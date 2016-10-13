بسمة بنت سعود “رئيساً فخرياً” للاتحاد الدولي للشباب

صحيفة المرصد: أعلن المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي للشباب على موقعه الإلكتروني، يوم أمس الأول، عن تعيين الأميرة بسمة بنت سعود بن عبد العزيز رئيساً فخرياً للاتحاد.

وأكد رئيس الاتحاد كريستال سانيه، أن تعيين الأميرة شرف عظيم لهذه المؤسسة الدولية التي تُعنى بالشباب، وبما أن الرئيس الفخري للمنظمة كانت مؤيدة وداعمة منذ فترة طويلة للشباب وقضايا التنمية الدولية والإنسانية، مضيفاً أنه على يقين من أن رعاية الأميرة بسمة ستكون لها الأثر الإيجابي على جميع المشاركين في المنظمة الدولية للشباب.

من جانبها، عبَّرت الأميرة بسمة عن سعادتها بارتباط اسمها بالمنظمة الدولية للشباب، مضيفة أن الجهود الحالية تهدف لتمكين الشباب من العيش في عالم أفضل، وليكون الشباب قوة دافعة ومحركة للعالم الذي يحتاج إلى تطور وليس ثورة. مشيرة إلى أن التنمية المستدامة والاستقرار العالمي يأتي فقط من خلال تطوير ومنح الشباب الفرصة لقيادة العالم إلى مستقبل أفضل.

من جانبه، أشار أمين المنظمة السفير سعيد زكي، إلى أن الأميرة بسمة صاحبة شخصية قوية ولها فهم عميق للتحديات العالمية التي تواجه العالم والشباب، مؤكداً أنها كانت من أكثر الداعمين للجهود الرامية إلى جعل العالم مكاناً أفضل للشباب. والأميرة بسمة بنت سعود حاصلة على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في علم الاجتماع من الجامعة الوطنية الأمريكية في عام 1984، كما استغلت وجودها في العاصمة البريطانية عام 1986 لدراسة الماجستير في الاقتصاد الاجتماعي والعلوم السياسية.

يُذكر أن الاتحاد الدولي للشباب عبارة عن شبكة منظمات شبابية غير ربحية دولية يحكمها النظام الأساسي والقانون المدني السويسري، ومن المنظمات المحايدة سياسياً، وتهدف إلى تمكين الشباب في جميع أنحاء العالم من خلال تحسين وضع الشباب وتعزيز التعاون بين المنظمات الشبابية في مختلف البلدان.

