نزهة للسباحة تكشف حقيقة عروس إماراتية وتسبب في طلاقها بعد أيام من الزواج

صحيفة المرصد – وكالات:طلق عريس في الشارقة بدولة الإمارات عروسه بعد أن رأى وجهها الطبيعي لأول مرة دون مساحيق تجميل.

وكان العريس أخذ عروسه إلى شاطئ المزمار من أجل السباحة، لكن النزهة تحولت إلى مأساة عندما تبلل وجهها وتمت إزالة مستحضرات التجميل عنه.

وقال العريس إنه لم يستطع التعرف على زوجته بعد أن اختفى ماكياجها.

ووفقا لطبيب نفسي يعالج المرأة التي لم يتم الإفصاح عن هويتها، فإنه بعد أيام فقط من الزواج، قام الزوج بالتخلي عن زوجته العروس بعد أن رآها دون مستحضرات تجميل.

وقال الطبيب إن العريس الذي يبلغ من العمر 34 عاما طلق زوجته التي تبلغ 28 عاما لأنه يعتقد أنها لا تبدو جميلة كما كانت قبل الزفاف، واتهمها بخداعه باستخدام مساحيق التجميل، والتي تشمل رموش اصطناعية.