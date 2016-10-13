شاهد:حادث مروع يودي بحياة شاب في حفر الباطن

صحيفة المرصد:تداول متابعي موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة لحادث سير مروع أودى بحياة طالب عشريني بمحافظة حفر الباطن.حيث أظهر المقطع جانباً من طريق الملك عبدالعزيز، قبل أن تظهر سيارة تسير بسرعة عالية لتنحرف وتصطدم بأخرى كانت متوقفة.وأبدى مغردون استيائهم من استمرار إقدام بعض الشباب على القيادة بسرعة عالية، معرضينحياتهم وحياة الآخرين للخطر.