مقتل عشرات الحوثيين حاولوا الاستيلاء على رقابات سعودية-صور

صحيفة المرصد:أحبطت القوات السعودية المشتركة عملية عسكرية للميليشيات الحوثية والمخلوع صالح، عندما حاولوا السيطرة على رقابات عسكرية سعودية على الشريط الحدودي.
ووفقاً لموقع”العربية نت”تمكنت القوات السعودية المشتركة من استهداف عناصر الميليشيات عبر الأسلحة غير المباشرة قبل وصولهم إلى الحدود السعودية قبال منفذ علب في محافظة ظهران الجنوب التابعة لمنطقة عسير.
كما استطاعت وحدات من القوات الخاصة تنفيذ عمليات نوعية وعمل كمائن للانقلابيين من خلال المواجهة المباشرة ونجحت في ذلك.وكان انسحاب باقي عناصر الميليشيات هو الخيار أمامهم، خاصة بعد مقتل العشرات منهم، واستهداف المركبات ذات الدفع الرباعي التي بحوزتهم، ومقتل قناصة كانت تساندهم في الخطوط الخلفية.
تعليقات ( 23 )
وليد الاسمريمخالف للنشر
زائرابوفوازصنعاء وماجاورها أن تم السيطره عليها فى لامور في السليم غيره أبد لن بتغير شي
saleh33مو معقول اللي يحصل لازم نغير التكتيك وندخل بالعمق الى 35 كيلو وضرب معاقلهم ولو قبائلهم اليهوديه ومو معقول كل يوم يهاجمون ويدخلون ونحن اقوى واكثر
واحداللهم في في هذا اليوم الفضيل وساعة استجابه ان تنصر جنودنا وان تحفض بلادنا وأمننا وان ترد كيد الأعداء في نحورهم وتكفينا شرورهم االلهم ااامين
المعلماللهم انصر الجيش السعودي المرابط على الحدود على الحوثي المعتدي
عدد التعليقات:11556
برق الحرمhttps://www.youtube.com/watch?v=neMssGHLhD4
فهيدمخالف للنشر
مجرة التبانةابشروا بالنصر بارك الله جهودكم يا جند الاسلام الحق امامكم الغنائم في صعده حررها وانهوا اسطورة المجوس فهي قم اليمن.
عدد التعليقات:11556
برق الحرم((((عــــــــاجل .......شهود عيان يؤكدون ان الانفجار في مجلس العزاء ..... كان بواسطة عبوتين كانت مزروعة داخل المخيم )))))
عدد التعليقات:11556
برق الحرم(((((((تدمير و حرق ..... أكبر مخازن الصواريخ ..... فجر _اليوم _الجمعة ..... في صنعاء ....... كان ضربة قوية ........ناجحة لمقاتلاتنا _الكواسر )))))
كلامي صحيحمخالف للنشر
عدد التعليقات:11556
برق الحرم((((((( عــــــــــــــــــاجل ........ عبيد الملالي يهاجمون مجلس عزاء شدادي المقاومة في مأرب بصواريخ الكاتيوش وانباء عن سقوط كثير من القتلى )))))
اذكار المساءوالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
ارز 👊 نجدالله اكبر لااله الاالله الله اكبر ولله الحمد
محقهذه رسالة للأعداء سواء إيران وروافضهاامريكا روسيا اليهود النصيرية العلمانية حزب الشيطان عبد الملك عفاش ندعسكم دعس وإن شاء الله رياح الحسم قربت منكم
..سعودي..الحوثيين ومن معهم هم أعداء لله وللاسلام وللنبي وآله وصحبه وهم كلاب خونة
دروجباخنبوقه ماشفناك تعلق***
عدد التعليقات:11556
برق الحرم((((((( عبيد الملالي ورعاع اليمن خدم المجوس ...... يدركون جيدا ما صنعة بهم مقاتلاتنا _الكواسر بالامس ...ولن تكون الليلة أقل من البارحة ))))))
سعد1لله دركم ياابطال التوحيدوالسنه..زيدوهم من الكمائن بخرداﻻسلحه فالحوثيين جهله دين وحروب.فهم فيران جايعه صيدوهم احياء واصلبوهم ياابطال..حفظكم الله وسددكم
الهاشمياللهم انصر جنودنا ع الحدود وسدد رميهم وارحم شهداءنا وتبلهم في عليين واخزي اعداءنا واذنابهم واحفظ قادتنا واعلي كلمتهم وبهذا اليوم الفضيل احفظ والدي
هلتونادعسوووووووهم عيال الخميني شتت الله شملهم ..... اللهم انصر جنودنا