“محكمة الاستئناف” تؤيد حكمًا بتنفيذ حد السرقة على مواطن سرق جاره برفحاء

صحيفة المرصد: أيّدت محكمة الاستئناف بمنطقة الحدود الشمالية، حكماً شرعياً صدر من محكمة رفحاء العامة، يقضي بقطع يد مواطن في العقد الخامس من العمر تورط بقضايا سرقات.
ووفقاً لموقع”سبق” كشفت مصادر أن محكمة محافظة رفحاء العامة، أصدرت حكماً شرعياً بالإجماع يقضي بإقامة حد السرقة على مواطن سعودي بقطع يده اليمنى من مفصل الكفّ، بعدما أُدين بسرقة منزل جاره، ولوجود سوابق مماثلة عليه.
وأوضحت المصادر أن المتهم طعن في الحكم، وقدّم لائحة اعتراضية قبل انتهاء المدة النظامية، فجرى إرسالها إلى محكمة الاستئناف، وجاء القرار بتصديق الحكم بعدما توافرت في المتهم الشروط وانتفت الموانع.
ويعدّ هذا الحكم الثاني من نوعه الذي تصدره محكمة رفحاء العامة، بعدما أصدرت نفس الحكم قبل سنوات على شخص آخر.
تعليقات ( 35 )
محمد الدوسريشرع الله ولا غير شرع الله
عدد التعليقات:7386
الحرمانيتبع السياره لاتساوي قيمه المخالفه نحتاج توعيه ومكثفه وتعهدات مسبقه للمخالفه لكي نقطع الحجه
عدد التعليقات:7386
الحرمانتطبيق الشرع يجب قبل تطبيقه توعيه الناس من بدايه التطبيق لكي يعو الجد بالموضوع اليوم بالمرور شاب صغير معدم مطلوب غرامه 23 الف تفحيط وتظليل ويجهل النظام
عدد التعليقات:7386
الحرمانالشرع لا خلاف عليه لكن اذا قلنا مراهق وينصلح حاله ويعقل واذا مثل هذ في الخمسين يجب دراسه وضعه يمكن مايملك حليب اطفاله هناك جوانب لابد الاخذ بها
محقنعم نريد ان يعودتطبيق الحدود حتى يصلح حالنا وترتفع ميزانيتنا
متأنيالإسلام جاء بحفظ الضرورات الخمس ومنها المال وحد السرقة ما مقداره ربع دينار ذهب والدينار = 3،5 جرام ذهب وربعه سبعة أثمان 7/8 ، إحسبها بسعر الجرام عندكم
زائرولا افضل من تطبيق حد السرقات وهو الشرع
عجبي بحجم السماءريما / الجواب لا لأن النص صريح وواضح (والسارق والسارقة فأقطعوا أيديهما ..الآية) وقسم النبي بالله كذلك صريح وواضح " والله لو ان فاطمة سرقت لقطعت يدها"
عدد التعليقات:5582
بسمهجمييل تطبيق الشرع وكذا راح يحد من السرقات والاعتداءات .
أبوهاشمنعم بتطبيق الشرع يستتب الأمن، وقد كثرت السرقات والخطف ونحوها لخفة الأحكام ؛والحمد لله الذي وفق دولتنا لتطبيق شرع الله فهو سبحانه أعلم بما يصلح لعباده.
