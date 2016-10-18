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عالم ياباني يحل مشكلة العقم بعد توليد فئران من خلايا جلدية بدون رحم

18 أكتوبر, 2016 , 17:25 م
عالم ياباني يحل مشكلة العقم بعد توليد فئران من خلايا جلدية بدون رحم
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صحيفة المرصد: استطاع فريق بحثي ياباني توليد 11 فأراً اعتماداً على خلايا جلدية دون حاجة إلى “رحم طبيعي أو بويضات”، وهو ما قد يفيد لاحقًا في مواجهة مشكلات الخصوبة.

ونجح عالم الأحياء الياباني، كاتسهيكو هاياشي، لأول مرة، تطبيق تكنولوجيا لتحويل الخلايا الجلدية إلى بيض في أطباق، وهي التجربة الأولى التي يتم فيها تشكيل بيض خارج الفئران. وفق ما نشرت دورية “نيتشر” العلمية.

بداية التجارب كانت عام 2012، عندما حولت جامعة طوكيو بالتعاون مع عالم أحياء متخصص في الخلايا الجذعية، ميتينوري سياتو، خلايا جلدية إلى بيض، وفي يوليو 2016 حدث تطور في إمكانية الحصول على بيض مباشرة من خلايا الجلد عبر تطبيق تقنيات مختلفة جرت كلها في أطباق. وباستخدام تقنيات إخصاب متقدمة، أمكن توليد 11 فأراً من خلايا جلدية أساساً دون أرحام، وأنجبت بعض هذه الفئران جيلاً ثانياً.

جدير بالذكر أن القوانين في العديد من دول العالم تمنع تطبيق مثل هذه التكنولوجيات البيولوجية على البشر.



تعليقات ( 7 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 7
    18 أكتوبر, 2016 , 18:34 م

    أفريقي

    سيأتي من يدعي معرفة هذا العلم منذ أكثر من 14 قرنا
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  2. 6
    18 أكتوبر, 2016 , 18:24 م

    🌸 الملح و القبلة 🌸

    ليش طيّب ، يمكن فيه ناس مبسوطين بعقمهم 👍 ..
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  3. 5
    18 أكتوبر, 2016 , 18:23 م

    لبى العلم وأهله عشت أيها الياباني
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  4. 4
    18 أكتوبر, 2016 , 17:43 م

    المجد للعقل

    عالم يستخدمون العقول لا النقول والبقول 😂
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  5. 3
    18 أكتوبر, 2016 , 17:40 م

    عجب

    يالله رقعوها مخلوقات بدون بويضات طريقة جديدة لمخلوقات جديدة
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  6. 2
    18 أكتوبر, 2016 , 17:31 م

    هههه

    ضربة جامدة للظلاميين
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  7. 1
    18 أكتوبر, 2016 , 17:28 م
    عدد التعليقات:155

    فاااااهم

    سبحان الله وما تيتم من العلم الا قليلا
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