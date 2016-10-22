الكشف عن تفاصيل اللحظات الأخيرة لـ”ضحية حريق أرامكو”.. استأذن ومكالمة أعادته للموت

صحيفة المرصد :ذكرت صحيفة محلية إتجاه الجهات المعنية في الرياض إلى استخدام عينات الحمض النووي للتعرف على هوية أحد المتوفين (مبارك الدوسري) في حريق محطة معالجة النفط الخام في منطقة الوسيع.
ووفقا لصحيفة “عكاظ” قال صهر المتوفى محمد عبدالله فالح انه تم أخذ عينات حمض نووي من اثنين من أبناء الفقيد الدوسري لمطابقتها والتأكد من هويته.
وعن اللحظات الأخيرة من حياة الدوسرى قال فالح :«مبارك استأذن من رئيسه في العمل لأنه كان مرهقا ويعاني من السكر ويريد تحليله في المستشفى، وعند وصوله إلى البيت، أراد تناول وجبة الغداء مع أفراد أسرته، إلا أن اتصالا ورده من العمل بحاجتهم إليه عاجلا، فلم يتناول الوجبة واستاذن أهله للذهاب إلى العمل مرة أخرى، وبعد خروجه من المنزل تلقت زوجته رسالة منه؛ مفادها «اللهم أني استودعك أهلي وأسرتي وأطفالي» وخرج بعدها من (الواتساب) عند الساعة 3:50».
وأضاف «تلقينا خبر الحريق عبر (تويتر) وعند اتصالنا بزملائه في العمل قالوا إن حالته خطيرة، وبعد فترة اتصلوا بنا وعزونا فيه، ما جعلنا وأولاده في حالة يرثى لها».
ولفت فالح إلى أن الدوسري التحق بأرامكو في عام 1422، وعين في معامل الوسيع، وكان حسن الخلق وتلقى العديد من شهادات الشكر من رؤسائه في العمل ونال جوائز تقديرية عدة نظير مثابرته في العمل، ونأمل أن يلقى أطفاله الرعاية وتؤمّن حاجاتهم.
تعليقات ( 11 )
عبداللهاللهم اغفر له وارحمه يا رب
المزن🍃🍃لاحول ولا قوة إلا بالله /الله يرحمه ويغفر له ويلهم أهله الصبر والسلوان🍃🍃
SA04رحمه الله وعسى الله ان يصبر اهله,ارامكو تعتبر من اقوى الشركات في تطبيق السلامة وتمارس جميع الوسائل في تطبيقة تجنبا للخسائر ولكن قدر الله فوق كل شئ
مزارع من رض الطيبينالرحمه والمغفرة لزميل مبارك والرحمه والمغفرة لزميل أحمد الوباري المتوفي بنفس الطريقة عام 1975 واموات المسلمين
مزارع من رض الطيبينممكن سستم أرامكو في مجال السفتي تغير نوع انماء عن زمان ولاكن تبقى من احسن الشركات في العالم بالأمن والسلامة المهنية لموظفيها وشركات التابعة لها
مزارع من رض الطيبينأخ فهد في جميع مواقع العمل الضغوطات موجودة ليس انا أو أنت حنا نتحمل أكبر ماتتوقع العمل في شهر رمضان 12 ساعة وفي عز الصيف من 6 صباحا إلى 6 مساا
سالمالله يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته
فهدليتكم تعرفون الضغط الي يتعرض له الموظف..
مزارع من رض الطيبينبكل صراحة وأمانة أرامكو السعودية من أحسن الشركات التي تتبع وتهتم بالأمن والسلامة (السيفتي ) في مواقع العمل التابع له وتصر على الشركات المتعاقدة معاهم
قلم الخنبقة بمعرفات متعددهلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
علد اللهالله اكبر . احسن الله عزاء هذه الاسرة المكلومة وعظم لهم الاجر ولقبيلة الدواسر وكافة قبائل الازد المشهود لهم بحسن الخلق كما ورد في الاحاديث