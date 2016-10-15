بالصور: ولي عهد تايلند يتوج بالمٌلك بعد وفاة والده.. لكن شاهد كيف يبدو هذا الملك!

صحيفة المرصد:أعلن رئيس الوزراء التايلاندي أن ولي العهد ماها فاجيرالونكورن المفترض أن يخلف والده الملك بوميبول ادوليادي، الذي توفي بالأمس، طلب منحه بعض الوقت، كي يستعد لتولي العرش، وقال الجنرال برايوت شاناوشا للصحافيين: لقد استقبلني ولي العهد، وطلب منحه بعض الوقت للإستعداد قبل إعلانه ملكاً.

وكان ولي العهد التايلاندي “الملك الجديد” البالغ من العمر 63 عاماً قد ظهر مع زوجته في ألمانيا بشكل عجيب، أثار دهشة العديد من الأشخاص عند رؤيته.

وأوضحت صحيفة بيلد الألمانية أن ولي العهد الأمير فاجيرالونجكورن اشترى فيلا في بافاريا لزوجته بتكلفة 10 مليون يورو، مشيرة إلى أنه ظهر بشكل غريب مرتدياً صدريّة، وظهره مغطا بالوشم.