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تفاصيل جديدة في حادثة قتل مواطن لأبيه وأمه ذبحاً بالسكين في الطائف

23 أكتوبر, 2016 , 22:40 م
تفاصيل جديدة في حادثة قتل مواطن لأبيه وأمه ذبحاً بالسكين في الطائف
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صحيفة المرصد: كشفت شرطة منطقة مكة المكرمة اليوم تفاصيل حادثة مقتل مسن وزوجته طعناً على يد ابنهما وتم فصل رأس أحدهما عن جسده، حيث قبضت الشرطة على المتهم في محافظة الطائف.

وأعلن الناطق الإعلامي في شرطة مكة المكرمة، العقيد عاطي القرشي، عن تلقيه بلاغ بتوفي مسن يبلغ من العمر 59 عاماً وزوجته التي تبلغ 48 عاماً وذلك نتيجة استخدام سكين في جريمة القتل.

وأوضح أن الشرطة تمكنت من ضبط المتهم الرئيسي بالحادثة، وهو شاب ويبلغ من العمر 29 عاماً، والذي توافرت لدى الجهات الأمنية معلومات عنه بأنه من أرباب السوابق ويتعاطي المخدرات والمسكرات، وسبق له دخول المستشفى النفسية لتلقي العلاج نتيجة اعتلال نفسي كان يعانيه.

وقالت مصادر إن الموقوف هو ابن الضحيتين، في الوقت الذي لم تصرح فيه شرطة مكة بذلك.



تعليقات ( 45 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 45
    23 أكتوبر, 2016 , 23:55 م

    ابن بالبلد

    قصوه واصلبوه واسحلوووووه باكره وش باقي،بتحققون فيه جاب الطامه ما كثرت هالجرائم الا بسبب تباطر القضاء واخرتها مجرد قصاص ليه ليه
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  2. 44
    23 أكتوبر, 2016 , 23:53 م

    شمووووخ

    حسبي الله ونعم الوكيل ع كل شخص يتاجر بالمخدرات وضيع شبابنا دعواتكم لولد اخوي مريض نفسي من التعاطي والله كيفينا شر مافي الغيب ويرحم ضعفنا وقلة حيلتنا
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  3. 43
    23 أكتوبر, 2016 , 23:53 م

    مصطفى ادريس

    ايران اهي السبب
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  4. 42
    23 أكتوبر, 2016 , 23:43 م

    عربي وكفى!

    عزيزي القاتل المريض،كم ضمك هذا الحضن الذي فصلت عنه رأسه، كم هدهدك وترنم بإسمك هذا القلب المطعون؟!كم وكم ثم كمكم وكم؟!أيُّ بائس أنت يا فطور الأملح؟!
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  5. 41
    23 أكتوبر, 2016 , 23:41 م

    مفقود

    للاسف لا يوجد لدينا خدمات طبية نفسية, ياما مرضى مرميين بالشوارع واهلهم خايفين منهم وعليهم
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  6. 40
    23 أكتوبر, 2016 , 23:40 م

    فهدالجويان

    لاحول ولا قوة الابالله انها المخدرات ياقوم من ادخلها للبلد يجب قطع عنق كل مروج كبير او صغير وبدون رحمه وسجن اي متعاطي وتغريمه
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  7. 39
    23 أكتوبر, 2016 , 23:36 م

    أبو بنيان

    لاحول ولا قوة الا بالله انا لله وانا اليه راجعون
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  8. 38
    23 أكتوبر, 2016 , 23:34 م

    Ymni mahbob

    مخالف
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  9. 37
    23 أكتوبر, 2016 , 23:33 م

    Ymni mahbob

    لعنه الله عليه كيف يتجرا *** على قتل أبويه الله اكبر عليه.....
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  10. 36
    23 أكتوبر, 2016 , 23:31 م

    Ymni mahbob

    مخالف
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  11. 35
    23 أكتوبر, 2016 , 23:29 م

    استغفرالله

    أستغفرالله لى ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات حسبي الله ونعم الوكيل ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
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  12. 34
    23 أكتوبر, 2016 , 23:29 م

    اليوووسف

    لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم
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  13. 33
    23 أكتوبر, 2016 , 23:29 م

    عربي وكفى!

