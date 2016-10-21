من مكتب كيري في قلب واشنطن .. كيف رد ” الجبير” على قانون جاستا

صحيفة المرصد – وكالات:تصدرت النتائج والتداعيات المحتملة لقانون “جاستا”، الملفات التي ناقشها وزير خارجية السعودية، عادل الجبير، مع نظيره الأمريكي، في مقر وزارة الخارجية الأمريكية، بواشنطن.

وأكد الجبير (خلال المحادثات )، بحسب وكالة “الأناضول، على الأثر السلبي الذي أحدثه تمرير قانون “جاستا” على مفهوم الحصانة السيادية الدولية، وتأثيره المرتقب على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، وأن “هذا القانون يعرض -بشكل غير مقصود- الولايات المتحدة للخطر”.

وشدد “الجبير” على “أهمية مبدأ سيادة الدول وحصانتها”، مشيرًا إلى أنه “يعد مبدأ أساسيًّا من مبادئ القانون الدولي، والذي أُنشئ عقب معاهدة ويستفاليا في 1600م”.

وأضاف: “أنه من شأن إضعاف الحصانة السيادية نشر الفوضى في النظام الدولي، بحيث لا يمكن لأي دولة أن تزاول عملها من دون أن يثير قلقها موضوع رفع الدعاوى القضائية عليها”.

واعتبر وزير الخارجية السعودي، أن “الولايات المتحدة هي من أكثر الدول خسارة جراء سن هذا القانون “جاستا”، فعملياتها تمتد على طول الطريق من اليابان إلى أمريكا الجنوبية والمحيط الهادئ، وهذا ما دفع العديد من الدول إلى رفض قانون (جاستا) والبحث في تدابير مماثلة”.