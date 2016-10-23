  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

10 آلاف ريال جائزة التعرف على صاحب « ثوب النوم» بـ”أمانة المدينة”

23 أكتوبر, 2016 , 7:55 ص
10 آلاف ريال جائزة التعرف على صاحب « ثوب النوم» بـ”أمانة المدينة”
  • 5٬364
  • 39
  • حجم الخط

صحيفة المرصد :تناولت وسائل التواصل الإجتماعى بصورة كبيرة أمس (السبت) صورة بثتها أمانة منطقة المدينة المنورة على حسابها الرسمي في (تويتر)، وتظهر أحد منسوبيها وهو يتأهب للتبصيم مرتديا « ثوب النوم».
و ذكرت صحيفة “عكاظ” أن موظفو الأمانة اعتبروا نشر الصورة إساءة لهم ومضوا إلى القول بأن الصورة مفبركة واستهدفت تشويه صورتهم أمام الرأي العام، مشيرين في الوقت ذاته إلى أنهم على استعداد لدفع مبلغ عشرة آلاف ريال لمن يتعرف على اسم من ظهرت صورته في تأكيد من الموظفين على عدم انتسابه للأمانة .
وأشار القيادي السابق في أمانة المدينة المنورة عبدالرحمن سلطان إلى أنه وزملاءه قرروا إطلاق المسابقة بشكل «جاد» بغرض الوصول إلى الموظف والاطلاع على بياناته، لا سيما أن الأمانة قالت إنه من العاملين، في الوقت الذي لم يتعرف عليه أحد، والجائزة تهدف للوصول لصحاب البيجامة والتأكد من موقفه، متى ولماذا جاء إلى مبنى الأمانة بهذا المظهر؟

وتفاعل مع الصورة المحامي القانوني محمد سعيد الذي أعرب عن رغبته في الترافع مجاناً عن صاحب الصورة ورفع دعوى ضد الأمانة بتهمة الإساءة والتشهير ونشر صورته دون إذن، مبينا أن عقوبة التشهير يعاقب عليها النظام والقانون، إذ تصل إلى السجن سنة، والغرامة 500 ألف ريال.



تعليقات ( 39 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 39
    23 أكتوبر, 2016 , 9:43 ص

    violety

    حتى امراء المناطق اتمنى كل اسبوع ياخذ لفة على الادارات والمؤسسات الحكومية بدون علمها مع بداية الدوام ويرى العمل ومحاسبة المتسيبين والمقصرين ,,
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  2. 38
    23 أكتوبر, 2016 , 9:42 ص

    و كما تعلم ان التغيير دائما له معارضين يدافعون عن مصالحهم الشخصية فسر ولا تلتفت لهم ولا لصراخهم و لتكن الامانه نموذج لجميع امانات المناطق في المملكة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 37
    23 أكتوبر, 2016 , 9:40 ص

    violety

    يجب على الدولة الوقوف مع امين الامانة ودعمه بحزم ضد التسيب واهمال معاملات المواطنين حتي نعرف كلمة الامانة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 36
    23 أكتوبر, 2016 , 9:38 ص

    يا امين المدينه المنورة انت مؤتمن على مصالح المراجعين والزوار فسر بعون الله ولا تلتفت للمحبطين و المتكاسلين والمشغولين عن عملهم بأعمال خاصه بزنس خارجي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 35
    23 أكتوبر, 2016 , 9:36 ص

    وانه لا يجب محاسبته او متابعته عن ما يقوم به وان من حقه الخروج وعدم انجاز المعاملات حسب مزاجه وان من حقه التوسط لمن يشاء وتعقيد من يشاء ولا احد يتدخل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 34
    23 أكتوبر, 2016 , 9:33 ص

    لا بد من تغيير المفاهيم الخاطئه لدى بعض الموظفين ومنها انه وحيد زمانه ولا يوجد بديل عنه وان الوظيفه ملك له ولا احد يقدر يفصله وانه يتصدق على المراجع
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 33
    23 أكتوبر, 2016 , 9:31 ص

    حمد البدراني

    اعتقد لو ماكان موظف ماقدر يوصل بهذا المنظرالين الباب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 32
    23 أكتوبر, 2016 , 9:27 ص

