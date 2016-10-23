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فيديو: إيقاف مذيعة مصرية وصفت محمد مرسي بالسيد الرئيس

23 أكتوبر, 2016 , 15:20 م
فيديو: إيقاف مذيعة مصرية وصفت محمد مرسي بالسيد الرئيس
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صحيفة المرصد:قرَّر التلفزيون المصري إحالة المذيعة لديه منى شكر إلى التحقيق ووقفها عن العمل بعد وصف محمد مرسي بـ”السيِّد الرئيس” لدى قراءتها لخبر تأييد الحكم عليه بشكلٍ نهائي أمس السبت بالسجن 20 عاماً.

ووفقاً لموقع” هافينغتون بوست”نقلاً عن بوابة قناة “صدى البلد” الإلكترونية قال خالد مهنى رئيس قطاع الأخبار بالتلفزيون المصري إن المذيعة قالت خلال نشرة أخبار الخامسة مساء أمس السبت: “قررت محكمة النقض حكماً نهائياً وباتاً بتأييد الحكم الصادر بمعاقبة السيد الرئيس محمد مرسي وآخرين” ، لتكمل الخبر وتقول إن مرسي رئيس معزول ووصفت الإخوان بالجماعة الإرهابية.

وأشار رئيس قطاع الأخبار إلى أن المذيعة تمت إحالتها للشئون القانونية للتحقيق في الواقعة وحول وجود توجُّهات للمذيعة أكد مهنى أنه لا يعلم أي شيء عن ذلك وأن التحقيقات سوف تكشف انتماءها.

من جانبها أكدت المذيعة منى شكر، أن الأمر لا يتعدى أن يكون “زلة لسان”.



تعليقات ( 51 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 51
    23 أكتوبر, 2016 , 17:53 م

    ابوخالد

    مخالف للنشر
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  2. 50
    23 أكتوبر, 2016 , 17:53 م

    التميمي

    والله كلامك ياابن عمي عبدالله التميمي كله صحيح..لا يقف مع الظالم إلى المستفيد منه مثال ذلك السيسي ظالم والذي استفاد منه هم الجيش والاعلام أما شعب ركبه
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  3. 49
    23 أكتوبر, 2016 , 17:43 م

    في عداد المفقودين

    هذه هي الحقيقة شئنا أم أبينا
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  4. 48
    23 أكتوبر, 2016 , 17:27 م

    المذيعة قالت الحقيقة مرسي هو سيادة الريس الذي أختاره الشعب .
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  5. 47
    23 أكتوبر, 2016 , 17:13 م

    💇💇 ريما Rima💇💇

    تركيا وإيران دول غير عربية لهم اطماع بالدول العربية فالحذر منهم إيران تركت التقية ودمرت الدول العربية ونهبت وقتلت والآخر يلعب على الحبلين □■
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  6. 46
    23 أكتوبر, 2016 , 17:07 م

    زااااائر

    باي باي اخونجية
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  7. 45
    23 أكتوبر, 2016 , 17:05 م

    💇💇 ريما Rima💇💇

    هذا جزاءه وأخذه لكي يعرف وشلون يصير ضدنا والآخر بالطريق
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  8. 44
    23 أكتوبر, 2016 , 17:01 م

    إستشاري صح

    مرسي رئيس منتخب والمذيعة لم تخطىء لأن الحق يعلو ولايعلى عليه ...والظلم نهايته سوداء ....دماء الرجال والنساء والأطفال المتظاهرين في مصر لم تجف ...
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  9. 43
    23 أكتوبر, 2016 , 17:00 م

    💇💇 ريما Rima💇💇

    بالعقل الحزب مايحط إلا لهدف ليه مايقولون حنا سنة وخلاص ليه احزاب لتعرف خطر الحزب الاخونجي وافعالهم كاخطر اذناب إيران
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  10. 42
    23 أكتوبر, 2016 , 16:58 م

    💇💇 ريما Rima💇💇

    انتم لأن مرسي اخونجي تدافعون عنه وتعملون نفسكم مو مصدقين باللي سواه 😂😡
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  11. 41
    23 أكتوبر, 2016 , 16:58 م

    فهدالجويان

    ضحك عليكم سوسو وحزبه وشوهو سمعة مرسي بانه مع ايران وهو عدوهم الاعلام المدفوع من اللبرالين والجيش والشرطه كان مسير لسوسو والان انكشف الملعوب واتضح امره
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  12. 40
    23 أكتوبر, 2016 , 16:53 م

    فارس الزهراني

    ياست ريما شكلك ان شرقوا شرقتي وان غربوا غربتي فكل ما قيل عن الرئيس الشرعي لمصر محمد مرسي افتراءات وفبركة بنو ليبرال والله اعلم
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  13. 39
    23 أكتوبر, 2016 , 16:52 م

    يلدرم

    بعدما رأينا من فخامة الرئيس المقلب ، أكثر من يستحق لقب السيد الرئيس هو محمد مرسي
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  14. 38
    23 أكتوبر, 2016 , 16:51 م

