  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

فيديو: مقيم سوري يستولي على أرض فضاء ويحولها إلى مستودع بحي الورود بجدة

17 أكتوبر, 2016 , 0:25 ص
فيديو: مقيم سوري يستولي على أرض فضاء ويحولها إلى مستودع بحي الورود بجدة
  • 414
  • 3
  • حجم الخط

صحيفة المرصد:وثّق مواطن فيديو يكشف اعتداء مقيم سوري على أرض بيضاء بحي الورود  ومحاولته التوسع في الاستيلاء على الأرض ، بالرغم من إفادة أمانة جدة بإزالة موقع الاعتداء يوم الاثنين الماضي وهو ما نفاه الأهالي حيث أتت الإزالة فقط على سور جانبي وفقاً لموقع سبق .

وأشار المواطن إلى أن هذا المستودع الذي أقامه الوافد بحي أم السلم في جدة وهناك أرض جانبية للمستودع يقوم بتمهيدها ومحاولة الاستيلاء عليها ووجود معداته وما زالت الغرف الشعبية كما هي حيث العمال بداخلها.



تعليقات ( 3 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 3
    17 أكتوبر, 2016 , 0:39 ص

    خليجي

    على المواطنين بالمنطقة تقفيل المداخل لمنع دخول المعدات او خروجها ورفع قضية عليه بالمحكمة وسوفا يتعطل الى ان تنتهي القضية
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 2
    17 أكتوبر, 2016 , 0:29 ص

    المزن

    🌺بعد بعد هذا اللي ناقص حسبي الله عليكم من أجانب 🌺
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 1
    17 أكتوبر, 2016 , 0:28 ص

    باب الشمال

    ان الله وانا ألية راجعون
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم