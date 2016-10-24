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القبض على أحد مشاهير “سناب شات” الجدد بسبب فيديو “إباحي”

24 أكتوبر, 2016 , 11:44 ص
القبض على أحد مشاهير “سناب شات” الجدد بسبب فيديو “إباحي”
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صحيفة المرصد: قبضت الشرطة اليوم الاثنين على أحد مشاهير “سناب شات” ويدعى زياد العمري، في أحدث حلقة ضمن سلسة اعتقالات مشابهة لنجوم مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بحسب موقع”إرم”.

وكان مقطع فيديو للعمري لم يعرف مصدره، قد انتشر قبل شهرين من الآن وهو يحتضن فتاة أجنبية ويقبلها بشكل رومانسي، ما أثار غضبا كبيرا في المملكة.

وتفاعل السعوديون بشكل واسع على موقع التواصل “تويتر” مع أنباء القبض على العمري، من خلال هاشتاغ “القبض علي زياد العمري”، مشيدين بجهود الأمن في الحد من هؤلاء المشاهير الذين يسيئون لصورة المملكة وينشرون الرذيلة، على حد قولهم. فيما تساءل آخرون عن سبب إلقاء القبض على العمري.

وقال “عبدالله السواحي”: “جهود جبارة من الوزارة الداخلية بعد أن قبضت على العديد من مشاهير السوشل ميديا وتعطي رسالة للبقية..”الأخلاق” أهم من شهرت”.

وعلق “فراس الغامدي” بقوله: “مازلت أكرّر لابد أن نشكر(السناب واليوناو) فلقد أخرج هذه العيّنات للملأ حتى يسهل التعرّف عليهم فيُقبَض عليهم”.

واقترح “ولد”: “إذا الخبر صدق المفروض يقيمون عليه حد الزنا”.وأيدك “ملاك الغامدي”: “مجهود يشكرون عليه، ملينا كل يوم يطلع لك شخص ينشهر والسبب وراء شهرته اللاشيء و الكل يشوف إنه يمثلنا بغبائه وسفاهته”.



تعليقات ( 82 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 82
    24 أكتوبر, 2016 , 14:08 م

    hima

    الخوف ان هذه الامور البسيطه هي لاشغال الامن عن اشياء اهم.
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  2. 81
    24 أكتوبر, 2016 , 14:02 م
    عدد التعليقات:11028

    إنسان منصف

    ياليت ايضا القبض على من يتاجر بالدِّين ويكذب لجذب المتابعاااات المزز. والمتابعين وأيداعهم بالسجن مثل هولاء المجانين
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  3. 80
    24 أكتوبر, 2016 , 13:58 م

    حمود

    لماذا لايتم القبض على اباحيات تويتر
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  4. 79
    24 أكتوبر, 2016 , 13:50 م

    علي

    شكرا لرجال الامن والمباحث في القبض على من يسعون الى نشر الرذيلة وبقي الدور على وزارة الاعلام لتحذوا حذزهم في تخليص البلاد من بعض الصحف المشبوهه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  5. 78
    24 أكتوبر, 2016 , 13:36 م

    بركود

    الله لا يبلانا ؟؟؟؟؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  6. 77
    24 أكتوبر, 2016 , 13:35 م

    سواق وايت موية

    يجب حجرهم مع قويلم النجف في أقرب حضيرة ويكون معهم ثور منقطع
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  7. 76
    24 أكتوبر, 2016 , 13:32 م

    طيب

    اما قلم الخمبقه فقصة طلوعه لهالحياه جاءت بسبب ليله حاره وكانوا زهقانين وتسلوا ولا سموا وطلع مخلوق ارعن ومسوي قلق بهالموقع الطيب
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  8. 75
    24 أكتوبر, 2016 , 13:32 م

    سواق وايت موية

    هؤلاء يجب إسقاط الجنسية وإسقاط الديانة عنهم وترحيلهم إلى حيث العمائم السود حيث تطابق التوجهات والأفكار و ( التلطيمات )
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  9. 74
    24 أكتوبر, 2016 , 13:29 م

    سواق وايت موية

    هذه الأشكال يجب ان يتم إلباسهم البدلة ( البرتقالية )
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  10. 73
    24 أكتوبر, 2016 , 13:28 م
    عدد التعليقات:177

    Xx5halidxX

    والله غريب امركم انا ما فهمت الموضوع خبر تشهرون في الشخص وباسمه وصورته واخبار اخرى تستحق النشر تتسترون علييييه ؟ لماذا هذا التصرف !
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  11. 72
    24 أكتوبر, 2016 , 13:27 م

