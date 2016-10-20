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صحيفة سويدية تكشف سر زيارة رئيس وزراء السويد للمملكة.. هل أتي للاعتذار؟!

20 أكتوبر, 2016 , 18:10 م
صحيفة سويدية تكشف سر زيارة رئيس وزراء السويد للمملكة.. هل أتي للاعتذار؟!
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صحيفة المرصد: تستضيف المملكة نهاية الاسبوع الجاري رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفن، في خطوة تتخذها السويد لإصلاح العلاقات مع المملكة بعد توتر كبير بين البلدين في الفترة الاخيرة.

وبحسب موقع “الرياض بوست” نقلا عن صحيفة the local السويدية، أن “لوفن” سيلتقي خلال زيارته للمملكة ممثلين عن العائلة المالكة، وكذلك وزير الخارجية ولجنة حقوق الإنسان في البلاد.

وتسعى الحكومة السويدية من خلال هذه الزيارة الى إعادة العلاقات الديبلوماسية مع المملكة العربية السعودية بعد جفاء دبلوماسي دام اكثر من عام ونصف بعد ان استدعت المملكة العربية السعودية سفيرها في ستوكهولم في مارس 2015 بعد ما وصفته ب “التدخل السافر في الشؤون الداخلية” على خلفية إنتقاد وزير الخارجية السويدي مارغوت والستروم طريقة تعامل السلطات السعودية مع المدون “رائف بدوي”.

أضافت الصحيفة أن الزيارة تأتي من حرص السويد على تهدئة العلاقات مع الرياض لعدة أسباب رئيسية منها أن المملكة تعد سوقا تصديرياً رئيسياً بالنسبة للسويد، علاوة على كون السعودية لاعباً كبيرا ومؤثرا في المستقبل الجيوسياسي لمنطقة الشرق الأوسط.

وأوضحت الصحيفة أن الحكومة السويدية تريد علاقات دبلوماسية جيدة مع المملكة العربية السعودية قبل محادثات محتملة حول سوريا واليمن والعراق.

من جانبه قال رئيس الوزراء لوفن في بيان له حول زيارته للسعودية أن الوضع في سوريا سيكون مسألة ذات أولوية في المحادثات الثنائية مشيرا الى انه يرى فرصا جيدة لمزيد من التعاون في مجالات مثل الابتكار والاستدامة مع السعودية.



تعليقات ( 17 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 17
    20 أكتوبر, 2016 , 19:25 م

    مفقود

    يجب اعادة النظر في السياسة الخارجية, *****
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  2. 16
    20 أكتوبر, 2016 , 19:09 م

    عبدالعزيز//

    اريح نفسك ياهمداني ترى الموضوع سعودي بحت وتعلم من هي السعوديه تاج راسك بلا فلسفه وكلام مبطن تفتكر نفسك ذكي
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  3. 15
    20 أكتوبر, 2016 , 19:05 م

    الهمداني

    السبيعي(امشي يلااااااااااااااااا)
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  4. 14
    20 أكتوبر, 2016 , 18:58 م

    السبيعي

    ترفع والا تنزل ما هميتني.لكن التشكيك في ما يطرحه الاخرون يعتبر وسوسة وعدم ثقة .اما انك تعلمنا من وين نستقي معلوماتنا ! فبدري عليك يا ابني.
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  5. 13
    20 أكتوبر, 2016 , 18:54 م

    الهمداني

    السبيعي(انا اترفع ان امثالك انا ماكلمتك ليش توجه لي كلام ؟؟)
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  6. 12
    20 أكتوبر, 2016 , 18:47 م

    السبيعي

    الهمداني غير واثق بنفسه.وأنت ما عليك الا تدخل جحرك وكل من سمك وانخمد هناك حتى يخلص الشتاء.تصدق صحفهم وتشكك في صحفنا؟!! ****
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  7. 11
    20 أكتوبر, 2016 , 18:47 م

    حامد كرزاي

    جايين دعم سلع اقتصادية للبلدهم..السعودية من اكثر دول مستوردة منهم..
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  8. 10
    20 أكتوبر, 2016 , 18:40 م

    السبيعي

    كل القبايل توحدوا تحت راية الدين والمساواة في ظل ال سعود لا فرق بينهم في الواجبات ولا في الحقوق وطن واحد وشعب واحد . وحدة صادقةمتماسكة.اللهم لك الحمد.
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  9. 9
    20 أكتوبر, 2016 , 18:40 م

    مطرقة جهنم

    السويد بلد صديق وشعبه يحب الشعب السعودي حبا كبيرا
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  10. 8
    20 أكتوبر, 2016 , 18:39 م

    الهمداني

    دام الخبر عن السويد فالسويد بلد شفافية لا سرية واسرار ماعليك غير الدخول على اي صفحة اخبار سويدية والعم قوقل كفيل بالترجمة ودمتم بود
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  11. 7
    20 أكتوبر, 2016 , 18:30 م

    ديني الإسلام

    خيراً يفعلون السويديين .. المخجل والمؤسف لهذه الدول أنهم ي********
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  12. 6
    20 أكتوبر, 2016 , 18:23 م

    اذكار المساء

    والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
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  13. 5
    20 أكتوبر, 2016 , 18:23 م

    بدر

    الصورة معبرة جداً
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  14. 4
    20 أكتوبر, 2016 , 18:20 م

    لا للقطيعة ونرحب بكل من يمد يده لنا ولكن في ظل احترام السيادة واحترام هذا الكيان العريق.دام عزك يا وطني ودام هذا الوطن الشامخ بعقيدته وشعبه وحكامه.
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  15. 3
    20 أكتوبر, 2016 , 18:19 م

    المحاله ابو نواف الفيفي

    دام عزك ياوطن
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  16. 2
    20 أكتوبر, 2016 , 18:17 م

    فلمنكووووووووووووو

    افتخر انت سعووووووووودي
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  17. 1
    20 أكتوبر, 2016 , 18:14 م

    الله يحفظ بلادنا ويرفع من شأنها ويعزها ويكفيها شر عيال الحرام المتربصين بنا وان الله يكسر شوكتهم وينصرنا عليهم..امين....
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