    إنهم يدمرون شبابنا بكل أنواع الأسلحة! من مخدرات، بطالة، غلاء مهور، كبت، وتكفير مع جوائز الحُورِ العِينْ! ثم نلطم الوجوه أسفاً ونقول ليش يا ربي؟!.
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  14. 32
    23 أكتوبر, 2016 , 23:29 م

    استغفرالله

    أستغفرالله لى ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات حسبي الله ونعم الوكيل ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
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  15. 31
    23 أكتوبر, 2016 , 23:25 م

    علي

    لا ..والعالم الان يلوم رئيس الفلبين الذي امر باعدام كل متعاطي ومروج للمخدرات وبدون محاكمه..لانه عرف ضررهم على البلاد فقرر التخلص منهم لتنظيفها منهم
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  16. 30
    23 أكتوبر, 2016 , 23:24 م

    جنوبية..🌻🌻

    لا حول ولا قوة الا بالله المفروض مثل هذا أهله يسلمونه مستشفى يعالجه الله المستعان
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  17. 29
    23 أكتوبر, 2016 , 23:20 م

    ابو علي

    المخدرات فتكة بالشباب حاربوها وقوو جهاز المكافحه
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  18. 28
    23 أكتوبر, 2016 , 23:14 م

    عدو داعش

    يا اخي مثل هذا المارق الفاسد العاق يجب قتله فورا ودون تفكير
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  19. 27
    23 أكتوبر, 2016 , 23:11 م

    راكان الجهني

    3/ويجب يُقضى عليه ، فهذه الحادثة المفجعة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة
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  20. 26
    23 أكتوبر, 2016 , 23:10 م

    راكان الجهني

    2/طبعاً الــ 20 ألف ريال يدفعها المروج أو المتعاطي عند القبض عليه كغرامة للدولة ويتم تحويلها كمكافئة للمبلّغ ، المخدرات نوع من أنواع الإرهاب
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  21. 25
    23 أكتوبر, 2016 , 23:09 م

    مخالف
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  22. 24
    23 أكتوبر, 2016 , 23:09 م

    عربي وكفى!

    رحم الله هذين الوالدين العربيّين وهم من أمة كان القاتل منها إذا دخل على أهل القتيل في خبائهم أمّنوه وعصموا دمه.ليتني أُصّدِق أن القاتل هو ضحية مخدرات!
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  23. 23
    23 أكتوبر, 2016 , 23:08 م

    راكان الجهني

    1/أطالب الدولة بصرف مكافأة 20 ألف ريال لمن يبلغ عن مروجي ومتعاطي المخدرات والخمور ، فالمتعاطي والمروج جميعهم خطيرين على المجتمع
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  24. 22
    23 أكتوبر, 2016 , 23:07 م

    اللهم احفظنا بحفظك

    الامر جلل الامر خطير الامر لم يعد يحتمل يجب ان يقوم الخطباء ورجال العلم والتعليم والاعلام ومجلس الشورى والمجتمع بأكمله بدراسة حال الشباب ومشاكلهم
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  25. 21
    23 أكتوبر, 2016 , 23:07 م

    بندول

    الخلل في المحاكم وضعف الاحكام وإطلاق المحبب بالكفاله جزو رقاب المروجين والمهربين بدون تاخير ومن له سابقه تعاطي وحطولهم سجن خاص اعمال شاقه
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  26. 20
    23 أكتوبر, 2016 , 23:04 م

    رايقة وفايقة

    مرض نفسي اسمه ***عليهم لعنه الله الى يوم الدين
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  27. 19
    23 أكتوبر, 2016 , 23:02 م

    الله يرحمهم المتوفي ٦٥ المتوفيه ٥٩ القاتل صح من النوم ودخل عليهم في الغرفه وقفل عليهم وبعد القبض يقول. قمت من النوم وقتلتهم و يقول كلمات غير مفه
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  28. 18
    23 أكتوبر, 2016 , 23:00 م
    عدد التعليقات:8828

