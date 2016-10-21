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“الدغيثر” لـ “المرصد”: نائب وزير الاقتصاد تحدث بما لا يقبله عقل.. وهذا رأيي في تصريحات “العرج”

21 أكتوبر, 2016 , 23:48 م
“الدغيثر” لـ “المرصد”: نائب وزير الاقتصاد تحدث بما لا يقبله عقل.. وهذا رأيي في تصريحات “العرج”
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صحيفة المرصد – خاص: علّق، الإعلامي السعودي المعروف والكاتب الرياضي البارز، الأستاذ عبدالعزيز الدغيثر على حديث وزيري المالية والخدمة المدنية ونائب وزير الاقتصاد والتخطيط، في برنامج “الثامنة” الذي يعرض على فضائية “إم بي سي”.

وقال الدغيثر في تصريح خاص لصحيفة المرصد: “أعتقد أن وزير المالية، الدكتور ابراهيم العساف، كان الأكثر تميزاً وواقعية وقد كان واضحاً أنه استفاد من خبرته في عدم الوقوع في المحظور.”

وأكد الدغيثر أنه يحترم جميع الوزراء ويحترم مكانتهم الاجتماعية والاعتبارية، إلا أنه انتقد تصريحات نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، محمد التويجري، قائلا: “الأخ التويجري تحدث بما لا يقبله العقل ولا المنطق، فحديثه عن إفلاس الدولة خلال 3 أو 4 سنوات إذا لم تتخذ الحكومة الإجراءات التي اتخذتها مؤخرا، لا يمكن قبوله أو الإيمان به.”

وأضاف: “يكفي أن هذا البلد – يقصد السعودية – يعتبر أغنى دولة في العالم بمخزونها النفطي، بالإضافة إلى العديد من مصادر الدخل الأخرى كالسياحة الدينية والجمارك والزراعة والثروة الحيوانية، وقبل ذلك كله أبنائها الأوفياء.”

وأوضح الدغيثر أنه إذا كانت الدولة مهددة بالإفلاس خلال سنوات بسيطة بسبب هبوط أسعار البترول، فكيف حال الدول التي لا تملك البترول وسكانها أضعاف سكان المملكة وبعض هذه الدول يصل عدد السكان بها لـ 50 وربما 60 مليوناً ويعتمدون فقط على السياحة والزراعة “الضعيفة” بحسب وصفه.

وقال الدغيثر إن الحديث “المرعب والكبير” بحسب تعبيره، عن إفلاس المملكة هو غير صحيح من الناحية الاقتصادية.

وعن تصريحات وزير الخدمة المدنية، خالد العرج، قال الدغيثر: ” أما العرج فلم يُوفَّق البتة، وقد خانه التعبير إن لم يكن من فئة المبالغين في وصف إنتاجية الموظف الحكومي”، مضيفاً أن حديثه عن هذا الأمر بالتحديد يعد “أحلاماً” أو “كوابيس آخر الليل”، بحسب وصفه.

وتساءل: “هل يعقل أن تقتصر إنتاجية من يعمل 7 أو 8 ساعات ساعة واحدة فقط؟”، ووجّه الدغيثر كلامه إلى العرج قائلاً: “أرجو أن تتّقِ الله فيما تقول وأن تعتذر، فإذا كان رأيك مبني على دراسة فمن المؤكد أن من قام بإعدادها كان نائماً في بيته ولم يعمل يوماً من الأيام.”

وتابع: “يا معالي الوزير نحن موظفو دولة، ورجالها منذ أكثر من 38 عام يعملون من 8 إلى 9 ساعات يومياً، وقبلنا آباؤنا وأجدادنا خدموا هذا الوطن بالجهد والعرق وطوال ساعات النهار”.

وطلب الدغيثر من العرج أن ينظر إلى رجال الأحوال المدنية والجوزات والداخلية والدفاع والخطوط الجوية والمستشفيات و”أرامكو” ومعظم قطاعات الدولة، موضحاً: “جميعها تعج بازدحام ومراجعين على مدى الساعة، وقد لايجد الموظف وقت لراحة الصلاة”.

وقال للعرج أيضاً: “إذا كان معاليكم قد اطّلع على جهة معينة غير منتجة فلا يجوز التعميم، لأننا لسنا من كوكب آخر، فإن لم نكن مميزين لما تطورت بلادنا في جميع المجالات وكسبت احترام العالم بفضل سواعد ابنائها وقيادتها الحكيمة والعظيمة منذ تأسيسها على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز ومن أتى بعده من أبنائه البررة وحتى وقتنا الحاضر بقياده ملك الحزم والعزم سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ومدّ في عمره على طاعته وتوفيقه”.



