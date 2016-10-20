بالفيديو: القبض على مواطن خمسيني قام بعملية سطو مسلح على صيدلية برفحاء

صحيفة المرصد: أكد الناطق الإعلامي باسم شرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد الدكتور عويد مهدي:أنه تمكنت شرطة محافظة رفحاء وبالتعاون مع الدوريات الأمنية، من تتبع الملثم والإطاحة به في وقت وجيز.وأضاف: “اتضح بعد التحقيقات أنه مواطن في العقد الخامس من العمر، وأحيل إلى جهة الاختصاص لإنهاء كافة الإجراءات”. هذا وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو وثقته كاميرات مراقبة لعملية سطو مسلح على صيدلية تقع في أحد أحياء محافظة رفحاء، نفذها شخص ملثم بشماغ الأحمر، في الثانية ظهر يوم السبت الماضي.