تفاصيل جديدة في حادثة قتل مواطن لأبيه وأمه ذبحاً بالسكين في الطائف

صحيفة المرصد: كشفت شرطة منطقة مكة المكرمة اليوم تفاصيل حادثة مقتل مسن وزوجته طعناً على يد ابنهما وتم فصل رأس أحدهما عن جسده، حيث قبضت الشرطة على المتهم في محافظة الطائف.
وأعلن الناطق الإعلامي في شرطة مكة المكرمة، العقيد عاطي القرشي، عن تلقيه بلاغ بتوفي مسن يبلغ من العمر 59 عاماً وزوجته التي تبلغ 48 عاماً وذلك نتيجة استخدام سكين في جريمة القتل.
وأوضح أن الشرطة تمكنت من ضبط المتهم الرئيسي بالحادثة، وهو شاب ويبلغ من العمر 29 عاماً، والذي توافرت لدى الجهات الأمنية معلومات عنه بأنه من أرباب السوابق ويتعاطي المخدرات والمسكرات، وسبق له دخول المستشفى النفسية لتلقي العلاج نتيجة اعتلال نفسي كان يعانيه.
وقالت مصادر إن الموقوف هو ابن الضحيتين، في الوقت الذي لم تصرح فيه شرطة مكة بذلك.
تعليقات ( 45 )
ابن بالبلدقصوه واصلبوه واسحلوووووه باكره وش باقي،بتحققون فيه جاب الطامه ما كثرت هالجرائم الا بسبب تباطر القضاء واخرتها مجرد قصاص ليه ليه
شمووووخحسبي الله ونعم الوكيل ع كل شخص يتاجر بالمخدرات وضيع شبابنا دعواتكم لولد اخوي مريض نفسي من التعاطي والله كيفينا شر مافي الغيب ويرحم ضعفنا وقلة حيلتنا
مصطفى ادريسايران اهي السبب
عربي وكفى!عزيزي القاتل المريض،كم ضمك هذا الحضن الذي فصلت عنه رأسه، كم هدهدك وترنم بإسمك هذا القلب المطعون؟!كم وكم ثم كمكم وكم؟!أيُّ بائس أنت يا فطور الأملح؟!
مفقودللاسف لا يوجد لدينا خدمات طبية نفسية, ياما مرضى مرميين بالشوارع واهلهم خايفين منهم وعليهم
فهدالجويانلاحول ولا قوة الابالله انها المخدرات ياقوم من ادخلها للبلد يجب قطع عنق كل مروج كبير او صغير وبدون رحمه وسجن اي متعاطي وتغريمه
أبو بنيانلاحول ولا قوة الا بالله انا لله وانا اليه راجعون
Ymni mahbobمخالف
Ymni mahbobلعنه الله عليه كيف يتجرا *** على قتل أبويه الله اكبر عليه.....
Ymni mahbobمخالف
استغفراللهأستغفرالله لى ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات حسبي الله ونعم الوكيل ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
اليوووسفلاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم
عربي وكفى!إنهم يدمرون شبابنا بكل أنواع الأسلحة! من مخدرات، بطالة، غلاء مهور، كبت، وتكفير مع جوائز الحُورِ العِينْ! ثم نلطم الوجوه أسفاً ونقول ليش يا ربي؟!.
استغفراللهأستغفرالله لى ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات حسبي الله ونعم الوكيل ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
عليلا ..والعالم الان يلوم رئيس الفلبين الذي امر باعدام كل متعاطي ومروج للمخدرات وبدون محاكمه..لانه عرف ضررهم على البلاد فقرر التخلص منهم لتنظيفها منهم
جنوبية..🌻🌻لا حول ولا قوة الا بالله المفروض مثل هذا أهله يسلمونه مستشفى يعالجه الله المستعان
ابو عليالمخدرات فتكة بالشباب حاربوها وقوو جهاز المكافحه
عدو داعشيا اخي مثل هذا المارق الفاسد العاق يجب قتله فورا ودون تفكير
راكان الجهني3/ويجب يُقضى عليه ، فهذه الحادثة المفجعة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة
راكان الجهني2/طبعاً الــ 20 ألف ريال يدفعها المروج أو المتعاطي عند القبض عليه كغرامة للدولة ويتم تحويلها كمكافئة للمبلّغ ، المخدرات نوع من أنواع الإرهاب
عربي وكفى!رحم الله هذين الوالدين العربيّين وهم من أمة كان القاتل منها إذا دخل على أهل القتيل في خبائهم أمّنوه وعصموا دمه.ليتني أُصّدِق أن القاتل هو ضحية مخدرات!
راكان الجهني1/أطالب الدولة بصرف مكافأة 20 ألف ريال لمن يبلغ عن مروجي ومتعاطي المخدرات والخمور ، فالمتعاطي والمروج جميعهم خطيرين على المجتمع
اللهم احفظنا بحفظكالامر جلل الامر خطير الامر لم يعد يحتمل يجب ان يقوم الخطباء ورجال العلم والتعليم والاعلام ومجلس الشورى والمجتمع بأكمله بدراسة حال الشباب ومشاكلهم
بندولالخلل في المحاكم وضعف الاحكام وإطلاق المحبب بالكفاله جزو رقاب المروجين والمهربين بدون تاخير ومن له سابقه تعاطي وحطولهم سجن خاص اعمال شاقه
رايقة وفايقةمرض نفسي اسمه ***عليهم لعنه الله الى يوم الدين
عدد التعليقات:8828
اللامي10المخدرات آفة مدمرة للفرد والمجتمع نسأل الله السلامة
شنب الأسد59 سنه كسف تسمونه مسن؟؟ الله يرحمه كان يعتبر رجل كبير لكن مسن لاتطلق الا على من تجاوز 70 سنه
عدد التعليقات:8828
اللامي10رحمهم الله وغفر لهم واسكنهم فسيح جناته وانا لله وانا اليه لراجعون
عدد التعليقات:8828
اللامي10لاحول ولاقوة إلابالله العلي العظيم
ااببووححممووددوين التفاصيل الجديدة ؟!؟
أوركيد 🌺ي4 من الأهم الزوجة والأولاد ولا الوالدين؟..... الوالدين مايتعوضون.
أوركيد 🌺( فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا )
خالد الزهرانيالله يصلح لنا العطى
محمد الدوسريشرع الله وحد السيف
مراقبحاربو المخدرات خصوصا الحبوب ، تنهي العقل بسرعة ومخلوطة بمواد تذهب العقل و قاتلة
الله يصلح الحالالحمدلله انه ماهو متزوج ولا كان قد قتل زوجته واطفاله حسبي الله ونعم الوكيل
خاقا باقاأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. لاحول ولا قوة إلا بالله. مريض نفسي فهو في حكم المجنون المرفوع عنه القلم .نسأل الله العفو والعافية
تيوبلسصورة غير موفقة مهنياً :)
عدد التعليقات:4440
بدورالله يرحمهم يارب