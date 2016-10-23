أمير سعودي يهاجم وزير الخدمة المدنية : شباب وطننا خدموا المملكة قبل أن نعرفك يا خالد العرج

صحيفة المرصد:شن الأمير خالد آل سعود، هجوماً عنيفاً على وزير الخدمة المدنية “خالد العرج”، بسبب تصريحاته الخاصة بأن انتاجية الموظف السعودي لا تتجاوز الساعة.

وقال آل سعود في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”: ” #انتاجيه_الموظف_ساعه_فقط أبائنا وأجدادنا ، وكُل أبناء وشباب هذا الوطن ساهموا بشرف وأمانة وإخلاص في خدمة وطنهم قبل أن نعرفك يا ”خالد العرج “.

وأضاف قائلا: ” ولاة أمر هذا الوطن دائماً مايذكرون بالخير والشكر والثناء كُل أبناءه الذين يعملون ليل نهار في خدمته ، ولاعزاء لمن يقول : #انتاجيه_الموظف_ساعه_فقط“.

وكان وزير الخدمة المدنية قد أثار استياء السعوديين بسبب تصريحاته التي قللت من أداء موظفي المملكة، معتبرا أن انتاجية الموظف السعودي على مدار اليوم لا تتجاوز الساعة فقط.

#انتاجيه_الموظف_ساعه_فقط

أبائنا وأجدادنا ، وكُل أبناء وشباب هذا الوطن ساهموا بشرف وأمانة وإخلاص في خدمة وطنهم قبل أن نعرفك يا " خالد العرج " — د. خالد آل سعود (@dr_khalidalsaud) October 22, 2016