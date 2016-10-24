القبض على أحد مشاهير “سناب شات” الجدد بسبب فيديو “إباحي”

صحيفة المرصد: قبضت الشرطة اليوم الاثنين على أحد مشاهير “سناب شات” ويدعى زياد العمري، في أحدث حلقة ضمن سلسة اعتقالات مشابهة لنجوم مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بحسب موقع”إرم”.
وكان مقطع فيديو للعمري لم يعرف مصدره، قد انتشر قبل شهرين من الآن وهو يحتضن فتاة أجنبية ويقبلها بشكل رومانسي، ما أثار غضبا كبيرا في المملكة.
وتفاعل السعوديون بشكل واسع على موقع التواصل “تويتر” مع أنباء القبض على العمري، من خلال هاشتاغ “القبض علي زياد العمري”، مشيدين بجهود الأمن في الحد من هؤلاء المشاهير الذين يسيئون لصورة المملكة وينشرون الرذيلة، على حد قولهم. فيما تساءل آخرون عن سبب إلقاء القبض على العمري.
وقال “عبدالله السواحي”: “جهود جبارة من الوزارة الداخلية بعد أن قبضت على العديد من مشاهير السوشل ميديا وتعطي رسالة للبقية..”الأخلاق” أهم من شهرت”.
وعلق “فراس الغامدي” بقوله: “مازلت أكرّر لابد أن نشكر(السناب واليوناو) فلقد أخرج هذه العيّنات للملأ حتى يسهل التعرّف عليهم فيُقبَض عليهم”.
واقترح “ولد”: “إذا الخبر صدق المفروض يقيمون عليه حد الزنا”.وأيدك “ملاك الغامدي”: “مجهود يشكرون عليه، ملينا كل يوم يطلع لك شخص ينشهر والسبب وراء شهرته اللاشيء و الكل يشوف إنه يمثلنا بغبائه وسفاهته”.
تعليقات ( 82 )
himaالخوف ان هذه الامور البسيطه هي لاشغال الامن عن اشياء اهم.
عدد التعليقات:11028
إنسان منصفياليت ايضا القبض على من يتاجر بالدِّين ويكذب لجذب المتابعاااات المزز. والمتابعين وأيداعهم بالسجن مثل هولاء المجانين
حمودلماذا لايتم القبض على اباحيات تويتر
عليشكرا لرجال الامن والمباحث في القبض على من يسعون الى نشر الرذيلة وبقي الدور على وزارة الاعلام لتحذوا حذزهم في تخليص البلاد من بعض الصحف المشبوهه
بركودالله لا يبلانا ؟؟؟؟؟
سواق وايت مويةيجب حجرهم مع قويلم النجف في أقرب حضيرة ويكون معهم ثور منقطع
طيباما قلم الخمبقه فقصة طلوعه لهالحياه جاءت بسبب ليله حاره وكانوا زهقانين وتسلوا ولا سموا وطلع مخلوق ارعن ومسوي قلق بهالموقع الطيب
سواق وايت مويةهؤلاء يجب إسقاط الجنسية وإسقاط الديانة عنهم وترحيلهم إلى حيث العمائم السود حيث تطابق التوجهات والأفكار و ( التلطيمات )
سواق وايت مويةهذه الأشكال يجب ان يتم إلباسهم البدلة ( البرتقالية )
عدد التعليقات:177
Xx5halidxXوالله غريب امركم انا ما فهمت الموضوع خبر تشهرون في الشخص وباسمه وصورته واخبار اخرى تستحق النشر تتسترون علييييه ؟ لماذا هذا التصرف !
سواق وايت مويةأطالب وبشدة إقامة سجن لهم على حدود ( جبل دخان )
فـهــــــداجل بنت الحقيقه التي تهجم على رجال الدين وعلماء البلد وتصفهم بالاخونجيه مدعومه منكم ومعطينها الضوء الاخر دون حجب ما تكتبه من العاملين معكم
يمني عاشق الدمامزلازل براكين سيول عنوسة فقرررر خطير خطرررر خطررررر لو انتشر السناب ويوناو اللي نشوفه كل يوم .