    سواق وايت موية

    أطالب وبشدة إقامة سجن لهم على حدود ( جبل دخان )
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 71
    24 أكتوبر, 2016 , 13:27 م

    فـهــــــد

    اجل بنت الحقيقه التي تهجم على رجال الدين وعلماء البلد وتصفهم بالاخونجيه مدعومه منكم ومعطينها الضوء الاخر دون حجب ما تكتبه من العاملين معكم
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  13. 70
    24 أكتوبر, 2016 , 13:23 م

    يمني عاشق الدمام

    زلازل براكين سيول عنوسة فقرررر خطير خطرررر خطررررر لو انتشر السناب ويوناو اللي نشوفه كل يوم .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 69
    24 أكتوبر, 2016 , 13:22 م

    فـهــــــد

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 68
    24 أكتوبر, 2016 , 13:13 م

    محب آل البيت

    قلم الحقيقة و88 سؤال لماذا الرافضة يدافعون عن الفاسدين والمفسدين والشواذ والمنحرفين ويحاربون الفضيلة وأهلها
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  16. 67
    24 أكتوبر, 2016 , 13:11 م

    محب آل البيت

    ت 63 جرهم قلم ايران ( الحقيقة ) هو ايراني مندس يعلق كأنه سعودي وهو من تعليقاته غير عربي فيه عجمة واضحة للمتتبع
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  17. 66
    24 أكتوبر, 2016 , 13:09 م

    محبكم

    هناك لوبي وعصابة مخربة تقوم بدعم المشاهير ومنحهم اموال مقابل نشر انحرافهم وشذوذهم وهذا اللوبي مدعوم من حثالة تمتلك اموال واعمال تجارية
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  18. 65
    24 أكتوبر, 2016 , 13:02 م

    بندر

    حفظ الله ملكناسلمان واعز به الاسلام والمسلمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 64
    24 أكتوبر, 2016 , 12:59 م

    جرهم

    هذ اللي فالح فيه شبابنا !! يامال التجنيد الاجباري حتى يعرفو الحياه على حقيقتها !! كالأنعام بل هم اظل !! اكل ومتعة حرام ونهايتنا على ايدي الفساق حسبنى
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  20. 63
    24 أكتوبر, 2016 , 12:59 م

    جرهم

    لو نطبق النظام صح كان اول مانظع الحبل في رقبة الخروف قلم الرزيله ونتقودك للمقصله لأنك فاسد الاخلاق معادي للدين والوطن !! لكن يجيبك الله !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  21. 62
    24 أكتوبر, 2016 , 12:55 م

    جرهم

    هذ اللي فالح فيه شبابنا !! يامال التجنيد الاجباري حتى يعرفو الحياه على حقيقتها !! كالأنعام بل هم اظل !! اكل ومتعة حرام ونهايتنا على ايدي الفساق حسبنى
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  22. 61
    24 أكتوبر, 2016 , 12:54 م

    ====

    أتمنى القبض على كل وقح قليل حياااءء.وأاادب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  23. 60
    24 أكتوبر, 2016 , 12:54 م

    ابراهيم البيضاني

    الله المتسعان الرجل يدور الشهره تكثر مره وهو يصور يأكل حتى وهو يشرب مويه لاكن الله يقوى رجال الأمن ويعز الحكومه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  24. 59
    24 أكتوبر, 2016 , 12:53 م

    ====

    كيف يصير له وجه قدام أبناءه وبناته اذا كبر والله بعض الشباب انهم عار شق صرواال
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  25. 58
    24 أكتوبر, 2016 , 12:53 م

    زائره

    يستاهل شباب اخر زمن يسرحون ويمرحون في كل بلد مع الاجنبيات بعدين يقول سواقة المراة حرام
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  26. 57
    24 أكتوبر, 2016 , 12:49 م

    محب آل البيت

    قلم الحقيقة و88 سؤال لماذا الرافضة يدافعون عن الفاسدين والمفسدين والشواذ والمنحرفين ويحاربون الفضيلة وأهلها
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  27. 56
    24 أكتوبر, 2016 , 12:48 م

    الله المستعان

    يجب وضع ضوابط لسفر الرجل اذا كان اعزب يمنع من السفر الا ان كان برفقة عائلته والمتزوج برفقة زوجته وان يكون من شروط الابتعاث ان يكون متزوج ويصطحبها معه
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  28. 55
    24 أكتوبر, 2016 , 12:48 م

