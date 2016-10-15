بالصور: ”نحات” يجبر الأمير “سلطان بن سلمان” على السير 2 كيلو رغم حرارة الجو!

صحيفة المرصد: لبى الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، دعوة الزيارة التي قدمها له العم سالم غنيم، أحد أشهر وأقدم صناع الرواشين في محافظة ينبع سيرًا على الأقدام.
وأصر الأمير أن يمشى على قدميه قرابة 2 كيلومتر للذهاب للعم الذي أمضى أكثر من 60 عامًا في هذه المهنة، رغم حرارة الجو التي لامست 40 درجة مئوية في ينبع ظهر يوم الثلاثاء الماضي.
وقال الأمير سلطان بن سلمان، إن “سالم غنيم يعد ذاكرة الوطن، وبعرقه وجهده وفكرة ساهم في حفظ صناعة الرواشين التراثية من الاندثار”، مضيفًا أن “هذه الزيارة مستحقة لرجل خدم وطنه بإخلاص وأمانة ومسئولية”.
من جهته، عبّر المواطن سالم بحسب موقع سبق عن شكره وتقديره للأمير سلطان بن سلمان على زيارته له في المنزل رغم درجة حرار الجو الشديدة والرطوبة العالية.
تعليقات ( 9 )
شيهانة💤💧أسمـك (فخـر ) للي للأمجاد يقرون _ سٌُـلّطِأًنَ ( فگـر ) وعلم مع لُطف وأحسااان !
شيهانة💤💧"أسمـك" يعديه الفضااا يوم يطرون _ أسمـك مابين سهيل والجدي عنوان !
شيهانة💤💧الجمع في "حضرتك" طيب وممنون _ لو ماله إلاّ "شوفتك" بس گسبـآان !
شيهانة💤💧سٌُـلّطِأًنَ تدري ويش اللي لك يگنون؟ _ بعيونهم سٌُـلّطِأًنَ وبالقلب سٌُـلّطِأًنَ !
عدد التعليقات:5627
الرحااالالامير سلطان من الشخصيات الطيبه والمتواضعه جدا..الله يحفظه
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونأستغفرالله الذي لااله الاهو الحي القيوم وأتوب اليه عدد ماأحصى كتابه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد
شيهانة💤💧ي لبــــى قلب❤️اللي لبــــى , سُــلطـان بـ الإسم وبالفعل سُــلطـان🌹
أجامل أياميالله يعينه والله مسافه وحر