المصريون بالسعودية يضعون أيديهم على قلوبهم !

صحيفة المرصد: يعمل حوالي 1.8 مليون مصري في السعودية في مهن مختلفة، وفقًا لأرقام صادرة عن وزارة القوى العاملة في أبريل الماضي، وهو ما يضعها في مقدمة الدول التي يعمل بها مصريون، ما أثار مخاوف جدية حول انعكاسات الخلاف السياسي بين القاهرة والرياض على مستقبل هذه العمالة. وقال الدكتور “م.ص”، أحد العاملين المصريين بالمملكة، إن “حوالي مليوني مصري يعملون في السعودية قد يتضررون بشكل أو بآخر من تبعات الأزمة”.
وأضاف بحسب موقع المصريون : “الاقتصاد المصري غير قادر على تحمل المزيد من الأعباء، وإن كنت لا أتوقع إيقاف التأشيرات لفترة طويلة، إلا أن هناك تبعات على المدى البعيد إذا استمرت الأزمة”. وتابع: “من غير المستبعد أن يؤثر الأمر على تعامل الشركات السعودية مع العمالة المصرية”، إلا أنه توقع احتواء الأزمة خلال أيام، داعيًا الحكومة المصرية إلى التحرك جديًا في هذا الإطار، “في ظل وجود قلة لا تمثل الشعب المصري تسعى لتوسيع نطاق الأزمة”.
وقال ” أ. خ”، أحد العاملين المصريين بالمملكة: “الوضع في السعودية مستقرة لحد الآن، ولا يوجد أزمة بين العاملين المصريين بالسعودية كما يعتقد البعض”، موضحًا أن “المصريين يعيشون حياة كريمة ويعملون معاملة حسنة من السلطات السعودية”. من جانبه، أكد عادل حنفي رئيس “اتحاد المصريين في الخارج”، أن “مصر والسعودية تربطهما علاقات قوى على مدار التاريخ، وهناك محاولات حثيثة لضرب هذه العلاقة، لاسيما وأن الدولتين من أهم الدول في منطقة الشرق الأوسط”، مطالبًا بعدم الانسياق وراء الشائعات التي تسعى لضرب هذه العلاقات.
وأضاف حنفي “العلاقات تشهد حالة من الصراع المؤقتة، سرعان ما ستنتهي، ولكن على الشعب المصري والسعودي توخي الحذر وعدم الانفعال في الحكم علي أي موقف لأي من البلدين”. وشدد علي ضرورة تفويت الفرصة علي الساعين للوقيعة بين أكبر حليفين في المنطقة العربية، قائلاً: “الجميع يعلم ما يحاك ضد الأمر العربية لضرب أمنها واستقرارها، وتوتر العلاقات بين مصر والسعودية سيؤدي حتما إلي نتائج لا يحمد عقباها”.
تعليقات ( 18 )
عدد التعليقات:14401
قلم الحقيقهالأخوان يريدون طرد المصريين من بلادنا وهم يدركون أن بجانبهم ومعهم مقيمين يمنيين آخرين بلدهم يعاني من حرب ومشاكل.حتى تحدث اضطرابات ومشاكل.
سلماناكثر من ثلاثة مليون مصري مقيمين عندنا بطريقة نظمية وغير نظامية اطردوهم خلي السيسي يستقبلهم ويشغلهم بلدي وحكومتي الله يعزها فوق روسهم
هو ليس شيء يحاكإنما هي أفعال تقوم بها الحكومة المصرية لا تتفق مع التوافق العربي والخليجي والسعودي تحديدا بل هو نوع من التحالف مع اعداء للسعودية لمصالح خاصة.
ابو سليمانعارفين ان المصري ******* يبقون اخوننا بالاسلام والعروبه
عدد التعليقات:14401
قلم الحقيقهأخوان الشر لايهمهم الحرب التي تخوضها بلادنا نصرها الله على على الحوثيين في الحد الجنوبي مع اليمن وانما يريدون حربآ أخرى مع مصر والامارات
همساتدعواتكم لابناءنا المرابطين في الحدود والمنافذ
همساتاعداد كبيره وخطر على أمننا ومقدراتنا ومياهنا وكل سبل الحياة لدينا ولابد من التخفيف من اعداد العماله بكل جنسياتها واطيافها
سلمتيبلاديالسعوديةإلى بعض أبواق الاعلام المصري النشاز والحاقدين****
محمدخلهم يرجعون بلدهم ويعملوا مظاهرات***** احنا ما تكلفنا فيكم
خالدازمة سياسية بين الحكومتين واختلاف في وجهات النظر ,, ليست الاولى ولن تكون الاخيرة المفروض ان لاتنعكس على الشعبين .
حمدياسلام تطعنونا بالظهر وتتكلموا علينا وتبغوا نسكت ونخلي عمالكم ومواطنيكم يعيشوا عندنا وياكلون من خيرنا لا والله اطردوهم
عدد التعليقات:14401
قلم الحقيقهلن يغادر مصري واحد السعودية ومايريده الأخونجية فرع أخوان الشر لن يحصل أبدآ فلايحلمون بهذا الأمر. الأخوان الأخونجية هم من ورطو بلادنا في كثير المصائب.
همساتالسعوديه لازم تعزز علاقاتها مع ماليزيا واندونيسيا وتركيا البلاد القوية المنتجه والمصنعه
ابو محمدالسيسي هو السبب في ما قد يتخذ من قرارات وعلى الأخوة المصريين المقيمين والشعب المصري أن يوجه العتب و النقد إلى حكومته التي تخالف العرب في سوريا ...
سامي البلويالعلام المصري يهاجم السعودية السيسي لزم يعرف قيمة السعودية
عدد التعليقات:303
خواطر...يااارب ينكرشون لديرتهم..1،8يالهوووي أجل بمصر كم !
عدد التعليقات:11468
برق الحرم((((((( سوف تبقى مصر العروبة ...... محط اهتمام المملكة ..... ومواقفها مع مصر ولله الحمد .........تاريخية و مشرفه ))))))))