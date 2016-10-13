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بالصور: تنظيم داعش يرجم اثنين “ بالحجارة” حتى الموت لارتكابهما الزنا في سوريا

13 أكتوبر, 2016 , 18:37 م
بالصور: تنظيم داعش يرجم اثنين “ بالحجارة” حتى الموت لارتكابهما الزنا في سوريا
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ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية عن قيام تنظيم داعش بجلد و رجم رجلين حتى الموت بمدينة ابو كمال غرب سوريا قرب الحدود العراقية، بعد اتهامهم بالزنا و ثبوت الجريمة عليهم و وصفت الصحيفة البريطانية طريقة القتل بالوحشية و الأقرب لطرق العصور الوسطى لكونها تمت بأحد الميادين أمام حشد من الرجال و الأطفال، الذين شاهدوا رجلين مكبلين اليدين راكعين على الأرض وقد تمت تغطية أعينهما و بدأوا بجلدهما ثم  رجمهما في مشهد دموي حتى الموت، وليست هذه المرة الأولى التي يتم بها قتل سجناء التنظيم بهذا الشكل.

Kneeling blindfolded in front of a baying crowd of men and children, ISIS prisoners are brutally stoned to death - after being accused of adultery

Hundreds of people, including young children, watch in the town square as fanatics carry out the medieval-style executions

Sickening photos show victims being pelted with heavy rocks near the city of Abu Kamal in eastern Syria, close to the border with Iraq

The terror group had reportedly accused the men of adultery and sentenced them to deathEexecutioners inflict gruesome injuries on his head and body by hurling rocks at him.

Pictures show extremists reading out the charges over a loud speaker before the men are led to their fate

A victim dressed in white is embraced before he is led to his fate in the town square

An executioner was pictured reading out the charges against the victim before he was executed in public



تعليقات ( 7 )

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  1. 7
    13 أكتوبر, 2016 , 19:38 م
    عدد التعليقات:5601

    الرحااال

    ليس الله الذي يقول افعلوا بعادي اغسى انواع العذاب ..بل ايديكم شلت ايديكم..ماتريدونه فعلتوه..كلها من كتب التزوير و الاحاديث المزوره..
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  2. 6
    13 أكتوبر, 2016 , 19:36 م
    عدد التعليقات:5601

    الرحااال

    افعال طواغيث..لم يفعلها لانبي ولا رسول..اتحدى احدا يأتي بنبي او رسول فعل مثل فعلتهم..بل يأتونك بآيات لم يفهموها او احاديث مزوه من اناس مزورين..شياطين
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  3. 5
    13 أكتوبر, 2016 , 19:29 م

    جنوبيه *

    لاحول ولا قوه الا بالله هذي وحشيه وليس لاقامه حد الله انقرضووو يدوااعش حسبي الله على كل من خالف حدود الله كلكم تشابهون بعض يعني انتم صح وهم غلط!!!!
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  4. 4
    13 أكتوبر, 2016 , 19:18 م
    عدد التعليقات:5601

    الرحااال

    متى س نرتاح من اسم داعش وافعاله..افعاله ليست من الاسلام في شي..بل افعال من خالفوا رسول الرحمه واتبعوهم المخالفون من بعدهم..احكام شيطانيه لعنهم الله
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  5. 3
    13 أكتوبر, 2016 , 19:03 م

    تنتر

    داعش متوحشة..واحكامهم انفعالية انتقامية ولا تستند الى تطبيق الشرع والاجراءات الصحيحة.
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  6. 2
    13 أكتوبر, 2016 , 18:56 م

    تنتر

    وصفت الصحيفة البريطانية طريقة القتل بالوحشية و الأقرب لطرق العصور الوسطى لكونها تمت بأحد الميادين أمام حشد من الرجال و الأطفال والرجم مازال عندنا..
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  7. 1
    13 أكتوبر, 2016 , 18:44 م

    فيصل العتيبي

    عليكم لعنة الله والملائكه والناس اجمعين كيف تحكمون وانتم اعداء للاسلام ياخوارج المفروض يقتص منكم الشعب ويقوم برجمكم في نفس المكان
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