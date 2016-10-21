مغردون ينتقدون حساب “أمانة المدينة” على تويتر لنشرها خطأ لأحد موظفيها.. شاهد ماذا فعل!

صحيفة المرصد: عبّر عدد من متابعي حساب أمانة منطقة المدينة المنورة على موقع التدوين المصغر “تويتر” عن اندهاشهم من نشر خطأ لأحد موظفيها، حضر إلى مبنى الأمانة من أجل البصمة بـ “البجامة”، إلا أن حساب الأمانة يبدو أنه غير متأكد من الوقت حيث ذكر في التغريدة الأولى أن حضوره صباحاً وقام بعد ذلك بحذف التغريدة ليجعلها مساء.

وبحسب “سبق” فقد زود حساب الأمانة نسخة إلى حساب أمين أمانة منطقة المدينة المنورة، بطريقة غير معتاد عليها في حسابات الجهات الحكومية؛ حيث ذكر بعض المواطنين أنه بدلاً من تحفيزهم ونشر إنجازاتهم ومناسباتهم، قام الحساب برصد أخطائهم كتبرير لقرار البصمات الخمس.

ويُذكر أن قرار البصمات الخمس تحول إلى رأي عام وتناولته العديد من الصحف والقنوات وما زالت مواقع التواصل الاجتماعي تتناول هذا القرار بين مؤيد ومعارض.