شاهد:حادث مروع يودي بحياة شاب في حفر الباطن

صحيفة المرصد:تداول متابعي موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة لحادث سير مروع أودى بحياة طالب عشريني بمحافظة حفر الباطن.حيث أظهر المقطع جانباً من طريق الملك عبدالعزيز، قبل أن تظهر سيارة تسير بسرعة عالية لتنحرف وتصطدم بأخرى كانت متوقفة.وأبدى مغردون استيائهم من استمرار إقدام بعض الشباب على القيادة بسرعة عالية، معرضينحياتهم وحياة الآخرين للخطر.
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تعليقات ( 7 )
فهد العرمانيحبل الهياط قصيررررررر
الله يستر عليناهذا شكله يمشي 200
المتأملالله يرحمه ويغفرله وعظم أجر أهله وأحسن عزاءهم ، والحمد لله أنه لم يجني على أحد غيره بسبب السرعة والتهور ، فلا بد من الحزم حتى لاتحدث مثل هذه الحوادث
متابعاعوذ بالله هذا شكله مراهق يبغى يدرفت يحسب نفسه يلعب بلاي ستيشن
انا حلوالله يرحمه ويصبر اهله
عدد التعليقات:472
رهوكالله يرحمه ويغفرله ويصبر اهله
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهمنعوذ بالله