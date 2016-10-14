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مقتل عشرات الحوثيين حاولوا الاستيلاء على رقابات سعودية-صور

14 أكتوبر, 2016 , 16:26 م
مقتل عشرات الحوثيين حاولوا الاستيلاء على رقابات سعودية-صور
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صحيفة المرصد:أحبطت القوات السعودية المشتركة عملية عسكرية للميليشيات الحوثية والمخلوع صالح، عندما حاولوا السيطرة على رقابات عسكرية سعودية على الشريط الحدودي.

ووفقاً لموقع”العربية نت”تمكنت القوات السعودية المشتركة من استهداف عناصر الميليشيات عبر الأسلحة غير المباشرة قبل وصولهم إلى الحدود السعودية قبال منفذ علب في محافظة ظهران الجنوب التابعة لمنطقة عسير.

كما استطاعت وحدات من القوات الخاصة تنفيذ عمليات نوعية وعمل كمائن للانقلابيين من خلال المواجهة المباشرة ونجحت في ذلك.وكان انسحاب باقي عناصر الميليشيات هو الخيار أمامهم، خاصة بعد مقتل العشرات منهم، واستهداف المركبات ذات الدفع الرباعي التي بحوزتهم، ومقتل قناصة كانت تساندهم في الخطوط الخلفية.

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تعليقات ( 23 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 23
    14 أكتوبر, 2016 , 17:56 م

    وليد الاسمري

    مخالف للنشر
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  2. 22
    14 أكتوبر, 2016 , 17:40 م

    زائرابوفواز

    صنعاء وماجاورها أن تم السيطره عليها فى لامور في السليم غيره أبد لن بتغير شي
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  3. 21
    14 أكتوبر, 2016 , 17:34 م

    saleh33

    مو معقول اللي يحصل لازم نغير التكتيك وندخل بالعمق الى 35 كيلو وضرب معاقلهم ولو قبائلهم اليهوديه ومو معقول كل يوم يهاجمون ويدخلون ونحن اقوى واكثر
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  4. 20
    14 أكتوبر, 2016 , 17:33 م

    خنبوقه مالها صوته في بعض اﻻخبار
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  5. 19
    14 أكتوبر, 2016 , 17:32 م

    واحد

    اللهم في في هذا اليوم الفضيل وساعة استجابه ان تنصر جنودنا وان تحفض بلادنا وأمننا وان ترد كيد الأعداء في نحورهم وتكفينا شرورهم االلهم ااامين
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  6. 18
    14 أكتوبر, 2016 , 17:31 م

    المعلم

    اللهم انصر الجيش السعودي المرابط على الحدود على الحوثي المعتدي
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  7. 17
    14 أكتوبر, 2016 , 17:22 م
    عدد التعليقات:11556

    برق الحرم

    https://www.youtube.com/watch?v=neMssGHLhD4
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  8. 16
    14 أكتوبر, 2016 , 17:11 م

    فهيد

    مخالف للنشر
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  9. 15
    14 أكتوبر, 2016 , 17:09 م

    مجرة التبانة

    ابشروا بالنصر بارك الله جهودكم يا جند الاسلام الحق امامكم الغنائم في صعده حررها وانهوا اسطورة المجوس فهي قم اليمن.
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  10. 14
    14 أكتوبر, 2016 , 17:05 م
    عدد التعليقات:11556

    برق الحرم

    ((((عــــــــاجل .......شهود عيان يؤكدون ان الانفجار في مجلس العزاء ..... كان بواسطة عبوتين كانت مزروعة داخل المخيم )))))
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  11. 13
    14 أكتوبر, 2016 , 17:04 م

    اللهم في في هذا اليوم الفضيل وساعة استجابه ان تنصر جنودنا وان تحفض بلادنا وأمننا وان ترد كيد الأعداء في نحورهم وتكفينا شرورهم
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  12. 12
    14 أكتوبر, 2016 , 17:01 م
    عدد التعليقات:11556

    برق الحرم

    (((((((تدمير و حرق ..... أكبر مخازن الصواريخ ..... فجر _اليوم _الجمعة ..... في صنعاء ....... كان ضربة قوية ........ناجحة لمقاتلاتنا _الكواسر )))))
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  13. 11
    14 أكتوبر, 2016 , 17:01 م

    كلامي صحيح

    مخالف للنشر
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  14. 10
    14 أكتوبر, 2016 , 16:59 م
    عدد التعليقات:11556

    برق الحرم

    ((((((( عــــــــــــــــــاجل ........ عبيد الملالي يهاجمون مجلس عزاء شدادي المقاومة في مأرب بصواريخ الكاتيوش وانباء عن سقوط كثير من القتلى )))))
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  15. 9
    14 أكتوبر, 2016 , 16:58 م

    اذكار المساء

    والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
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  16. 8
    14 أكتوبر, 2016 , 16:55 م

    ارز 👊 نجد

    الله اكبر لااله الاالله الله اكبر ولله الحمد
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  17. 7
    14 أكتوبر, 2016 , 16:53 م

    محق

    هذه رسالة للأعداء سواء إيران وروافضهاامريكا روسيا اليهود النصيرية العلمانية حزب الشيطان عبد الملك عفاش ندعسكم دعس وإن شاء الله رياح الحسم قربت منكم
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  18. 6
    14 أكتوبر, 2016 , 16:51 م

    ..سعودي..

    الحوثيين ومن معهم هم أعداء لله وللاسلام وللنبي وآله وصحبه وهم كلاب خونة
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  19. 5
    14 أكتوبر, 2016 , 16:51 م

    دروجبا

    خنبوقه ماشفناك تعلق***
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  20. 4
    14 أكتوبر, 2016 , 16:49 م
    عدد التعليقات:11556

    برق الحرم

    ((((((( عبيد الملالي ورعاع اليمن خدم المجوس ...... يدركون جيدا ما صنعة بهم مقاتلاتنا _الكواسر بالامس ...ولن تكون الليلة أقل من البارحة ))))))
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  21. 3
    14 أكتوبر, 2016 , 16:44 م

    سعد1

    لله دركم ياابطال التوحيدوالسنه..زيدوهم من الكمائن بخرداﻻسلحه فالحوثيين جهله دين وحروب.فهم فيران جايعه صيدوهم احياء واصلبوهم ياابطال..حفظكم الله وسددكم
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  22. 2
    14 أكتوبر, 2016 , 16:38 م

    الهاشمي

    اللهم انصر جنودنا ع الحدود وسدد رميهم وارحم شهداءنا وتبلهم في عليين واخزي اعداءنا واذنابهم واحفظ قادتنا واعلي كلمتهم وبهذا اليوم الفضيل احفظ والدي
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  23. 1
    14 أكتوبر, 2016 , 16:34 م

    هلتون

    ادعسوووووووهم عيال الخميني شتت الله شملهم ..... اللهم انصر جنودنا
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