“محكمة الاستئناف” تؤيد حكمًا بتنفيذ حد السرقة على مواطن سرق جاره برفحاء

صحيفة المرصد: أيّدت محكمة الاستئناف بمنطقة الحدود الشمالية، حكماً شرعياً صدر من محكمة رفحاء العامة، يقضي بقطع يد مواطن في العقد الخامس من العمر تورط بقضايا سرقات.

ووفقاً لموقع”سبق” كشفت مصادر أن محكمة محافظة رفحاء العامة، أصدرت حكماً شرعياً بالإجماع يقضي بإقامة حد السرقة على مواطن سعودي بقطع يده اليمنى من مفصل الكفّ، بعدما أُدين بسرقة منزل جاره، ولوجود سوابق مماثلة عليه.

وأوضحت المصادر أن المتهم طعن في الحكم، وقدّم لائحة اعتراضية قبل انتهاء المدة النظامية، فجرى إرسالها إلى محكمة الاستئناف، وجاء القرار بتصديق الحكم بعدما توافرت في المتهم الشروط وانتفت الموانع.

ويعدّ هذا الحكم الثاني من نوعه الذي تصدره محكمة رفحاء العامة، بعدما أصدرت نفس الحكم قبل سنوات على شخص آخر.