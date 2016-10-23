فيديو: إيقاف مذيعة مصرية وصفت محمد مرسي بالسيد الرئيس

صحيفة المرصد:قرَّر التلفزيون المصري إحالة المذيعة لديه منى شكر إلى التحقيق ووقفها عن العمل بعد وصف محمد مرسي بـ”السيِّد الرئيس” لدى قراءتها لخبر تأييد الحكم عليه بشكلٍ نهائي أمس السبت بالسجن 20 عاماً.

ووفقاً لموقع” هافينغتون بوست”نقلاً عن بوابة قناة “صدى البلد” الإلكترونية قال خالد مهنى رئيس قطاع الأخبار بالتلفزيون المصري إن المذيعة قالت خلال نشرة أخبار الخامسة مساء أمس السبت: “قررت محكمة النقض حكماً نهائياً وباتاً بتأييد الحكم الصادر بمعاقبة السيد الرئيس محمد مرسي وآخرين” ، لتكمل الخبر وتقول إن مرسي رئيس معزول ووصفت الإخوان بالجماعة الإرهابية.

وأشار رئيس قطاع الأخبار إلى أن المذيعة تمت إحالتها للشئون القانونية للتحقيق في الواقعة وحول وجود توجُّهات للمذيعة أكد مهنى أنه لا يعلم أي شيء عن ذلك وأن التحقيقات سوف تكشف انتماءها.

من جانبها أكدت المذيعة منى شكر، أن الأمر لا يتعدى أن يكون “زلة لسان”.