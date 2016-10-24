سفارة المملكة في الفلبين: تحايل في استقدام العمالة «الفلبينية»

صحيفة المرصد: حذرت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الفلبين، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» المواطنين السعوديين من الوقوع في فخ النصب والاحتيال من قبل بعض المواقع الإلكترونية التي تزعم تقديم خدمة استقدام العمالة المنزلية إلى السعودية.
وبحسب صحيفة عكاظ نبهت السفارة إلى وجود حسابات إلكترونية تتحايل على المواطنين، وتعرض خدمات الاستقدام إلى المملكة عن طريق مكاتب تصدير العمالة الفلبينية وكذلك الأفراد.
وأشارت إلى ورود العديد من الشكاوى للسفارة بشأن استغلال المواطنين من قبل العاملين على هذه الحسابات، لافتة إلى أن خدمة الاستقدام تقدم من خلال مكاتب الاستقدام المرخص لها بالمملكة.
تعليقات ( 6 )
.على اساس موفرين بدائل يامكتب العمل ماشاء الله انتم من وضعنا في هذه المعمعه وجعلنا وسيله سهله***** من جميع المكاتب حتى المرخصه
اين حقيكم تخسر عشان تجيب عامله منزليه عط ام عيالك وبناتك مثل ماتخسر في جلب العامله 20 الف عطها الزوجه دفعه واحده ومارح تطلب عامله وراح تشوف كل شي تمام
يالطيفحنا ناقصين عماله كل مشفت مجمع او مطعم او اي منشاءة اقول الله يعين كلها ستشغرها عماله بعدالاستقدام يعني كنا نعمر ونفتح محلات ومجمعات لهم ويرادلهم خدمات
88ما دفع الناس الى الاتصال مع مكاتب الفلبين الا استغلال مكاتب المملكه
ملاهيالفلبين كله تحايل في تحايل من زمان والافضل الغاء هذه الجنسيه او ربطها بالشركات فقط
عدد التعليقات:1
سهموالله الدولة وسفارتنا وأجهزة الإعلام ماقصرت في التوعية ، بس البعض المغفل لازال يصر ويصدق أن بإمكان عفريت الواسطة يتعجل له بالاستقدام وهذا مغفل !!!!!