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“المهاوش” مهاجما صحيفة مصرية : “عند الجوع ينتهي مفعول الرز و يعود النباح”!

12 أكتوبر, 2016 , 21:20 م
“المهاوش” مهاجما صحيفة مصرية : “عند الجوع ينتهي مفعول الرز و يعود النباح”!
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صحيفة المرصد : شن الإعلامي السعودي الشهير خالد المهاوش، هجوما عنيفا على وسائل الإعلام المصرية التي تبنت عددا من المزاعم والتهم بحق السعودية والملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين، وذلك عقب الأزمة الأخيرة بين مصر والمملكة، ووجه حديثه بالأخص لصحيفة “اليوم السابع”.

وقال “المهاوش” في تغريدة دونها عبر صفحته الشخصية بـ”تويتر”: “كبسة زر أو كبسة رز كلاهما يؤدي نفس الغرض،الأولى نافذة ودائمة لكن الثانية نافذة لكن مؤقتة ، فعند الجوع ينتهي مفعولها و يعود النباح” مزيلا تغريدته في النهاية بهاشتاج “اليوم السابع”.

وتشن العديد من وسائل الإعلام المصرية، هجوما عنيفا ضد السعودية و الملك سلمان، على خلفية إتهامات متبادلة بشأن الموقف من سوريا، وإيقاف إمداد مصر بالمواد البترولية.



تعليقات ( 12 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 12
    12 أكتوبر, 2016 , 21:39 م

    سابق

    الاعلام المصري إعلام مرتزق فقد مصداقيته واحترامه يعيش متطفلا على الأزمات والاثارة والردح الرخيص الذي لايقدم ولايؤخر
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  2. 11
    12 أكتوبر, 2016 , 21:39 م

    قال تعالى :وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ (58)
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  3. 10
    12 أكتوبر, 2016 , 21:35 م

    محب الهيئة

    كلاب .
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  4. 9
    12 أكتوبر, 2016 , 21:35 م

    سبحان الله اذا اكرمة الكريم ملكته واذا اكرمة الايم تمرد

    وقفتنا مع مصر لم تكن لسيسي بل كانت لمصر حتى لا تنجرف مصر لتشرذم والدمار .لكن سبحان الله ما يملى عيونهم غير التراب. فل يذهبوا الى الجحيم وبلدنا اكبر منهم
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  5. 8
    12 أكتوبر, 2016 , 21:35 م

    ابو مشاري المالكي

    تبرئــي يامصـــر مـن كـــل خـــــوان***وعودي لنا يامصر مصر العزيزه من يحكم يامصر ذاليوم شيطان***خيانته بالـــدم ســـاس وغـــريزه
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  6. 7
    12 أكتوبر, 2016 , 21:30 م

    الحقباني

    علم الفلسيني والمصاريه ما فيهم مروه ولا لهم أمان وننتظر اجراءات ترد اعتبارنا وتؤدب جماعة هز ياوز ولا عزاء لعملاء السيسي علم الاسف نحون يجيب نعرف
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  7. 6
    12 أكتوبر, 2016 , 21:30 م

    رفيع محمد

    لا تعمم الشعب المصري فيهم خير كثير
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  8. 5
    12 أكتوبر, 2016 , 21:24 م
    عدد التعليقات:1

    الديدحان

    نحترمك ياخالد المهاوش . شكرا لك .شكرا على تعليقك الراقي والصريح . رز وفول وفراخ يجب ان تقف . مستفزين .
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  9. 4
    12 أكتوبر, 2016 , 21:24 م

    الطائر الأزرق

    الحمد لله كثيرين الآن اقتنعوا أن السيسي والمصاريه ما فيهم مروه ولا لهم أمان وننتظر اجراءات ترد اعتبارنا وتؤدب جماعة هز ياوز ولا عزاء لعملاء السيسي
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  10. 3
    12 أكتوبر, 2016 , 21:24 م

    الخليجي

    تغريدته ضابطة مع إسمه، ولا ينفع إلا هكذا مع الإعلام المأجور والمأزوم كاليوم السابع. على شرفاء مصر التبرؤ من بذاءات هذه الصحيفة الصفراء التي تكرس البغض
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  11. 2
    12 أكتوبر, 2016 , 21:23 م

    فعلاً: ان اكرمت الكريم ملكته ،، وان اكرمت اللئيم تمردا
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  12. 1
    12 أكتوبر, 2016 , 21:23 م

    رؤية 2060

    المصرين فيهم اخباث وفيهم الطيب للمصلحة صديقك وقت الجد ينبح
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