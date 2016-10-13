بالصور: تنظيم داعش يرجم اثنين “ بالحجارة” حتى الموت لارتكابهما الزنا في سوريا

ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية عن قيام تنظيم داعش بجلد و رجم رجلين حتى الموت بمدينة ابو كمال غرب سوريا قرب الحدود العراقية، بعد اتهامهم بالزنا و ثبوت الجريمة عليهم و وصفت الصحيفة البريطانية طريقة القتل بالوحشية و الأقرب لطرق العصور الوسطى لكونها تمت بأحد الميادين أمام حشد من الرجال و الأطفال، الذين شاهدوا رجلين مكبلين اليدين راكعين على الأرض وقد تمت تغطية أعينهما و بدأوا بجلدهما ثم رجمهما في مشهد دموي حتى الموت، وليست هذه المرة الأولى التي يتم بها قتل سجناء التنظيم بهذا الشكل.
تعليقات ( 7 )
عدد التعليقات:5601
الرحااالليس الله الذي يقول افعلوا بعادي اغسى انواع العذاب ..بل ايديكم شلت ايديكم..ماتريدونه فعلتوه..كلها من كتب التزوير و الاحاديث المزوره..
عدد التعليقات:5601
الرحااالافعال طواغيث..لم يفعلها لانبي ولا رسول..اتحدى احدا يأتي بنبي او رسول فعل مثل فعلتهم..بل يأتونك بآيات لم يفهموها او احاديث مزوه من اناس مزورين..شياطين
جنوبيه *لاحول ولا قوه الا بالله هذي وحشيه وليس لاقامه حد الله انقرضووو يدوااعش حسبي الله على كل من خالف حدود الله كلكم تشابهون بعض يعني انتم صح وهم غلط!!!!
عدد التعليقات:5601
الرحااالمتى س نرتاح من اسم داعش وافعاله..افعاله ليست من الاسلام في شي..بل افعال من خالفوا رسول الرحمه واتبعوهم المخالفون من بعدهم..احكام شيطانيه لعنهم الله
تنترداعش متوحشة..واحكامهم انفعالية انتقامية ولا تستند الى تطبيق الشرع والاجراءات الصحيحة.
تنتروصفت الصحيفة البريطانية طريقة القتل بالوحشية و الأقرب لطرق العصور الوسطى لكونها تمت بأحد الميادين أمام حشد من الرجال و الأطفال والرجم مازال عندنا..
فيصل العتيبيعليكم لعنة الله والملائكه والناس اجمعين كيف تحكمون وانتم اعداء للاسلام ياخوارج المفروض يقتص منكم الشعب ويقوم برجمكم في نفس المكان