    فارس الزهراني

    ياست ريما شكلك ان شرقوا شرقتي وان غربوا غربتي فكل ما قيل عن الرئيس الشرعي لمصر محمد مرسي افتراءات وفبركة بنو ليبرال والله اعلم
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  15. 37
    23 أكتوبر, 2016 , 16:51 م

    أعداء السعودية بالداخل أخطر من الخارج لكن وين يروحون ةة به عيون ساهرة لله الحمد
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  16. 36
    23 أكتوبر, 2016 , 16:46 م

    💇💇 ريما Rima 💇💇

    هههههه مرسي يبي يدخل سياح إيرانيين بعهده ورفض الشعب المصري ويبي تمر أسلحة إيران من قناة السويس لكن الحمدلله سقط حكمه وأيضا سحبنا سفارتنا بسببه عادانا
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  17. 35
    23 أكتوبر, 2016 , 16:45 م

    الله يعين

    حال العرب كل يوم يزيدون تشرذم . كل دولة تمشي في التجاه . ضعف العروبة جعل الدول العربية فريسة سهلة للغرب . يقول فرق تسد . جعلونا أحزاب متناحرة
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  18. 34
    23 أكتوبر, 2016 , 16:44 م

    💇💇 ريما Rima 💇💇

    إن شاء الله يجي رئيس جديد لمصر من أهل السنة ويكون معنا مو ضدنا
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  19. 33
    23 أكتوبر, 2016 , 16:41 م

    ابن بالبلد

    من قال ان الرئس محمدمرسي تحالف مع ايران لماذا الكذب والافتراء بل وقف شامخا ورفض اي حسينيه وسحل في عهده من تشيع واظهر التشيع خافوا ربكم لك الله يامرسي
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  20. 32
    23 أكتوبر, 2016 , 16:40 م

    تميم

    رئيس منتخب وشرعي
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  21. 31
    23 أكتوبر, 2016 , 16:39 م

    💇💇 ريما Rima 💇💇

    💚رحم الله الملك عبدالله وحفظ الله الملك سلمان ملك العزم والحزم💚
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  22. 30
    23 أكتوبر, 2016 , 16:34 م

    💇💇 ريما Rima 💇💇

    ههههه ازدهار بوقت قصير من الكذب وهم دوله فقيره عايشه على المساعدات اخونجي كذب وصدقوه
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  23. 29
    23 أكتوبر, 2016 , 16:32 م

    💇💇 ريما Rima 💇💇

    مايدافع عن أرضنا 😘إلا ابناءها 👬👬👬👮👮👮👮👮👬👬💚
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  24. 28
    23 أكتوبر, 2016 , 16:32 م

    الهمداني

    💇💇 ريما Rima 💇💇 كل من صار ضدنا هلك والبعض خلع وهارب والبعض سجن والبعض بالطريق لله الحمد(الا الديون والفلس والسكن) من انت حاشر نفسك ضدنا ضدنا ضدنا
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  25. 27
    23 أكتوبر, 2016 , 16:31 م

    محمدالشهري

    مسكينة الله يفرج همها غلطة ويمشيها لها على خير ليه الانسان يغلط وهذي طبيعة البشر ،
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  26. 26
    23 أكتوبر, 2016 , 16:29 م

    💇💇 ريما Rima 💇💇

    بإن العرب معنا كلام غير صحيح لااحد يصدق هذه الصواريخ تطلق من الحوثي وعفاش على أرض الحرمين ولم نجد أحد جاب قواته وفزع لنا
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  27. 25
    23 أكتوبر, 2016 , 16:29 م

    قارنوا بين السيسي والسيد الرئيس مرسي ولكم حرية الرأي

    أظهرت الاحصائيات ارتفاع أسهم مصر بعد تولي السيد مرسي الحكم فيها بفترة وجيزة وبدء ازدهار اقتصادها من جديد برغم أنه لم يحصل على مليارات الخليج..
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  28. 24
    23 أكتوبر, 2016 , 16:25 م

    نايـــف الـــعنزي

    صح كلامها الرئيس ابرك من ابو الارز
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  29. 23
    23 أكتوبر, 2016 , 16:24 م

    💇💇 ريما Rima 💇💇

    هذا CC اللي يحب الرز 💸
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  30. 22
    23 أكتوبر, 2016 , 16:23 م

    💇💇 ريما Rima 💇💇

    ياسبحان الله كل من صار ضدنا هلك والبعض خلع وهارب والبعض سجن والبعض بالطريق لله الحمد
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  31. 21
    23 أكتوبر, 2016 , 16:21 م

    صحوه

    من هو c ياجبان
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  32. 20
    23 أكتوبر, 2016 , 16:20 م

    💇💇 ريما Rima 💇💇

    اتوقع المذيعة زل لسانها حتى وهي تتكلم كأن حاولت تتراجع لكن كملت
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  33. 19
    23 أكتوبر, 2016 , 16:20 م

