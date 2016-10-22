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الكشف عن تفاصيل اللحظات الأخيرة لـ”ضحية حريق أرامكو”.. استأذن ومكالمة أعادته للموت

22 أكتوبر, 2016 , 8:19 ص
الكشف عن تفاصيل اللحظات الأخيرة لـ”ضحية حريق أرامكو”.. استأذن ومكالمة أعادته للموت
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صحيفة المرصد :ذكرت صحيفة محلية إتجاه الجهات المعنية في الرياض إلى استخدام عينات الحمض النووي للتعرف على هوية أحد المتوفين (مبارك الدوسري) في حريق محطة معالجة النفط الخام في منطقة الوسيع.
ووفقا لصحيفة “عكاظ” قال صهر المتوفى محمد عبدالله فالح انه تم أخذ عينات حمض نووي من اثنين من أبناء الفقيد الدوسري لمطابقتها والتأكد من هويته.
وعن اللحظات الأخيرة من حياة الدوسرى قال فالح :«مبارك استأذن من رئيسه في العمل لأنه كان مرهقا ويعاني من السكر ويريد تحليله في المستشفى، وعند وصوله إلى البيت، أراد تناول وجبة الغداء مع أفراد أسرته، إلا أن اتصالا ورده من العمل بحاجتهم إليه عاجلا، فلم يتناول الوجبة واستاذن أهله للذهاب إلى العمل مرة أخرى، وبعد خروجه من المنزل تلقت زوجته رسالة منه؛ مفادها «اللهم أني استودعك أهلي وأسرتي وأطفالي» وخرج بعدها من (الواتساب) عند الساعة 3:50».
وأضاف «تلقينا خبر الحريق عبر (تويتر) وعند اتصالنا بزملائه في العمل قالوا إن حالته خطيرة، وبعد فترة اتصلوا بنا وعزونا فيه، ما جعلنا وأولاده في حالة يرثى لها».

ولفت فالح إلى أن الدوسري التحق بأرامكو في عام 1422، وعين في معامل الوسيع، وكان حسن الخلق وتلقى العديد من شهادات الشكر من رؤسائه في العمل ونال جوائز تقديرية عدة نظير مثابرته في العمل، ونأمل أن يلقى أطفاله الرعاية وتؤمّن حاجاتهم.



تعليقات ( 11 )

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  1. 11
    22 أكتوبر, 2016 , 9:43 ص

    عبدالله

    اللهم اغفر له وارحمه يا رب
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  2. 10
    22 أكتوبر, 2016 , 9:38 ص

    المزن

    🍃🍃لاحول ولا قوة إلا بالله /الله يرحمه ويغفر له ويلهم أهله الصبر والسلوان🍃🍃
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  3. 9
    22 أكتوبر, 2016 , 9:31 ص

    SA04

    رحمه الله وعسى الله ان يصبر اهله,ارامكو تعتبر من اقوى الشركات في تطبيق السلامة وتمارس جميع الوسائل في تطبيقة تجنبا للخسائر ولكن قدر الله فوق كل شئ
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  4. 8
    22 أكتوبر, 2016 , 9:10 ص

    مزارع من رض الطيبين

    الرحمه والمغفرة لزميل مبارك والرحمه والمغفرة لزميل أحمد الوباري المتوفي بنفس الطريقة عام 1975 واموات المسلمين
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  5. 7
    22 أكتوبر, 2016 , 9:06 ص

    مزارع من رض الطيبين

    ممكن سستم أرامكو في مجال السفتي تغير نوع انماء عن زمان ولاكن تبقى من احسن الشركات في العالم بالأمن والسلامة المهنية لموظفيها وشركات التابعة لها
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  6. 6
    22 أكتوبر, 2016 , 8:56 ص

    مزارع من رض الطيبين

    أخ فهد في جميع مواقع العمل الضغوطات موجودة ليس انا أو أنت حنا نتحمل أكبر ماتتوقع العمل في شهر رمضان 12 ساعة وفي عز الصيف من 6 صباحا إلى 6 مساا
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  7. 5
    22 أكتوبر, 2016 , 8:51 ص

    سالم

    الله يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته
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  8. 4
    22 أكتوبر, 2016 , 8:48 ص

    فهد

    ليتكم تعرفون الضغط الي يتعرض له الموظف..
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  9. 3
    22 أكتوبر, 2016 , 8:47 ص

    مزارع من رض الطيبين

    بكل صراحة وأمانة أرامكو السعودية من أحسن الشركات التي تتبع وتهتم بالأمن والسلامة (السيفتي ) في مواقع العمل التابع له وتصر على الشركات المتعاقدة معاهم
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  10. 2
    22 أكتوبر, 2016 , 8:26 ص

    قلم الخنبقة بمعرفات متعدده

    لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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  11. 1
    22 أكتوبر, 2016 , 8:26 ص

    علد الله

    الله اكبر . احسن الله عزاء هذه الاسرة المكلومة وعظم لهم الاجر ولقبيلة الدواسر وكافة قبائل الازد المشهود لهم بحسن الخلق كما ورد في الاحاديث
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