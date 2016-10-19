صحيفة المرصد :قال المقدم عبد الرحمن الزهراني الناطق الرسمي لشرطة جازان أن شرطة محافظة الدرب بجازان تمكنت من القبض على مقيم من جنسية عربية نشر مقطع فيديو له عبر وسائل التواصل الاجتماعي تخلله حديث مع شبان آخرين بألفاظ غير لائقة وكلام فاحش، واشتهر المقطع بـ «40 دقيقة», ولازال التحقيق جاري معه.
ووفقا لصحيفة “الرياض” قال أنس عاشور الاستشاري الاجتماعي أن المملكة تعمل الآن في إيجاد نظام رادع لمحاسبة المسيئين في مواقع التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى طرق التعرف عليهم من خلال التحقق الرقمي لهم أو عن طريق الضبط الجنائي.
ومن جهته قال المحامي عبد الكريم القاضي أن الإساءات المتعلقة بالذات الإلهية أو الأديان وأحكامها والسخرية بها والاستهزاء بها ومقتها وأي مخالفات وأخطاء متعمدة ومايتعلق بتطبيق العقوبات بحقهم يجب أن يمر بالمراحل النظامية من جهات القبض والتحقيق والادعاء العام والمحكمة الجزائية بالحكم الجزائي الرادع بعد ثبوت إدانته وتحقق الوصف الجرمي المتعمد ليكون عبرة لمن تسول له نفسه الأقدام على مثل ذلك بالتشهير به وان يشهد عقوبتهم طائفة من الناس.
القبض على صاحب فيديو الـ«40 دقيقة»
صحيفة المرصد :قال المقدم عبد الرحمن الزهراني الناطق الرسمي لشرطة جازان أن شرطة محافظة الدرب بجازان تمكنت من القبض على مقيم من جنسية عربية نشر مقطع فيديو له عبر وسائل التواصل الاجتماعي تخلله حديث مع شبان آخرين بألفاظ غير لائقة وكلام فاحش، واشتهر المقطع بـ «40 دقيقة», ولازال التحقيق جاري معه.
تعليقات ( 24 )
مسمارالمووهم شماعة النفسيه هذي صارت معروفه يعني اللي يدعي انه نفسيه واهلو معطينه جوال ولاحسيب ولارقيب يستاهل مايجيه واللي ماعقلوه اهله تعقله الحكومه
محمدالجعيدعيب رجل كبير مالها داعي . معرف جنسيه اليمنيه وفسادهم الاخلاقي
شايممخالف للنشر
.......الدنيا مافيها آمان وانتبهو تثقون في أحد
يمنيزوجو اليمنين
رب كلمة قالت لصاحبها دعنيقال تعالى : "مايلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد"
يمنيمخالف للنشر
رب كلمة قالت لصاحبها دعنيقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنَّ الله يبغض الفاحش البذيءَ "
مواطنيمني .... لابارك الله فيك
رب كلمة قالت لصاحبها دعنيقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء "
محتاريجب على المدارس والجوامع التنبيه على مثل هذه السلبيات وان تكون الأحكام لاتهاون فيها
الراصدجنسيه عربيه السعودي على طول تذكرون جنسيته ليش وهذا زيدي يمني معروفه جنسيته لماذا ماذكروتها من الأساس وهومعروف
الزمنيستحق العقاب والتغليظ عليه هو يجاهر بالفحش والشاب الذي معه والذي صوره حتى يكونوا عبره تعليق3 احترم الناس ومنطقها ولهجتها فلست الافضل بمنطقك
شايف العجائباجل دخله وخرجه ههههه نعوذ بالله من انتكاس الفطرة
متابع عن بعدالتربية الأسرية ثم التربية الإجتماعية . فمن لم تربه أسرته فالمجتمع يربيه وهو صاغر. كنت أتمنى لو واحد من الشباب قام بتربيته ولو إنه كبير سن..
منصوريجب قطع اللسان
غازي بن شبيبقوم لوط والعياذ بالله بعدين يقولو انهم احسن الناس اخلاق ودين لا وملتحي العفن بعد
ياسر11من جنسية عربية يعني امة جنية ساكنة بمثلث برمودأ لابوة لابو امة
علي مرشدنعوذ بالله من الخزي والعار
جنوبيه *ماشفت المقطع ولا ابي اشوفه هذا كبير بالسن ولازم يكون قدوه حسنه لابنائه ولشباب الي يقولون انه معاه الله يثبت علينا العقل والدين
محامي مخضرمالسجون والشرط والتحقيق والمحاكم والمستشفيات والطرقات مزدحمة من الوافدين متدني التعليم . الى متى ونحن نستقبل هذه الفئة من الناس.
ما تشامقيم عربي ؟؟ كلامه كلام اسباني من المنطقه الا اذا كان يمني ومن مواليد المنطقة ممكن !!
بن يطوسمعت كلامه للشباب انسان قذر ألفاظ سوقيه والمشكله انه كبير سن لافرق بينه وبين ***في القول والفعل
عدد التعليقات:270
الديدحاناعتقد يجب قطع اللسان والاصابع لكي يتعضون غيرهم وبدون سجن وبدون غرامات . كفايه قطع اللسان والاصابع .