    عبدالله التميمي

    الرئيس المنتخب مرسي خطأه انه لم ينظف الوزارات والجيش من العاهات الخون***
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  34. 18
    23 أكتوبر, 2016 , 16:18 م

    💇💇 ريما Rima 💇💇

    شوفوا من يدعم الاخونج وتعرفون خطرهم خطيرين مثل اذناب إيران
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  35. 17
    23 أكتوبر, 2016 , 16:17 م
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    وأن تفصل من عملها دون حقوق لها تذكر وتصادر جميع ممتلكاتها وأرصدتها في البنوك وتوضع على القائمة السوداء من ضمن *** ومنعها من السفر حالآ.
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  36. 16
    23 أكتوبر, 2016 , 16:17 م

    صحوه

    خنبوقه زعلانه محد معاها
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  37. 15
    23 أكتوبر, 2016 , 16:14 م

    💇💇 ريما Rima 💇💇

    🐷يستاهل السجن مرسي من الاخونج الارهابيين على ماصار رئيس عادانا وراح لإيران يستاهل وعقبال C
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  38. 14
    23 أكتوبر, 2016 , 16:13 م
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    يجب أن لاتغادر هذه المذيعة*** بعد التحقيق معها الا للسجن لتحذف وترمى فيه حتى يتم تحديد موعد لمحاكمتها خلال 24 ساعة بحكم مؤبد .
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  39. 13
    23 أكتوبر, 2016 , 16:07 م
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    السيد الرئيس صاحبك هناك في المعتقل والسجن مربوط بالسلاسل والقيود مؤبد لاخروج منه الا لقبره وسيدك الآخر هناك في تركيا
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  40. 12
    23 أكتوبر, 2016 , 16:04 م

    أرزة 🌲 لبنان

    ليش زعلو من كلمة الحق هو مازال الرئيس الشرعي أسأل الله أن ينتقم له ممن ظلمه أما ال بي سي أنا مابعترف في كرئيس ﻷنو فرض حالو على الشعب .
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  41. 11
    23 أكتوبر, 2016 , 16:03 م
    عدد التعليقات:5665

    بسمه

    اللي بالقلب تظهره اللسان ..الله يساعدها تورطت 😢
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  42. 10
    23 أكتوبر, 2016 , 16:02 م

    ياتميمي

    سيدك مرسي فتح ابواب مصر للمجوس بعد تقربه منهم وتذكر اول زيارة كانت لايران
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  43. 9
    23 أكتوبر, 2016 , 15:53 م

    الهمداني

    سجون العرب 85% من السجناء سجناء الكلمة ((السؤال ليش؟ دام الزعيم شرعي ومنتخب بالاغلبية)) يبدوا انه لا اغلبية ولا حاجة
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  44. 8
    23 أكتوبر, 2016 , 15:53 م

    عربي

    خسرتم يا أخواننا المصريين رجلا صدق معكم وعاهدكم وانتخب تموه برضائكم وعشمكم به ولكن لم يعطى الوقت الكافي رغم الظروف الصعبه التي أحاطت به من كل اتجاه
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  45. 7
    23 أكتوبر, 2016 , 15:51 م

    عبدالله التميمي

    سيادة الرئيس مرسي الحاكم الشرعي لمصر العربية فقد اصدر قرارا بقطع العلاقات مع بشار وسحب السفير المصري من دمشق وطرد السفير السوري بعكس الانقلابي السيسي
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  46. 6
    23 أكتوبر, 2016 , 15:48 م

    عبدالله التميمي

    نعم الرئيس القائد قاهر السيساوية وقاهر الرافضه الذي ترضى بعقر دارهم على الخلفاء الراشدين ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وتم قطع كلمته بالقناة الفارسية مرسي
    لا يعجبني(0) اعجبني(7)
  47. 5
    23 أكتوبر, 2016 , 15:47 م

    تكتك

    11/11 موعد المصاريه مع ( أكون أو لا أكون ) وهذه المذيعه أشرف وأرجل من ملايين الأشناب الجبناء
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  48. 4
    23 أكتوبر, 2016 , 15:44 م

    يالطيف

    اين الخطاءاليس هو رئس منتخباليس سيسي انقلب عليه الشعب انتخبه ***
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  49. 3
    23 أكتوبر, 2016 , 15:43 م
    عدد التعليقات:2248

    توووووونسية

    سيد الرئيس ورئيس شرعي غصب عنكم يا أبواق السيسي حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم ضيعتو مصر
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  50. 2
    23 أكتوبر, 2016 , 15:38 م

    حسن

    رئيس اتى عن طريق الصناديق ورئيس اتى على *** المصريين مفارقات الامور ستنقلب على عقب
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  51. 1
    23 أكتوبر, 2016 , 15:37 م

    صحوه

    الرئيس الشرعي محمد مرسي بعتراف الاعلام الانقلابي السيساوي
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