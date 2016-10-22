الكشف عن تفاصيل اللحظات الأخيرة لـ”ضحية حريق أرامكو”.. استأذن ومكالمة أعادته للموت

صحيفة المرصد :ذكرت صحيفة محلية إتجاه الجهات المعنية في الرياض إلى استخدام عينات الحمض النووي للتعرف على هوية أحد المتوفين (مبارك الدوسري) في حريق محطة معالجة النفط الخام في منطقة الوسيع.

ووفقا لصحيفة “عكاظ” قال صهر المتوفى محمد عبدالله فالح انه تم أخذ عينات حمض نووي من اثنين من أبناء الفقيد الدوسري لمطابقتها والتأكد من هويته.

وعن اللحظات الأخيرة من حياة الدوسرى قال فالح :«مبارك استأذن من رئيسه في العمل لأنه كان مرهقا ويعاني من السكر ويريد تحليله في المستشفى، وعند وصوله إلى البيت، أراد تناول وجبة الغداء مع أفراد أسرته، إلا أن اتصالا ورده من العمل بحاجتهم إليه عاجلا، فلم يتناول الوجبة واستاذن أهله للذهاب إلى العمل مرة أخرى، وبعد خروجه من المنزل تلقت زوجته رسالة منه؛ مفادها «اللهم أني استودعك أهلي وأسرتي وأطفالي» وخرج بعدها من (الواتساب) عند الساعة 3:50».

وأضاف «تلقينا خبر الحريق عبر (تويتر) وعند اتصالنا بزملائه في العمل قالوا إن حالته خطيرة، وبعد فترة اتصلوا بنا وعزونا فيه، ما جعلنا وأولاده في حالة يرثى لها».

ولفت فالح إلى أن الدوسري التحق بأرامكو في عام 1422، وعين في معامل الوسيع، وكان حسن الخلق وتلقى العديد من شهادات الشكر من رؤسائه في العمل ونال جوائز تقديرية عدة نظير مثابرته في العمل، ونأمل أن يلقى أطفاله الرعاية وتؤمّن حاجاتهم.