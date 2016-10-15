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الفنانة ”شمس” تعود إلى إثارة الجدل وتهاجم المجتمع بتغريدة غامضة!

15 أكتوبر, 2016 , 3:57 ص
الفنانة ”شمس” تعود إلى إثارة الجدل وتهاجم المجتمع بتغريدة غامضة!
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صحيفة المرصد: عادت الفنانة الكويتية شمس لإثارة الجدل مجدداً ، فبعد أن غردت حول مفهوم الشرف و هاجمت عبر تغريدتها العرب والمسلمين، عادت مرة أخرى لتسخر من المجتمع العربي والإسلامي من خلال تغريدة جديدة اعتبرها العديد من رواد مواقع التواصل بالإهانة الكبرى من ” شمس”.

وقالت “شمس” – عبر تغريدة لها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” : “مجتمع عنصري مغرور غير منتج، فيه أكبر نسبة بطالة، مستورد غير مصدر، معتقد أن الله بس لهم و6 مليار كلهم كفار شتامين سبابين وزعلانين ليش مو متوفقين.

” وكانت ” شمس” قد استعانت بقول للكاتبة نوال السعداوي عرّفت فيه موضوع الشرف، وذلك من خلال صورة نشرتها عبر حسابها على موقع تويتر كتبت فيها: “مفهوم الشرف لدى 6 مليار إنسان طبعاً أكيد كلنا عارفين المفهوم الثاني عند المليار المتبقي أيش يعني.”



تعليقات ( 9 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 9
    15 أكتوبر, 2016 , 4:18 ص

    أبو خالد656

    وما هو دورك بالحياة يا سيدة شمس،وإشرحي لنا عن إضافاتك وهمتك وكيفية إنتاجيتك، ما دمت تتهكمين بمليار إنسان وتعممين بأن كل العيوب بهم وأنت مختلفة عنهم!!
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  2. 8
    15 أكتوبر, 2016 , 4:18 ص

    عزوز

    شمس تشرق بالبن والحليب كامل الدسم
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  3. 7
    15 أكتوبر, 2016 , 4:17 ص

    سلمان البقمي

    انا لا اعتب أو اشره على الوسط الفني وما يصدر منهم.. لأن حياتهم ضنكا وخاوية.أكبر همومهم التواجد في دائرة الأضواء.لكن العتب على من يصدق كلامهم
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  4. 6
    15 أكتوبر, 2016 , 4:13 ص

    فارس الزهراني

    يعني تطاولت على الاسلام والمسلمين ولا زال هناك من يطبل لها
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  5. 5
    15 أكتوبر, 2016 , 4:11 ص

    فارس الزهراني

    هي تتكلم عن الوسط الفني فلا تلام لعدم مخالطها الاخيار فأعذروها لعدم قرأتها للقرأن الكريم ولا تعرف الا المسارح واماكن اللهو
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  6. 4
    15 أكتوبر, 2016 , 4:08 ص

    فارس الزهراني

    استغفر الله العظيم ولا حول ولا قوة الا بالله
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  7. 3
    15 أكتوبر, 2016 , 4:06 ص

    فارس الزهراني

    ومن تكون شمس انها مجرد ***
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  8. 2
    15 أكتوبر, 2016 , 4:04 ص

    تركي

    الدول الحين بتدخل في حروب و*** اشغلونا
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  9. 1
    15 أكتوبر, 2016 , 4:03 ص

    hima

    الله يهديها ويوفقها,انسانه طبيعيه وحساسه.
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