بالصور: ”نحات” يجبر الأمير “سلطان بن سلمان” على السير 2 كيلو رغم حرارة الجو!

صحيفة المرصد: لبى الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، دعوة الزيارة التي قدمها له العم سالم غنيم، أحد أشهر وأقدم صناع الرواشين في محافظة ينبع سيرًا على الأقدام.

وأصر الأمير أن يمشى على قدميه قرابة 2 كيلومتر للذهاب للعم الذي أمضى أكثر من 60 عامًا في هذه المهنة، رغم حرارة الجو التي لامست 40 درجة مئوية في ينبع ظهر يوم الثلاثاء الماضي.

وقال الأمير سلطان بن سلمان، إن “سالم غنيم يعد ذاكرة الوطن، وبعرقه وجهده وفكرة ساهم في حفظ صناعة الرواشين التراثية من الاندثار”، مضيفًا أن “هذه الزيارة مستحقة لرجل خدم وطنه بإخلاص وأمانة ومسئولية”.

من جهته، عبّر المواطن سالم بحسب موقع سبق عن شكره وتقديره للأمير سلطان بن سلمان على زيارته له في المنزل رغم درجة حرار الجو الشديدة والرطوبة العالية.