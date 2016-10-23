10 آلاف ريال جائزة التعرف على صاحب « ثوب النوم» بـ”أمانة المدينة”

صحيفة المرصد :تناولت وسائل التواصل الإجتماعى بصورة كبيرة أمس (السبت) صورة بثتها أمانة منطقة المدينة المنورة على حسابها الرسمي في (تويتر)، وتظهر أحد منسوبيها وهو يتأهب للتبصيم مرتديا « ثوب النوم».

و ذكرت صحيفة “عكاظ” أن موظفو الأمانة اعتبروا نشر الصورة إساءة لهم ومضوا إلى القول بأن الصورة مفبركة واستهدفت تشويه صورتهم أمام الرأي العام، مشيرين في الوقت ذاته إلى أنهم على استعداد لدفع مبلغ عشرة آلاف ريال لمن يتعرف على اسم من ظهرت صورته في تأكيد من الموظفين على عدم انتسابه للأمانة .

وأشار القيادي السابق في أمانة المدينة المنورة عبدالرحمن سلطان إلى أنه وزملاءه قرروا إطلاق المسابقة بشكل «جاد» بغرض الوصول إلى الموظف والاطلاع على بياناته، لا سيما أن الأمانة قالت إنه من العاملين، في الوقت الذي لم يتعرف عليه أحد، والجائزة تهدف للوصول لصحاب البيجامة والتأكد من موقفه، متى ولماذا جاء إلى مبنى الأمانة بهذا المظهر؟

وتفاعل مع الصورة المحامي القانوني محمد سعيد الذي أعرب عن رغبته في الترافع مجاناً عن صاحب الصورة ورفع دعوى ضد الأمانة بتهمة الإساءة والتشهير ونشر صورته دون إذن، مبينا أن عقوبة التشهير يعاقب عليها النظام والقانون، إذ تصل إلى السجن سنة، والغرامة 500 ألف ريال.