    زمن الذكريات

    الله يستر علينا ويعافينا مما ابتلي به غيرنا شكرا رجال الامن على جهودكم وقواكم الله وخفظ الله لنا بلادنا وولاة الامر
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  29. 54
    24 أكتوبر, 2016 , 12:47 م
    عدد التعليقات:344

    الفارس ابو زيد

    السوق يطلب والبائع يوفرمايطلبه الزبائن هذي هي القاعده فلولم يكن على هذا السفيه طلب لما اشتهرلو افترضنا ان المجتمع محافظ ومحترم لكان السفهاء في الزباله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  30. 53
    24 أكتوبر, 2016 , 12:47 م

    مـ،ـاݛــے

    عارفين انها برامج داعره وكلها بلاوي وموبقات ومنكرات ومحرمات وعلاقات وصداقات وانتهاكات وارتكابات واختراقات وتاركينها بجوالات بناتهم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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  31. 52
    24 أكتوبر, 2016 , 12:47 م
    عدد التعليقات:7582

    الحرمان

    من وسع افمه مبين قلبه خضر بس وش يمدي علي شفايفه 😂
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  32. 51
    24 أكتوبر, 2016 , 12:46 م

    زمن الذكريات

    الله يستر علينا ويعافينا مما ابتلي به غيرنا شكرا رجال الامن على جهودكم وقواكم الله وخفظ الله لنا بلادنا وولاة الامر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  33. 50
    24 أكتوبر, 2016 , 12:46 م

    ملون

    مليون شكر لوزارة الداخلية على الجهود الكبيرة ونطالب بالمزيد ووضع قوانين صارمة وتإسيس محكمة خاص كل مايتعلق بالنت
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  34. 49
    24 أكتوبر, 2016 , 12:43 م

    زائره

    بدري😂
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  35. 48
    24 أكتوبر, 2016 , 12:42 م

    محمد

    الحمد لله اخبار تفرح ان يتم القبض والضرب بيد من حديد على هذه العينات الاخلاق اساس كل مجتمع
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  36. 47
    24 أكتوبر, 2016 , 12:40 م

    مرصداوي قديم

    تعليق 88 : إذا انت متعود على هالأمور غيرك ينكرها خاصة أبناء السعودية الشرفاء الأصليين !!! سامع يا متفتح يا متحرر ..يا صغير
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  37. 46
    24 أكتوبر, 2016 , 12:39 م

    خالد عبدالله

    بعض الناس تفضح نفسها بنفسها يحسبها مفخرة وعز وهي ****مشهود عليه بين الناس ...يالله تسترنا في الدنيا والأخرة..
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  38. 45
    24 أكتوبر, 2016 , 12:39 م
    عدد التعليقات:14793

    قلم الحقيقه

    هناك من يدير الدفة صوب اتجاه واحد.أحكام ضد دواعش مخففة جدآ أقرب للبراءة اليها من شيء آخر.كلام فاحش من دعاة تمر مرور الكرام لاملاحقة ولاقبض أو عقاب.
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  39. 44
    24 أكتوبر, 2016 , 12:38 م

    فيصل

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  40. 43
    24 أكتوبر, 2016 , 12:38 م

    جنوبيه *

    المقطع استغفر الله ماعاد بقي وراه شي المفروض بعده تستحي وتتوب
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  41. 42
    24 أكتوبر, 2016 , 12:37 م

    دحوم1

    هات اللي بعده من اهل الهياط والمبزره
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  42. 41
    24 أكتوبر, 2016 , 12:36 م

    جنوبيه *

    ممتاز جدااااا الله لايبلانا كان يوم خنبقت سترت على عمرك ليش المجاهره استغفر الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  43. 40
    24 أكتوبر, 2016 , 12:36 م

    سامي

    ماهي اجنبيه مغربيه الله يقرفهن يموتون بفلوس
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  44. 39
    24 أكتوبر, 2016 , 12:35 م

    مـ،ـاݛــے

    ***لايدخل الجنه ***وخواتهم لاحقينهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  45. 38
    24 أكتوبر, 2016 , 12:35 م

    أبو الدحم

    جاء في الخبر أن المدعو زياد العمري هو أحد مشاهير “سناب شات" والصحيح إنه أحد ***"السناب شات". للتصحيح جرى التنويه.
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  46. 37
    24 أكتوبر, 2016 , 12:31 م

    88

    فلم اباحي و اخرتها وهو يحتضن فتاة أجنبية ويقبلها
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  47. 36
    24 أكتوبر, 2016 , 12:28 م