تعليقات ( 25 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 25
    22 أكتوبر, 2016 , 1:36 ص

    عبدالعزيز النغيمشي

    **يا الدغيثر للعساف هومؤيد لكلام العرج ولو بالغ قليل وبخصوص الأفلاس لاقدر الله أعتقد هؤلاء هم أصحاب قرار في الحكومة أعزهاالله
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  2. 24
    22 أكتوبر, 2016 , 1:29 ص

    حال لسان الشعب يقول عندما شاهد لقاء الوزراء: والله انكم تكذبون وتعلمون اننا نعلم انكم تكذبون
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  3. 23
    22 أكتوبر, 2016 , 1:21 ص

    ابو شلش

    والله انك بطل كلامك كله حكم وترى البترول سعره الحالي ممتاز مقارنة مع الاعوام اللي قبل 2005
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  4. 22
    22 أكتوبر, 2016 , 1:17 ص

    سعد العنزي

    للأسف يقول الإنتاجية ساعه مايدري أن فية عسكريين سهرانين على مدار 24ساعه لجل راحة المواطن نسي أن العسكريين مرابطين من قرابة السنتين.
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  5. 21
    22 أكتوبر, 2016 , 1:09 ص

    قصيمي معتق

    الدغيثر كلامه سليم ولكن العرفج صادق من ناحية تقصير بعض موظفي الدولة متكدسين اعداد هائلة ولكن انتاجية ضعيفة .
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  6. 20
    22 أكتوبر, 2016 , 1:06 ص

    ابوفيصل 1

    والله يالحبيب الدغيثر من يتابع ادائكم في إدارة مطار الملك خالد لا يقبل اعتذار
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  7. 19
    22 أكتوبر, 2016 , 1:03 ص

    الشنفره

    يادغيثر والله العظيم ان الشعب السعودي يعرف الكذاب من الصادق ويعرف حجم اقتصاده والشعب ذكي ويعديها بمزاجه**
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  8. 18
    22 أكتوبر, 2016 , 0:59 ص

    واقعي

    كيف دولة تفلس ؟ كلام غير منطقي ؟
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  9. 17
    22 أكتوبر, 2016 , 0:32 ص

    شمس و قمر

    مخالف
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  10. 16
    22 أكتوبر, 2016 , 0:31 ص

    كلمة حق

    صدقت يا دغيثر دوله بحجم السعوديه وثرواتها ودخل الجوزات والبلديات والمرور والقطاعات ***
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  11. 15
    22 أكتوبر, 2016 , 0:25 ص

    والله مارجعنا للخلف مائة عام

    يكون الانتقادات من بعض الناس التي لا تربطهم صلة بالموضوع الاقتصادي . صدق وزير الخدمة المدنية . يوم يقول بعض الموظفين يشتغل ساعه واحده .
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  12. 14
    22 أكتوبر, 2016 , 0:18 ص

    🌺أوركيد

    يسلم بؤك ي أبا السُـلطان.
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  13. 13
    22 أكتوبر, 2016 , 0:18 ص

    اسمرعبر

    اذا بالرياضة *** جاي الحين تتكلم عن الاقتصاد هههههه ماخبرت احد ينتمي لهالنادي عليه الكلام
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  14. 12
    22 أكتوبر, 2016 , 0:17 ص

    معيض

    كلام الدغيثر صحيح مائة بالمائة
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  15. 11
    22 أكتوبر, 2016 , 0:15 ص

    الوايلي

    والله گلامة وأقعي وصحيح ١٠٠٪‏
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  16. 10
    22 أكتوبر, 2016 , 0:11 ص

    محلل التحليلات

    اليابان بدأت من الصفر و التوجه إلى إثبات الإفلاس الاقتصادي سياسة محنكة ولا يدل على الضعف والهزيمة بل بداية القوة للوصول إلى الإكتفاء الذاتي
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  17. 9
    22 أكتوبر, 2016 , 0:06 ص

    كلامك في محلة يالدغيثر .. والله يوفقك .. في ناس تحاول تبالغ وتشوة سمعة الدولة ومواطنيها. وتبعث التشاؤل لدي الواطنين .. وحسابهم على الله
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  18. 8
    22 أكتوبر, 2016 , 0:00 ص

    أبو مصلفح الرياض

    سلام عليكم كيف حالكم ياسعوديين أحبكم في الله وباالنسبةللدغيثر ماعاد عرفناله هو محلل كورة ولا مدير مطار ولا محلل اقتصادي ***** يادغيثر ***
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  19. 7
    21 أكتوبر, 2016 , 23:59 م

    عفاف اللحياني

    خصخصة الدوائر الحكوميه هوا الحل المناسب لأن القطاع الخاص أثبة نجاحه في تطوير العمل ورفع أداء الموظفين في شركة الأتصالات ولكهرباء ولخطوط الجويه وأرامكو
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  20. 6
    21 أكتوبر, 2016 , 23:58 م

    البيت الادهم

    كلام مرصع بماء الذهب الله يعطيك العافيه
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  21. 5
    21 أكتوبر, 2016 , 23:56 م

    كفيت ووقيت يا ابن دغيثر
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  22. 4
    21 أكتوبر, 2016 , 23:55 م

    الى عبدالعزيز الدغيثر

    مخالف
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  23. 3
    21 أكتوبر, 2016 , 23:55 م

    ايمن محمد عيد نصر

    كلام جميل جدا
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  24. 2
    21 أكتوبر, 2016 , 23:54 م

    ايمن محمد عيد نصر

    كلام جميل جدا
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  25. 1
    21 أكتوبر, 2016 , 23:52 م

    عبد الله

    مخالف
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