بالصور: تنظيم داعش يرجم اثنين “ بالحجارة” حتى الموت لارتكابهما الزنا في سوريا

ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية عن قيام تنظيم داعش بجلد و رجم رجلين حتى الموت بمدينة ابو كمال غرب سوريا قرب الحدود العراقية، بعد اتهامهم بالزنا و ثبوت الجريمة عليهم و وصفت الصحيفة البريطانية طريقة القتل بالوحشية و الأقرب لطرق العصور الوسطى لكونها تمت بأحد الميادين أمام حشد من الرجال و الأطفال، الذين شاهدوا رجلين مكبلين اليدين راكعين على الأرض وقد تمت تغطية أعينهما و بدأوا بجلدهما ثم رجمهما في مشهد دموي حتى الموت، وليست هذه المرة الأولى التي يتم بها قتل سجناء التنظيم بهذا الشكل.