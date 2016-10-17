فيديو: مقيم سوري يستولي على أرض فضاء ويحولها إلى مستودع بحي الورود بجدة

صحيفة المرصد:وثّق مواطن فيديو يكشف اعتداء مقيم سوري على أرض بيضاء بحي الورود ومحاولته التوسع في الاستيلاء على الأرض ، بالرغم من إفادة أمانة جدة بإزالة موقع الاعتداء يوم الاثنين الماضي وهو ما نفاه الأهالي حيث أتت الإزالة فقط على سور جانبي وفقاً لموقع سبق .
وأشار المواطن إلى أن هذا المستودع الذي أقامه الوافد بحي أم السلم في جدة وهناك أرض جانبية للمستودع يقوم بتمهيدها ومحاولة الاستيلاء عليها ووجود معداته وما زالت الغرف الشعبية كما هي حيث العمال بداخلها.
تعليقات ( 3 )
خليجيعلى المواطنين بالمنطقة تقفيل المداخل لمنع دخول المعدات او خروجها ورفع قضية عليه بالمحكمة وسوفا يتعطل الى ان تنتهي القضية
المزن🌺بعد بعد هذا اللي ناقص حسبي الله عليكم من أجانب 🌺
باب الشمالان الله وانا ألية راجعون