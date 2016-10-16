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شتايم وتهديد بين مهرة البحرينية و أم نصرة الحربي بعد فضيحة” عادل المسلم”

16 أكتوبر, 2016 , 13:53 م
شتايم وتهديد بين مهرة البحرينية و أم نصرة الحربي بعد فضيحة” عادل المسلم”
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صحيفة المرصد: نشبت حلقة “ردح” بين الفنانة مهرة البحرينية، وأم نصرة الحربي الممثلة والإعلامية السعودية، على خلفية القبض على زوجة الأولي الفنان والمنتج عادل المسلم بتهمة الإتجار بالمخدرات.

ونشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان صورًا بطريقة الفيديو عبر حسابها على تطبيق “إنستغرام” يوضح الحرب الضروس الذي دار بين الطرفين، تحت عنوان: “معركة السنابات بين المهره وبين ام نصره الحربي”.

وذكرت الحربي بحسب الصور أن “الزوجة المخادعة لمن وصفته بـ”المجرم” ممنوعة من مغادرة الكويت حتى انتهاء التحقيقات وتراها عارفة بإجرام زوجها ولا تصدقوا انها انخدعت منه لأنها هي وأمها اسوأ منه”.

من جهتها رّدت المهر بقولها: “يالي جاسة تشمتين فيني والي في بطني وانا مالي ذنب ومطلعة بنتج شريفة واهي من بلاد لي بلاد الله يعلم وين جايبة الفلوس”. مضيفة: “لكم من يوم ورايح اذا ماسكتت راح انزل كل الفيديوهات”.

وتابعت: “ولله بلاني بمصيبة مو بيدي، تشمت فيني وانا في سن الورد ومتزوجة بالحلال، اللهم صبرني وصبر الي في بطني”.وبالأمس القت الشرطة الكويتية القبض على الفنان عادل المسلم، بتهمة الاتجار في المخدرات وأنه حول مكتبه الفني إلى معمل للمادة المخدرة.وكانت المهرة كشفت أخيراً أنها حامل بعد أن سرّبت تقارير اعلامية الخبر.



تعليقات ( 25 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 25
    16 أكتوبر, 2016 , 14:37 م

    همام القرشي

    والله وماقلت....الوحده اذا دخلت طريق الضياع والعهر ..ودها كل البنات يصيرون زيها عشان ماحد ينقد عليها..وش ترجون من وحده باعت اغلا ماتملك..صارت رخيصه
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  2. 24
    16 أكتوبر, 2016 , 14:26 م

    عبدالله

    تعليق 17, تقول نصرة بنت رجال ! إلا اذا كنت من اهل ماحرم ربي!!! ونصرة ليس لأهلها رجل فيه غيرة ودين لؤدبها ويلجمها
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  3. 23
    16 أكتوبر, 2016 , 14:23 م

    عبدالله

    تعليق14 صدقت فنصرة زباله واين غيرة اهلها ومن صفات المسلمه الستر والحشمه وعدم مخالطه الرجال بدت فضائحها تطلع
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  4. 22
    16 أكتوبر, 2016 , 14:23 م

    صرخة صمت

    ام نصرة غلطانه قال الرسول صلى الله عليه وسلم (من عير اخاه بذنب لم يمت حتى يعمله ) وقت البلاء والمصائب مايجوز الشماته بهالمواقف
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  5. 21
    16 أكتوبر, 2016 , 14:21 م

    عبدالله

    نصرة الحربي للأسف منفلته وما تقوم به محرم من سفرها من بلد لبلد دون محرم وملابس غير محتشمه مخالطتها للرجال إظهار مفاتنها ومشاركتها ببرامج الإثارة
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  6. 20
    16 أكتوبر, 2016 , 14:21 م

    دروجبا

    الحمد الله انكم متحررين العباه و النقاب
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  7. 19
    16 أكتوبر, 2016 , 14:20 م

    سعودية وأعتز بحجابي

    (البيض الفاسد يتدحرج على بعضه) وسط فني وإعلامي تحت الصفر إلا من رحم ربي ، هذي النصرة المنتسبه زوراً لحرب كانت لازقة لهم على بالها يوزعون فلوس هههههه
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  8. 18
    16 أكتوبر, 2016 , 14:18 م

    هذا الفن واهله

    نصره وامها كانوا حاقدين ع المهره لان المسلم المليونير تزوج المهره ولم يتزوج نصره ،،،، والان طلع السواد اللي بقلوبهم يتشمتون
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  9. 17
    16 أكتوبر, 2016 , 14:18 م

    دروجبا

    يا لبي يا قلبك يا نصر بنت الرجال
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  10. 16
    16 أكتوبر, 2016 , 14:15 م

    ايه

    انتبهوا يارجال لرزكم من بعض النساء ( الرز يارجال الرز ) وانتبهن يانساء لرزكم من بعض الرجال ( الرز يانساء الرز )
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  11. 15
    16 أكتوبر, 2016 , 14:13 م

    سابق

    لاتشمت بأخيك فيعافيه الله ويبتليك الشماته بالناس من أسوأ انواع الخلق واوطاها لان اي إنسان ممكن الله يبتليه في اي لحظة بمصيبة
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  12. 14
    16 أكتوبر, 2016 , 14:13 م

    صور مع تحيه

    نصره الحربي اطقع من مهره كلهم زباله المجتمع وهذا إلى خذنه من سوشي ميديا لكم من يوم ورايح اذا ماسكتت راح انزل كل الفيديوهات ايوه هذا الى نبيه انبي الر
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  13. 13
    16 أكتوبر, 2016 , 14:11 م
    عدد التعليقات:6

    سلطان حجازي

    اللهم اهدهم أو طهر الأرض منهم .
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  14. 12
    16 أكتوبر, 2016 , 14:06 م

    دروجبا

    ت 1 اكلم عن ما يخصك الله يشل يدك
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  15. 11
    16 أكتوبر, 2016 , 14:05 م

    ام نصره مغربيه واكيد حاقده ع المهره ،، دايم المغربيات حقودات
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  16. 10
    16 أكتوبر, 2016 , 14:04 م

    عبدالله

    نصره الحربيه خالعه الحيا ولا لقت من يربيها
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  17. 9
    16 أكتوبر, 2016 , 14:04 م

    محب الصالحين

    أسأل الله أن يمحي كل عاهره
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  18. 8
    16 أكتوبر, 2016 , 14:02 م

    جاسم

    ايه يا به معروف الجمال الفارسي ع مر العصور
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  19. 7
    16 أكتوبر, 2016 , 14:02 م

    جنوبيه *

    ماشاء الله ام نصره عايشه يختي ربي بنتك قبل ماتشمتين بالناس
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  20. 6
    16 أكتوبر, 2016 , 14:02 م

    فهد العتيبي

    كلهم مستنقع رذيله
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  21. 5
    16 أكتوبر, 2016 , 14:00 م

    دروجبا

    ما شاء الله تبارك الخالق ملكة جمال البحرين يا مهره
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  22. 4
    16 أكتوبر, 2016 , 14:00 م

    حساوي

    نصره الحربي يعنني المحقق كونان وهي ماتدري وين الله حاطها
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  23. 3
    16 أكتوبر, 2016 , 13:59 م

    محمد الشهري

    كلهم ملوثين ومفسدات
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  24. 2
    16 أكتوبر, 2016 , 13:58 م

    التويجري

    اصلا معروف جميع رواس الاموال والفنانين اموالهم بالحرام والمخدرات
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  25. 1
    16 أكتوبر, 2016 , 13:57 م

    حرف منصف

    نصره الحربي اطقع من مهره كل سفرياتها من الرجال ماتعرفهم واذا سحبو عليها قعدت نغزهم بالكلام مثل ما مدحت بالراجحي وبعدين قلبت عليهم لما قطعو عنها الرز
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