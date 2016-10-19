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صحيفة أمريكية تعلّق على تنفيذ القصاص في الأمير تركي بن سعود الكبير.. ماذا قالت؟؟

19 أكتوبر, 2016 , 18:30 م
صحيفة أمريكية تعلّق على تنفيذ القصاص في الأمير تركي بن سعود الكبير.. ماذا قالت؟؟
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ترجمة صحيفة المرصد: تناولت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية تنفيذ حكم القصاص في الأمير تركي بن سعود الكبير الذي تم أمس، وعلّقت بالقول إن هذه تعد سابقة في تاريخ الأسرة المالكة منذ عقود مضت.

وقالت الصحيفة إن خبر تنفيذ القصاص في أمير من الأسرة الحاكمة انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة كبيرة وتدوله النشطاء على نطاق واسع، حيث عبّر سعوديون عن عدم تخيلهم أن هذا شيء ممكن حدوثه في أحد أفراد العائلة المالكة – يقصد القصاص – مشيرين إلى عدل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وفي اتصال هاتفي من الرياض، قال الأمير فيصل بن فرحان آل سعود لصحيفة “نيويورك تايمز”: أن الملك سلمان دائما يقول إنه ليس هناك فرقاً بين الأمراء وغيرهم من المواطنين، وهو ما ثبت بالدليل القاطع صدق مقولته في تنفيذ القصاص في حق الأمير تركي”.

من جانبه قال المحامي السعودي، عبد الرحمن اللاحم، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “إن أعظم شيء هو أن يرى المواطن القانون يطبق على الجميع”.

وقالت الصحيفة إن العديد من السعوديين تفاعلوا مع هاشتاق تم إطلاقه بعد تنفيذ القصاص بعنوان: “الملك سلمان يأمر بالقصاص من أمير” على تويتر.

وأشارت “نيويورك تايمز” إلى أن تنفيذ القصاص في الأمير تركي يأتي بعد أكثر من 40 عاماً على آخر تنفيذ للقصاص في حق أمير من الأسرة المالكة، وكان وقتها الأمير فيصل بن مساعد والذي تم إعدامه لقتله الملك فيصل عام 1975 ميلادياً.



تعليقات ( 9 )

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  1. 9
    19 أكتوبر, 2016 , 19:08 م

    ربيع العمر

    العدل أساس الحكم ،*******
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  2. 8
    19 أكتوبر, 2016 , 19:05 م

    ابو امتنان

    سواسيه وثبت ذلك بالدليل القاطع عشتي يا بلادي منارة للعدل والإنصاف وانتي من تعلمين الآخرين معنى العدل
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  3. 7
    19 أكتوبر, 2016 , 19:03 م

    ابو امتنان

    الله عليك يا بلدي يا دولة التوحيد الخالص ودولة العدل كم انتي كبيره العدل أساس الملك سلمت لنا يا ابو فهد فهذا ليس غريب عليك هذا فنحن في دولة التوحيد
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  4. 6
    19 أكتوبر, 2016 , 18:56 م

    *ابوعبدالله

    من لم يمت بالسيف مات بغيره ******* تعددة الاسباب والموت واحد
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  5. 5
    19 أكتوبر, 2016 , 18:47 م

    عهود

    طيب عادي ****ونُفّذ فيه القصاص . شرع الله
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  6. 4
    19 أكتوبر, 2016 , 18:44 م

    احمدنت

    عدلت فامنت فنمت يا سلمان الحزم
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  7. 3
    19 أكتوبر, 2016 , 18:42 م

    اذكار الصباح والمساء

    والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
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  8. 2
    19 أكتوبر, 2016 , 18:39 م

    البرقاوي

    الملك سلمان حفظه الله معروف بالعدل منذو نعومه اظافره وهذا سبب في استقرار هذا البلد والاكبر من هذا بان الدوله تطبق شرع اللهومن كان مع الله كان الله معه
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  9. 1
    19 أكتوبر, 2016 , 18:37 م

    سالم قدهوو على الطيب ضاري

    الله يطول عمرك ياسلمان في طاعته انت ملك عادل
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