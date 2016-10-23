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أمير سعودي يهاجم وزير الخدمة المدنية : شباب وطننا خدموا المملكة قبل أن نعرفك يا خالد العرج

23 أكتوبر, 2016 , 22:00 م
أمير سعودي يهاجم وزير الخدمة المدنية : شباب وطننا خدموا المملكة قبل أن نعرفك يا خالد العرج
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صحيفة المرصد:شن الأمير خالد آل سعود، هجوماً عنيفاً على وزير الخدمة المدنية “خالد العرج”، بسبب تصريحاته الخاصة بأن انتاجية الموظف السعودي لا تتجاوز الساعة.

وقال آل سعود في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”: ” #انتاجيه_الموظف_ساعه_فقط أبائنا وأجدادنا ، وكُل أبناء وشباب هذا الوطن ساهموا بشرف وأمانة وإخلاص في خدمة وطنهم قبل أن نعرفك يا ”خالد العرج “.

وأضاف قائلا: ” ولاة أمر هذا الوطن دائماً مايذكرون بالخير والشكر والثناء كُل أبناءه الذين يعملون ليل نهار في خدمته ، ولاعزاء لمن يقول : #انتاجيه_الموظف_ساعه_فقط“.

وكان وزير الخدمة المدنية قد أثار استياء السعوديين بسبب تصريحاته التي قللت من أداء موظفي المملكة، معتبرا أن انتاجية الموظف السعودي على مدار اليوم لا تتجاوز الساعة فقط.



تعليقات ( 44 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 44
    23 أكتوبر, 2016 , 23:59 م

    ياسلام عليك

    مخالف
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  2. 43
    23 أكتوبر, 2016 , 23:56 م

    ياسلام عليك

    مخالف
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  3. 42
    23 أكتوبر, 2016 , 23:56 م
    عدد التعليقات:32

    فولاذ

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 41
    23 أكتوبر, 2016 , 23:54 م

    ابوصفوق

    نتمنى الا يولى *** منصب حتى لا يخذل ابناء الوطن وينافق على حبهم للوطن
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 40
    23 أكتوبر, 2016 , 23:39 م

    ابو سعووود

    مخالف
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  6. 39
    23 أكتوبر, 2016 , 23:35 م

    عبدالسلام

    مخالف
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  7. 38
    23 أكتوبر, 2016 , 23:34 م

    07

    مخالف
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  8. 37
    23 أكتوبر, 2016 , 23:32 م

    نواف البدر

    خالد بن عبدالله العرج، (ولد عام 1958م)، وزير الخدمة المدنية في السعودية، عين في 29 يناير 2015. قبل توليه المنصب كان يعمل كعضو مجلس إدارة وعضواً مؤسساً ف
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  9. 36
    23 أكتوبر, 2016 , 23:31 م
    عدد التعليقات:12

    سقوط الأقنعه

    فرق شاسع بين من ينام وارصدته بالملايين واخر ينام وهمه يوم غد ماذا سيفعل كي يوفر لثمة عيشه وابنائه ،او عاطلا عصفت به الحياه دون حصوله على وظيفه والسبب؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  10. 35
    23 أكتوبر, 2016 , 23:30 م

    الصحيفه

    مخالف
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  11. 34
    23 أكتوبر, 2016 , 23:28 م

    متابع

    للبحث العلمي اصوله واشك ان الدراسة التي تمت تتفق والعاميير العلمية لأبجديات البحث العلمي فعلى من قام بها نشرها ليتأكد منها المختصون
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  12. 33
    23 أكتوبر, 2016 , 23:25 م

    نواف البدر

    مشاري. قياس سمو الامير
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  13. 32
    23 أكتوبر, 2016 , 23:22 م

    ابن الباديه

    من كثر مراجعاتي للدوائر الحكوميه استنتجت ان ما يقارب من 60% تقريبا من الموظفين مقصرين في اداء العمل وذلك يعود لانشغالهم بالهواتف الذكيه في الدوام
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  14. 31
    23 أكتوبر, 2016 , 23:09 م

    أ د صالح بن سبعان

    فاقد الشئ لا يعطيه !
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  15. 30
    23 أكتوبر, 2016 , 22:59 م

    .لن .

    العسكري ليس ظمن كلام الوزير لان غالبا العسكري الانظباط يجبره على الالتزام لانه اكثر صرامة وعملهم اشق لكن هناك بعض المندسين يخلطون بين الموضوع لهدف !!
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  16. 29
    23 أكتوبر, 2016 , 22:55 م

    سعد

    اعتقد ان الدراسة الي قدمت الى الوزير من اجانب او متجنسين حاقدين على أبناء البلد فيها ظلم على معظم الموظفين
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  17. 28
    23 أكتوبر, 2016 , 22:54 م

    hfwl

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 27
    23 أكتوبر, 2016 , 22:53 م

    ون تو

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 26
    23 أكتوبر, 2016 , 22:52 م

    وينكم يا منتقدين وزير الخدمة المدنية

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  20. 25
    23 أكتوبر, 2016 , 22:51 م

    خاقا باقا

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 24
    23 أكتوبر, 2016 , 22:47 م

    مواطن

    جزاك الله خير يا سمو الامير اين العرج من العاملين في المستشفيات ليل نهار او المعلمات الذين يقطعون الاف الكيلو مترات لا بد من اعفاء هذا الوزير
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  22. 23
    23 أكتوبر, 2016 , 22:44 م

    .لن .