    اللامي10

    المخدرات آفة مدمرة للفرد والمجتمع نسأل الله السلامة
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  29. 17
    23 أكتوبر, 2016 , 22:58 م

    لإصلاح الخلل يجب فتح فروع للاءنديه الأدبيه بكل حي رديف للمسجد لتحقيق تثقيف الشباب وصقلهم تمون فروع الانديه الاءدبيه من تجارالسعوديين والأجانب التجار
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  30. 16
    23 أكتوبر, 2016 , 22:57 م

    لإصلاح الخلل يجب فتح فروع للاءنديه الأدبيه بكل حي رديف للمسجد لتحقيق تثقيف الشباب وصقلهم تمون فروع الانديه الاءدبيه من تجارالسعوديين والأجانب التجار
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  31. 15
    23 أكتوبر, 2016 , 22:57 م

    شنب الأسد

    59 سنه كسف تسمونه مسن؟؟ الله يرحمه كان يعتبر رجل كبير لكن مسن لاتطلق الا على من تجاوز 70 سنه
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  32. 14
    23 أكتوبر, 2016 , 22:56 م

    لإصلاح الخلل يجب فتح فروع للاءنديه الأدبيه بكل حي رديف للمسجد لتحقيق تثقيف الشباب وصقلهم تمون فروع الانديه الاءدبيه من تجارالسعوديين والأجانب التجار
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  33. 13
    23 أكتوبر, 2016 , 22:55 م

    لإصلاح الخلل يجب فتح فروع للاءنديه الأدبيه بكل حي رديف للمسجد لتحقيق تثقيف الشباب وصقلهم تمون فروع الانديه الاءدبيه من تجارالسعوديين والأجانب التجار
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  34. 12
    23 أكتوبر, 2016 , 22:54 م
    عدد التعليقات:8828

    اللامي10

    رحمهم الله وغفر لهم واسكنهم فسيح جناته وانا لله وانا اليه لراجعون
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  35. 11
    23 أكتوبر, 2016 , 22:52 م
    عدد التعليقات:8828

    اللامي10

    لاحول ولاقوة إلابالله العلي العظيم
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  36. 10
    23 أكتوبر, 2016 , 22:51 م

    ااببووححمموودد

    وين التفاصيل الجديدة ؟!؟
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  37. 9
    23 أكتوبر, 2016 , 22:51 م

    أوركيد 🌺

    ي4 من الأهم الزوجة والأولاد ولا الوالدين؟..... الوالدين مايتعوضون.
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  38. 8
    23 أكتوبر, 2016 , 22:47 م

    أوركيد 🌺

    ( فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا )
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  39. 7
    23 أكتوبر, 2016 , 22:45 م

    خالد الزهراني

    الله يصلح لنا العطى
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  40. 6
    23 أكتوبر, 2016 , 22:45 م

    محمد الدوسري

    شرع الله وحد السيف
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  41. 5
    23 أكتوبر, 2016 , 22:44 م

    مراقب

    حاربو المخدرات خصوصا الحبوب ، تنهي العقل بسرعة ومخلوطة بمواد تذهب العقل و قاتلة
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  42. 4
    23 أكتوبر, 2016 , 22:44 م

    الله يصلح الحال

    الحمدلله انه ماهو متزوج ولا كان قد قتل زوجته واطفاله حسبي الله ونعم الوكيل
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  43. 3
    23 أكتوبر, 2016 , 22:44 م

    خاقا باقا

    أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. لاحول ولا قوة إلا بالله. مريض نفسي فهو في حكم المجنون المرفوع عنه القلم .نسأل الله العفو والعافية
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  44. 2
    23 أكتوبر, 2016 , 22:43 م

    تيوبلس

    صورة غير موفقة مهنياً :)
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  45. 1
    23 أكتوبر, 2016 , 22:42 م
    عدد التعليقات:4440

    بدور

    الله يرحمهم يارب
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