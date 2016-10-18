مواطن بعد دخوله لنظام “أبشر” يتفاجأ بمغادرة زوجته إلى الكويت دون علمه!

صحيفة المرصد: اكتشف مواطن من محافظة عفيف أثناء دخوله للنظام الإلكتروني “أبشر” أن زوجته لديها مغادرة لدولة الكويت عام ١٤٣٢هـ من منفذ الرقعي ولا تزال خارج المملكة حسب نظام الجوازات.

وأضاف المواطن أن زوجته لم تغادر المملكة إلى الكويت بتاتاً حسب ما هو مدون في جواز سفرها.

ووفقا لصحيفة الرياض, قال: قبل خمسة أشهر دخلت على نظام الجوازات ” أبشر”، واتضح أن زوجتي لديها مغادرة من منفذ الرقعي للكويت عام ١٤٣٢هـ ولاتزال خارج المملكة، وقمت بمراجعة شعبة الجوازات في عفيف بجوازها وأخبرتهم أن التأشيرة المسجلة لزوجتي غير صحيحة وزوجتي موجودة ولم تسافر للكويت بتاتاً، وسألتهم كيف تسجل لها تأشيرة مغادرة بطريقة غير نظاميه؟

وتم مخاطبة جوازات الرياض قسم إدارة المنافذ، بكامل تفاصيل الموضوع والاثباتات في بداية شهر شعبان وإلى الآن التأشيرة مسجلة على زوجتي على أنها مسافره وأنها في الخارج، وقد يكن وراء هذا الإجراء أمور أمنية.

واكمل حديثه :أتخوف من استغلال الاسم وأخشى أنه استخدم من قبل شخص مشبوه أو ممنوع من السفر أو فيه مشكلة ويمكن أن الاسم استخدم في جواز مزور وتخوف أنه قد يكون مستغل الاسم خارج المملكة في أمور مشبوهة أو غير ذلك وناشد بسرعة الغاء تلك التأشيرة وتخليصي وزوجتي من هذه المعضلة التي تسببت لنا طوال هذه الفترة الماضية بالقلق والحرج الذي تعرضت له زوجتي، مطالباً بنفس الوقت محاسبة المتسبب بهذا الخطأ الفادح وتفسير ذلك.