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شاهد:حادث مروع يودي بحياة شاب في حفر الباطن

13 أكتوبر, 2016 , 11:29 ص
شاهد:حادث مروع يودي بحياة شاب في حفر الباطن
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صحيفة المرصد:تداول متابعي موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة لحادث سير مروع أودى بحياة طالب عشريني بمحافظة حفر الباطن.حيث أظهر المقطع جانباً من طريق الملك عبدالعزيز، قبل أن تظهر سيارة تسير بسرعة عالية لتنحرف وتصطدم بأخرى كانت متوقفة.وأبدى مغردون استيائهم من استمرار إقدام بعض الشباب على القيادة بسرعة عالية، معرضينحياتهم وحياة الآخرين للخطر.



تعليقات ( 7 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 7
    13 أكتوبر, 2016 , 11:56 ص

    فهد العرماني

    حبل الهياط قصيررررررر
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  2. 6
    13 أكتوبر, 2016 , 11:51 ص

    الله يستر علينا

    هذا شكله يمشي 200
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  3. 5
    13 أكتوبر, 2016 , 11:47 ص

    المتأمل

    الله يرحمه ويغفرله وعظم أجر أهله وأحسن عزاءهم ، والحمد لله أنه لم يجني على أحد غيره بسبب السرعة والتهور ، فلا بد من الحزم حتى لاتحدث مثل هذه الحوادث
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  4. 4
    13 أكتوبر, 2016 , 11:42 ص

    متابع

    اعوذ بالله هذا شكله مراهق يبغى يدرفت يحسب نفسه يلعب بلاي ستيشن
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  5. 3
    13 أكتوبر, 2016 , 11:40 ص

    انا حلو

    الله يرحمه ويصبر اهله
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  6. 2
    13 أكتوبر, 2016 , 11:39 ص
    عدد التعليقات:472

    رهوك

    الله يرحمه ويغفرله ويصبر اهله
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  7. 1
    13 أكتوبر, 2016 , 11:34 ص

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    نعوذ بالله
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