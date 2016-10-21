بالفيديو.. مذيع العربية يسأل أمين بلدية المدينة: “هل تبصم 5 مرات في اليوم؟”.. شاهد رد الأمين !

صحيفة المرصد: وضع مذيع قناة العربية، خالد مدخلي، أمين بلدية المدينة المنورة، المهندس محمد العمري، في موقف محرج، حيث وجه مدخلي للعمري سؤالاً حول النظام الجديد الذي قرر تطبيقه في المنطقة وهو تبصيم الموظفين خمس مرات في اليوم.
وجاء سؤال مذيع قناة العربية بطريقة مباشرة، حيث قال موجهاً كلامه للعمري: “هل تبصم أنت ٥ مرات في اليوم؟ لأنك على رأس منظومة أصدرت لها قرارا ويجب أن يلتزم الجميع بهذا القرار”.
ولم يُجب العمري على سؤال المذيع، وتهرب من الإجابة، إلا أن مدخلي أعاد عليه السؤال مرة أخرى، ولكن العمري لم يجب هذه المرة أيضاً وقال: “أنا دوامي لا يقل عن 13 إلى 14 ساعة في اليوم”.
تعليقات ( 40 )
مجلس آسيادوامه 14 ساعة ( يبصم 14 مره )
ابو هاشموالله مذيع مايفهم راجل مسؤلياته على المدار حتى ولو كان ايجازه يتابع انشاء الله اخر الليل بطل عباطه ودلع انت وهوه زمان اول تحول
*********و الله انه صادق الامين ان فيه تسيب ما هو طبيعي بامانة المدينة و انه حلال يضع نظام البصمه عشر مرات
Brother.زين و الله اذا يداوم هال ١٣ ساعة يوميا في مكتبه بالمدينة بشرط انه يراجع و يلقي حلول لأصلاح بلدته و إنهاء الفساد كل شي بإذن الله.
همساتطالما هناك من يثني عليه فبالتوفيق ولكن لابد من ايجاد طرق تحفزهم للدوام واداء المهام بغير تعامل الاطفال !!
شايميامدخلي انت ماتفهم هذا مدير مهوب موضف (اذا دعتك قدرتك على ضلم الناس فتذكر قدرة الله عليك) هذا تسلط وعنجهيه.
ابو دلشليش بعض الناس يكرهو العملي والامين والنظيف ومن يخدم بشرف ونزاهه مشاكل الامانات تطلع بعد سنين والسبب شغل تحت الطاوله كلنا قرينا وسمعنى وشفنا جده غير
عندقمساكين هالموظفين حسيت كأنهم هذوليك اللي في المراعي**خمس مرات في اليوم ههههههههههههههههههه
مراادمن انت يا مدخلي تطرح السؤال على الأمين تعال شوف البلديات بالمدينه المعاملة تضيع الله يقويه بدل خمس مرات تبصيم خلها 8مرات بعد تسيب
اصيل✨ليض الله وجهك يا امين المدينه رجل عملى ومتفانى فى عمله ويجب معاقبه الغير منضبطين ادائك السابق بتبوك ممتاز ويشهد لك ان رجل دوله والمواطنين يشكرونك
نوافالحمد لله كان عندنا بتبوك ونقل
الازديمخالف
همساتوالله المفروض يقدم استقالته **! اجل يبصمهم ٥ مرات وما يبصم !
مرحبا بكياعمي الله يقويك وتنضف هذه الاداره قرفو عيشتنا من بدري المعاملات بالشهور والسنين ولو تعرف احد ولا تدفع تمشي على طول فساد والمزيع يدور البصمه اش الهبال
عدد التعليقات:453
ابونواف...هل استند الأمين على لائحه اونظام يخول له تبصيم الموظفين خمس مرات في اليوم
يجب ان يعاقب المدير لخروجة عن النظام وكذلك اضرار البصمة كثير منها التلوث واشعاعاتها مسببة للسرطانلا حول ولا قوة الا بالله.
ااابوعبداللهخالد مدخلي من اكفأ المذيعين خسرته قناة إلاخبارية ولم يخسرها
بدري بيككل ماسار يدل على عدم تثقيف الموظفين وهذا تقصير من الخدمه المدنيه والموظف والجهه المشغلة مع ان النظام ينص بتدوين الحضور والانصراف وبعدد ساعات معينه
123مخالف
الشهريمن الاخير وضع الأمين في هذا المنصب لخدمة المواطنين وهو من وضع هذا النظام لإدارة وصدقوني ما عاد معه مجال الا يبصم حتي لو يأخذ جهاز بصمه محمول معه.
صفخــهالطريقه هذه خاطئه ممكن استبدالها بانذار الموظف المتسيب وجمع النقاط والخصم او تحويله الى اقل من وظيفته هناك طرق اداريه ونظام يتبع اعتقد فيه خلل اداري
الهمدانيموظفين البلديات مثل طلاب المدارس اذا دق جرس نهاية الحصة ال 7 وخر عن باب الخروج لا تندعس
سؤال غبيمخالف
بدري بيكالمفروض يرجع للخدمه المدنية بقرار مثل البصمة وذلك برفع استفسار فاذا جاء خطاب الرد بالقبول يصدر قرار بموجب هذا القرار لكي يكون قانوني وللموظفين يلتزمو
اهم شي الانتاجلابد وجود ثقة بين المدير وموظفينة واهم شي الانتاج مو الحضور خشبة ع الماسة انا ضد هذا القرار ادارة الرجال ليست كذا فاهم النظام خطا اتمنى الثقة وبس
قانصهم قنصمخالف
الله اللهشكراً اخي هشام على النظرية العاطفيه المنزلية
شرماهذا الأمين كان عندنا في تبوك ويعمل حتى في المساء رجل عملي خسرته تبوك لاكن الزملاء في المدينه يمكن متعودين وحكاية امين يبصم كبيره شويه
هشاممذيع **وسوال *** . ده امين بالمرتبه الممتازه عمله مابين المكتب والاجتماعات الداخليه وخارج الاداره على مستوى الاماره . ولولا الثقه لما جعل هنا
الله اللهمثل بعض الناس
.لن .لابد ان يكون هو بنفسه ملتزم بالنظام نفسه والنظام هو من وظعه مدير ومركزه تشريف وليس تكليف متى ما استشعار المسؤل ذلك كان فدوة للاخرين فهو موظف مثل الاخر
الشهريمخالف
الله اللهصدقو رجال ماعهدوالله عليه نادر مثل هذا الرجل والرجال قليلو مومثل الي يكتمون الحق
باسمالامانة متسيبه والامين هذا وجد الطوام والفساد ولابد من الضرب بقوة جميع الموظفين يحتاجون قرصة وذن
لا تكثر بصمابصم ... ابصم ... ابصم
الشهريمذيع محترف وسؤال يغني عن الف سؤال واجابه فههههههه
الحق يقالمخالف
ابو سلافمذيع نفتخر به
السدغانيمخالف
العنزيمخالف