فـهــــــدمخالف
محب آل البيتقلم الحقيقة و88 سؤال لماذا الرافضة يدافعون عن الفاسدين والمفسدين والشواذ والمنحرفين ويحاربون الفضيلة وأهلها
محب آل البيتت 63 جرهم قلم ايران ( الحقيقة ) هو ايراني مندس يعلق كأنه سعودي وهو من تعليقاته غير عربي فيه عجمة واضحة للمتتبع
محبكمهناك لوبي وعصابة مخربة تقوم بدعم المشاهير ومنحهم اموال مقابل نشر انحرافهم وشذوذهم وهذا اللوبي مدعوم من حثالة تمتلك اموال واعمال تجارية
بندرحفظ الله ملكناسلمان واعز به الاسلام والمسلمين
جرهمهذ اللي فالح فيه شبابنا !! يامال التجنيد الاجباري حتى يعرفو الحياه على حقيقتها !! كالأنعام بل هم اظل !! اكل ومتعة حرام ونهايتنا على ايدي الفساق حسبنى
جرهملو نطبق النظام صح كان اول مانظع الحبل في رقبة الخروف قلم الرزيله ونتقودك للمقصله لأنك فاسد الاخلاق معادي للدين والوطن !! لكن يجيبك الله !!
جرهمهذ اللي فالح فيه شبابنا !! يامال التجنيد الاجباري حتى يعرفو الحياه على حقيقتها !! كالأنعام بل هم اظل !! اكل ومتعة حرام ونهايتنا على ايدي الفساق حسبنى
====أتمنى القبض على كل وقح قليل حياااءء.وأاادب
ابراهيم البيضانيالله المتسعان الرجل يدور الشهره تكثر مره وهو يصور يأكل حتى وهو يشرب مويه لاكن الله يقوى رجال الأمن ويعز الحكومه
====كيف يصير له وجه قدام أبناءه وبناته اذا كبر والله بعض الشباب انهم عار شق صرواال
زائرهيستاهل شباب اخر زمن يسرحون ويمرحون في كل بلد مع الاجنبيات بعدين يقول سواقة المراة حرام
محب آل البيتقلم الحقيقة و88 سؤال لماذا الرافضة يدافعون عن الفاسدين والمفسدين والشواذ والمنحرفين ويحاربون الفضيلة وأهلها
الله المستعانيجب وضع ضوابط لسفر الرجل اذا كان اعزب يمنع من السفر الا ان كان برفقة عائلته والمتزوج برفقة زوجته وان يكون من شروط الابتعاث ان يكون متزوج ويصطحبها معه
زمن الذكرياتالله يستر علينا ويعافينا مما ابتلي به غيرنا شكرا رجال الامن على جهودكم وقواكم الله وخفظ الله لنا بلادنا وولاة الامر
عدد التعليقات:344
الفارس ابو زيدالسوق يطلب والبائع يوفرمايطلبه الزبائن هذي هي القاعده فلولم يكن على هذا السفيه طلب لما اشتهرلو افترضنا ان المجتمع محافظ ومحترم لكان السفهاء في الزباله
مـ،ـاݛــےعارفين انها برامج داعره وكلها بلاوي وموبقات ومنكرات ومحرمات وعلاقات وصداقات وانتهاكات وارتكابات واختراقات وتاركينها بجوالات بناتهم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
عدد التعليقات:7582
الحرمانمن وسع افمه مبين قلبه خضر بس وش يمدي علي شفايفه 😂
زمن الذكرياتالله يستر علينا ويعافينا مما ابتلي به غيرنا شكرا رجال الامن على جهودكم وقواكم الله وخفظ الله لنا بلادنا وولاة الامر
ملونمليون شكر لوزارة الداخلية على الجهود الكبيرة ونطالب بالمزيد ووضع قوانين صارمة وتإسيس محكمة خاص كل مايتعلق بالنت
زائرهبدري😂
محمدالحمد لله اخبار تفرح ان يتم القبض والضرب بيد من حديد على هذه العينات الاخلاق اساس كل مجتمع
مرصداوي قديمتعليق 88 : إذا انت متعود على هالأمور غيرك ينكرها خاصة أبناء السعودية الشرفاء الأصليين !!! سامع يا متفتح يا متحرر ..يا صغير
خالد عبداللهبعض الناس تفضح نفسها بنفسها يحسبها مفخرة وعز وهي ****مشهود عليه بين الناس ...يالله تسترنا في الدنيا والأخرة..
