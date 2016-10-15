الفنانة ”شمس” تعود إلى إثارة الجدل وتهاجم المجتمع بتغريدة غامضة!

صحيفة المرصد: عادت الفنانة الكويتية شمس لإثارة الجدل مجدداً ، فبعد أن غردت حول مفهوم الشرف و هاجمت عبر تغريدتها العرب والمسلمين، عادت مرة أخرى لتسخر من المجتمع العربي والإسلامي من خلال تغريدة جديدة اعتبرها العديد من رواد مواقع التواصل بالإهانة الكبرى من ” شمس”.

وقالت “شمس” – عبر تغريدة لها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” : “مجتمع عنصري مغرور غير منتج، فيه أكبر نسبة بطالة، مستورد غير مصدر، معتقد أن الله بس لهم و6 مليار كلهم كفار شتامين سبابين وزعلانين ليش مو متوفقين.

” وكانت ” شمس” قد استعانت بقول للكاتبة نوال السعداوي عرّفت فيه موضوع الشرف، وذلك من خلال صورة نشرتها عبر حسابها على موقع تويتر كتبت فيها: “مفهوم الشرف لدى 6 مليار إنسان طبعاً أكيد كلنا عارفين المفهوم الثاني عند المليار المتبقي أيش يعني.”