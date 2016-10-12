“المهاوش” مهاجما صحيفة مصرية : “عند الجوع ينتهي مفعول الرز و يعود النباح”!

صحيفة المرصد : شن الإعلامي السعودي الشهير خالد المهاوش، هجوما عنيفا على وسائل الإعلام المصرية التي تبنت عددا من المزاعم والتهم بحق السعودية والملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين، وذلك عقب الأزمة الأخيرة بين مصر والمملكة، ووجه حديثه بالأخص لصحيفة “اليوم السابع”.

وقال “المهاوش” في تغريدة دونها عبر صفحته الشخصية بـ”تويتر”: “كبسة زر أو كبسة رز كلاهما يؤدي نفس الغرض،الأولى نافذة ودائمة لكن الثانية نافذة لكن مؤقتة ، فعند الجوع ينتهي مفعولها و يعود النباح” مزيلا تغريدته في النهاية بهاشتاج “اليوم السابع”.

وتشن العديد من وسائل الإعلام المصرية، هجوما عنيفا ضد السعودية و الملك سلمان، على خلفية إتهامات متبادلة بشأن الموقف من سوريا، وإيقاف إمداد مصر بالمواد البترولية.