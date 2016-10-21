مغردون ينتقدون حساب “أمانة المدينة” على تويتر لنشرها خطأ لأحد موظفيها.. شاهد ماذا فعل!

صحيفة المرصد: عبّر عدد من متابعي حساب أمانة منطقة المدينة المنورة على موقع التدوين المصغر “تويتر” عن اندهاشهم من نشر خطأ لأحد موظفيها، حضر إلى مبنى الأمانة من أجل البصمة بـ “البجامة”، إلا أن حساب الأمانة يبدو أنه غير متأكد من الوقت حيث ذكر في التغريدة الأولى أن حضوره صباحاً وقام بعد ذلك بحذف التغريدة ليجعلها مساء.
وبحسب “سبق” فقد زود حساب الأمانة نسخة إلى حساب أمين أمانة منطقة المدينة المنورة، بطريقة غير معتاد عليها في حسابات الجهات الحكومية؛ حيث ذكر بعض المواطنين أنه بدلاً من تحفيزهم ونشر إنجازاتهم ومناسباتهم، قام الحساب برصد أخطائهم كتبرير لقرار البصمات الخمس.
ويُذكر أن قرار البصمات الخمس تحول إلى رأي عام وتناولته العديد من الصحف والقنوات وما زالت مواقع التواصل الاجتماعي تتناول هذا القرار بين مؤيد ومعارض.
تعليقات ( 15 )
ابوالحمزةأيها المغردين لاتعاملوا الناس بإزدواجية فمن يصيب نقول له أصبت ومن أخطأ نقول له أخطأت لابد أن نكون جميعاً ضد الغلط ولا ندافع عنه أين كان فاعله ولا نبرر
سعد الحربياكثر المغردين فوضويين ليس لقولهم اي اعتبار وانتم خابرين تغريدات سابقة ثبت ان للفئة الضاله واصحاب الاهواء اليد الطولى فيها لتأليب الرأي العام
سعد الحربيالامين مسؤل امام الله عليه ان يضبط العاملين باي وسيله يراها مناسبة وحقوق المراجعين في ذمته وإسألوا المراجعين عن معاملاتهم المتأخرة او المفقودة
سعودياذا تم تعيين مسؤول و غلق عليه بابه فكيف واصبح المواطن تطبق عليه نفسيه الموظف فكيف ينتج
سعوديسياسه الباب المغلق سبب في اهمال الموظفين وكذلك ان الموظف هو دايما على حق وان المواطن هو الغلطان فلان تنفع البصمه ولا غيرها
الشايبيحاسب ويحاسب المسؤل المباشر والحارس اللي سمح له بالدخول.. واي مقصر يحاسب ويجب تغيير القيادات باستمرار وتدوير الموظفين كل فتره للتطوير والانجاز
قلم جافعند فقدان الثقة تكون مشكلة خطيرة وهل الموظف الذي يأتي للتبصيم ببجامة النوم سيكون مخلص في عمله
شمرانيجب ان يبداء الامين العمري بنفسه بالبصمة اسوة بغيره اما كلامه اني اداوم 13 ساعة هذا كلام فاضي
صامليعني ماعندكم شغلة الا المواطن من اجل تبرير خفض الرواتب تقولون انتاج السعودي ساعة في اليوم وقس على ذالك جميع المجالات ؟؟؟
ابو نورهياخي بصموا وفكونا
اسماءاشغلتونا عاد من كثر راتبه تحصله راتب السوري واللبناني في بلدنا دبل راتبه عشرين مره
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الحرمانفيه وزاره لكم اشغلتونا كثر دوائر لديها مدراء متسلطين