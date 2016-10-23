فيديو: إيقاف مذيعة مصرية وصفت محمد مرسي بالسيد الرئيس

صحيفة المرصد:قرَّر التلفزيون المصري إحالة المذيعة لديه منى شكر إلى التحقيق ووقفها عن العمل بعد وصف محمد مرسي بـ”السيِّد الرئيس” لدى قراءتها لخبر تأييد الحكم عليه بشكلٍ نهائي أمس السبت بالسجن 20 عاماً.
ووفقاً لموقع” هافينغتون بوست”نقلاً عن بوابة قناة “صدى البلد” الإلكترونية قال خالد مهنى رئيس قطاع الأخبار بالتلفزيون المصري إن المذيعة قالت خلال نشرة أخبار الخامسة مساء أمس السبت: “قررت محكمة النقض حكماً نهائياً وباتاً بتأييد الحكم الصادر بمعاقبة السيد الرئيس محمد مرسي وآخرين” ، لتكمل الخبر وتقول إن مرسي رئيس معزول ووصفت الإخوان بالجماعة الإرهابية.
وأشار رئيس قطاع الأخبار إلى أن المذيعة تمت إحالتها للشئون القانونية للتحقيق في الواقعة وحول وجود توجُّهات للمذيعة أكد مهنى أنه لا يعلم أي شيء عن ذلك وأن التحقيقات سوف تكشف انتماءها.
من جانبها أكدت المذيعة منى شكر، أن الأمر لا يتعدى أن يكون “زلة لسان”.
تعليقات ( 51 )
ابوخالدمخالف للنشر
التميميوالله كلامك ياابن عمي عبدالله التميمي كله صحيح..لا يقف مع الظالم إلى المستفيد منه مثال ذلك السيسي ظالم والذي استفاد منه هم الجيش والاعلام أما شعب ركبه
في عداد المفقودينهذه هي الحقيقة شئنا أم أبينا
💇💇 ريما Rima💇💇تركيا وإيران دول غير عربية لهم اطماع بالدول العربية فالحذر منهم إيران تركت التقية ودمرت الدول العربية ونهبت وقتلت والآخر يلعب على الحبلين □■
زااااائرباي باي اخونجية
💇💇 ريما Rima💇💇هذا جزاءه وأخذه لكي يعرف وشلون يصير ضدنا والآخر بالطريق
إستشاري صحمرسي رئيس منتخب والمذيعة لم تخطىء لأن الحق يعلو ولايعلى عليه ...والظلم نهايته سوداء ....دماء الرجال والنساء والأطفال المتظاهرين في مصر لم تجف ...
💇💇 ريما Rima💇💇بالعقل الحزب مايحط إلا لهدف ليه مايقولون حنا سنة وخلاص ليه احزاب لتعرف خطر الحزب الاخونجي وافعالهم كاخطر اذناب إيران
💇💇 ريما Rima💇💇انتم لأن مرسي اخونجي تدافعون عنه وتعملون نفسكم مو مصدقين باللي سواه 😂😡
فهدالجويانضحك عليكم سوسو وحزبه وشوهو سمعة مرسي بانه مع ايران وهو عدوهم الاعلام المدفوع من اللبرالين والجيش والشرطه كان مسير لسوسو والان انكشف الملعوب واتضح امره
فارس الزهرانيياست ريما شكلك ان شرقوا شرقتي وان غربوا غربتي فكل ما قيل عن الرئيس الشرعي لمصر محمد مرسي افتراءات وفبركة بنو ليبرال والله اعلم
يلدرمبعدما رأينا من فخامة الرئيس المقلب ، أكثر من يستحق لقب السيد الرئيس هو محمد مرسي
فارس الزهرانيياست ريما شكلك ان شرقوا شرقتي وان غربوا غربتي فكل ما قيل عن الرئيس الشرعي لمصر محمد مرسي افتراءات وفبركة بنو ليبرال والله اعلم
💇💇 ريما Rima 💇💇هههههه مرسي يبي يدخل سياح إيرانيين بعهده ورفض الشعب المصري ويبي تمر أسلحة إيران من قناة السويس لكن الحمدلله سقط حكمه وأيضا سحبنا سفارتنا بسببه عادانا
الله يعينحال العرب كل يوم يزيدون تشرذم . كل دولة تمشي في التجاه . ضعف العروبة جعل الدول العربية فريسة سهلة للغرب . يقول فرق تسد . جعلونا أحزاب متناحرة
💇💇 ريما Rima 💇💇إن شاء الله يجي رئيس جديد لمصر من أهل السنة ويكون معنا مو ضدنا
ابن بالبلدمن قال ان الرئس محمدمرسي تحالف مع ايران لماذا الكذب والافتراء بل وقف شامخا ورفض اي حسينيه وسحل في عهده من تشيع واظهر التشيع خافوا ربكم لك الله يامرسي
تميمرئيس منتخب وشرعي
💇💇 ريما Rima 💇💇💚رحم الله الملك عبدالله وحفظ الله الملك سلمان ملك العزم والحزم💚
💇💇 ريما Rima 💇💇ههههه ازدهار بوقت قصير من الكذب وهم دوله فقيره عايشه على المساعدات اخونجي كذب وصدقوه
💇💇 ريما Rima 💇💇مايدافع عن أرضنا 😘إلا ابناءها 👬👬👬👮👮👮👮👮👬👬💚
الهمداني💇💇 ريما Rima 💇💇 كل من صار ضدنا هلك والبعض خلع وهارب والبعض سجن والبعض بالطريق لله الحمد(الا الديون والفلس والسكن) من انت حاشر نفسك ضدنا ضدنا ضدنا
محمدالشهريمسكينة الله يفرج همها غلطة ويمشيها لها على خير ليه الانسان يغلط وهذي طبيعة البشر ،
💇💇 ريما Rima 💇💇بإن العرب معنا كلام غير صحيح لااحد يصدق هذه الصواريخ تطلق من الحوثي وعفاش على أرض الحرمين ولم نجد أحد جاب قواته وفزع لنا
قارنوا بين السيسي والسيد الرئيس مرسي ولكم حرية الرأيأظهرت الاحصائيات ارتفاع أسهم مصر بعد تولي السيد مرسي الحكم فيها بفترة وجيزة وبدء ازدهار اقتصادها من جديد برغم أنه لم يحصل على مليارات الخليج..
