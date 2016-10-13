الإسكان: معالجة جديدة لبرنامج “أرض وقرض” لمستحقي الدعم السكني

صحيفة المرصد: قالت صحيفة محلية تتجه وزارة الإسكان إلى تبني معالجات جديدة ليسير العمل في برنامج “أرض وقرض” لمستحقي الدعم السكني.

وقال مسؤول في وزارة الإسكان بحسب صحيفة الاقتصادية أن الوزارة تعكف حاليا من خلال ذراعها التمويلية صندوق التنمية العقارية بإبرام اتفاقيات مع المصارف وشركات التمويل العقاري، التي على إثرها سيتم تقديم التمويل العقاري لمستحقي الدعم – ومن ضمن ذلك مشروع الرياض (أرض وقرض).

وقال محمد بن صالح الغنيم المشرف على إدارة العلاقات العامة والإعلام، إن القطاع الخاص سيقوم بعملية التمويل على أن يقوم الصندوق بتحمل كل أو جزء من أعباء هذه التمويلات عن المستحقين كل بحسب الشريحة أو النطاق الذي ينتمي له، إذ سيتم تحمل كامل أعباء التمويل عن ذوي الدخل المنخفض وسيكون قرضا حسنا، بينما يقل الدعم كلما زاد الدخل، وسيتم الإعلان عن آلية الدعم خلال الفترة القريبة المقبلة.

وحول آخر المستجدات المتعلقة بتسلم الوزارة لعدد من مشاريعها خلال الفترة الحالية أوضح محمد الغنيم، “أن مشروع إسكان مطار جدة في آخر مراحل العمل، وهو تحت إجراء التسلم حاليا، أما مشروع القطيف فتقدم المقاول بطلب تسليم المشروع ابتدائيا، وجار التنسيق والعمل مع الجهات المختصة لتسليم الشبكات حسب الاختصاص، وتعد أعمال المشروع منتهية بنسبة 100 في المائة”.

وأضاف، “وفيما يختص بمشروع الأحساء (أرض وقرض)، فهو في مراحله النهائية، إذ تقتصر الأعمال المتبقية على مداخل المشروع والربط مع الطرق المحيطة وبعض أعمال التشطيبات النهائية للطرق الداخلية، ومتوقع تسلم المشروع رسميا خلال 90 يوما.