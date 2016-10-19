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“محكمة الاستئناف” تؤيد حكمًا بتنفيذ حد السرقة على مواطن سرق جاره برفحاء

19 أكتوبر, 2016 , 15:22 م
“محكمة الاستئناف” تؤيد حكمًا بتنفيذ حد السرقة على مواطن سرق جاره برفحاء
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صحيفة المرصد: أيّدت محكمة الاستئناف بمنطقة الحدود الشمالية، حكماً شرعياً صدر من محكمة رفحاء العامة، يقضي بقطع يد مواطن في العقد الخامس من العمر تورط بقضايا سرقات.

ووفقاً لموقع”سبق” كشفت مصادر أن محكمة محافظة رفحاء العامة، أصدرت حكماً شرعياً بالإجماع يقضي بإقامة حد السرقة على مواطن سعودي بقطع يده اليمنى من مفصل الكفّ، بعدما أُدين بسرقة منزل جاره، ولوجود سوابق مماثلة عليه.

وأوضحت المصادر أن المتهم طعن في الحكم، وقدّم لائحة اعتراضية قبل انتهاء المدة النظامية، فجرى إرسالها إلى محكمة الاستئناف، وجاء القرار بتصديق الحكم بعدما توافرت في المتهم الشروط وانتفت الموانع.

ويعدّ هذا الحكم الثاني من نوعه الذي تصدره محكمة رفحاء العامة، بعدما أصدرت نفس الحكم قبل سنوات على شخص آخر.



تعليقات ( 35 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 35
    19 أكتوبر, 2016 , 16:55 م

    محمد الدوسري

    شرع الله ولا غير شرع الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 34
    19 أكتوبر, 2016 , 16:54 م
    عدد التعليقات:7386

    الحرمان

    يتبع السياره لاتساوي قيمه المخالفه نحتاج توعيه ومكثفه وتعهدات مسبقه للمخالفه لكي نقطع الحجه
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  3. 33
    19 أكتوبر, 2016 , 16:52 م
    عدد التعليقات:7386

    الحرمان

    تطبيق الشرع يجب قبل تطبيقه توعيه الناس من بدايه التطبيق لكي يعو الجد بالموضوع اليوم بالمرور شاب صغير معدم مطلوب غرامه 23 الف تفحيط وتظليل ويجهل النظام
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  4. 32
    19 أكتوبر, 2016 , 16:47 م
    عدد التعليقات:7386

    الحرمان

    الشرع لا خلاف عليه لكن اذا قلنا مراهق وينصلح حاله ويعقل واذا مثل هذ في الخمسين يجب دراسه وضعه يمكن مايملك حليب اطفاله هناك جوانب لابد الاخذ بها
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  5. 31
    19 أكتوبر, 2016 , 16:46 م

    محق

    نعم نريد ان يعودتطبيق الحدود حتى يصلح حالنا وترتفع ميزانيتنا
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  6. 30
    19 أكتوبر, 2016 , 16:45 م

    متأني

    الإسلام جاء بحفظ الضرورات الخمس ومنها المال وحد السرقة ما مقداره ربع دينار ذهب والدينار = 3،5 جرام ذهب وربعه سبعة أثمان 7/8 ، إحسبها بسعر الجرام عندكم
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  7. 29
    19 أكتوبر, 2016 , 16:37 م

    زائر

    ولا افضل من تطبيق حد السرقات وهو الشرع
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 28
    19 أكتوبر, 2016 , 16:25 م

    عجبي بحجم السماء

    ريما / الجواب لا لأن النص صريح وواضح (والسارق والسارقة فأقطعوا أيديهما ..الآية) وقسم النبي بالله كذلك صريح وواضح " والله لو ان فاطمة سرقت لقطعت يدها"
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  9. 27
    19 أكتوبر, 2016 , 16:20 م
    عدد التعليقات:5582

    بسمه

    جمييل تطبيق الشرع وكذا راح يحد من السرقات والاعتداءات .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 26
    19 أكتوبر, 2016 , 16:17 م

    أبوهاشم

    نعم بتطبيق الشرع يستتب الأمن، وقد كثرت السرقات والخطف ونحوها لخفة الأحكام ؛والحمد لله الذي وفق دولتنا لتطبيق شرع الله فهو سبحانه أعلم بما يصلح لعباده.
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  11. 25
    19 أكتوبر, 2016 , 16:12 م

    ديني الإسلام

    لن تقوم لنا قائمه في هذه الدنيا ... إلا بتطبيق حدود وشرع الله .. يكفي مجاراة للغرب الكافر ولقوانينه الوضعيه ... فهم من أوصولونا إلى هذه المرحله الحرجه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 24
    19 أكتوبر, 2016 , 16:11 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    يارب لاتبلانا 💔□■
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 23
    19 أكتوبر, 2016 , 16:10 م
    عدد التعليقات:4132

    العنيد

    وما حكم من سرق الملايين واخرون سرقوا مليارات وحتى المغفلين يعرفونهم، الحديث الشريف يقول :/ ادرأوا الحدود بالشبهات ، والاسلام دين رحمة لادين قسوه !!؟؟
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  14. 22
    19 أكتوبر, 2016 , 16:09 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    لكن عندي سؤال هل اذا الجار قال لاتقطعون يد السارق ولكن قال يرجع اللي سرق وخلاص هل هذا يجوز ؟مثل بالقتل فيه عفو.......إلخ
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 21
    19 أكتوبر, 2016 , 16:08 م
    عدد التعليقات:4132

