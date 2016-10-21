  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

بالفيديو.. مذيع العربية يسأل أمين بلدية المدينة: “هل تبصم 5 مرات في اليوم؟”.. شاهد رد الأمين !

21 أكتوبر, 2016 , 0:22 ص
بالفيديو.. مذيع العربية يسأل أمين بلدية المدينة: “هل تبصم 5 مرات في اليوم؟”.. شاهد رد الأمين !
  • 3٬625
  • 40
  • حجم الخط

صحيفة المرصد: وضع مذيع قناة العربية، خالد مدخلي، أمين بلدية المدينة المنورة، المهندس محمد العمري، في موقف محرج، حيث وجه مدخلي للعمري سؤالاً حول النظام الجديد الذي قرر تطبيقه في المنطقة وهو تبصيم الموظفين خمس مرات في اليوم.

وجاء سؤال مذيع قناة العربية بطريقة مباشرة، حيث قال موجهاً كلامه للعمري: “هل تبصم أنت ٥ مرات في اليوم؟ لأنك على رأس منظومة أصدرت لها قرارا ويجب أن يلتزم الجميع بهذا القرار”.

ولم يُجب العمري على سؤال المذيع، وتهرب من الإجابة، إلا أن مدخلي أعاد عليه السؤال مرة أخرى، ولكن العمري لم يجب هذه المرة أيضاً وقال: “أنا دوامي لا يقل عن 13 إلى 14 ساعة في اليوم”.



تعليقات ( 40 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 40
    21 أكتوبر, 2016 , 1:29 ص

    مجلس آسيا

    دوامه 14 ساعة ( يبصم 14 مره )
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 39
    21 أكتوبر, 2016 , 1:25 ص

    ابو هاشم

    والله مذيع مايفهم راجل مسؤلياته على المدار حتى ولو كان ايجازه يتابع انشاء الله اخر الليل بطل عباطه ودلع انت وهوه زمان اول تحول
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 38
    21 أكتوبر, 2016 , 1:23 ص

    *********

    و الله انه صادق الامين ان فيه تسيب ما هو طبيعي بامانة المدينة و انه حلال يضع نظام البصمه عشر مرات
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 37
    21 أكتوبر, 2016 , 1:21 ص

    Brother.

    زين و الله اذا يداوم هال ١٣ ساعة يوميا في مكتبه بالمدينة بشرط انه يراجع و يلقي حلول لأصلاح بلدته و إنهاء الفساد كل شي بإذن الله.
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  5. 36
    21 أكتوبر, 2016 , 1:19 ص

    همسات

    طالما هناك من يثني عليه فبالتوفيق ولكن لابد من ايجاد طرق تحفزهم للدوام واداء المهام بغير تعامل الاطفال !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 35
    21 أكتوبر, 2016 , 1:18 ص

    شايم

    يامدخلي انت ماتفهم هذا مدير مهوب موضف (اذا دعتك قدرتك على ضلم الناس فتذكر قدرة الله عليك) هذا تسلط وعنجهيه.
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  7. 34
    21 أكتوبر, 2016 , 1:16 ص

    ابو دلش

    ليش بعض الناس يكرهو العملي والامين والنظيف ومن يخدم بشرف ونزاهه مشاكل الامانات تطلع بعد سنين والسبب شغل تحت الطاوله كلنا قرينا وسمعنى وشفنا جده غير
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  8. 33
    21 أكتوبر, 2016 , 1:15 ص

    عندق

    مساكين هالموظفين حسيت كأنهم هذوليك اللي في المراعي**خمس مرات في اليوم ههههههههههههههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 32
    21 أكتوبر, 2016 , 1:12 ص

    مرااد

    من انت يا مدخلي تطرح السؤال على الأمين تعال شوف البلديات بالمدينه المعاملة تضيع الله يقويه بدل خمس مرات تبصيم خلها 8مرات بعد تسيب
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  10. 31
    21 أكتوبر, 2016 , 1:12 ص

    اصيل✨

    ليض الله وجهك يا امين المدينه رجل عملى ومتفانى فى عمله ويجب معاقبه الغير منضبطين ادائك السابق بتبوك ممتاز ويشهد لك ان رجل دوله والمواطنين يشكرونك
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  11. 30
    21 أكتوبر, 2016 , 1:10 ص

    نواف

    الحمد لله كان عندنا بتبوك ونقل
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  12. 29
    21 أكتوبر, 2016 , 1:09 ص

    الازدي

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 28
    21 أكتوبر, 2016 , 1:09 ص

    همسات

    والله المفروض يقدم استقالته **! اجل يبصمهم ٥ مرات وما يبصم !
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  14. 27
    21 أكتوبر, 2016 , 1:08 ص

    مرحبا بك

    ياعمي الله يقويك وتنضف هذه الاداره قرفو عيشتنا من بدري المعاملات بالشهور والسنين ولو تعرف احد ولا تدفع تمشي على طول فساد والمزيع يدور البصمه اش الهبال
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  15. 26
    21 أكتوبر, 2016 , 1:02 ص
    عدد التعليقات:453

    ابونواف...

