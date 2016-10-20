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بالفيديو: القبض على مواطن خمسيني قام بعملية سطو مسلح على صيدلية برفحاء

20 أكتوبر, 2016 , 16:36 م
بالفيديو: القبض على مواطن خمسيني قام بعملية سطو مسلح على صيدلية برفحاء
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صحيفة المرصد: أكد الناطق الإعلامي باسم شرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد الدكتور عويد مهدي:أنه تمكنت شرطة محافظة رفحاء وبالتعاون مع الدوريات الأمنية، من تتبع الملثم والإطاحة به في وقت وجيز.وأضاف: “اتضح بعد التحقيقات أنه مواطن في العقد الخامس من العمر، وأحيل إلى جهة الاختصاص لإنهاء كافة الإجراءات”. هذا وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو وثقته كاميرات مراقبة لعملية سطو مسلح على صيدلية تقع في أحد أحياء محافظة رفحاء، نفذها شخص ملثم بشماغ الأحمر، في الثانية ظهر يوم السبت الماضي.



تعليقات ( 16 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 16
    20 أكتوبر, 2016 , 17:22 م

    الهمداني

    الانسان في سن ال 50 نتهى عنده الطموح او فارقه فكر الطيش والشباب ولكن الفقر كافر والحاجة مرة اكيد يعول وعنده اطفال جياع وش الحل يقتلهم وينتحر؟؟؟
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  2. 15
    20 أكتوبر, 2016 , 17:22 م

    تركي2

    تتوقعون فية أحد يسرق وهو مو محتاج لو صغير بالسن ممكن مخدرات بس رجل بالخمسين أتوقع ضاقت به الوسيعة
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  3. 14
    20 أكتوبر, 2016 , 17:21 م

    مواطن

    من مفصل الكف ودلدلوها في رقبته ليرتدع من تسول له نفسه
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  4. 13
    20 أكتوبر, 2016 , 17:19 م

    خالد

    مخالف للنشر
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  5. 12
    20 أكتوبر, 2016 , 17:16 م

    وش يخلي واحد في ال50 من العمر يسطوو ؟؟
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  6. 11
    20 أكتوبر, 2016 , 17:07 م

    الله يكون في العون من السنين الجايه
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  7. 10
    20 أكتوبر, 2016 , 17:03 م

    زائر المرصد

    ما دورت تسرق إلا صيدليه!يذكرني بفلم عادل إمام. عصابه حماده وتوتو.
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  8. 9
    20 أكتوبر, 2016 , 17:00 م

    سعد1

    ت 3حﻻ/الحاجه والجوع ماهي مبرر لسرقة اموال الناس وتهديدهم..لو صار لك ببيتك او متجرك هذا الشي هل بتشكره مثﻻ وتعطيه هديه تشجيع.وبعدين افهم معنى التحيسب؟
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  9. 8
    20 أكتوبر, 2016 , 16:59 م

    ادهم

    السعودي اصيل مايسرق ابدا بدليل تارك الأجانب ياكلون من خير البلد ومرحب بهم
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  10. 7
    20 أكتوبر, 2016 , 16:57 م

    hima

    ليس تاييد لجريمته,ولكن الحاجة وقلة الايمان والظلم,مصيبة اذا اجتمعت في شخص انسان,الله لايبلانا.
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  11. 6
    20 أكتوبر, 2016 , 16:53 م

    هدى

    نسال الله العافيه(حتى اذابلغ اشده وبلغ اربعين سنه قال ربي اوزعني ان اشكرنعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحاترضاه) عجبآ لمن يكبر!وعقله يصغر!
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  12. 5
    20 أكتوبر, 2016 , 16:53 م

    سعودي شيك

    شكله متجنس واضح السعوديين الأصل ما يسرقون
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  13. 4
    20 أكتوبر, 2016 , 16:50 م

    فازع النشبة

    الحمد لله جابوه رجال الامن وهو الان في وضع مخزي امام اهله واقاربه وعشيرته اللهم اقمع اهل الفساد وانشر الامن والعدل في بلاد المسلمين
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  14. 3
    20 أكتوبر, 2016 , 16:49 م

    حلا

    بلاك والله شبعان يالي تتحسب محد يسرق من شبعه
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  15. 2
    20 أكتوبر, 2016 , 16:45 م

    زائرابوفواز

    باين عليه جديد في لاجرام من يوم شفت رجوله وعصاقيله ذا قاضي من من الحبوب لوصمل الصيدلي وهدده يمكن يحذف المسدس ويشرد
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  16. 1
    20 أكتوبر, 2016 , 16:39 م

    حسبنا الله ونعم الوكيل

    حسبنا الله ونعم الوكيل ضعف الوازع الديني
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