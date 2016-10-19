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القبض على صاحب فيديو الـ«40 دقيقة»

19 أكتوبر, 2016 , 9:12 ص
القبض على صاحب فيديو الـ«40 دقيقة»
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صحيفة المرصد :قال المقدم عبد الرحمن الزهراني الناطق الرسمي لشرطة جازان أن شرطة محافظة الدرب بجازان تمكنت من القبض على مقيم من جنسية عربية نشر مقطع فيديو له عبر وسائل التواصل الاجتماعي تخلله حديث مع شبان آخرين بألفاظ غير لائقة وكلام فاحش، واشتهر المقطع بـ «40 دقيقة», ولازال التحقيق جاري معه.
ووفقا لصحيفة “الرياض”  قال أنس عاشور الاستشاري الاجتماعي أن المملكة تعمل الآن في إيجاد نظام رادع لمحاسبة المسيئين في مواقع التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى طرق التعرف عليهم من خلال التحقق الرقمي لهم أو عن طريق الضبط الجنائي.
ومن جهته قال المحامي عبد الكريم القاضي أن الإساءات المتعلقة بالذات الإلهية أو الأديان وأحكامها والسخرية بها والاستهزاء بها ومقتها وأي مخالفات وأخطاء متعمدة ومايتعلق بتطبيق العقوبات بحقهم يجب أن يمر بالمراحل النظامية من جهات القبض والتحقيق والادعاء العام والمحكمة الجزائية بالحكم الجزائي الرادع بعد ثبوت إدانته وتحقق الوصف الجرمي المتعمد ليكون عبرة لمن تسول له نفسه الأقدام على مثل ذلك بالتشهير به وان يشهد عقوبتهم طائفة من الناس.



تعليقات ( 24 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 24
    19 أكتوبر, 2016 , 11:03 ص

    مسمار

    المووهم شماعة النفسيه هذي صارت معروفه يعني اللي يدعي انه نفسيه واهلو معطينه جوال ولاحسيب ولارقيب يستاهل مايجيه واللي ماعقلوه اهله تعقله الحكومه
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  2. 23
    19 أكتوبر, 2016 , 11:03 ص

    محمدالجعيد

    عيب رجل كبير مالها داعي . معرف جنسيه اليمنيه وفسادهم الاخلاقي
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  3. 22
    19 أكتوبر, 2016 , 11:00 ص

    شايم

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 21
    19 أكتوبر, 2016 , 10:38 ص

    .......

    الدنيا مافيها آمان وانتبهو تثقون في أحد
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 20
    19 أكتوبر, 2016 , 10:35 ص

    يمني

    زوجو اليمنين
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  6. 19
    19 أكتوبر, 2016 , 10:32 ص

    رب كلمة قالت لصاحبها دعني

    قال تعالى : "مايلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد"
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 18
    19 أكتوبر, 2016 , 10:31 ص

    يمني

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 17
    19 أكتوبر, 2016 , 10:30 ص

    رب كلمة قالت لصاحبها دعني

    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنَّ الله يبغض الفاحش البذيءَ "
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 16
    19 أكتوبر, 2016 , 10:30 ص

    مواطن

    يمني .... لابارك الله فيك
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  10. 15
    19 أكتوبر, 2016 , 10:30 ص

    رب كلمة قالت لصاحبها دعني

    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء "
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 14
    19 أكتوبر, 2016 , 10:15 ص

    محتار

    يجب على المدارس والجوامع التنبيه على مثل هذه السلبيات وان تكون الأحكام لاتهاون فيها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 13
    19 أكتوبر, 2016 , 10:06 ص

    الراصد

    جنسيه عربيه السعودي على طول تذكرون جنسيته ليش وهذا زيدي يمني معروفه جنسيته لماذا ماذكروتها من الأساس وهومعروف
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  13. 12
    19 أكتوبر, 2016 , 10:05 ص

    الزمن

    يستحق العقاب والتغليظ عليه هو يجاهر بالفحش والشاب الذي معه والذي صوره حتى يكونوا عبره تعليق3 احترم الناس ومنطقها ولهجتها فلست الافضل بمنطقك
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  14. 11
    19 أكتوبر, 2016 , 10:03 ص

    شايف العجائب

    اجل دخله وخرجه ههههه نعوذ بالله من انتكاس الفطرة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 10
    19 أكتوبر, 2016 , 10:00 ص

    متابع عن بعد

    التربية الأسرية ثم التربية الإجتماعية . فمن لم تربه أسرته فالمجتمع يربيه وهو صاغر. كنت أتمنى لو واحد من الشباب قام بتربيته ولو إنه كبير سن..
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  16. 9
    19 أكتوبر, 2016 , 9:57 ص

    منصور

    يجب قطع اللسان
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  17. 8
    19 أكتوبر, 2016 , 9:53 ص

    غازي بن شبيب

    قوم لوط والعياذ بالله بعدين يقولو انهم احسن الناس اخلاق ودين لا وملتحي العفن بعد
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  18. 7
    19 أكتوبر, 2016 , 9:51 ص

    ياسر11

    من جنسية عربية يعني امة جنية ساكنة بمثلث برمودأ لابوة لابو امة
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  19. 6
    19 أكتوبر, 2016 , 9:49 ص

    علي مرشد

    نعوذ بالله من الخزي والعار
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  20. 5
    19 أكتوبر, 2016 , 9:35 ص

    جنوبيه *

    ماشفت المقطع ولا ابي اشوفه هذا كبير بالسن ولازم يكون قدوه حسنه لابنائه ولشباب الي يقولون انه معاه الله يثبت علينا العقل والدين
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  21. 4
    19 أكتوبر, 2016 , 9:35 ص

    محامي مخضرم

    السجون والشرط والتحقيق والمحاكم والمستشفيات والطرقات مزدحمة من الوافدين متدني التعليم . الى متى ونحن نستقبل هذه الفئة من الناس.
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  22. 3
    19 أكتوبر, 2016 , 9:32 ص

    ما تشا

    مقيم عربي ؟؟ كلامه كلام اسباني من المنطقه الا اذا كان يمني ومن مواليد المنطقة ممكن !!
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  23. 2
    19 أكتوبر, 2016 , 9:20 ص

    بن يطو

    سمعت كلامه للشباب انسان قذر ألفاظ سوقيه والمشكله انه كبير سن لافرق بينه وبين ***في القول والفعل
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  24. 1
    19 أكتوبر, 2016 , 9:20 ص
    عدد التعليقات:270

    الديدحان

    اعتقد يجب قطع اللسان والاصابع لكي يتعضون غيرهم وبدون سجن وبدون غرامات . كفايه قطع اللسان والاصابع .
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