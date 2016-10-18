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نزهة للسباحة تكشف حقيقة عروس إماراتية وتسبب في طلاقها بعد أيام من الزواج

18 أكتوبر, 2016 , 22:23 م
نزهة للسباحة تكشف حقيقة عروس إماراتية وتسبب في طلاقها بعد أيام من الزواج
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صحيفة المرصد – وكالات:طلق عريس في الشارقة بدولة الإمارات عروسه بعد أن رأى وجهها الطبيعي لأول مرة دون مساحيق تجميل.

وكان العريس أخذ عروسه إلى شاطئ المزمار من أجل السباحة، لكن النزهة تحولت إلى مأساة عندما تبلل وجهها وتمت إزالة مستحضرات التجميل عنه.

وقال العريس إنه لم يستطع التعرف على زوجته بعد أن اختفى ماكياجها.

ووفقا لطبيب نفسي يعالج المرأة التي لم يتم الإفصاح عن هويتها، فإنه بعد أيام فقط من الزواج، قام الزوج بالتخلي عن زوجته العروس بعد أن رآها دون مستحضرات تجميل.

وقال الطبيب إن العريس الذي يبلغ من العمر 34 عاما طلق زوجته التي تبلغ 28 عاما لأنه يعتقد أنها لا تبدو جميلة كما كانت قبل الزفاف، واتهمها بخداعه باستخدام مساحيق التجميل، والتي تشمل رموش اصطناعية.



تعليقات ( 15 )

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  1. 15
    18 أكتوبر, 2016 , 23:01 م

    القناعة كنز لا يفنى

    يعني لو احترق وجهها او اصابها حادث لا سمح الله راح يتخلى عنها ؟
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  2. 14
    18 أكتوبر, 2016 , 23:01 م
    عدد التعليقات:14619

    قلم الحقيقه

    هي أخطأت لكن خطأه أكثر قسوة وألمآ على نفسها لأنه جرح كبريائها وأنوثتها وكان عليه الانتظار ويشاهد جوانب أخرى ايجابية بها قبل أن يقرر طلاقها.لكنه أناني.
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  3. 13
    18 أكتوبر, 2016 , 23:00 م

    سلمان

    غردي خنبوقه بمعرفاتك الملونة اخضر واحمر واسود وزهري ههههههه
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  4. 12
    18 أكتوبر, 2016 , 22:53 م
    عدد التعليقات:5565

    بسمه

    مو الجمال مقياس للشخص ممكن تكملة صفات اخرى تجعله اجمل وأكمل !!يعني هوه انسان كامل ؟؟،،ومافيه انثى تخلو من الجمال ..لكن مين يقدر يفك رموزها 👌🏻
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  5. 11
    18 أكتوبر, 2016 , 22:41 م

    ابن الباديه

    من غشنا فليس منا . زين بس طلقها المفروض يسترد كل خسارته فيها دبل من ابوها ا** . لاحول ولا قوة الا بالله العظيم
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  6. 10
    18 أكتوبر, 2016 , 22:41 م
    عدد التعليقات:5565

    بسمه

    ليش خدعته من الاول ..المفروض يشوفها على طبيعتها بدون تزييف يعني راح تظل بالميك اب ليل ونهار ..مع اني اعتقد لو اعطاها فرصه ممكن تقنعه بصفاتها ..ممكن 😢
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  7. 9
    18 أكتوبر, 2016 , 22:39 م

    يارباه ليش المبالغه في المكياج كوني على طبيعتك تسيء عالم غبيه
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  8. 8
    18 أكتوبر, 2016 , 22:36 م

    شيهانة💤💧

    6 / لوجينا للحقيقة هي الجاهلة لأنها غشاشة.
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  9. 7
    18 أكتوبر, 2016 , 22:34 م

    شيهانة💤💧

    ت 1 ندري إن الله هو اللي خالقها ماجبت جديد لكن ليش ( تغش ) الرجال باأشياء مهيب فيها ويطلع جمالها مصطنع وتلفيق?
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  10. 6
    18 أكتوبر, 2016 , 22:33 م

    ابومحمد

    تصرفات انسان جاهل
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  11. 5
    18 أكتوبر, 2016 , 22:32 م

    شيهانة💤💧

    هذي نهاية [ الغش ] قلنا لك وقت النظرة خليك ع طبيعتك أذا أعجبتيه ولامع السلامة وحصل خير أحسن من الفشيلة وتكشف الحقائق بعد الزواج وخراب البيوت.
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  12. 4
    18 أكتوبر, 2016 , 22:31 م

    ياربي

    المصيبة مايتشرط إلا الشيون الشباب الحلوين طيوبين ورقيقين مع المرأة الله يبعد هالأشكال عن طريقي
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  13. 3
    18 أكتوبر, 2016 , 22:30 م

    الحقباني

    علم المراء بدون مجياج مكيب الاتسوي شي عن الرجال بس اساس زوج نظر الشرعيه الذي يطلبه به حقباني ومن يقول ان معك علم الانه تكون هي فصل علم نساء قبحي بدون
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  14. 2
    18 أكتوبر, 2016 , 22:28 م

    من زين وجيهكم

    اللي يقهر مايشوفون وجيههم وش قايله الله لايبلانا طبيعي البنت تتزين بكل شي شكله مايدري وش معنى زينة لوتزوج مرة ثانية وحاطة روج بيطلقها لو انمسح ذكر غبي
    لا يعجبني(1) اعجبني(8)
  15. 1
    18 أكتوبر, 2016 , 22:27 م
    عدد التعليقات:5666

    الرحااال

    وهل فقط الجمال من كنت تبحث عنه ؟..هذا العذاب التي اعطيته طليقتك سوف يرتد اليك من حيث لاتدري..الله هو خالقها وليست هي من فعلت..عقول لاتعرف الانسانيه
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