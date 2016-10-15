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بالصور: ولي عهد تايلند يتوج بالمٌلك بعد وفاة والده.. لكن شاهد كيف يبدو هذا الملك!

15 أكتوبر, 2016 , 3:16 ص
بالصور: ولي عهد تايلند يتوج بالمٌلك بعد وفاة والده.. لكن شاهد كيف يبدو هذا الملك!
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صحيفة المرصد:أعلن رئيس الوزراء التايلاندي أن ولي العهد ماها فاجيرالونكورن المفترض أن يخلف والده الملك بوميبول ادوليادي، الذي توفي بالأمس، طلب منحه بعض الوقت، كي يستعد لتولي العرش، وقال الجنرال برايوت شاناوشا للصحافيين: لقد استقبلني ولي العهد، وطلب منحه بعض الوقت للإستعداد قبل إعلانه ملكاً.

وكان ولي العهد التايلاندي “الملك الجديد” البالغ من العمر 63 عاماً قد ظهر مع زوجته في ألمانيا بشكل عجيب، أثار دهشة العديد من الأشخاص عند رؤيته.

وأوضحت صحيفة بيلد الألمانية أن ولي العهد الأمير فاجيرالونجكورن اشترى فيلا في بافاريا لزوجته بتكلفة 10 مليون يورو، مشيرة إلى أنه ظهر بشكل غريب مرتدياً صدريّة، وظهره مغطا بالوشم.

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تعليقات ( 6 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 6
    15 أكتوبر, 2016 , 4:08 ص

    ملوك شكليين منصب مالهم دور في الحياة السياسية والاقتصاديه عباره عن رمز للملكيه
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  2. 5
    15 أكتوبر, 2016 , 3:54 ص

    علي مرشد

    يؤتي الملك من يشاء
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  3. 4
    15 أكتوبر, 2016 , 3:41 ص

    الشنفره

    لايغركم شكله من عيونه باين انه انسان ونعم
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  4. 3
    15 أكتوبر, 2016 , 3:26 ص

    سامحني يا جدو

    هذا لابس طيحني وشكله بطيح تاليند على يده
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  5. 2
    15 أكتوبر, 2016 , 3:22 ص

    بتايا سقها السيل الله يازمن
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  6. 1
    15 أكتوبر, 2016 , 3:21 ص

    تركي

    *** مشهور
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