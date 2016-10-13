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بسمة بنت سعود “رئيساً فخرياً” للاتحاد الدولي للشباب

13 أكتوبر, 2016 , 5:25 ص
بسمة بنت سعود “رئيساً فخرياً” للاتحاد الدولي للشباب
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صحيفة المرصد: أعلن المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي للشباب على موقعه الإلكتروني، يوم أمس الأول، عن تعيين الأميرة بسمة بنت سعود بن عبد العزيز رئيساً فخرياً للاتحاد.
وأكد رئيس الاتحاد كريستال سانيه، أن تعيين الأميرة شرف عظيم لهذه المؤسسة الدولية التي تُعنى بالشباب، وبما أن الرئيس الفخري للمنظمة كانت مؤيدة وداعمة منذ فترة طويلة للشباب وقضايا التنمية الدولية والإنسانية، مضيفاً أنه على يقين من أن رعاية الأميرة بسمة ستكون لها الأثر الإيجابي على جميع المشاركين في المنظمة الدولية للشباب.
من جانبها، عبَّرت الأميرة بسمة عن سعادتها بارتباط اسمها بالمنظمة الدولية للشباب، مضيفة أن الجهود الحالية تهدف لتمكين الشباب من العيش في عالم أفضل، وليكون الشباب قوة دافعة ومحركة للعالم الذي يحتاج إلى تطور وليس ثورة. مشيرة إلى أن التنمية المستدامة والاستقرار العالمي يأتي فقط من خلال تطوير ومنح الشباب الفرصة لقيادة العالم إلى مستقبل أفضل.
من جانبه، أشار أمين المنظمة السفير سعيد زكي، إلى أن الأميرة بسمة صاحبة شخصية قوية ولها فهم عميق للتحديات العالمية التي تواجه العالم والشباب، مؤكداً أنها كانت من أكثر الداعمين للجهود الرامية إلى جعل العالم مكاناً أفضل للشباب. والأميرة بسمة بنت سعود حاصلة على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في علم الاجتماع من الجامعة الوطنية الأمريكية في عام 1984، كما استغلت وجودها في العاصمة البريطانية عام 1986 لدراسة الماجستير في الاقتصاد الاجتماعي والعلوم السياسية.
يُذكر أن الاتحاد الدولي للشباب عبارة عن شبكة منظمات شبابية غير ربحية دولية يحكمها النظام الأساسي والقانون المدني السويسري، ومن المنظمات المحايدة سياسياً، وتهدف إلى تمكين الشباب في جميع أنحاء العالم من خلال تحسين وضع الشباب وتعزيز التعاون بين المنظمات الشبابية في مختلف البلدان.
977655

97797655



تعليقات ( 6 )

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  1. 6
    13 أكتوبر, 2016 , 5:52 ص

    sar-al-sa

    كفو بنت الغالي سعود ابن عبد العزيز تغمده الله بواسع رحمته واوسع له فسيح جناته فمولاتي بسمه خير من يكون لهذا المنصب الفخري والف مبروك
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  2. 5
    13 أكتوبر, 2016 , 5:49 ص
    عدد التعليقات:4036

    العنيد

    أصبحنا وأصبح الملك لله ،، ياالله صباح خير
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  3. 4
    13 أكتوبر, 2016 , 5:46 ص
    عدد التعليقات:7237

    الحرمان

    افرح لمي اشوف الانثي خلف المكتب تشارك مجتمعها ...
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  4. 3
    13 أكتوبر, 2016 , 5:38 ص

    بوعبله

    فعلا الأسم على مسمى بسمه وهي فعلابسمه حفظها الله في حلها وترحالها ودام عليها الصحة والعافيه وتعتبر مكسب مهم لأتحاد الدولي للشباب لكونها من أهل الخبرات
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  5. 2
    13 أكتوبر, 2016 , 5:37 ص
    عدد التعليقات:4178

    بدور

    بالتوفيق يارب
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  6. 1
    13 أكتوبر, 2016 , 5:30 ص
    عدد التعليقات:7237

    الحرمان

    تستاهل بسمه وين بسمه المرصد متغيبه عسي المانع خير ان شاءالله
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