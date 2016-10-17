شاهد.. فيديو صادم: “أبوسن” شهرته تتخطى شهرة الأمير بندر بن سلطان وغازي القصيبي !!

صحيفة المرصد: رصد تقرير مرئي بثته فضائية “إم بي سي”عدم معرفة العديد من المواطنين بشخصيات سياسية وثقافية أو معرفة حتى أسمائهم فقط دون معرفة أي معلومات عنهم.
يأتي هذا في الوقت الذي أظهر فيه التقرير معرفتهم الجيدة بشخصيات ومشاهير من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات السوشيال ميديا مثل أبو سن الذي يعتبر الأشهر في الشارع السعودي.
وخلال لقاءات أجراها برنامج “تريند السعودية” مع بعض المواطنين، فإنهم لم يتعرفوا أو يستطيعوا تحديد هويات شخصيات مثل غازي القصيبي والأمير بندر بن سلطان والدكتور المفكّر عبدالله الغذامي بعد رؤية صورهم، كما فشل معظم الذين عرفوا أسماءهم في أن يعرفوا ما تخصص كل منهم.
بينما استطاع كثير من المواطنين معرفة وتحديد هويات مشاهير في مواقع وتطبيقات السوشيال ميديا، كـ “سناب شات” و”كيك” و”يوتيوب” و”إنستقرام” وغيرها، بل وكانوا على دراية بتجارب العديد منهم وتفاصيل عن حياتهم.
تعليقات ( 22 )
الهاشميلو مو برامج التواصل محد عرفة والرجال هذول معروفين وكتبت اساميهم ونحتت ع مر التاريخ
بدويوهل هذا مقياس منصف ، لنقارن تلك القامات والعقول المتميزة ، بضيوف تطبيقات سوشيال ميديا ،ممن خف وزنه وانعدمت فائدته !!!!!
ضمير الناسالشهره ايجابيه او سلبيه كلاًحسب بمااشتهربه فابولهب اشتهروفرعوب بقي عبره لكل زمان وايه***وفي زمانناالناس تبحث عن التسالي والمزاج متحكم فتكون الشهره***
رؤية وتحولالآن المقصود المشارك ( 3 ) لأنه تغير الترتيب ....
لا شك انهم استخدمو برنامج اليوناو بشكل غلطبعد تداول اخبارهم تابعة بعض مقاطعهم . جميعهم صراحة لهم تجاوزات غير مقبولة ابدا . استثني منهم أبو سن . أبو سن مشكلته يبث مع حريم . لكن لم يسب احد
عزوزما أشهر اشكال ابو سن وغيره الا أنتم يا الصحف الإلكترونية ... أنتم السبب
قل خيرامشهورين سوشل ميديا مايعرفهم غير البزارين والكبار لازالو كبار. ومافي مجال للمقارنه
مثقف ومطلعبالله عليكم ايش عرف الجهال وبتوع الابتدائي والمهايطية ب بندر بن سلطان وغازي القصيبي اطرحوا السؤال على المثقفين والراقين لكل مقام مقال وكل اناء بمافيه
رؤية وتحولرقم 1 جبت العلم بيض الله وجهك ... هناك اجندات خفيه وراء إشهار مثل هؤلاء الصبيه والمعاتيه .. امس شايف اولاد صغار لابسين قميص 7 وكاب نفس لبس هذا المعتوه
ابو سنابو سن له شهره عاليه فعلاً
حكيمههناك فرق بين شهرة خير وسياسة وحكمة وبين شهرة ***. . فالطيور على اشكالها تقع ..
جلال الشنبريالعبره بالفائده المقدمه وليس بعدد المتابعين
مراقبطيب عطوه جائزة
حكيمههناك فرق بين شهرة خير وسياسة وحكمة وبين شهرة دشره . . فالطيور على اشكالها تقع ..
كيفللاسف الشديد ( mbc لديها ضعف في كيفية عمل الاستطلاعات للرأي العام ) mbc لا تبحث عن المواهب والخبرة بل هي عقود عمل منخفضة مع كل من هب ودب من الخارج
عموريعندما تنحط القيم وتتردى الاخلاق يخرج الطالحب وعندما ينحدر التفكير يخرج الحثالة