ديني الإسلاملن تقوم لنا قائمه في هذه الدنيا ... إلا بتطبيق حدود وشرع الله .. يكفي مجاراة للغرب الكافر ولقوانينه الوضعيه ... فهم من أوصولونا إلى هذه المرحله الحرجه
↩🌟ريما Rima 🌟↩يارب لاتبلانا 💔□■
عدد التعليقات:4132
العنيدوما حكم من سرق الملايين واخرون سرقوا مليارات وحتى المغفلين يعرفونهم، الحديث الشريف يقول :/ ادرأوا الحدود بالشبهات ، والاسلام دين رحمة لادين قسوه !!؟؟
↩🌟ريما Rima 🌟↩لكن عندي سؤال هل اذا الجار قال لاتقطعون يد السارق ولكن قال يرجع اللي سرق وخلاص هل هذا يجوز ؟مثل بالقتل فيه عفو.......إلخ
عدد التعليقات:4132
العنيدمن طبق شرع الله في ارضه كفاه الله شر خلقه
↩🌟ريما Rima 🌟↩إذا فسد القضاء تسقط الدوله وبإذن الله مايفسد القضاء وتقطع يد السارق مساكين للي تسرق املاكهم أي شيء يشترونه يسرق ويهرب ولايهمه لو سجن (🔪بالقطع يتعدل
عجبي بحجم السماءالله يوفق حكومتنا لتنفيذ أحكام شرع الله العاظلة وشكرا للمرصد
الصارمالله يديم الأمن والأمان في دارنا وجميع بلدان المسلمين،اللهم أحفظ ولاة أمرنا وعزهم. دولة تقيم حدود الله وتحكم بكتاب الله وسنة رسوله، سلمان الحزم والعزم
ااببووححمووددعمر الـ 50 عمر الرجولة والمرجلة والانتهاء من تأسيس دنياك .. وتسرق جارك يا خسيس ولك سوابق ايضا .. اقطعوا يده بلا رحمة .. اللهم لا يبلانا ومن يقرأ !!
عجبي بحجم السماءحتى ألبومات الصور الخاصة بالعائلة كالزواجات وغيرها سرقها مع الأثاث الله لا يوفقه وينتقم منه منها صور نادرة وقديمة جدا لأجدادي لا تقدر بثمن
↩🌟ريما Rima 🌟↩المفروض بهذا الزمن ولابيت ماعليه كميرات كل البيوت عليها كميرات والله مدري وشلون يحسون بطعم اللي يسرقونه لو هو حتى ريال😡
عدد التعليقات:14654
قلم الحقيقههذا الحكم ذكرني بالمواطن الذي صدر عليه حكم مماثل وقطعت يده بسبب سرقته خروف واحد قبل عدة أعوام.ربما لو حسبنا مسروقات هذا المقرودماتجاوت قيمة حزمة كراث.
↩🌟ريما Rima 🌟↩تقول سرق يمكن لكي يأكل 😂هو عايش بأرض الخير وبعدين يطق باب جاره ويأخذ اللي يبي منه مو يسرق لكن بعضهم من وهو صغير متعود ع السرقة حتى يعجز
عجبي بحجم السماءمسروقات اجهزة وأثاث منزلنا المتكررة بحسب كلام الوالد أكثر من 300 الف حتى ان ساعات الحائط وجدوها في منزل جارنا !! والنتبجة بعنا الببت بخيارة وانتقلنا
عدد التعليقات:272
الديدحانتطبيق الحكم الشرعي هو اساس الامن وجلب الارزاق .
عجبي بحجم السماءوبعدما قبضت عليه الشرطة واعترف بكل التفاصيل ودلهم على تاجر الحراج الذي كان يشتري منه المسروقات حكم عليه بالسجن سنة وستة أشهر وخرج بعفو بعد تولي الملك
↩🌟ريما Rima 🌟↩حكم الشرع تقطع يد السارق لكي يكون عبره لغيره وتقل السرقة على الأقل □لاننسى المرأة اللي سرقت شنطتها وهي بالشارع لكي يخافون ومايسرقون
زوارةاللهم لك الحمد شرع الله
عجبي بحجم السماءتكررت سرقة جميع الأجهزة الكهربائية وأثاث منزلنا على مدى سنوات في إجازة الصيف ونحن مسافرون وبعد وضع الوالد لكاميرات مخفية إكتشفنا انه جارنا وولده يتبع>
عدد التعليقات:8
مفقودماكان يطبق قبل 1400 عام لا يصلح لهذا الزمان مهما حاول البعض تمييعه
مراقب عاممخالف
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهملاحول ولاقوة الابالله
عدد التعليقات:2197
توووووونسيةعمره 50 مسكين كبير يمكن سرق حتى يأكل أعفو عنو يا عالم والله سيكون ناقم اكثر لو قطعت ايده لاحول ولاقوة إلا بالله
عدد التعليقات:8
مفقودقطع,جلد,صلب؟ في اي عصر نعيش؟ يجب اعادة النظر في هذه الاحكام,***
مثقفالله اكبر .... هذا الحد نحتاجه اكثر من اي حد اخر