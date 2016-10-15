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بالصور: ”نحات” يجبر الأمير “سلطان بن سلمان” على السير 2 كيلو رغم حرارة الجو!

15 أكتوبر, 2016 , 19:46 م
بالصور: ”نحات” يجبر الأمير “سلطان بن سلمان” على السير 2 كيلو رغم حرارة الجو!
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صحيفة المرصد: لبى الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، دعوة الزيارة التي قدمها له العم سالم غنيم، أحد أشهر وأقدم صناع الرواشين في محافظة ينبع سيرًا على الأقدام.
وأصر الأمير أن يمشى على قدميه قرابة 2 كيلومتر للذهاب للعم الذي أمضى أكثر من 60 عامًا في هذه المهنة، رغم حرارة الجو التي لامست 40 درجة مئوية في ينبع ظهر يوم الثلاثاء الماضي.
وقال الأمير سلطان بن سلمان، إن “سالم غنيم يعد ذاكرة الوطن، وبعرقه وجهده وفكرة ساهم في حفظ صناعة الرواشين التراثية من الاندثار”، مضيفًا أن “هذه الزيارة مستحقة لرجل خدم وطنه بإخلاص وأمانة ومسئولية”.
من جهته، عبّر المواطن سالم  بحسب موقع سبق عن شكره وتقديره للأمير سلطان بن سلمان على زيارته له في المنزل رغم درجة حرار الجو الشديدة والرطوبة العالية.

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تعليقات ( 9 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 9
    15 أكتوبر, 2016 , 20:27 م

    شيهانة💤💧

    أسمـك (فخـر ) للي للأمجاد يقرون _ سٌُـلّطِأًنَ ( فگـر ) وعلم مع لُطف وأحسااان !
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  2. 8
    15 أكتوبر, 2016 , 20:22 م

    2 كيلوا مشي ؟؟؟؟؟؟ طيب وين صوره وهو يمشي ؟؟؟؟
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  3. 7
    15 أكتوبر, 2016 , 20:22 م

    شيهانة💤💧

    "أسمـك" يعديه الفضااا يوم يطرون _ أسمـك مابين سهيل والجدي عنوان !
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  4. 6
    15 أكتوبر, 2016 , 20:19 م

    شيهانة💤💧

    الجمع في "حضرتك" طيب وممنون _ لو ماله إلاّ "شوفتك" بس گسبـآان !
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  5. 5
    15 أكتوبر, 2016 , 20:14 م

    شيهانة💤💧

    سٌُـلّطِأًنَ تدري ويش اللي لك يگنون؟ _ بعيونهم سٌُـلّطِأًنَ وبالقلب سٌُـلّطِأًنَ !
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  6. 4
    15 أكتوبر, 2016 , 19:58 م
    عدد التعليقات:5627

    الرحااال

    الامير سلطان من الشخصيات الطيبه والمتواضعه جدا..الله يحفظه
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  7. 3
    15 أكتوبر, 2016 , 19:55 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    أستغفرالله الذي لااله الاهو الحي القيوم وأتوب اليه عدد ماأحصى كتابه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد
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  8. 2
    15 أكتوبر, 2016 , 19:51 م

    شيهانة💤💧

    ي لبــــى قلب❤️اللي لبــــى , سُــلطـان بـ الإسم وبالفعل سُــلطـان🌹
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  9. 1
    15 أكتوبر, 2016 , 19:49 م

    أجامل أيامي

    الله يعينه والله مسافه وحر
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