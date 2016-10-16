شتايم وتهديد بين مهرة البحرينية و أم نصرة الحربي بعد فضيحة” عادل المسلم”

صحيفة المرصد: نشبت حلقة “ردح” بين الفنانة مهرة البحرينية، وأم نصرة الحربي الممثلة والإعلامية السعودية، على خلفية القبض على زوجة الأولي الفنان والمنتج عادل المسلم بتهمة الإتجار بالمخدرات.

ونشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان صورًا بطريقة الفيديو عبر حسابها على تطبيق “إنستغرام” يوضح الحرب الضروس الذي دار بين الطرفين، تحت عنوان: “معركة السنابات بين المهره وبين ام نصره الحربي”.

وذكرت الحربي بحسب الصور أن “الزوجة المخادعة لمن وصفته بـ”المجرم” ممنوعة من مغادرة الكويت حتى انتهاء التحقيقات وتراها عارفة بإجرام زوجها ولا تصدقوا انها انخدعت منه لأنها هي وأمها اسوأ منه”.

من جهتها رّدت المهر بقولها: “يالي جاسة تشمتين فيني والي في بطني وانا مالي ذنب ومطلعة بنتج شريفة واهي من بلاد لي بلاد الله يعلم وين جايبة الفلوس”. مضيفة: “لكم من يوم ورايح اذا ماسكتت راح انزل كل الفيديوهات”.

وتابعت: “ولله بلاني بمصيبة مو بيدي، تشمت فيني وانا في سن الورد ومتزوجة بالحلال، اللهم صبرني وصبر الي في بطني”.وبالأمس القت الشرطة الكويتية القبض على الفنان عادل المسلم، بتهمة الاتجار في المخدرات وأنه حول مكتبه الفني إلى معمل للمادة المخدرة.وكانت المهرة كشفت أخيراً أنها حامل بعد أن سرّبت تقارير اعلامية الخبر.