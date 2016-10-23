10 آلاف ريال جائزة التعرف على صاحب « ثوب النوم» بـ”أمانة المدينة”

صحيفة المرصد :تناولت وسائل التواصل الإجتماعى بصورة كبيرة أمس (السبت) صورة بثتها أمانة منطقة المدينة المنورة على حسابها الرسمي في (تويتر)، وتظهر أحد منسوبيها وهو يتأهب للتبصيم مرتديا « ثوب النوم».
و ذكرت صحيفة “عكاظ” أن موظفو الأمانة اعتبروا نشر الصورة إساءة لهم ومضوا إلى القول بأن الصورة مفبركة واستهدفت تشويه صورتهم أمام الرأي العام، مشيرين في الوقت ذاته إلى أنهم على استعداد لدفع مبلغ عشرة آلاف ريال لمن يتعرف على اسم من ظهرت صورته في تأكيد من الموظفين على عدم انتسابه للأمانة .
وأشار القيادي السابق في أمانة المدينة المنورة عبدالرحمن سلطان إلى أنه وزملاءه قرروا إطلاق المسابقة بشكل «جاد» بغرض الوصول إلى الموظف والاطلاع على بياناته، لا سيما أن الأمانة قالت إنه من العاملين، في الوقت الذي لم يتعرف عليه أحد، والجائزة تهدف للوصول لصحاب البيجامة والتأكد من موقفه، متى ولماذا جاء إلى مبنى الأمانة بهذا المظهر؟
وتفاعل مع الصورة المحامي القانوني محمد سعيد الذي أعرب عن رغبته في الترافع مجاناً عن صاحب الصورة ورفع دعوى ضد الأمانة بتهمة الإساءة والتشهير ونشر صورته دون إذن، مبينا أن عقوبة التشهير يعاقب عليها النظام والقانون، إذ تصل إلى السجن سنة، والغرامة 500 ألف ريال.
تعليقات ( 39 )
violetyحتى امراء المناطق اتمنى كل اسبوع ياخذ لفة على الادارات والمؤسسات الحكومية بدون علمها مع بداية الدوام ويرى العمل ومحاسبة المتسيبين والمقصرين ,,
violetyيجب على الدولة الوقوف مع امين الامانة ودعمه بحزم ضد التسيب واهمال معاملات المواطنين حتي نعرف كلمة الامانة
حمد البدرانياعتقد لو ماكان موظف ماقدر يوصل بهذا المنظرالين الباب
الحرفيطالما عملوا فوضه بعدم التبصيم خمس مرات اكيد هذا منهم جاء بقميص النوم يبصم وياخذ وقت من الراحه ويعود ويبصم مرات عده دون السوال عن الانتاج واستقبال المرجعين بخاطر مرح وطيب بل تجده نفسه راس خشمه كانه يتصدق على المراجع المسكين ولوقال المراجع اه عقد مذهبه وجاب له الصمرقع ونقاطع لمدة سنه ماتكملها وهلمجر والسلام00
ااببووححممووددفيه ناس تأتي للمسجد بهذا الشكل واردى .. ما أحد غار على بيوت الله .. اتركوا النفاق الاجتماعي ⁉
بدروالمحامي يكيكي وش دخله بالموضوع غثونا ذا الضعوف ملعندك شغل روح اشتر لعبه والعب فيها لما تلمع اسمك بتدافع عن الرجال والله مسخره
فهدوليش رئيسه مايراقبه!
وشك وشكما يلام العمري يوم تبصمون 5 مرات
ابو منصوراذا ثبت أن الصورة لأحد الموظفين فهذا استهتار منه وينبغي معاقبته بشدة وفصله!.وأما المحامي فيبدوا أنه فاضي وليس لديه ما يشتغل به .والا أيهم الأهم
خاقا باقاأنا أعرفه بس ماني معلمك أخاف تقطعون رقبته ..😆
ساعة ـــ إنتاجية ــــ والساعة كثير !!يكفينا من القيل والقال في الإنتاجية أن نشعر أننا لم نقم بواجبات الوظيفة على أكل وجه فنعمل على تحسين أدائنا
ساعة ـــ إنتاجية ــــ والساعة كثير !!هذا متعود السهر ومواصل.. يأتي الساعة 7 ص يوقع ويمشي ليأخذ قسطا من النوم فللبدن حق
فازع النشبةالصلح خير😄
من الماضيطيب ممكن من المراجعين
ساعة ـــ إنتاجية ــــ والساعة كثير !!ومني 10000 إذا طلعت انتاجيته 10 دقائق !!!
خالد القحطانييجب على الامانه ان تطلب من اصحاب ١٤٠ الف معامله متأخره الحضور ومعرفة أسباب تأخير معاملاتهم بحضور مندوب من الرقابه والتحقيق وفصل من تثبت ادانته
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السليلالله لا يشغلنا إلا بطاعته
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الحرمانالي طبق عليكم التبصيم خمس مرات يجب ان يبصم حاله حالكم وهذا قراره يكون قدوه ولا مافيه تبصيم
حمداوش فينا ياناس جالسين نشيل ونحط على اشياء تافهه