    ابو منصور

    أحسنتم يا رجال الأمن ،والله يقويكم على كلّ صايع ..عجيب أن يرتكب المعصية ثم يذهب يجاهر بها على الملأ..وإذا بليتم من الشيطان ومن أنفسكم .. فاستتروا
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  48. 35
    24 أكتوبر, 2016 , 12:26 م

    مرصداوي قديم

    الى مزبلة التاريخ هو وجميع نجوم البرنامج الخايس سناب خراب ! ما شفنا منهم إلا السفالة والمصيبة في السفلة اللي يشجعونهم
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  49. 34
    24 أكتوبر, 2016 , 12:26 م

    رازان سعود

    الشيوخ أبخص وربي يقويهم
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  50. 33
    24 أكتوبر, 2016 , 12:22 م
    عدد التعليقات:14793

    قلم الحقيقه

    لماذا نشاهد عمليات القبض تتخذ مسارآواحدآ لاغير دون أن يلحق بعض من زعمو أنهم دعاة شيء منها خصوصآ الذين سبق وتكلمو بكلام فاحش قذر بالصوت والصورة مباشرة.
    لا يعجبني(5) اعجبني(2)
  51. 32
    24 أكتوبر, 2016 , 12:22 م

    الكلمنتاني

    احسن خبر ،، شكراً وزارة الداخلية
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  52. 31
    24 أكتوبر, 2016 , 12:21 م

    اللهم لاتؤاخذنا بالسفهاء ..

    بعض السنابيين للأسف يحتاجون لتأديب وتربية ومن نسوه أهله يربيه الزمان والحكومه
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  53. 30
    24 أكتوبر, 2016 , 12:20 م

    ذحين الحضن اصبح اباحيه الي يسمعهم يقول مقطع ممارسة جنس والي شاف المقطع يغرف المقصد
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  54. 29
    24 أكتوبر, 2016 , 12:20 م

    قال ايش من مشاهير السناب

    اول مره اشوفه أو اسمع عنه الله يزيدنا جهل في هذي الأشكال ،الحقيقه 3 افتكينا منهم عبودي باد وواحد يسمونه السفاح والمنسدح ، ياخي ازعجوا العالم بتفاهاتم
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  55. 28
    24 أكتوبر, 2016 , 12:17 م

    رشدي

    لكي نقطع دابر هؤلاء المنحرفين لابد من تعطيل هذا التطبيق كما تم تعطيل غيره من التطبيقات لان ردع المفسده اولى من جلب المصلحه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  56. 27
    24 أكتوبر, 2016 , 12:15 م

    سلامه

    ناس تتخرج بمرتب تلشرف من الجامعات وناس تتخرج بفخر واعتزاز في ميدين العمل وناس تسيئ وتتخرج من سناب *** والاغبباء حسبو انهم لن ينصادو
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  57. 26
    24 أكتوبر, 2016 , 12:15 م

    أقسم بالله أول مره أسمع عنه وأشوفه ..هالحين بتخلوني والاف غيري نبحث عنه في اليوتيوب .وهذا اللي يبون هم شهرة.. الله يستر علىنا وعلى المسلمين
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  58. 25
    24 أكتوبر, 2016 , 12:14 م

    عابر

    طيب وينكم عن*** ليه ماتمسكونه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  59. 24
    24 أكتوبر, 2016 , 12:13 م

    لا اعرفه

    لكن سوف يأتيه يوم يشعر بالندم وانه قمة ***.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  60. 23
    24 أكتوبر, 2016 , 12:13 م

    ركاااان

    من وين تفلت علينا هذه العينات ***
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  61. 22
    24 أكتوبر, 2016 , 12:12 م

    زائر المرصد

    المقطع فاضح جداً قليل الحياء يستاهل السجن والجلد وش ذنب زوجة المستقبل حتى تتورط بهالاشكال الواطية
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  62. 21
    24 أكتوبر, 2016 , 12:10 م

    مـ،ـاݛــے

    خبيرة غريبه فاتك بس مافات بنات جنسك . الحسابات الداعرة منتشرة وماخذين راحتهم يابو اخلاق وتزيد . اما ملاك اقول م شهرهم وتتبعهم غيركم بغباء وسفاهه
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  63. 20
    24 أكتوبر, 2016 , 12:04 م

    لاحول ولا قوة الا بالله

    الزنا أمره عظيم لكن بالفيديو مافي شيء واضح انه زنا فقط احتضان
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  64. 19
    24 أكتوبر, 2016 , 12:04 م