    الشركات الاءجنبيه والسعودية يضعون ((إدارات اسمها إدارة الإنتاج ))هل هناك إدارات إنتاج تقيس أعمال الموظفين بالقطاع العام ام تعودلريس القسم للتقييم فقط
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  9. 31
    23 أكتوبر, 2016 , 9:21 ص

    من حق الأمين ضبط العمل والإنتاج ويقيس إنتاجية الموظفين عبرنموذج مصمم لهذاالفرض عندمدراءالاقسام وهو صاحب الصلاحية الأمين بضبط الأموراداريا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 30
    23 أكتوبر, 2016 , 9:15 ص

    العرف الدارج الرسمي كلن فيمايخصه مدراءالفنيه والإدارية وشؤون الموظفين ووو الخ والمستشارالقانوني للتحقيق مع أي موظف بعد6شهورياعمري تأتيك الثمارثمره ثمر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 29
    23 أكتوبر, 2016 , 9:13 ص

    العرف الدارج الرسمي كلن فيمايخصه مدراءالفنيه والإدارية وشؤون الموظفين ووو الخ والمستشارالقانوني للتحقيق مع أي موظف بعد6شهورياعمري تأتيك الثمارثمره ثمر
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  12. 28
    23 أكتوبر, 2016 , 9:08 ص

    اماالبصمه فمانعرفه هوبصمه عند الدخول وبصمه عندالخروج هل هناك قرارحكومي بتكثير البصمات بين وبعد-س- امابين فمسؤلية ريس القسم عن الموظف وانتاجه هومسؤل
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  13. 27
    23 أكتوبر, 2016 , 9:07 ص

    الحرفي

    طالما عملوا فوضه بعدم التبصيم خمس مرات اكيد هذا منهم جاء بقميص النوم يبصم وياخذ وقت من الراحه ويعود ويبصم مرات عده دون السوال عن الانتاج واستقبال المرجعين بخاطر مرح وطيب بل تجده نفسه راس خشمه كانه يتصدق على المراجع المسكين ولوقال المراجع اه عقد مذهبه وجاب له الصمرقع ونقاطع لمدة سنه ماتكملها وهلمجر والسلام00
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 26
    23 أكتوبر, 2016 , 9:02 ص

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 25
    23 أكتوبر, 2016 , 9:00 ص

    اذاتم ترسيخ اي موظف كاين من كان أن الوظيفه ليست ملك شخصي وإنما هي ملك حكومي وعلى الموظف الإنجازمقابل الأجرالشهري الملك الشخصي ببيت الموظف لكن هي ثقافه
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  16. 24
    23 أكتوبر, 2016 , 8:54 ص

    جنة على نفسها براقش مثل ينطبق على العمرى لو أنه حافظ على منصبه وابعد عن أمور لا يمكن يستوعبه العقل فكيف تطبق على أرض الواقع
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  17. 23
    23 أكتوبر, 2016 , 8:52 ص

    هكذاجرى العرف الرسمي وليه ماتستفيدالامانه بالمدينه من تجارب الامانات الاخرى الباحه سرعة إنجازوحازت 7مرات عصحة البيئه وايضاأمانة البكيريه انجازوجوايز
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  18. 22
    23 أكتوبر, 2016 , 8:47 ص

    وعندك ملف الباء لحفظ الخطابات والتعقيبات مدير الشون الاداريه مسؤل عن الاداريه والموظفين للموظفين والفنيه للفنيه وهكذاوالمستشار القانوني للتحقيق هكذا
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  19. 21
    23 أكتوبر, 2016 , 8:44 ص

    واضح شكله تركستاني او داغستاني او بخاري وهذا هو لبسهم ما يحبون الشماغ والغتره
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  20. 20
    23 أكتوبر, 2016 , 8:42 ص

    امين مدينه الطرق الاحترازيه هي نموذج لروساء الاقسام بخصوص الدوام ونموذج عن انجازالمعاملات يتم التعقيب كل شهربالنموذج ماذاتم عن انجاز معاملات المواطنين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 19
    23 أكتوبر, 2016 , 8:36 ص

    ااببووححمموودد

    فيه ناس تأتي للمسجد بهذا الشكل واردى .. ما أحد غار على بيوت الله .. اتركوا النفاق الاجتماعي ⁉
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  22. 18
    23 أكتوبر, 2016 , 8:34 ص

