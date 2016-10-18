نزهة للسباحة تكشف حقيقة عروس إماراتية وتسبب في طلاقها بعد أيام من الزواج

صحيفة المرصد – وكالات:طلق عريس في الشارقة بدولة الإمارات عروسه بعد أن رأى وجهها الطبيعي لأول مرة دون مساحيق تجميل.
وكان العريس أخذ عروسه إلى شاطئ المزمار من أجل السباحة، لكن النزهة تحولت إلى مأساة عندما تبلل وجهها وتمت إزالة مستحضرات التجميل عنه.
وقال العريس إنه لم يستطع التعرف على زوجته بعد أن اختفى ماكياجها.
ووفقا لطبيب نفسي يعالج المرأة التي لم يتم الإفصاح عن هويتها، فإنه بعد أيام فقط من الزواج، قام الزوج بالتخلي عن زوجته العروس بعد أن رآها دون مستحضرات تجميل.
وقال الطبيب إن العريس الذي يبلغ من العمر 34 عاما طلق زوجته التي تبلغ 28 عاما لأنه يعتقد أنها لا تبدو جميلة كما كانت قبل الزفاف، واتهمها بخداعه باستخدام مساحيق التجميل، والتي تشمل رموش اصطناعية.
تعليقات ( 15 )
القناعة كنز لا يفنىيعني لو احترق وجهها او اصابها حادث لا سمح الله راح يتخلى عنها ؟
عدد التعليقات:14619
قلم الحقيقههي أخطأت لكن خطأه أكثر قسوة وألمآ على نفسها لأنه جرح كبريائها وأنوثتها وكان عليه الانتظار ويشاهد جوانب أخرى ايجابية بها قبل أن يقرر طلاقها.لكنه أناني.
سلمانغردي خنبوقه بمعرفاتك الملونة اخضر واحمر واسود وزهري ههههههه
عدد التعليقات:5565
بسمهمو الجمال مقياس للشخص ممكن تكملة صفات اخرى تجعله اجمل وأكمل !!يعني هوه انسان كامل ؟؟،،ومافيه انثى تخلو من الجمال ..لكن مين يقدر يفك رموزها 👌🏻
ابن الباديهمن غشنا فليس منا . زين بس طلقها المفروض يسترد كل خسارته فيها دبل من ابوها ا** . لاحول ولا قوة الا بالله العظيم
عدد التعليقات:5565
بسمهليش خدعته من الاول ..المفروض يشوفها على طبيعتها بدون تزييف يعني راح تظل بالميك اب ليل ونهار ..مع اني اعتقد لو اعطاها فرصه ممكن تقنعه بصفاتها ..ممكن 😢
شيهانة💤💧6 / لوجينا للحقيقة هي الجاهلة لأنها غشاشة.
شيهانة💤💧ت 1 ندري إن الله هو اللي خالقها ماجبت جديد لكن ليش ( تغش ) الرجال باأشياء مهيب فيها ويطلع جمالها مصطنع وتلفيق?
ابومحمدتصرفات انسان جاهل
شيهانة💤💧هذي نهاية [ الغش ] قلنا لك وقت النظرة خليك ع طبيعتك أذا أعجبتيه ولامع السلامة وحصل خير أحسن من الفشيلة وتكشف الحقائق بعد الزواج وخراب البيوت.
ياربيالمصيبة مايتشرط إلا الشيون الشباب الحلوين طيوبين ورقيقين مع المرأة الله يبعد هالأشكال عن طريقي
الحقبانيعلم المراء بدون مجياج مكيب الاتسوي شي عن الرجال بس اساس زوج نظر الشرعيه الذي يطلبه به حقباني ومن يقول ان معك علم الانه تكون هي فصل علم نساء قبحي بدون
من زين وجيهكماللي يقهر مايشوفون وجيههم وش قايله الله لايبلانا طبيعي البنت تتزين بكل شي شكله مايدري وش معنى زينة لوتزوج مرة ثانية وحاطة روج بيطلقها لو انمسح ذكر غبي
عدد التعليقات:5666
الرحااالوهل فقط الجمال من كنت تبحث عنه ؟..هذا العذاب التي اعطيته طليقتك سوف يرتد اليك من حيث لاتدري..الله هو خالقها وليست هي من فعلت..عقول لاتعرف الانسانيه