    هل استند الأمين على لائحه اونظام يخول له تبصيم الموظفين خمس مرات في اليوم
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  16. 25
    21 أكتوبر, 2016 , 0:59 ص

    يجب ان يعاقب المدير لخروجة عن النظام وكذلك اضرار البصمة كثير منها التلوث واشعاعاتها مسببة للسرطان

    لا حول ولا قوة الا بالله.
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  17. 24
    21 أكتوبر, 2016 , 0:55 ص

    ااابوعبدالله

    خالد مدخلي من اكفأ المذيعين خسرته قناة إلاخبارية ولم يخسرها
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  18. 23
    21 أكتوبر, 2016 , 0:54 ص

    بدري بيك

    كل ماسار يدل على عدم تثقيف الموظفين وهذا تقصير من الخدمه المدنيه والموظف والجهه المشغلة مع ان النظام ينص بتدوين الحضور والانصراف وبعدد ساعات معينه
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  19. 22
    21 أكتوبر, 2016 , 0:54 ص

    123

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  20. 21
    21 أكتوبر, 2016 , 0:53 ص

    الشهري

    من الاخير وضع الأمين في هذا المنصب لخدمة المواطنين وهو من وضع هذا النظام لإدارة وصدقوني ما عاد معه مجال الا يبصم حتي لو يأخذ جهاز بصمه محمول معه.
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  21. 20
    21 أكتوبر, 2016 , 0:52 ص

    صفخــه

    الطريقه هذه خاطئه ممكن استبدالها بانذار الموظف المتسيب وجمع النقاط والخصم او تحويله الى اقل من وظيفته هناك طرق اداريه ونظام يتبع اعتقد فيه خلل اداري
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  22. 19
    21 أكتوبر, 2016 , 0:52 ص

    الهمداني

    موظفين البلديات مثل طلاب المدارس اذا دق جرس نهاية الحصة ال 7 وخر عن باب الخروج لا تندعس
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  23. 18
    21 أكتوبر, 2016 , 0:52 ص

    سؤال غبي

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  24. 17
    21 أكتوبر, 2016 , 0:49 ص

    بدري بيك

    المفروض يرجع للخدمه المدنية بقرار مثل البصمة وذلك برفع استفسار فاذا جاء خطاب الرد بالقبول يصدر قرار بموجب هذا القرار لكي يكون قانوني وللموظفين يلتزمو
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  25. 16
    21 أكتوبر, 2016 , 0:49 ص

    اهم شي الانتاج

    لابد وجود ثقة بين المدير وموظفينة واهم شي الانتاج مو الحضور خشبة ع الماسة انا ضد هذا القرار ادارة الرجال ليست كذا فاهم النظام خطا اتمنى الثقة وبس
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  26. 15
    21 أكتوبر, 2016 , 0:48 ص

    قانصهم قنص

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  27. 14
    21 أكتوبر, 2016 , 0:47 ص

    الله الله

    شكراً اخي هشام على النظرية العاطفيه المنزلية
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  28. 13
    21 أكتوبر, 2016 , 0:45 ص

    شرما

    هذا الأمين كان عندنا في تبوك ويعمل حتى في المساء رجل عملي خسرته تبوك لاكن الزملاء في المدينه يمكن متعودين وحكاية امين يبصم كبيره شويه
    لا يعجبني(2) اعجبني(4)
  29. 12
    21 أكتوبر, 2016 , 0:43 ص

    هشام

    مذيع **وسوال *** . ده امين بالمرتبه الممتازه عمله مابين المكتب والاجتماعات الداخليه وخارج الاداره على مستوى الاماره . ولولا الثقه لما جعل هنا
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  30. 11
    21 أكتوبر, 2016 , 0:40 ص

    الله الله

    مثل بعض الناس
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  31. 10
    21 أكتوبر, 2016 , 0:40 ص

    .لن .

    لابد ان يكون هو بنفسه ملتزم بالنظام نفسه والنظام هو من وظعه مدير ومركزه تشريف وليس تكليف متى ما استشعار المسؤل ذلك كان فدوة للاخرين فهو موظف مثل الاخر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  32. 9
    21 أكتوبر, 2016 , 0:39 ص

    الشهري

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  33. 8
    21 أكتوبر, 2016 , 0:38 ص

    الله الله

    صدقو رجال ماعهدوالله عليه نادر مثل هذا الرجل والرجال قليلو مومثل الي يكتمون الحق
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  34. 7
    21 أكتوبر, 2016 , 0:38 ص

    باسم

    الامانة متسيبه والامين هذا وجد الطوام والفساد ولابد من الضرب بقوة جميع الموظفين يحتاجون قرصة وذن
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  35. 6
    21 أكتوبر, 2016 , 0:38 ص

    لا تكثر بصم

    ابصم ... ابصم ... ابصم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  36. 5
    21 أكتوبر, 2016 , 0:35 ص

    الشهري

    مذيع محترف وسؤال يغني عن الف سؤال واجابه فههههههه
    لا يعجبني(3) اعجبني(4)
  37. 4
    21 أكتوبر, 2016 , 0:30 ص

    الحق يقال

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  38. 3
    21 أكتوبر, 2016 , 0:28 ص

    ابو سلاف

    مذيع نفتخر به
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  39. 2
    21 أكتوبر, 2016 , 0:26 ص

    السدغاني

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  40. 1
    21 أكتوبر, 2016 , 0:26 ص

    العنزي

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم