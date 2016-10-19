بالفيديو: وزير المالية يوضح حقيقة تغيير سعر صرف الريال.. ويكشف حجم اقتراض المملكة من البنوك الدولية

صحيفة المرصد: أكد وزير المالية، الدكتور إبراهيم العساف، إنه لا نية لتعديل سعر صرف الريال، مشيراً، خلال لقاء أجراه مع برنامج “الثامنة” الذي يذاع على فضائية “إم بي سي”، إلى أن هناك العديد من الحلول لسد عجز الميزانية، دون المساس بسعر صرف الريال.

أضاف العساف، أن الحلول تتوفر من خلال الاقتراض الداخلي عبر البنوك المحلية، وأيضاً إصدار السندات المحلية، علاوة على إصدار الصكوك في الفترة المقبلة، والاقتراض الخارجي وإصدار السندات الخارجية.

أكد وزير المالية أن هناك تعطشاً من جانب الدول الأوروبية والآسيوية لسوق السندات السعودية باعتبار تلك هي المرة الأولى التي تصدر فيها المملكة سندات خارجية.

وقال إن الدولة اقترضت 10 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الميلادي الجاري 2016، وخلال الفترة الحالية تعمل المملكة على إصدار السندات الخارجية.