    ظبطالاموربما أن عندالأمين خبره 30عام تعميم لرؤساء الاقسام كلن فيما يخصه بالنسبه للدوام وكل شهرعن انجاز المعاملات وتقوم بالتعقيب رسمي بخطابات الحاقيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  23. 17
    23 أكتوبر, 2016 , 8:29 ص

    يمكن يبصم ثم يعودلعمله الموظف أستيقظ من النوم ليبصم ثم يفطر ويعودللعمل الحديث سددو وقاربو) لاتكن لينن فتكسر الخ حديث انت عندك رؤساء أقسام هم المسؤلين
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  24. 16
    23 أكتوبر, 2016 , 8:28 ص

    يمكن يبصم ثم يعودلعمله الموظف أستيقظ من النوم ليبصم ثم يفطر ويعودللعمل الحديث سددو وقاربو) لاتكن لينن فتكسر الخ حديث انت عندك رؤساء أقسام هم المسؤلين
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  25. 15
    23 أكتوبر, 2016 , 8:27 ص

    بدر

    والمحامي يكيكي وش دخله بالموضوع غثونا ذا الضعوف ملعندك شغل روح اشتر لعبه والعب فيها لما تلمع اسمك بتدافع عن الرجال والله مسخره
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  26. 14
    23 أكتوبر, 2016 , 8:27 ص

    فهد

    وليش رئيسه مايراقبه!
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  27. 13
    23 أكتوبر, 2016 , 8:26 ص

    وشك وشك

    ما يلام العمري يوم تبصمون 5 مرات
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  28. 12
    23 أكتوبر, 2016 , 8:25 ص

    ابو منصور

    اذا ثبت أن الصورة لأحد الموظفين فهذا استهتار منه وينبغي معاقبته بشدة وفصله!.وأما المحامي فيبدوا أنه فاضي وليس لديه ما يشتغل به .والا أيهم الأهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  29. 11
    23 أكتوبر, 2016 , 8:24 ص

    خاقا باقا

    أنا أعرفه بس ماني معلمك أخاف تقطعون رقبته ..😆
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  30. 10
    23 أكتوبر, 2016 , 8:22 ص

    سيبوا الناس تعيش ، حتى موضوع المحامي فيه وفيه ، نصيحه لوجه الله اتركو تتبع الناس على كل صغيره وكبيرة .
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  31. 9
    23 أكتوبر, 2016 , 8:17 ص

    ساعة ـــ إنتاجية ــــ والساعة كثير !!

    يكفينا من القيل والقال في الإنتاجية أن نشعر أننا لم نقم بواجبات الوظيفة على أكل وجه فنعمل على تحسين أدائنا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  32. 8
    23 أكتوبر, 2016 , 8:14 ص

    ساعة ـــ إنتاجية ــــ والساعة كثير !!

    هذا متعود السهر ومواصل.. يأتي الساعة 7 ص يوقع ويمشي ليأخذ قسطا من النوم فللبدن حق
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  33. 7
    23 أكتوبر, 2016 , 8:13 ص

    فازع النشبة

    الصلح خير😄
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  34. 6
    23 أكتوبر, 2016 , 8:12 ص

    من الماضي

    طيب ممكن من المراجعين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  35. 5
    23 أكتوبر, 2016 , 8:12 ص

    ساعة ـــ إنتاجية ــــ والساعة كثير !!

    ومني 10000 إذا طلعت انتاجيته 10 دقائق !!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  36. 4
    23 أكتوبر, 2016 , 8:11 ص

    خالد القحطاني

    يجب على الامانه ان تطلب من اصحاب ١٤٠ الف معامله متأخره الحضور ومعرفة أسباب تأخير معاملاتهم بحضور مندوب من الرقابه والتحقيق وفصل من تثبت ادانته
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  37. 3
    23 أكتوبر, 2016 , 8:09 ص
    عدد التعليقات:302

    السليل

    الله لا يشغلنا إلا بطاعته
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  38. 2
    23 أكتوبر, 2016 , 8:05 ص
    عدد التعليقات:7520

    الحرمان

    الي طبق عليكم التبصيم خمس مرات يجب ان يبصم حاله حالكم وهذا قراره يكون قدوه ولا مافيه تبصيم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  39. 1
    23 أكتوبر, 2016 , 8:05 ص

    حمدا

    وش فينا ياناس جالسين نشيل ونحط على اشياء تافهه
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم