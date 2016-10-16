شتايم وتهديد بين مهرة البحرينية و أم نصرة الحربي بعد فضيحة” عادل المسلم”

صحيفة المرصد: نشبت حلقة “ردح” بين الفنانة مهرة البحرينية، وأم نصرة الحربي الممثلة والإعلامية السعودية، على خلفية القبض على زوجة الأولي الفنان والمنتج عادل المسلم بتهمة الإتجار بالمخدرات.
ونشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان صورًا بطريقة الفيديو عبر حسابها على تطبيق “إنستغرام” يوضح الحرب الضروس الذي دار بين الطرفين، تحت عنوان: “معركة السنابات بين المهره وبين ام نصره الحربي”.
وذكرت الحربي بحسب الصور أن “الزوجة المخادعة لمن وصفته بـ”المجرم” ممنوعة من مغادرة الكويت حتى انتهاء التحقيقات وتراها عارفة بإجرام زوجها ولا تصدقوا انها انخدعت منه لأنها هي وأمها اسوأ منه”.
من جهتها رّدت المهر بقولها: “يالي جاسة تشمتين فيني والي في بطني وانا مالي ذنب ومطلعة بنتج شريفة واهي من بلاد لي بلاد الله يعلم وين جايبة الفلوس”. مضيفة: “لكم من يوم ورايح اذا ماسكتت راح انزل كل الفيديوهات”.
وتابعت: “ولله بلاني بمصيبة مو بيدي، تشمت فيني وانا في سن الورد ومتزوجة بالحلال، اللهم صبرني وصبر الي في بطني”.وبالأمس القت الشرطة الكويتية القبض على الفنان عادل المسلم، بتهمة الاتجار في المخدرات وأنه حول مكتبه الفني إلى معمل للمادة المخدرة.وكانت المهرة كشفت أخيراً أنها حامل بعد أن سرّبت تقارير اعلامية الخبر.
تعليقات ( 25 )
همام القرشيوالله وماقلت....الوحده اذا دخلت طريق الضياع والعهر ..ودها كل البنات يصيرون زيها عشان ماحد ينقد عليها..وش ترجون من وحده باعت اغلا ماتملك..صارت رخيصه
عبداللهتعليق 17, تقول نصرة بنت رجال ! إلا اذا كنت من اهل ماحرم ربي!!! ونصرة ليس لأهلها رجل فيه غيرة ودين لؤدبها ويلجمها
عبداللهتعليق14 صدقت فنصرة زباله واين غيرة اهلها ومن صفات المسلمه الستر والحشمه وعدم مخالطه الرجال بدت فضائحها تطلع
صرخة صمتام نصرة غلطانه قال الرسول صلى الله عليه وسلم (من عير اخاه بذنب لم يمت حتى يعمله ) وقت البلاء والمصائب مايجوز الشماته بهالمواقف
عبداللهنصرة الحربي للأسف منفلته وما تقوم به محرم من سفرها من بلد لبلد دون محرم وملابس غير محتشمه مخالطتها للرجال إظهار مفاتنها ومشاركتها ببرامج الإثارة
دروجباالحمد الله انكم متحررين العباه و النقاب
سعودية وأعتز بحجابي(البيض الفاسد يتدحرج على بعضه) وسط فني وإعلامي تحت الصفر إلا من رحم ربي ، هذي النصرة المنتسبه زوراً لحرب كانت لازقة لهم على بالها يوزعون فلوس هههههه
هذا الفن واهلهنصره وامها كانوا حاقدين ع المهره لان المسلم المليونير تزوج المهره ولم يتزوج نصره ،،،، والان طلع السواد اللي بقلوبهم يتشمتون
دروجبايا لبي يا قلبك يا نصر بنت الرجال
ايهانتبهوا يارجال لرزكم من بعض النساء ( الرز يارجال الرز ) وانتبهن يانساء لرزكم من بعض الرجال ( الرز يانساء الرز )
سابقلاتشمت بأخيك فيعافيه الله ويبتليك الشماته بالناس من أسوأ انواع الخلق واوطاها لان اي إنسان ممكن الله يبتليه في اي لحظة بمصيبة
صور مع تحيهنصره الحربي اطقع من مهره كلهم زباله المجتمع وهذا إلى خذنه من سوشي ميديا لكم من يوم ورايح اذا ماسكتت راح انزل كل الفيديوهات ايوه هذا الى نبيه انبي الر
عدد التعليقات:6
سلطان حجازياللهم اهدهم أو طهر الأرض منهم .
دروجبات 1 اكلم عن ما يخصك الله يشل يدك
عبداللهنصره الحربيه خالعه الحيا ولا لقت من يربيها
محب الصالحينأسأل الله أن يمحي كل عاهره
جاسمايه يا به معروف الجمال الفارسي ع مر العصور
جنوبيه *ماشاء الله ام نصره عايشه يختي ربي بنتك قبل ماتشمتين بالناس
فهد العتيبيكلهم مستنقع رذيله
دروجباما شاء الله تبارك الخالق ملكة جمال البحرين يا مهره
حساوينصره الحربي يعنني المحقق كونان وهي ماتدري وين الله حاطها
محمد الشهريكلهم ملوثين ومفسدات
التويجرياصلا معروف جميع رواس الاموال والفنانين اموالهم بالحرام والمخدرات
حرف منصفنصره الحربي اطقع من مهره كل سفرياتها من الرجال ماتعرفهم واذا سحبو عليها قعدت نغزهم بالكلام مثل ما مدحت بالراجحي وبعدين قلبت عليهم لما قطعو عنها الرز