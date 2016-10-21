دواعش محظوظون في السويد .. سكن وراتب شهري ووظيفة ثابتة.. وهذا هو المقابل

صحيفة المرصد – هافينغتون بوست:تُجرَي تجربة مثيرة للجدل ضمن برنامج لإعادة تأهيل مقاتلي تنظيم “داعش” السابقين والمُتطرفين العائدين من القتال لدى الجماعات المتطرفة بالسويد، تشمل إمدادهم بالسكن والعمل والتعليم والدعم المالي.

وبحسب ما نقلت صحيفة الإندبندنت البريطانية، الخميس 20 أكتوبر/تشرين الأول 2016؛ تقول السلطات المحلية بمدينة لوند السويدية إن تلك التدابير المثيرة للجدل تهدف إلى إعادة دمج الجهاديين بالمجتمع ومنعهم من العودة إلى شبكاتهم السابقة.

مقترحات مثيرة للجدل

وأقرت آنا سجوستراند، منسّقة البلدية ضد التطرف، بأن المقترحات كانت مثيرة للجدل، لكنها قالت إن هذا النهج عليه أن يُتبع في التعامل مع المنشقين عن “داعش” وأولئك الذين تركوا الجماعات الإجرامية وجماعة النازيين الجدد.

وأضافت في حديثها مع إذاعة Sveriges Radio الوطنية: “عندما خطرت لنا تلك الفكرة قلنا: يا إلهي، كيف علينا أن نتعامل مع هذا؟، وبسرعة أدركنا أن علينا التعامل مع الأمر بهذه الطريقة”.

وأوضحت: “إن كنت قد ارتكبت عملاً إجرامياً ينبغي عليك تحمل مسؤولية هذا، لكن هناك العديد من الجوانب، فالمرء يمكن أن ينظر إلى الأمر على سبيل المثال من حيث التكلفة”.

وتابعت: “على سبيل المثال، إنه أرخص بكثير أن تدمج شخصاً في المجتمع من أن تتخلى عنه”.

وقال كريستوفر كارلسون، الباحث الاجتماعي بشؤون الجريمة، إنه يؤيد تلك الخطط بعد إجراء تقرير عن المنشقين المتطرفين للحكومة السويدية.

وأشار في حديثه مع الإذاعة إلى أن الناس الذين يحاولون ترك مجموعة مثل “داعش” بحاجة إلى طريقة للانفصال عن شبكاتهم وتجنّب التراجع، وأضاف: “أنت بحاجة إلى موارد، أنت بحاجة إلى إعادة الاندماج في سوق العمل، كما أنك تحتاج لرخصة وتحتاج لسقف فوق رأسك”.

وتابع قائلاً: “أنا لا أستطيع أن أرى السبب الذي لأجله يتعامل الناس مع الأشخاص الذين غادروا التطرف العنيف على نحو مختلف عن المجرمين الصغار”.