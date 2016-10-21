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مغردون ينتقدون حساب “أمانة المدينة” على تويتر لنشرها خطأ لأحد موظفيها.. شاهد ماذا فعل!

21 أكتوبر, 2016 , 20:07 م
مغردون ينتقدون حساب “أمانة المدينة” على تويتر لنشرها خطأ لأحد موظفيها.. شاهد ماذا فعل!
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صحيفة المرصد: عبّر عدد من متابعي حساب أمانة منطقة المدينة المنورة على موقع التدوين المصغر “تويتر” عن اندهاشهم من نشر خطأ لأحد موظفيها، حضر إلى مبنى الأمانة من أجل البصمة بـ “البجامة”، إلا أن حساب الأمانة يبدو أنه غير متأكد من الوقت حيث ذكر في التغريدة الأولى أن حضوره صباحاً وقام بعد ذلك بحذف التغريدة ليجعلها مساء.

وبحسب “سبق” فقد زود حساب الأمانة نسخة إلى حساب أمين أمانة منطقة المدينة المنورة، بطريقة غير معتاد عليها في حسابات الجهات الحكومية؛ حيث ذكر بعض المواطنين أنه بدلاً من تحفيزهم ونشر إنجازاتهم ومناسباتهم، قام الحساب برصد أخطائهم كتبرير لقرار البصمات الخمس.

ويُذكر أن قرار البصمات الخمس تحول إلى رأي عام وتناولته العديد من الصحف والقنوات وما زالت مواقع التواصل الاجتماعي تتناول هذا القرار بين مؤيد ومعارض.



تعليقات ( 15 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 15
    21 أكتوبر, 2016 , 21:36 م

    ابوالحمزة

    أيها المغردين لاتعاملوا الناس بإزدواجية فمن يصيب نقول له أصبت ومن أخطأ نقول له أخطأت لابد أن نكون جميعاً ضد الغلط ولا ندافع عنه أين كان فاعله ولا نبرر
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  2. 14
    21 أكتوبر, 2016 , 21:06 م

    لو ان هذا المسؤل بشركة اتحداه يطبق هذا النظام لأن الاجانب بياكلونه اكل .. لكن
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  3. 13
    21 أكتوبر, 2016 , 21:05 م

    بصمة خمس مرات صعبة
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  4. 12
    21 أكتوبر, 2016 , 21:03 م

    بعض الانظمة للاسف اقدح من راسك وكأن الوزارات ليس لها دور
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  5. 11
    21 أكتوبر, 2016 , 20:59 م

    سعد الحربي

    اكثر المغردين فوضويين ليس لقولهم اي اعتبار وانتم خابرين تغريدات سابقة ثبت ان للفئة الضاله واصحاب الاهواء اليد الطولى فيها لتأليب الرأي العام
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  6. 10
    21 أكتوبر, 2016 , 20:53 م

    سعد الحربي

    الامين مسؤل امام الله عليه ان يضبط العاملين باي وسيله يراها مناسبة وحقوق المراجعين في ذمته وإسألوا المراجعين عن معاملاتهم المتأخرة او المفقودة
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  7. 9
    21 أكتوبر, 2016 , 20:51 م

    سعودي

    اذا تم تعيين مسؤول و غلق عليه بابه فكيف واصبح المواطن تطبق عليه نفسيه الموظف فكيف ينتج
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  8. 8
    21 أكتوبر, 2016 , 20:48 م

    سعودي

    سياسه الباب المغلق سبب في اهمال الموظفين وكذلك ان الموظف هو دايما على حق وان المواطن هو الغلطان فلان تنفع البصمه ولا غيرها
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  9. 7
    21 أكتوبر, 2016 , 20:47 م

    الشايب

    يحاسب ويحاسب المسؤل المباشر والحارس اللي سمح له بالدخول.. واي مقصر يحاسب ويجب تغيير القيادات باستمرار وتدوير الموظفين كل فتره للتطوير والانجاز
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  10. 6
    21 أكتوبر, 2016 , 20:27 م

    قلم جاف

    عند فقدان الثقة تكون مشكلة خطيرة وهل الموظف الذي يأتي للتبصيم ببجامة النوم سيكون مخلص في عمله
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  11. 5
    21 أكتوبر, 2016 , 20:24 م

    شمران

    يجب ان يبداء الامين العمري بنفسه بالبصمة اسوة بغيره اما كلامه اني اداوم 13 ساعة هذا كلام فاضي
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  12. 4
    21 أكتوبر, 2016 , 20:22 م

    صامل

    يعني ماعندكم شغلة الا المواطن من اجل تبرير خفض الرواتب تقولون انتاج السعودي ساعة في اليوم وقس على ذالك جميع المجالات ؟؟؟
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  13. 3
    21 أكتوبر, 2016 , 20:19 م

    ابو نوره

    ياخي بصموا وفكونا
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  14. 2
    21 أكتوبر, 2016 , 20:16 م

    اسماء

    اشغلتونا عاد من كثر راتبه تحصله راتب السوري واللبناني في بلدنا دبل راتبه عشرين مره
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  15. 1
    21 أكتوبر, 2016 , 20:12 م
    عدد التعليقات:7469

    الحرمان

    فيه وزاره لكم اشغلتونا كثر دوائر لديها مدراء متسلطين
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