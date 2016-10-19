القبض على صاحب فيديو الـ«40 دقيقة»

صحيفة المرصد :قال المقدم عبد الرحمن الزهراني الناطق الرسمي لشرطة جازان أن شرطة محافظة الدرب بجازان تمكنت من القبض على مقيم من جنسية عربية نشر مقطع فيديو له عبر وسائل التواصل الاجتماعي تخلله حديث مع شبان آخرين بألفاظ غير لائقة وكلام فاحش، واشتهر المقطع بـ «40 دقيقة», ولازال التحقيق جاري معه.

ووفقا لصحيفة “الرياض” قال أنس عاشور الاستشاري الاجتماعي أن المملكة تعمل الآن في إيجاد نظام رادع لمحاسبة المسيئين في مواقع التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى طرق التعرف عليهم من خلال التحقق الرقمي لهم أو عن طريق الضبط الجنائي.

ومن جهته قال المحامي عبد الكريم القاضي أن الإساءات المتعلقة بالذات الإلهية أو الأديان وأحكامها والسخرية بها والاستهزاء بها ومقتها وأي مخالفات وأخطاء متعمدة ومايتعلق بتطبيق العقوبات بحقهم يجب أن يمر بالمراحل النظامية من جهات القبض والتحقيق والادعاء العام والمحكمة الجزائية بالحكم الجزائي الرادع بعد ثبوت إدانته وتحقق الوصف الجرمي المتعمد ليكون عبرة لمن تسول له نفسه الأقدام على مثل ذلك بالتشهير به وان يشهد عقوبتهم طائفة من الناس.