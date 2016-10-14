مقتل عشرات الحوثيين حاولوا الاستيلاء على رقابات سعودية-صور

صحيفة المرصد:أحبطت القوات السعودية المشتركة عملية عسكرية للميليشيات الحوثية والمخلوع صالح، عندما حاولوا السيطرة على رقابات عسكرية سعودية على الشريط الحدودي.

ووفقاً لموقع”العربية نت”تمكنت القوات السعودية المشتركة من استهداف عناصر الميليشيات عبر الأسلحة غير المباشرة قبل وصولهم إلى الحدود السعودية قبال منفذ علب في محافظة ظهران الجنوب التابعة لمنطقة عسير.

كما استطاعت وحدات من القوات الخاصة تنفيذ عمليات نوعية وعمل كمائن للانقلابيين من خلال المواجهة المباشرة ونجحت في ذلك.وكان انسحاب باقي عناصر الميليشيات هو الخيار أمامهم، خاصة بعد مقتل العشرات منهم، واستهداف المركبات ذات الدفع الرباعي التي بحوزتهم، ومقتل قناصة كانت تساندهم في الخطوط الخلفية.