تفاصيل جديدة في حادثة قتل مواطن لأبيه وأمه ذبحاً بالسكين في الطائف

صحيفة المرصد: كشفت شرطة منطقة مكة المكرمة اليوم تفاصيل حادثة مقتل مسن وزوجته طعناً على يد ابنهما وتم فصل رأس أحدهما عن جسده، حيث قبضت الشرطة على المتهم في محافظة الطائف.

وأعلن الناطق الإعلامي في شرطة مكة المكرمة، العقيد عاطي القرشي، عن تلقيه بلاغ بتوفي مسن يبلغ من العمر 59 عاماً وزوجته التي تبلغ 48 عاماً وذلك نتيجة استخدام سكين في جريمة القتل.

وأوضح أن الشرطة تمكنت من ضبط المتهم الرئيسي بالحادثة، وهو شاب ويبلغ من العمر 29 عاماً، والذي توافرت لدى الجهات الأمنية معلومات عنه بأنه من أرباب السوابق ويتعاطي المخدرات والمسكرات، وسبق له دخول المستشفى النفسية لتلقي العلاج نتيجة اعتلال نفسي كان يعانيه.

وقالت مصادر إن الموقوف هو ابن الضحيتين، في الوقت الذي لم تصرح فيه شرطة مكة بذلك.