    العنيد

    من طبق شرع الله في ارضه كفاه الله شر خلقه
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  16. 20
    19 أكتوبر, 2016 , 16:02 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    إذا فسد القضاء تسقط الدوله وبإذن الله مايفسد القضاء وتقطع يد السارق مساكين للي تسرق املاكهم أي شيء يشترونه يسرق ويهرب ولايهمه لو سجن (🔪بالقطع يتعدل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 19
    19 أكتوبر, 2016 , 16:00 م

    عجبي بحجم السماء

    الله يوفق حكومتنا لتنفيذ أحكام شرع الله العاظلة وشكرا للمرصد
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 18
    19 أكتوبر, 2016 , 16:00 م

    الصارم

    الله يديم الأمن والأمان في دارنا وجميع بلدان المسلمين،اللهم أحفظ ولاة أمرنا وعزهم. دولة تقيم حدود الله وتحكم بكتاب الله وسنة رسوله، سلمان الحزم والعزم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  19. 17
    19 أكتوبر, 2016 , 15:58 م

    ااببووححموودد

    عمر الـ 50 عمر الرجولة والمرجلة والانتهاء من تأسيس دنياك .. وتسرق جارك يا خسيس ولك سوابق ايضا .. اقطعوا يده بلا رحمة .. اللهم لا يبلانا ومن يقرأ !!
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  20. 16
    19 أكتوبر, 2016 , 15:57 م

    عجبي بحجم السماء

    حتى ألبومات الصور الخاصة بالعائلة كالزواجات وغيرها سرقها مع الأثاث الله لا يوفقه وينتقم منه منها صور نادرة وقديمة جدا لأجدادي لا تقدر بثمن
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  21. 15
    19 أكتوبر, 2016 , 15:57 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    المفروض بهذا الزمن ولابيت ماعليه كميرات كل البيوت عليها كميرات والله مدري وشلون يحسون بطعم اللي يسرقونه لو هو حتى ريال😡
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  22. 14
    19 أكتوبر, 2016 , 15:55 م
    عدد التعليقات:14654

    قلم الحقيقه

    هذا الحكم ذكرني بالمواطن الذي صدر عليه حكم مماثل وقطعت يده بسبب سرقته خروف واحد قبل عدة أعوام.ربما لو حسبنا مسروقات هذا المقرودماتجاوت قيمة حزمة كراث.
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  23. 13
    19 أكتوبر, 2016 , 15:53 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    تقول سرق يمكن لكي يأكل 😂هو عايش بأرض الخير وبعدين يطق باب جاره ويأخذ اللي يبي منه مو يسرق لكن بعضهم من وهو صغير متعود ع السرقة حتى يعجز
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  24. 12
    19 أكتوبر, 2016 , 15:52 م

    عجبي بحجم السماء

    مسروقات اجهزة وأثاث منزلنا المتكررة بحسب كلام الوالد أكثر من 300 الف حتى ان ساعات الحائط وجدوها في منزل جارنا !! والنتبجة بعنا الببت بخيارة وانتقلنا
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  25. 11
    19 أكتوبر, 2016 , 15:52 م
    عدد التعليقات:272

    الديدحان

    تطبيق الحكم الشرعي هو اساس الامن وجلب الارزاق .
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  26. 10
    19 أكتوبر, 2016 , 15:48 م

    عجبي بحجم السماء

    وبعدما قبضت عليه الشرطة واعترف بكل التفاصيل ودلهم على تاجر الحراج الذي كان يشتري منه المسروقات حكم عليه بالسجن سنة وستة أشهر وخرج بعفو بعد تولي الملك
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  27. 9
    19 أكتوبر, 2016 , 15:47 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    حكم الشرع تقطع يد السارق لكي يكون عبره لغيره وتقل السرقة على الأقل □لاننسى المرأة اللي سرقت شنطتها وهي بالشارع لكي يخافون ومايسرقون
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  28. 8
    19 أكتوبر, 2016 , 15:46 م

    زوارة

    اللهم لك الحمد شرع الله
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  29. 7
    19 أكتوبر, 2016 , 15:43 م

    عجبي بحجم السماء

    تكررت سرقة جميع الأجهزة الكهربائية وأثاث منزلنا على مدى سنوات في إجازة الصيف ونحن مسافرون وبعد وضع الوالد لكاميرات مخفية إكتشفنا انه جارنا وولده يتبع>
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  30. 6
    19 أكتوبر, 2016 , 15:42 م
    عدد التعليقات:8

    مفقود

    ماكان يطبق قبل 1400 عام لا يصلح لهذا الزمان مهما حاول البعض تمييعه
    لا يعجبني(4) اعجبني(1)
  31. 5
    19 أكتوبر, 2016 , 15:41 م

    مراقب عام

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  32. 4
    19 أكتوبر, 2016 , 15:34 م

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    لاحول ولاقوة الابالله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  33. 3
    19 أكتوبر, 2016 , 15:32 م
    عدد التعليقات:2197

    توووووونسية

    عمره 50 مسكين كبير يمكن سرق حتى يأكل أعفو عنو يا عالم والله سيكون ناقم اكثر لو قطعت ايده لاحول ولاقوة إلا بالله
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  34. 2
    19 أكتوبر, 2016 , 15:28 م
    عدد التعليقات:8

    مفقود

    قطع,جلد,صلب؟ في اي عصر نعيش؟ يجب اعادة النظر في هذه الاحكام,***
    لا يعجبني(7) اعجبني(2)
  35. 1
    19 أكتوبر, 2016 , 15:23 م

    مثقف

    الله اكبر .... هذا الحد نحتاجه اكثر من اي حد اخر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

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