من مكتب كيري في قلب واشنطن .. كيف رد ” الجبير” على قانون جاستا

صحيفة المرصد – وكالات:تصدرت النتائج والتداعيات المحتملة لقانون “جاستا”، الملفات التي ناقشها وزير خارجية السعودية، عادل الجبير، مع نظيره الأمريكي، في مقر وزارة الخارجية الأمريكية، بواشنطن.
وأكد الجبير (خلال المحادثات )، بحسب وكالة “الأناضول، على الأثر السلبي الذي أحدثه تمرير قانون “جاستا” على مفهوم الحصانة السيادية الدولية، وتأثيره المرتقب على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، وأن “هذا القانون يعرض -بشكل غير مقصود- الولايات المتحدة للخطر”.
وشدد “الجبير” على “أهمية مبدأ سيادة الدول وحصانتها”، مشيرًا إلى أنه “يعد مبدأ أساسيًّا من مبادئ القانون الدولي، والذي أُنشئ عقب معاهدة ويستفاليا في 1600م”.
وأضاف: “أنه من شأن إضعاف الحصانة السيادية نشر الفوضى في النظام الدولي، بحيث لا يمكن لأي دولة أن تزاول عملها من دون أن يثير قلقها موضوع رفع الدعاوى القضائية عليها”.
واعتبر وزير الخارجية السعودي، أن “الولايات المتحدة هي من أكثر الدول خسارة جراء سن هذا القانون “جاستا”، فعملياتها تمتد على طول الطريق من اليابان إلى أمريكا الجنوبية والمحيط الهادئ، وهذا ما دفع العديد من الدول إلى رفض قانون (جاستا) والبحث في تدابير مماثلة”.
تعليقات ( 14 )
دحوم1والله مايدعم ايران ضددول الخليج ومد عمر الحرب باليمن وسوريا غير الشيطان الاكبر امريكا ولان تبيداهل السنه بالعراق وفي حلب بسوريا خذو حذركم امريكا سم د
ابن بالبلدمخالف
زائرابوفوازمخالف
محمد المالكييا رجال امريكا عندها الخيط والمخيط
عدد التعليقات:1
برق الحرم(((((( اعداء السلام وصناع الفوضى ..... في الشرق الاوسط ...... لابد من تقديمهم الي محكمة العداله .....لان كثير من الشعوب متضريين ليس شعب امريكا فقط))))
علينا النصيحةمن باب الحرص على وطننا ، ننصح بالحذر وتغيير طريقتنا مع امريكا ، امريكا تضحك لنا وهي تتحرك ضدنا وتلعب لعبة** في المنطقة ،،، نصيحة مجانية .
عدد التعليقات:1
برق الحرم((((على امريكا التفكير ...... في تكفير خطاء تسليم دولة العراق العربية ..... لنظام الملالي التي قدمن لهم كل الدعم السياسيوالعسكري وصناديق الاموال))))
تذكيربقراءة خواتيم سورة البقرة
وماكان الله معذبهم وهم يستغفروناستغفروا الله وتوبوا اليه انه كان غفارا
تذكيربقراءة خواتيم سورة البقرة
محب الصالحينبارك الله فيك ونفع بك وأصلح الله لنا ولكم النيه والذريه أشكرك ياوزيرنا دائما تحمل هم البلد
بلوتوفوضى جاستا من صناعة اليهود الارهابيين ( لابتزاز الدول السيادية ) اليهود ورطوا الامريكان في حروب مع العالم الاسلامي لكي يسودوا ( طرد اليهود من امريكا )
أجامل أياميكفو والله هالرجل يستاهل منصب أكبرمن وزيرالخارجية تحس إنه شايل هم الوطن وماله في التبطح والترفيه
أجامل أياميكفو والله هالرجل يستاهل منصب أكبرمن وزيرالخارجية تحس إنه شايل هم الوطن وماله في التبطح والترفيه