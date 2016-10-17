بالفيديو: “الداخلية” تكشف خطة اقتحام أحد الأوكار الإرهابية.. والاستجابة لتحرير طفل مختطف

صحيفة المرصد: عرضت وزارة الداخلية في جناحها بمعرض “جيتكس 2016″، المقام حالياً بدبي، العديد من مهام مركز العمليات الأمنية الموحد والطوارئ 911.
وتم عرض مشاهد متعددة لسرعة التعامل مع البلاغات التي تتلقاها الوزارة، وذلك عبر الشاسة الرئيسية للجناح من خلال فيلم “911”.
وعرض الفيلم حالة اختطاف طفل وطريقة تحريره والقبض على الخاطفين، علاوة على عرض مشاهد أخرى لاقتحام وكر خلية إرهابية والإطاحة بعدد من المطلوبين أمنياً، هذا إلى جانب حالات إسعاف المرضى.
تعليقات ( 4 )
loovivoolشيء يشرف ولكن ما نحصلهم إذا بلغنا عن سياراتنا المسروقة في اقسام الشرطة أو بلغنا عن عمالة مجرمة متخلفة عن نظام العمل والأقامة
عدد التعليقات:1852
عاشق الجورري🇸🇦 الأمن و الأماااان أهم من الماااال و كثرته في الحيااات ،،، دمتي مملكتي محبوبتي بعز و شمووووخ ورفعة بين المجتمعاااات . 🇸🇦
خاقا باقامثل هذه الأفلام ترعب وفال سوء على مسيرة رجال الأمن كان الأولى أن يقدموا فلم فيه إبراز انجازاتهم في إطار أمني سليم .بعيدا عن تطبيقات تدريبيه مخيفة