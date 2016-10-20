بالفيديو: القبض على مواطن خمسيني قام بعملية سطو مسلح على صيدلية برفحاء

صحيفة المرصد: أكد الناطق الإعلامي باسم شرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد الدكتور عويد مهدي:أنه تمكنت شرطة محافظة رفحاء وبالتعاون مع الدوريات الأمنية، من تتبع الملثم والإطاحة به في وقت وجيز.وأضاف: “اتضح بعد التحقيقات أنه مواطن في العقد الخامس من العمر، وأحيل إلى جهة الاختصاص لإنهاء كافة الإجراءات”. هذا وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو وثقته كاميرات مراقبة لعملية سطو مسلح على صيدلية تقع في أحد أحياء محافظة رفحاء، نفذها شخص ملثم بشماغ الأحمر، في الثانية ظهر يوم السبت الماضي.
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تعليقات ( 16 )
الهمدانيالانسان في سن ال 50 نتهى عنده الطموح او فارقه فكر الطيش والشباب ولكن الفقر كافر والحاجة مرة اكيد يعول وعنده اطفال جياع وش الحل يقتلهم وينتحر؟؟؟
تركي2تتوقعون فية أحد يسرق وهو مو محتاج لو صغير بالسن ممكن مخدرات بس رجل بالخمسين أتوقع ضاقت به الوسيعة
مواطنمن مفصل الكف ودلدلوها في رقبته ليرتدع من تسول له نفسه
خالدمخالف للنشر
زائر المرصدما دورت تسرق إلا صيدليه!يذكرني بفلم عادل إمام. عصابه حماده وتوتو.
سعد1ت 3حﻻ/الحاجه والجوع ماهي مبرر لسرقة اموال الناس وتهديدهم..لو صار لك ببيتك او متجرك هذا الشي هل بتشكره مثﻻ وتعطيه هديه تشجيع.وبعدين افهم معنى التحيسب؟
ادهمالسعودي اصيل مايسرق ابدا بدليل تارك الأجانب ياكلون من خير البلد ومرحب بهم
himaليس تاييد لجريمته,ولكن الحاجة وقلة الايمان والظلم,مصيبة اذا اجتمعت في شخص انسان,الله لايبلانا.
هدىنسال الله العافيه(حتى اذابلغ اشده وبلغ اربعين سنه قال ربي اوزعني ان اشكرنعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحاترضاه) عجبآ لمن يكبر!وعقله يصغر!
سعودي شيكشكله متجنس واضح السعوديين الأصل ما يسرقون
فازع النشبةالحمد لله جابوه رجال الامن وهو الان في وضع مخزي امام اهله واقاربه وعشيرته اللهم اقمع اهل الفساد وانشر الامن والعدل في بلاد المسلمين
حلابلاك والله شبعان يالي تتحسب محد يسرق من شبعه
زائرابوفوازباين عليه جديد في لاجرام من يوم شفت رجوله وعصاقيله ذا قاضي من من الحبوب لوصمل الصيدلي وهدده يمكن يحذف المسدس ويشرد
حسبنا الله ونعم الوكيلحسبنا الله ونعم الوكيل ضعف الوازع الديني