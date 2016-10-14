خرج و لم يعد .. الحمض النووي يكشف ضحية الخويلدية

صحيفة المرصد: انتهت أمس ملابسات قضية «جثة الخويلدية»، بعد أن كشفت شرطة المنطقة الشرقية نتائج الفحوصات الطبية للجثة التي تم العثور عليها في أواخر رمضان الماضي، مشيرة إلى أنها تعود لرجل في العقد السادس من عمره اختفى في ظروف غامضة منذ 29 شعبان الماضي.

ومن جانبه أوضح المتحدث الإعلامي باسم شرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي أن نتائج الفحوص الخاصة بالحمض النووي والأنماط الوراثية للجثة من قبل مختصي الأدلة الجنائية ومطابقتها مع ذوي المتغيب سعيد المقابي أثبتت تطابقها مع الجثة التي عثر عليها في بلدة الخويلدية.

وبحسب صحيفة عكاظ, تعود ملابسات الواقعة عثور أحد المواطنين على جثة متحللة بالكامل لرجل مسن في مجرى مائي بين أحراش مهملة بالقرب من مزرعة ببلدة الخويلدية في محافظة القطيف، وفي حينه باشر المختصون بالشرطة والطبيب الشرعي في الموقع، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى لاستكمال الفحوص اللازمة من قبل الطب الشرعي وتحديد سبب الوفاة.

يذكر أن المواطن سعيد المقابي خرج لأداء صلاة الظهر في المسجد القريب من منزله في 29 شعبان الماضي، واختفى في ظروف غامضة قبل أن يتم العثور على جثته متحللة في مجرى مائي ببلدة الخويلدية.