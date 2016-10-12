“المهاوش” مهاجما صحيفة مصرية : “عند الجوع ينتهي مفعول الرز و يعود النباح”!

صحيفة المرصد : شن الإعلامي السعودي الشهير خالد المهاوش، هجوما عنيفا على وسائل الإعلام المصرية التي تبنت عددا من المزاعم والتهم بحق السعودية والملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين، وذلك عقب الأزمة الأخيرة بين مصر والمملكة، ووجه حديثه بالأخص لصحيفة “اليوم السابع”.
وقال “المهاوش” في تغريدة دونها عبر صفحته الشخصية بـ”تويتر”: “كبسة زر أو كبسة رز كلاهما يؤدي نفس الغرض،الأولى نافذة ودائمة لكن الثانية نافذة لكن مؤقتة ، فعند الجوع ينتهي مفعولها و يعود النباح” مزيلا تغريدته في النهاية بهاشتاج “اليوم السابع”.
وتشن العديد من وسائل الإعلام المصرية، هجوما عنيفا ضد السعودية و الملك سلمان، على خلفية إتهامات متبادلة بشأن الموقف من سوريا، وإيقاف إمداد مصر بالمواد البترولية.
تعليقات ( 12 )
سابقالاعلام المصري إعلام مرتزق فقد مصداقيته واحترامه يعيش متطفلا على الأزمات والاثارة والردح الرخيص الذي لايقدم ولايؤخر
محب الهيئةكلاب .
سبحان الله اذا اكرمة الكريم ملكته واذا اكرمة الايم تمردوقفتنا مع مصر لم تكن لسيسي بل كانت لمصر حتى لا تنجرف مصر لتشرذم والدمار .لكن سبحان الله ما يملى عيونهم غير التراب. فل يذهبوا الى الجحيم وبلدنا اكبر منهم
ابو مشاري المالكيتبرئــي يامصـــر مـن كـــل خـــــوان***وعودي لنا يامصر مصر العزيزه من يحكم يامصر ذاليوم شيطان***خيانته بالـــدم ســـاس وغـــريزه
الحقبانيعلم الفلسيني والمصاريه ما فيهم مروه ولا لهم أمان وننتظر اجراءات ترد اعتبارنا وتؤدب جماعة هز ياوز ولا عزاء لعملاء السيسي علم الاسف نحون يجيب نعرف
رفيع محمدلا تعمم الشعب المصري فيهم خير كثير
عدد التعليقات:1
الديدحاننحترمك ياخالد المهاوش . شكرا لك .شكرا على تعليقك الراقي والصريح . رز وفول وفراخ يجب ان تقف . مستفزين .
الطائر الأزرقالحمد لله كثيرين الآن اقتنعوا أن السيسي والمصاريه ما فيهم مروه ولا لهم أمان وننتظر اجراءات ترد اعتبارنا وتؤدب جماعة هز ياوز ولا عزاء لعملاء السيسي
الخليجيتغريدته ضابطة مع إسمه، ولا ينفع إلا هكذا مع الإعلام المأجور والمأزوم كاليوم السابع. على شرفاء مصر التبرؤ من بذاءات هذه الصحيفة الصفراء التي تكرس البغض
رؤية 2060المصرين فيهم اخباث وفيهم الطيب للمصلحة صديقك وقت الجد ينبح