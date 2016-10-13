فيديو .. الشريان ينتقد أمانة جدة: تلاحقون البسطات وتتجاهلون رجل أعمال استولى على شارعين لمدة 35 عاماً!

صحيفة المرصد: انتقد الكاتب والإعلامي السعودي داود الشريان عبر برنامجه “الثامنة” أمانة محافظة جدة على خلفية اكتشاف قضيتي استيلاء وافد على أرض بيضاء ورجل الأعمال على ممتلكات عامة طيلة 35 عامًا وتأجيرها لصالحه جانيًا منها أرباحًا بأكثر من نصف مليار ريال.

وتساءل الشريان خلال الحلقة هل تقاعد الشخص المتستر على رجل الأعمال أو فصل من منصبه؟ أم أن مسؤولي الأمانة حلموا وهم نائمون بتجاوزات رجل الأعمال هذا؟.

من جهة أخرى برر المتحدث الرسمي لأمانة مدينة جدة من صمت الأمانة طيلة تلك السنوات للقضية باستيقاظها فجأة على رؤيا تتهم الرجل، قائلاً: وَرَد بلاغ للأمانة وتم التحري عنه، وحسب توجيهات أمين جدة للبلديات بأنه لا تسقط مخالفة بالتقادم !

وأوضح أنه: بعد مراجعة الخرائط على الرغم من أنها قديمة ولها أكثر من 30 عامًا وجدنا أن الاتهام صحيح وتم التعامل معه حسب النظام.وأشار الشريان في ختام حديثه إلى أن رجل الأعمال المخالف سبق له وصف الشباب بالدلع، واكتشفوا أنه كان مستولي على شارعين.