الاحواز
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  6. 25
    12 أكتوبر, 2016 , 19:15 م

    كفى كذب

    وهذا الهالك نمر النمر اصبح شهيد لدى ملالي الفرس المجوس ع حسب معنى ارهابهم النجس اسأل الله ان يحصيهم عددا ولايبقي منهم احدا هم ومن اتبعهم من اذنابهم
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  7. 24
    12 أكتوبر, 2016 , 19:13 م

    زايد الوايلي

    بهذا التصرف الارعن قد تقوم جهات اخرى بعمل يسيء الى الاحواز ويقع على من لا ذنب له ...تصرف ارهابي ارعن غير محسوب العواقب
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  8. 23
    12 أكتوبر, 2016 , 19:13 م

    كفى كذب

    وفي القطيف وغيرها من مدن ***يرفع شعارات وصورالخميني وغيره من ملالي المجوس ع المحلات وع كل مكان ولااحد سأل عنهم اعانكم الله ونصركم ايها الاحوازيون
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  9. 22
    12 أكتوبر, 2016 , 19:12 م

    زايد الوايلي

    اشوف الاغلبيه مبسوطين وحنا ويش دخلنا بالفرس .وبعدين تخيلوا العكس صاير زي كذا في شوارع السعوديه من قبل شيعة المملكه
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  10. 21
    12 أكتوبر, 2016 , 19:09 م

    فهد العرماني

    مخالف للنشر
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  11. 20
    12 أكتوبر, 2016 , 19:09 م

    حمد

    لعنة الله على الخميني والخامنئي والروافض وكلابهم واذنابهم ومن ينتمي اليهم ومن يؤيدهم ومن يدعو لهم ومن يناصرهم مجوس كفار صفويين شيعة مجرميين
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  12. 19
    12 أكتوبر, 2016 , 19:07 م

    مفقود

    نمر شيعي والبغدادي وابن لادن والزرقاوي سنه, ماذا افادونا؟
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  13. 18
    12 أكتوبر, 2016 , 19:05 م

    خالد

    عارفينك انو انت ؟؟قلم قم****
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  14. 17
    12 أكتوبر, 2016 , 19:03 م

    مفقود

    الاحواز اقلية في ايران مثلما الشيعه اقلية في السعودية, وعلى الاقلية احترام نظام الاغلبية
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  15. 16
    12 أكتوبر, 2016 , 19:01 م

    الهاشمي

    عقبال ما تنحرق طهران بملاليها
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  16. 15
    12 أكتوبر, 2016 , 18:59 م

    مفقود

    انا انسان قبل ان اكون مسلم سني او شيعي, ليتنا نفهم ذلك
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  17. 14
    12 أكتوبر, 2016 , 18:58 م

    البرنس

    تعليق مفقود شكلك متعاون انت وسيادات ايران هذولا رمم الامه يلا سياده بلا تبن
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  18. 13
    12 أكتوبر, 2016 , 18:58 م

    مفقود

    حنا صدقنا, كل يوم سالف كابول الشيشان البوسنة سوريا اليمن الاحواز بورما, والحسابة تحسب, وش دخل امنا في خلق الله
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  19. 12
    12 أكتوبر, 2016 , 18:56 م

    البرنس

    الله يعطيك القوه والعافيه ويستر عليك يالي احرقت صوره الخنزير الكلب انت رجال والله الاحواز كفو كفو كفو ياخي جيبوهم السعوديه كلهم
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  20. 11
    12 أكتوبر, 2016 , 18:55 م

    يلدرم

    هل هناك من لايزال يشك في أنها حرب بين أهل السنة والجماعة والرافضة ؟!
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  21. 10
    12 أكتوبر, 2016 , 18:51 م

    خلك بعيد حبك يزيد 😊

    تقصدون نمر القذر وليس النمر ، النمر حيوان مفترس وهاذا جبان وهي مندوب فقط للخامنئي أسياده الصفون ولكن تم نتف رأسه بنجاح ولله الحمد .
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  22. 9
    12 أكتوبر, 2016 , 18:50 م

    مفقود

    يجب ان نحترم سيادة الدول, ولا نتدخل بلا احواز بلا هم
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  23. 8
    12 أكتوبر, 2016 , 18:49 م

    -

    هلك الارهابي نمر النمر ونفق وباقي القليل من اذنابه وفروخه اللهم عجل بهلاكهم وتطهير ارض الحرمين منهم يارب العالمين
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  24. 7
    12 أكتوبر, 2016 , 18:38 م

    Mohammed

    خلاص انتهت المجاملات واقولها بصوت عالي الا لعنت الله علي كل شيعي علي وجه الارض وكل خاين لبلده
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  25. 6
    12 أكتوبر, 2016 , 18:37 م

    مدمر

    تسلم يدك حرقت وجه الكفر الى مزبلة التاريخ يا قطو القطو
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  26. 5
    12 أكتوبر, 2016 , 18:36 م

    مسمار

    يااخواننا في الاحواز ابدأو بما هو اكبر من احراق صورة هذا النافق طالما ان لديكم قضيه قوميه تامنون بها اظربو الفرس في مقتل بما هو اكبر من حرق الملصقات
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  27. 4
    12 أكتوبر, 2016 , 18:33 م

    خالد ابو تالا

    استغفر الله العظيم
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  28. 3
    12 أكتوبر, 2016 , 18:32 م

    خالد ابو تالا

    مفقود انت وش دخلك تقول شوارعهم وهم احرار فيها وشوي تقول تخريب طيب الاحواز شوارعهم احوازية وهم احرار فيها لا تعلقلهم صورة ارهابي
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  29. 2
    12 أكتوبر, 2016 , 18:26 م

    مفقود ....***وروح طبر ..
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  30. 1
    12 أكتوبر, 2016 , 18:22 م

    مفقود

    هذا تخريب لا يقبل, شوارعهم وهم احرار بها
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