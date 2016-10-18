صحيفة: «وثيقة» تكشف علم الأمانة بتعديات «سوق العبايات» منذ 14 عاما

صحيفة المرصد:كشفت صحيفة محلية عن وجود وثيقة قديمة تعود إلى أكثر من 14 عاما علم أمانة جدة بتعديات رجل أعمال على سوق البوادي الشهير بـ«سوق العبايات» شمالي جدة، وإصدار الأمين وقتها قرارا بإزالتها إلا أن رئيس بلدية المطار الفرعية لم ينفذ القرار المؤرخ بالرقم 23/‏110/‏س بتاريخ 1423/‏2/‏17هـ.

ووفقا لصحيفة عكاظ كانت الأمانة بدأت العام الماضي فقط في بحث ما أسمته صحة تورط رجل أعمال شهير في الاستيلاء على ممتلكات عامة وتحويلها إلى سوق تجاري، لتؤكد صحة التعديات ورفع الأمر إلى محافظ جدة، حيث تم إصدار قراره للأمانة بإزالة التعديات بعد إمهال المحلات أسبوعا وفصل المياه والكهرباء، وتم الأسبوع الماضي مباشرة الإزالة.

لكن الشكوى القديمة التي تقدم بها عدد من مستأجري المحلات في السوق لإمارة منطقة مكة المكرمة تشير بوضوح إلى التعديات واستيلاء المستثمر على معظم المواقف وملاعب الأطفال، وتعديل مخططات السوق وإغلاق المدخل الغربي، مخالفا أنظمة الدفاع المدني، مستغلا إجازة عيد الفطر المبارك «1423هـ» لتنفيذ التعديات.

ووفقا للصحيفة ذاتها أن أمانة جدة كشفت على لسان مدير العلاقات العامة محمد البقمي بالإشارة إلى أنها تعاملت مع البلاغ المقدم لها (العام الماضي) فور وصوله وقال: «تم التحري عنه وحسب توجيهات أمين جدة لرؤساء البلديات أن المخالفة لا تسقط بالتقادم، تم التعامل مع البلاغ بجدية والتحقق ومراجعة الخرائط رغم أنها قديمة (من 30 عاما) ووجد التعدي وتم التعامل معه». وأن رجل الأعمال والمستثمر الثاني لسوق البوادي بصدد تحرير تظلم أمام ديوان المظالم ضد أمانة محافظة جدة، مطالبا برفع الغرامة التي فرضتها عليه والبالغة 520 مليونا.