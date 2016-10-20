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فيديو: إعلامي كويتي يسخر من أمين بلدية المدينة بسبب البصمة 5 مرات!

20 أكتوبر, 2016 , 17:04 م
فيديو: إعلامي كويتي يسخر من أمين بلدية المدينة بسبب البصمة 5 مرات!
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صحيفة المرصد: سخر الإعلامي الكويتي الملا، من قرار أمين بلدية المدينة المنورة، المتعلق بإجبار الموظفين على البصمة 5 مرات وقت الدوام يومياً. ووصف الملا في برنامجه الكويت والناس الذي تعرضه قناة الشاهد، القرار بالتخلف الإداري الذي يسعى للتعقيد أكثر من البحث عن انجازات الموظف. وسخر الإعلامي من القرار قائلا: “المفروض عند حمام يبصم، وهو ذاهب يشرب شاي يبصم”، قائلا: “أنت غلطان يا رئيس البلدية المفروض تخليها 10 مرات”.وتابع: “الخلل عندك يا رئيس البلدية مش عند الموظفين، وهذه العقلية منتشرة في العالم العربي”.



تعليقات ( 5 )

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  1. 5
    20 أكتوبر, 2016 , 17:20 م

    إستشاري صح

    وش حقه يا شويتي تحط روحك بروحنا ...مالك صلاح ...ضف ويهك عنا .
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  2. 4
    20 أكتوبر, 2016 , 17:12 م

    لانه كان ***ويحسب الناس مثله
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  3. 3
    20 أكتوبر, 2016 , 17:11 م

    فـهــــــد

    والله فيه من هذا النوعيه واجد لا ومدارس البنات ايضا مديرة المدرسه تقول ريئسة دوله وليس مديره لمدرسه اذا واحد يبي يسجل بنته تقول مدرسة ابوها مافيه
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  4. 2
    20 أكتوبر, 2016 , 17:09 م

    عاطل 7moood

    ههههه الحمدلله اني عاطل
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  5. 1
    20 أكتوبر, 2016 , 17:06 م

    konoz

    اذا يبصم الموظف خمس مرات متى يشتغل ؟
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