    حرب

    انتظر الدين والله انه دين مردود لماذ تتحمل اثم المشاهدين لماذا تفعل المنكر ورب العباد يراك الم تستحي لاحول ولا قوة الابالله اللهم لك الحمد حتى ترضى
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  65. 18
    24 أكتوبر, 2016 , 12:03 م

    صنهات

    يدخلوه السجن ويدقونه بمثناته حتى يتأدب
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  66. 17
    24 أكتوبر, 2016 , 12:01 م
    عدد التعليقات:5693

    بسمه

    اول مره اسمع فيه ..بس اذا فعلاً سواها فيستحق اللي حصل له .
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  67. 16
    24 أكتوبر, 2016 , 11:59 ص

    ااببووححمموودد

    أقترح .. يتم جلده .. ويصور المقطع .. ويعرض على سنابه الشخصي ..ليكون فرجه مجانية لمتابعيه !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  68. 15
    24 أكتوبر, 2016 , 11:59 ص

    مسمار

    ابتلينا بجيل الاندومي حديثي سن لم يكن لهم نصيب في تربية الوالدين فتربو ع ايدي شغالات وتشربو ثقافتهم والنتيجه جيل مهترئ خلقا واخلاقا الا من رحم ربي
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  69. 14
    24 أكتوبر, 2016 , 11:57 ص

    خالد الزهراني

    والله عيب على شبابنا ها الحركات ارتقوا وخافوا من الله ياخي ترضى اختك ولاامك ولازوجتك تشوفك بها الوضع اذا ابتليتم فستتروا
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  70. 13
    24 أكتوبر, 2016 , 11:56 ص

    زول

    فواز لاتتصيد في الماء العكر وخلك بمشاكل بلدك أبرك لك
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  71. 12
    24 أكتوبر, 2016 , 11:56 ص

    طلال الطلال

    يستاهل مجاه الله يطهر الموقع من هذيالاشكال لكن اتمناء انهوم يقبضون على **** لنه سواء نفس المقطع ولم يقبضون عليه و مسوي مقابله و يقول هو وزوجته
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  72. 11
    24 أكتوبر, 2016 , 11:55 ص
    عدد التعليقات:7582

    الحرمان

    ياليت تلتفتو لمواقع التواصل يشيب الراس لها واحد سئلني انت سالب ولا موجب وانا علي وجهي احسب قصده ****بس جايبها بذوق 😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  73. 10
    24 أكتوبر, 2016 , 11:54 ص

    اسمرعبر

    صح النوم .. المفروض ساعتها يعاقب اي شخص يعرض قلة الأدب على اي موقع بالنت والمشكلة بعد فضيحته خرج بمقطع يتأسف يبي يهرب من العقوبة
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  74. 9
    24 أكتوبر, 2016 , 11:54 ص

    عاقل

    يقولون إنه واحد شبيه له ، والمتحدث الرسمي ماقال شي لذلك نلتزم الصمت حتى تتضح الأمور
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  75. 8
    24 أكتوبر, 2016 , 11:53 ص

    زائره

    الرجال ناقصين عقل ودين وحياء وادب
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  76. 7
    24 أكتوبر, 2016 , 11:52 ص

    فواز

    وهو يحتضن فتاة أجنبية ويقبلها بشكل رومانسي، 😳😱😷
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  77. 6
    24 أكتوبر, 2016 , 11:52 ص

    محق

    نريد عقوبة شرعية وفق الكتاب والسنة فيه بدون تأخير الجريمة وأركانها وادلتها واضحة مثل عين الشمس في ضحاها لاتحتاج أدنى تأخير
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  78. 5
    24 أكتوبر, 2016 , 11:51 ص

    منصور

    نريدنتف رقاب اماتم القبض وبعدين يموع الموضوع ماينفع ذالكلام نبي يطبق بحقهم الحكم السنع والا بلاش تشغلون مةاقع التواصل بالقبض عليهم
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  79. 4
    24 أكتوبر, 2016 , 11:51 ص

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    الحمدلله
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  80. 3
    24 أكتوبر, 2016 , 11:50 ص

    طلال الرحيلي

    انسان واطي يجب تطبيق أشد العقوبة علية
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  81. 2
    24 أكتوبر, 2016 , 11:50 ص

    ارز 👊 نجد

    ليش تتابعون هالاشكال
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  82. 1
    24 أكتوبر, 2016 , 11:48 ص

    انا

    اذا الكلام هذا صحيح وفعلا صور مع بنت يستااااااهل
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