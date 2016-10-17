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شاهد.. فيديو صادم: “أبوسن” شهرته تتخطى شهرة الأمير بندر بن سلطان وغازي القصيبي !!

17 أكتوبر, 2016 , 23:37 م
شاهد.. فيديو صادم: “أبوسن” شهرته تتخطى شهرة الأمير بندر بن سلطان وغازي القصيبي !!
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صحيفة المرصد: رصد تقرير مرئي بثته فضائية “إم بي سي”عدم معرفة العديد من المواطنين بشخصيات سياسية وثقافية أو معرفة حتى أسمائهم فقط دون معرفة أي معلومات عنهم.

يأتي هذا في الوقت الذي أظهر فيه التقرير معرفتهم الجيدة بشخصيات ومشاهير من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات السوشيال ميديا مثل أبو سن الذي يعتبر الأشهر في الشارع السعودي.

وخلال لقاءات أجراها برنامج “تريند السعودية” مع بعض المواطنين، فإنهم لم يتعرفوا أو يستطيعوا تحديد هويات شخصيات مثل غازي القصيبي والأمير بندر بن سلطان والدكتور المفكّر عبدالله الغذامي بعد رؤية صورهم، كما فشل معظم الذين عرفوا أسماءهم في أن يعرفوا ما تخصص كل منهم.

بينما استطاع كثير من المواطنين معرفة وتحديد هويات مشاهير في مواقع وتطبيقات السوشيال ميديا، كـ “سناب شات” و”كيك” و”يوتيوب” و”إنستقرام” وغيرها، بل وكانوا على دراية بتجارب العديد منهم وتفاصيل عن حياتهم.



تعليقات ( 22 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 22
    18 أكتوبر, 2016 , 0:45 ص

    الهاشمي

    لو مو برامج التواصل محد عرفة والرجال هذول معروفين وكتبت اساميهم ونحتت ع مر التاريخ
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  2. 21
    18 أكتوبر, 2016 , 0:45 ص

    بدوي

    وهل هذا مقياس منصف ، لنقارن تلك القامات والعقول المتميزة ، بضيوف تطبيقات سوشيال ميديا ،ممن خف وزنه وانعدمت فائدته !!!!!
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  3. 20
    18 أكتوبر, 2016 , 0:45 ص

    ضمير الناس

    الشهره ايجابيه او سلبيه كلاًحسب بمااشتهربه فابولهب اشتهروفرعوب بقي عبره لكل زمان وايه***وفي زمانناالناس تبحث عن التسالي والمزاج متحكم فتكون الشهره***
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  4. 19
    18 أكتوبر, 2016 , 0:38 ص

    رؤية وتحول

    الآن المقصود المشارك ( 3 ) لأنه تغير الترتيب ....
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  5. 18
    18 أكتوبر, 2016 , 0:36 ص

    كلا حسب اهتمامه فمن يهتم بكرةالقدم يعرف اللاعبين ومن يهتم بالافلام الاجنبية يعرف الممثلين وكلا حسب اهتمامه .. اعرف ثقافة الشخص من اهتماماته
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  6. 17
    18 أكتوبر, 2016 , 0:30 ص

    لا شك انهم استخدمو برنامج اليوناو بشكل غلط

    بعد تداول اخبارهم تابعة بعض مقاطعهم . جميعهم صراحة لهم تجاوزات غير مقبولة ابدا . استثني منهم أبو سن . أبو سن مشكلته يبث مع حريم . لكن لم يسب احد
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  7. 16
    18 أكتوبر, 2016 , 0:26 ص

    عزوز

    ما أشهر اشكال ابو سن وغيره الا أنتم يا الصحف الإلكترونية ... أنتم السبب
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  8. 15
    18 أكتوبر, 2016 , 0:25 ص

    قل خيرا

    مشهورين سوشل ميديا مايعرفهم غير البزارين والكبار لازالو كبار. ومافي مجال للمقارنه
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  9. 14
    18 أكتوبر, 2016 , 0:23 ص

    مثقف ومطلع

    بالله عليكم ايش عرف الجهال وبتوع الابتدائي والمهايطية ب بندر بن سلطان وغازي القصيبي اطرحوا السؤال على المثقفين والراقين لكل مقام مقال وكل اناء بمافيه
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  10. 13
    18 أكتوبر, 2016 , 0:23 ص

    رؤية وتحول

    رقم 1 جبت العلم بيض الله وجهك ... هناك اجندات خفيه وراء إشهار مثل هؤلاء الصبيه والمعاتيه .. امس شايف اولاد صغار لابسين قميص 7 وكاب نفس لبس هذا المعتوه
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  11. 12
    18 أكتوبر, 2016 , 0:22 ص

    ابو سن

    ابو سن له شهره عاليه فعلاً
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  12. 11
    18 أكتوبر, 2016 , 0:19 ص

    هذا بفضل الإعلام الجديد الذى اصبح فى يد كل شخص مماساعدظهور هذا المسمى ابو سن فى هذا الوقت خلاف الأشخاص الذين ذكروا فى التقرير هم من عصر الاسودوالابيض
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  13. 10
    18 أكتوبر, 2016 , 0:14 ص

    حكيمه

    هناك فرق بين شهرة خير وسياسة وحكمة وبين شهرة ***. . فالطيور على اشكالها تقع ..
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  14. 9
    18 أكتوبر, 2016 , 0:11 ص

    تعليق رقم واحد كلامك صحيح%
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  15. 8
    18 أكتوبر, 2016 , 0:11 ص

    جلال الشنبري

    العبره بالفائده المقدمه وليس بعدد المتابعين
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  16. 7
    18 أكتوبر, 2016 , 0:06 ص

    مراقب

    طيب عطوه جائزة
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  17. 6
    18 أكتوبر, 2016 , 0:06 ص

    لإن كل الي سالوهم شباب مراهقين
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  18. 5
    18 أكتوبر, 2016 , 0:06 ص

    حكيمه

    هناك فرق بين شهرة خير وسياسة وحكمة وبين شهرة دشره . . فالطيور على اشكالها تقع ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  19. 4
    18 أكتوبر, 2016 , 0:01 ص

    كيف

    للاسف الشديد ( mbc لديها ضعف في كيفية عمل الاستطلاعات للرأي العام ) mbc لا تبحث عن المواهب والخبرة بل هي عقود عمل منخفضة مع كل من هب ودب من الخارج
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  20. 3
    17 أكتوبر, 2016 , 23:48 م

    كلام غير صحيح ولكن العربيه لها هدف من تسويق مثل هذه الاخبار لايجهله سوى جاهل
    لا يعجبني(26) اعجبني(13)
  21. 2
    17 أكتوبر, 2016 , 23:47 م

    داشر والدشير كثير ... عشان كذا تفوق أبو سن مشتوف
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  22. 1
    17 أكتوبر, 2016 , 23:44 م

    عموري

    عندما تنحط القيم وتتردى الاخلاق يخرج الطالحب وعندما ينحدر التفكير يخرج الحثالة
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