نايـــف الـــعنزيصح كلامها الرئيس ابرك من ابو الارز
💇💇 ريما Rima 💇💇هذا CC اللي يحب الرز 💸
💇💇 ريما Rima 💇💇ياسبحان الله كل من صار ضدنا هلك والبعض خلع وهارب والبعض سجن والبعض بالطريق لله الحمد
صحوهمن هو c ياجبان
💇💇 ريما Rima 💇💇اتوقع المذيعة زل لسانها حتى وهي تتكلم كأن حاولت تتراجع لكن كملت
عبدالله التميميالرئيس المنتخب مرسي خطأه انه لم ينظف الوزارات والجيش من العاهات الخون***
💇💇 ريما Rima 💇💇شوفوا من يدعم الاخونج وتعرفون خطرهم خطيرين مثل اذناب إيران
عدد التعليقات:1
قلم الحقيقهوأن تفصل من عملها دون حقوق لها تذكر وتصادر جميع ممتلكاتها وأرصدتها في البنوك وتوضع على القائمة السوداء من ضمن *** ومنعها من السفر حالآ.
صحوهخنبوقه زعلانه محد معاها
💇💇 ريما Rima 💇💇🐷يستاهل السجن مرسي من الاخونج الارهابيين على ماصار رئيس عادانا وراح لإيران يستاهل وعقبال C
عدد التعليقات:1
قلم الحقيقهيجب أن لاتغادر هذه المذيعة*** بعد التحقيق معها الا للسجن لتحذف وترمى فيه حتى يتم تحديد موعد لمحاكمتها خلال 24 ساعة بحكم مؤبد .
عدد التعليقات:1
قلم الحقيقهالسيد الرئيس صاحبك هناك في المعتقل والسجن مربوط بالسلاسل والقيود مؤبد لاخروج منه الا لقبره وسيدك الآخر هناك في تركيا
أرزة 🌲 لبنانليش زعلو من كلمة الحق هو مازال الرئيس الشرعي أسأل الله أن ينتقم له ممن ظلمه أما ال بي سي أنا مابعترف في كرئيس ﻷنو فرض حالو على الشعب .
عدد التعليقات:5665
بسمهاللي بالقلب تظهره اللسان ..الله يساعدها تورطت 😢
ياتميميسيدك مرسي فتح ابواب مصر للمجوس بعد تقربه منهم وتذكر اول زيارة كانت لايران
الهمدانيسجون العرب 85% من السجناء سجناء الكلمة ((السؤال ليش؟ دام الزعيم شرعي ومنتخب بالاغلبية)) يبدوا انه لا اغلبية ولا حاجة
عربيخسرتم يا أخواننا المصريين رجلا صدق معكم وعاهدكم وانتخب تموه برضائكم وعشمكم به ولكن لم يعطى الوقت الكافي رغم الظروف الصعبه التي أحاطت به من كل اتجاه
عبدالله التميميسيادة الرئيس مرسي الحاكم الشرعي لمصر العربية فقد اصدر قرارا بقطع العلاقات مع بشار وسحب السفير المصري من دمشق وطرد السفير السوري بعكس الانقلابي السيسي
عبدالله التميمينعم الرئيس القائد قاهر السيساوية وقاهر الرافضه الذي ترضى بعقر دارهم على الخلفاء الراشدين ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وتم قطع كلمته بالقناة الفارسية مرسي
تكتك11/11 موعد المصاريه مع ( أكون أو لا أكون ) وهذه المذيعه أشرف وأرجل من ملايين الأشناب الجبناء
يالطيفاين الخطاءاليس هو رئس منتخباليس سيسي انقلب عليه الشعب انتخبه ***
عدد التعليقات:2248
توووووونسيةسيد الرئيس ورئيس شرعي غصب عنكم يا أبواق السيسي حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم ضيعتو مصر
حسنرئيس اتى عن طريق الصناديق ورئيس اتى على *** المصريين مفارقات الامور ستنقلب على عقب
صحوهالرئيس الشرعي محمد مرسي بعتراف الاعلام الانقلابي السيساوي