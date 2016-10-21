بالفيديو.. مذيع العربية يسأل أمين بلدية المدينة: “هل تبصم 5 مرات في اليوم؟”.. شاهد رد الأمين !

صحيفة المرصد: وضع مذيع قناة العربية، خالد مدخلي، أمين بلدية المدينة المنورة، المهندس محمد العمري، في موقف محرج، حيث وجه مدخلي للعمري سؤالاً حول النظام الجديد الذي قرر تطبيقه في المنطقة وهو تبصيم الموظفين خمس مرات في اليوم.

وجاء سؤال مذيع قناة العربية بطريقة مباشرة، حيث قال موجهاً كلامه للعمري: “هل تبصم أنت ٥ مرات في اليوم؟ لأنك على رأس منظومة أصدرت لها قرارا ويجب أن يلتزم الجميع بهذا القرار”.

ولم يُجب العمري على سؤال المذيع، وتهرب من الإجابة، إلا أن مدخلي أعاد عليه السؤال مرة أخرى، ولكن العمري لم يجب هذه المرة أيضاً وقال: “أنا دوامي لا يقل عن 13 إلى 14 ساعة في اليوم”.