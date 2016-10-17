بالفيديو: “الداخلية” تكشف خطة اقتحام أحد الأوكار الإرهابية.. والاستجابة لتحرير طفل مختطف

صحيفة المرصد: عرضت وزارة الداخلية في جناحها بمعرض “جيتكس 2016″، المقام حالياً بدبي، العديد من مهام مركز العمليات الأمنية الموحد والطوارئ 911.

وتم عرض مشاهد متعددة لسرعة التعامل مع البلاغات التي تتلقاها الوزارة، وذلك عبر الشاسة الرئيسية للجناح من خلال فيلم “911”.

وعرض الفيلم حالة اختطاف طفل وطريقة تحريره والقبض على الخاطفين، علاوة على عرض مشاهد أخرى لاقتحام وكر خلية إرهابية والإطاحة بعدد من المطلوبين أمنياً، هذا إلى جانب حالات إسعاف المرضى.