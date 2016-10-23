أمير سعودي يهاجم وزير الخدمة المدنية : شباب وطننا خدموا المملكة قبل أن نعرفك يا خالد العرج

صحيفة المرصد:شن الأمير خالد آل سعود، هجوماً عنيفاً على وزير الخدمة المدنية “خالد العرج”، بسبب تصريحاته الخاصة بأن انتاجية الموظف السعودي لا تتجاوز الساعة.
وقال آل سعود في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”: ” #انتاجيه_الموظف_ساعه_فقط أبائنا وأجدادنا ، وكُل أبناء وشباب هذا الوطن ساهموا بشرف وأمانة وإخلاص في خدمة وطنهم قبل أن نعرفك يا ”خالد العرج “.
وأضاف قائلا: ” ولاة أمر هذا الوطن دائماً مايذكرون بالخير والشكر والثناء كُل أبناءه الذين يعملون ليل نهار في خدمته ، ولاعزاء لمن يقول : #انتاجيه_الموظف_ساعه_فقط“.
وكان وزير الخدمة المدنية قد أثار استياء السعوديين بسبب تصريحاته التي قللت من أداء موظفي المملكة، معتبرا أن انتاجية الموظف السعودي على مدار اليوم لا تتجاوز الساعة فقط.
#انتاجيه_الموظف_ساعه_فقط
أبائنا وأجدادنا ، وكُل أبناء وشباب هذا الوطن ساهموا بشرف وأمانة وإخلاص في خدمة وطنهم قبل أن نعرفك يا " خالد العرج "
— د. خالد آل سعود (@dr_khalidalsaud) October 22, 2016
ولاة أمرهذا الوطن دائماً مايذكرون بالخير والشكروالثناء كُل أبناءه الذين يعملون ليل نهارفي خدمته ،ولاعزاء لمن يقول : #انتاجيه_الموظف_ساعه_فقط
— د. خالد آل سعود (@dr_khalidalsaud) October 22, 2016
تعليقات ( 44 )
ياسلام عليكمخالف
ياسلام عليكمخالف
عدد التعليقات:32
فولاذمخالف
ابوصفوقنتمنى الا يولى *** منصب حتى لا يخذل ابناء الوطن وينافق على حبهم للوطن
ابو سعووودمخالف
عبدالسلاممخالف
07مخالف
نواف البدرخالد بن عبدالله العرج، (ولد عام 1958م)، وزير الخدمة المدنية في السعودية، عين في 29 يناير 2015. قبل توليه المنصب كان يعمل كعضو مجلس إدارة وعضواً مؤسساً ف
عدد التعليقات:12
سقوط الأقنعهفرق شاسع بين من ينام وارصدته بالملايين واخر ينام وهمه يوم غد ماذا سيفعل كي يوفر لثمة عيشه وابنائه ،او عاطلا عصفت به الحياه دون حصوله على وظيفه والسبب؟
الصحيفهمخالف
متابعللبحث العلمي اصوله واشك ان الدراسة التي تمت تتفق والعاميير العلمية لأبجديات البحث العلمي فعلى من قام بها نشرها ليتأكد منها المختصون
نواف البدرمشاري. قياس سمو الامير
ابن الباديهمن كثر مراجعاتي للدوائر الحكوميه استنتجت ان ما يقارب من 60% تقريبا من الموظفين مقصرين في اداء العمل وذلك يعود لانشغالهم بالهواتف الذكيه في الدوام
أ د صالح بن سبعانفاقد الشئ لا يعطيه !
.لن .العسكري ليس ظمن كلام الوزير لان غالبا العسكري الانظباط يجبره على الالتزام لانه اكثر صرامة وعملهم اشق لكن هناك بعض المندسين يخلطون بين الموضوع لهدف !!
سعداعتقد ان الدراسة الي قدمت الى الوزير من اجانب او متجنسين حاقدين على أبناء البلد فيها ظلم على معظم الموظفين
hfwlمخالف
ون تومخالف
وينكم يا منتقدين وزير الخدمة المدنيةمخالف
خاقا باقامخالف
مواطنجزاك الله خير يا سمو الامير اين العرج من العاملين في المستشفيات ليل نهار او المعلمات الذين يقطعون الاف الكيلو مترات لا بد من اعفاء هذا الوزير
.لن .نعم فيه ناس عبئ على الانتاجبة والوطن وينبغي تسريحهم او التقليل منهم لانهم يستتزفون الدولة برواتب وميزات دون مردود انتاجي ومساهمة فاعله بل هم مصدر اهدا
ايها المغرد خارج السرب لك من اسمك نصيبوهل ترضى ان يحطم امال الشباب والشابات***
الله يهديهكلامه يشجع على الاستعانة ****
.لن .مخالف
مغرد خارج السربنحن نقدر كلام الامير ، لكن وزير الخدمة وصل لهذي المرتبه بجهده وهو كذلك من أبناء الوطن ، لذلك لا نرضى التطاول عليه مهما كان الامر .
.لن .الحقيقة توجع !!! ولماذا الناس تذمر من الواقع ولم تعلق على ان المملكة كانت ستفلس في ثلاث سنوات لو ما اتخذت الاجراءات الاخيرة ونصفق ع دين ١٧مليار !!عجي
حماك الله ياوطنيكفو يابطل وبيض الله وجهك
اللهم احفظ جنودنا البواسلاللهم أطل في عمره على طاعة الله عزوجل ونسأل الله ان يجعل ذلك في موازين أعمالك
الجهنيالله يكثر من امثالك كلمة حق
الجهنيالله يكثر من امثالك كلمة حق
ابومحمدالقول ( بأن انتاجية الموظف السعودي لا تتجاوز الساعة.) ظلم كبير للموظف السعودي ***
عمرمخالف
الفيصلبيض الله وجهك ياسمو الامير ..انشهد انك اصيل وامير ولد امير .
البيروقراطيساعه واحده لجندي سعودي يعادل***لمدة شهر وكيف بمرابطته لشهور فكم تساوي
uf]hggiمخالف
عبدالله الناصر / حائلشكرا سمو الامير بالتاكيد مهما قلنا فلن يستطيع الوزير ان ينجز 10% من انتاج جنودنا في الحد الجنوبي والمقارنه بينهم مرفوضه بالمطلق ولكن لسانه وغطرسته خانت اسلوبه الفوقي وعليه فليقول مايشاء دون ضوابط وانضباط وماعلينا سوى تركه يهيم في حاله والله الموفق
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونوالمستغفرين بالاسحار
ولد بلادياشك ان فيه موظفين كبار في الدوله يعملون ضد الدوله ويحاولون اثارة المواطن والهدف زيادة البلبله وهذى الوزير عينه منهم
حفتر وفلتربيض الله وجهك يا الأمير ... قلت اللي ودنا نقوله .. ولكن المخالفه لنا بالمرصاد
كلمة حقحسبنا الله ونعم الوكيل على من ظلمنا
سعودكفو والله يا أمير... بيض الله وجهك
اوكيمخالف