صحيفة أمريكية تعلّق على تنفيذ القصاص في الأمير تركي بن سعود الكبير.. ماذا قالت؟؟

ترجمة صحيفة المرصد: تناولت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية تنفيذ حكم القصاص في الأمير تركي بن سعود الكبير الذي تم أمس، وعلّقت بالقول إن هذه تعد سابقة في تاريخ الأسرة المالكة منذ عقود مضت.
وقالت الصحيفة إن خبر تنفيذ القصاص في أمير من الأسرة الحاكمة انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة كبيرة وتدوله النشطاء على نطاق واسع، حيث عبّر سعوديون عن عدم تخيلهم أن هذا شيء ممكن حدوثه في أحد أفراد العائلة المالكة – يقصد القصاص – مشيرين إلى عدل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وفي اتصال هاتفي من الرياض، قال الأمير فيصل بن فرحان آل سعود لصحيفة “نيويورك تايمز”: أن الملك سلمان دائما يقول إنه ليس هناك فرقاً بين الأمراء وغيرهم من المواطنين، وهو ما ثبت بالدليل القاطع صدق مقولته في تنفيذ القصاص في حق الأمير تركي”.
من جانبه قال المحامي السعودي، عبد الرحمن اللاحم، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “إن أعظم شيء هو أن يرى المواطن القانون يطبق على الجميع”.
وقالت الصحيفة إن العديد من السعوديين تفاعلوا مع هاشتاق تم إطلاقه بعد تنفيذ القصاص بعنوان: “الملك سلمان يأمر بالقصاص من أمير” على تويتر.
وأشارت “نيويورك تايمز” إلى أن تنفيذ القصاص في الأمير تركي يأتي بعد أكثر من 40 عاماً على آخر تنفيذ للقصاص في حق أمير من الأسرة المالكة، وكان وقتها الأمير فيصل بن مساعد والذي تم إعدامه لقتله الملك فيصل عام 1975 ميلادياً.
تعليقات ( 9 )
ربيع العمرالعدل أساس الحكم ،*******
ابو امتنانسواسيه وثبت ذلك بالدليل القاطع عشتي يا بلادي منارة للعدل والإنصاف وانتي من تعلمين الآخرين معنى العدل
ابو امتنانالله عليك يا بلدي يا دولة التوحيد الخالص ودولة العدل كم انتي كبيره العدل أساس الملك سلمت لنا يا ابو فهد فهذا ليس غريب عليك هذا فنحن في دولة التوحيد
*ابوعبداللهمن لم يمت بالسيف مات بغيره ******* تعددة الاسباب والموت واحد
عهودطيب عادي ****ونُفّذ فيه القصاص . شرع الله
احمدنتعدلت فامنت فنمت يا سلمان الحزم
اذكار الصباح والمساءوالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
البرقاويالملك سلمان حفظه الله معروف بالعدل منذو نعومه اظافره وهذا سبب في استقرار هذا البلد والاكبر من هذا بان الدوله تطبق شرع اللهومن كان مع الله كان الله معه
سالم قدهوو على الطيب ضاريالله يطول عمرك ياسلمان في طاعته انت ملك عادل