    نعم فيه ناس عبئ على الانتاجبة والوطن وينبغي تسريحهم او التقليل منهم لانهم يستتزفون الدولة برواتب وميزات دون مردود انتاجي ومساهمة فاعله بل هم مصدر اهدا
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  23. 22
    23 أكتوبر, 2016 , 22:44 م

    ايها المغرد خارج السرب لك من اسمك نصيب

    وهل ترضى ان يحطم امال الشباب والشابات***
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  24. 21
    23 أكتوبر, 2016 , 22:42 م

    الله يهديه

    كلامه يشجع على الاستعانة ****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  25. 20
    23 أكتوبر, 2016 , 22:42 م

    .لن .

    مخالف
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  26. 19
    23 أكتوبر, 2016 , 22:40 م

    مغرد خارج السرب

    نحن نقدر كلام الامير ، لكن وزير الخدمة وصل لهذي المرتبه بجهده وهو كذلك من أبناء الوطن ، لذلك لا نرضى التطاول عليه مهما كان الامر .
    لا يعجبني(10) اعجبني(1)
  27. 18
    23 أكتوبر, 2016 , 22:39 م

    .لن .

    الحقيقة توجع !!! ولماذا الناس تذمر من الواقع ولم تعلق على ان المملكة كانت ستفلس في ثلاث سنوات لو ما اتخذت الاجراءات الاخيرة ونصفق ع دين ١٧مليار !!عجي
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  28. 17
    23 أكتوبر, 2016 , 22:39 م

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  29. 16
    23 أكتوبر, 2016 , 22:38 م

    حماك الله ياوطني

    كفو يابطل وبيض الله وجهك
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  30. 15
    23 أكتوبر, 2016 , 22:34 م

    اللهم احفظ جنودنا البواسل

    اللهم أطل في عمره على طاعة الله عزوجل ونسأل الله ان يجعل ذلك في موازين أعمالك
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  31. 14
    23 أكتوبر, 2016 , 22:34 م

    الجهني

    الله يكثر من امثالك كلمة حق
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  32. 13
    23 أكتوبر, 2016 , 22:33 م

    الجهني

    الله يكثر من امثالك كلمة حق
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  33. 12
    23 أكتوبر, 2016 , 22:30 م

    ابومحمد

    القول ( بأن انتاجية الموظف السعودي لا تتجاوز الساعة.) ظلم كبير للموظف السعودي ***
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  34. 11
    23 أكتوبر, 2016 , 22:27 م

    عمر

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  35. 10
    23 أكتوبر, 2016 , 22:25 م

    الفيصل

    بيض الله وجهك ياسمو الامير ..انشهد انك اصيل وامير ولد امير .
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  36. 9
    23 أكتوبر, 2016 , 22:17 م

    البيروقراطي

    ساعه واحده لجندي سعودي يعادل***لمدة شهر وكيف بمرابطته لشهور فكم تساوي
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  37. 8
    23 أكتوبر, 2016 , 22:16 م

    uf]hggi

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  38. 7
    23 أكتوبر, 2016 , 22:12 م

    عبدالله الناصر / حائل

    شكرا سمو الامير بالتاكيد مهما قلنا فلن يستطيع الوزير ان ينجز 10% من انتاج جنودنا في الحد الجنوبي والمقارنه بينهم مرفوضه بالمطلق ولكن لسانه وغطرسته خانت اسلوبه الفوقي وعليه فليقول مايشاء دون ضوابط وانضباط وماعلينا سوى تركه يهيم في حاله والله الموفق
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  39. 6
    23 أكتوبر, 2016 , 22:12 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    والمستغفرين بالاسحار
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  40. 5
    23 أكتوبر, 2016 , 22:11 م

    ولد بلادي

    اشك ان فيه موظفين كبار في الدوله يعملون ضد الدوله ويحاولون اثارة المواطن والهدف زيادة البلبله وهذى الوزير عينه منهم
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  41. 4
    23 أكتوبر, 2016 , 22:07 م

    حفتر وفلتر

    بيض الله وجهك يا الأمير ... قلت اللي ودنا نقوله .. ولكن المخالفه لنا بالمرصاد
    لا يعجبني(0) اعجبني(7)
  42. 3
    23 أكتوبر, 2016 , 22:07 م

    كلمة حق

    حسبنا الله ونعم الوكيل على من ظلمنا
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  43. 2
    23 أكتوبر, 2016 , 22:03 م

    سعود

    كفو والله يا أمير... بيض الله وجهك
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  44. 1
    23 أكتوبر, 2016 , 22:02 م

    اوكي

    مخالف
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