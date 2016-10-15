الفنانة ”شمس” تعود إلى إثارة الجدل وتهاجم المجتمع بتغريدة غامضة!

صحيفة المرصد: عادت الفنانة الكويتية شمس لإثارة الجدل مجدداً ، فبعد أن غردت حول مفهوم الشرف و هاجمت عبر تغريدتها العرب والمسلمين، عادت مرة أخرى لتسخر من المجتمع العربي والإسلامي من خلال تغريدة جديدة اعتبرها العديد من رواد مواقع التواصل بالإهانة الكبرى من ” شمس”.
وقالت “شمس” – عبر تغريدة لها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” : “مجتمع عنصري مغرور غير منتج، فيه أكبر نسبة بطالة، مستورد غير مصدر، معتقد أن الله بس لهم و6 مليار كلهم كفار شتامين سبابين وزعلانين ليش مو متوفقين.
” وكانت ” شمس” قد استعانت بقول للكاتبة نوال السعداوي عرّفت فيه موضوع الشرف، وذلك من خلال صورة نشرتها عبر حسابها على موقع تويتر كتبت فيها: “مفهوم الشرف لدى 6 مليار إنسان طبعاً أكيد كلنا عارفين المفهوم الثاني عند المليار المتبقي أيش يعني.”
مجتمع عنصري مغرور غير منتج فيه اكبر نسبة بطالة مستورد غير مصدر معتقد ان الله بس لهم و6 مليار كلهم كفارشتامين سبابين وزعلانين ليش مو متوفقين😊
— شمس Shams (@ShamsOfficial) October 13, 2016
تعليقات ( 9 )
أبو خالد656وما هو دورك بالحياة يا سيدة شمس،وإشرحي لنا عن إضافاتك وهمتك وكيفية إنتاجيتك، ما دمت تتهكمين بمليار إنسان وتعممين بأن كل العيوب بهم وأنت مختلفة عنهم!!
عزوزشمس تشرق بالبن والحليب كامل الدسم
سلمان البقميانا لا اعتب أو اشره على الوسط الفني وما يصدر منهم.. لأن حياتهم ضنكا وخاوية.أكبر همومهم التواجد في دائرة الأضواء.لكن العتب على من يصدق كلامهم
فارس الزهرانييعني تطاولت على الاسلام والمسلمين ولا زال هناك من يطبل لها
فارس الزهرانيهي تتكلم عن الوسط الفني فلا تلام لعدم مخالطها الاخيار فأعذروها لعدم قرأتها للقرأن الكريم ولا تعرف الا المسارح واماكن اللهو
فارس الزهرانياستغفر الله العظيم ولا حول ولا قوة الا بالله
فارس الزهرانيومن تكون شمس انها مجرد ***
تركيالدول الحين بتدخل في حروب و*** اشغلونا
himaالله يهديها ويوفقها,انسانه طبيعيه وحساسه.