شاهد.. فيديو صادم: “أبوسن” شهرته تتخطى شهرة الأمير بندر بن سلطان وغازي القصيبي !!

صحيفة المرصد: رصد تقرير مرئي بثته فضائية “إم بي سي”عدم معرفة العديد من المواطنين بشخصيات سياسية وثقافية أو معرفة حتى أسمائهم فقط دون معرفة أي معلومات عنهم.

يأتي هذا في الوقت الذي أظهر فيه التقرير معرفتهم الجيدة بشخصيات ومشاهير من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات السوشيال ميديا مثل أبو سن الذي يعتبر الأشهر في الشارع السعودي.

وخلال لقاءات أجراها برنامج “تريند السعودية” مع بعض المواطنين، فإنهم لم يتعرفوا أو يستطيعوا تحديد هويات شخصيات مثل غازي القصيبي والأمير بندر بن سلطان والدكتور المفكّر عبدالله الغذامي بعد رؤية صورهم، كما فشل معظم الذين عرفوا أسماءهم في أن يعرفوا ما تخصص كل منهم.

بينما استطاع كثير من المواطنين معرفة وتحديد هويات مشاهير في مواقع وتطبيقات السوشيال ميديا، كـ “سناب شات” و”كيك” و”يوتيوب” و”إنستقرام” وغيرها، بل وكانوا على دراية بتجارب العديد منهم وتفاصيل عن حياتهم.