سفارة المملكة في الفلبين: تحايل في استقدام العمالة «الفلبينية»

صحيفة المرصد: حذرت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الفلبين، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» المواطنين السعوديين من الوقوع في فخ النصب والاحتيال من قبل بعض المواقع الإلكترونية التي تزعم تقديم خدمة استقدام العمالة المنزلية إلى السعودية.

وبحسب صحيفة عكاظ نبهت السفارة إلى وجود حسابات إلكترونية تتحايل على المواطنين، وتعرض خدمات الاستقدام إلى المملكة عن طريق مكاتب تصدير العمالة الفلبينية وكذلك الأفراد.

وأشارت إلى ورود العديد من الشكاوى للسفارة بشأن استغلال المواطنين من قبل العاملين على هذه الحسابات، لافتة إلى أن خدمة الاستقدام تقدم من خلال مكاتب الاستقدام المرخص لها بالمملكة.