الإسكان: معالجة جديدة لبرنامج “أرض وقرض” لمستحقي الدعم السكني

صحيفة المرصد: قالت صحيفة محلية تتجه وزارة الإسكان إلى تبني معالجات جديدة ليسير العمل في برنامج “أرض وقرض” لمستحقي الدعم السكني.
وقال مسؤول في وزارة الإسكان بحسب صحيفة الاقتصادية أن الوزارة تعكف حاليا من خلال ذراعها التمويلية صندوق التنمية العقارية بإبرام اتفاقيات مع المصارف وشركات التمويل العقاري، التي على إثرها سيتم تقديم التمويل العقاري لمستحقي الدعم – ومن ضمن ذلك مشروع الرياض (أرض وقرض).
وقال محمد بن صالح الغنيم المشرف على إدارة العلاقات العامة والإعلام، إن القطاع الخاص سيقوم بعملية التمويل على أن يقوم الصندوق بتحمل كل أو جزء من أعباء هذه التمويلات عن المستحقين كل بحسب الشريحة أو النطاق الذي ينتمي له، إذ سيتم تحمل كامل أعباء التمويل عن ذوي الدخل المنخفض وسيكون قرضا حسنا، بينما يقل الدعم كلما زاد الدخل، وسيتم الإعلان عن آلية الدعم خلال الفترة القريبة المقبلة.
وحول آخر المستجدات المتعلقة بتسلم الوزارة لعدد من مشاريعها خلال الفترة الحالية أوضح محمد الغنيم، “أن مشروع إسكان مطار جدة في آخر مراحل العمل، وهو تحت إجراء التسلم حاليا، أما مشروع القطيف فتقدم المقاول بطلب تسليم المشروع ابتدائيا، وجار التنسيق والعمل مع الجهات المختصة لتسليم الشبكات حسب الاختصاص، وتعد أعمال المشروع منتهية بنسبة 100 في المائة”.
وأضاف، “وفيما يختص بمشروع الأحساء (أرض وقرض)، فهو في مراحله النهائية، إذ تقتصر الأعمال المتبقية على مداخل المشروع والربط مع الطرق المحيطة وبعض أعمال التشطيبات النهائية للطرق الداخلية، ومتوقع تسلم المشروع رسميا خلال 90 يوما.
تعليقات ( 27 )
ابوهزاعخير ان شاءالله
اسمرعبراللي معاه كم قرش لا يشتري الحين اصبروا لين تنخفض الاسعار وبدل ما تشتري عمارة تشتري بمبلغها اكثر من عقار .. اما اللي ينتظر وزارة الإسكان احسن له ينام .
يالطيفعلى طاري الاسكان وشلون ضيقة الصدر والوهم والاحلام االضايعه
مرحباقالوا يبدأ بعد توقيع العقد والتسليم سنتين ولأن بعد التوقيع على العقد اكثرسنه السؤال هل مشروع الشقق السكنية في المدينة المنورة بيطول كثيرا نبغالمصداقيه
دبي دانه الدنياكلام الليل يمحااااه النهااااااااااااااااااا ر
مرحباوين مشروع الشقق السكنية في المدينة المنورة ضاع
الهمداني14/صبحي اي اسكان واي تسليم اذا رواتبنا انخصمت تبون يعطونا سكن بالمشمش. (واذا ماهي لوجه الله بتدفع قيمتها دبل)
طفراناها بس
بوعبلهدخلت وزارة الأسكان ضمن الأرقام القياسية العالمية في قنيس للأرقام القياسية في كثرة تدرس وتعكف وعم الفرح والسرور للشعب السعودي لهذا الأنجاز المميز
عدد التعليقات:7241
الحرمانقوائم الانتظار ماهي محتاجه معالج سوي امر صرف ونكون لكم من الشاكرين
سمير نجدممتاز ، لكن ماهي جودة العمل في المشاريع ، هل ستكون صالحة للسكن لسنوات ام تبدأ العيوب في الإنشاء الظهور بعد فترة قصيرة ؟ .
وتلك الايام....اكذب اكذب حتى يصدقك الناس .....اصلا موظفين وزارة الاسكان***......
صبحياي اسكان واي تسليم اذا رواتبنا انخصمت تبون يعطونا سكن بالمشمش.
زيادللأسف هذا كلام للجرايد لا يقدم و لا يؤخر و الهدف منه تضليل السذج وإما على أرض الواقع فالكل يعرف الحال ما يحتاج نفصل و نشرح
عدد التعليقات:718
نصوحملينا من الوعود والبرامج الجديدة !!!
همسات الحنينكلام في الهواء
ماجدجداوياستخفاف بعقول البشر الجميل في اسكان كل يوم فكر جديد تحياتي لمن دمر حياتي اقسم باالله تعامل البقاله مختلف تماما عنكم
دراسة تخديرانا محتاج تدريب او دراسة لعملية تخدير الناس كما يفعلون الاسكان لظروفي العملية يستدعي لذلك ، اي واحد عنده خبرة بالموضوع الرجاء التواصل معي
الدعرميانا مستغرب من الاسكان مايخجلون على انفسهم كل يوم ولهم كذبه
xxxكفاكم كذب على الناس يا الاسكان
ماجدجداويلاحول ولاقوة الا باالله العلي العظيم الحمدلله على كل حال
محب مرصدالوزارة تعكف حاليا لوزارة تعكف حاليا لوزارة تعكف حاليا دائما معتكفه هذه الوزاره وتصاريحها ملتويه وغير مفهومه من كثر الاعتكاف حتى التصريح ماسلمت
معزان آل ماعزمعالجة الفلس فاقد الشئ لا يعطيه
همسات الحنينكلام في الهواء
ولد مكةخلاص من حبكم يا اسكان عزلنه