عدد التعليقات:14793
قلم الحقيقههناك من يدير الدفة صوب اتجاه واحد.أحكام ضد دواعش مخففة جدآ أقرب للبراءة اليها من شيء آخر.كلام فاحش من دعاة تمر مرور الكرام لاملاحقة ولاقبض أو عقاب.
فيصلمخالف للنشر
جنوبيه *المقطع استغفر الله ماعاد بقي وراه شي المفروض بعده تستحي وتتوب
دحوم1هات اللي بعده من اهل الهياط والمبزره
جنوبيه *ممتاز جدااااا الله لايبلانا كان يوم خنبقت سترت على عمرك ليش المجاهره استغفر الله
ساميماهي اجنبيه مغربيه الله يقرفهن يموتون بفلوس
مـ،ـاݛــے***لايدخل الجنه ***وخواتهم لاحقينهم
أبو الدحمجاء في الخبر أن المدعو زياد العمري هو أحد مشاهير “سناب شات" والصحيح إنه أحد ***"السناب شات". للتصحيح جرى التنويه.
88فلم اباحي و اخرتها وهو يحتضن فتاة أجنبية ويقبلها
ابو منصورأحسنتم يا رجال الأمن ،والله يقويكم على كلّ صايع ..عجيب أن يرتكب المعصية ثم يذهب يجاهر بها على الملأ..وإذا بليتم من الشيطان ومن أنفسكم .. فاستتروا
مرصداوي قديمالى مزبلة التاريخ هو وجميع نجوم البرنامج الخايس سناب خراب ! ما شفنا منهم إلا السفالة والمصيبة في السفلة اللي يشجعونهم
رازان سعودالشيوخ أبخص وربي يقويهم
عدد التعليقات:14793
قلم الحقيقهلماذا نشاهد عمليات القبض تتخذ مسارآواحدآ لاغير دون أن يلحق بعض من زعمو أنهم دعاة شيء منها خصوصآ الذين سبق وتكلمو بكلام فاحش قذر بالصوت والصورة مباشرة.
الكلمنتانياحسن خبر ،، شكراً وزارة الداخلية
اللهم لاتؤاخذنا بالسفهاء ..بعض السنابيين للأسف يحتاجون لتأديب وتربية ومن نسوه أهله يربيه الزمان والحكومه
قال ايش من مشاهير السناباول مره اشوفه أو اسمع عنه الله يزيدنا جهل في هذي الأشكال ،الحقيقه 3 افتكينا منهم عبودي باد وواحد يسمونه السفاح والمنسدح ، ياخي ازعجوا العالم بتفاهاتم
رشديلكي نقطع دابر هؤلاء المنحرفين لابد من تعطيل هذا التطبيق كما تم تعطيل غيره من التطبيقات لان ردع المفسده اولى من جلب المصلحه
سلامهناس تتخرج بمرتب تلشرف من الجامعات وناس تتخرج بفخر واعتزاز في ميدين العمل وناس تسيئ وتتخرج من سناب *** والاغبباء حسبو انهم لن ينصادو
عابرطيب وينكم عن*** ليه ماتمسكونه
لا اعرفهلكن سوف يأتيه يوم يشعر بالندم وانه قمة ***.
ركاااانمن وين تفلت علينا هذه العينات ***
زائر المرصدالمقطع فاضح جداً قليل الحياء يستاهل السجن والجلد وش ذنب زوجة المستقبل حتى تتورط بهالاشكال الواطية
مـ،ـاݛــےخبيرة غريبه فاتك بس مافات بنات جنسك . الحسابات الداعرة منتشرة وماخذين راحتهم يابو اخلاق وتزيد . اما ملاك اقول م شهرهم وتتبعهم غيركم بغباء وسفاهه
لاحول ولا قوة الا باللهالزنا أمره عظيم لكن بالفيديو مافي شيء واضح انه زنا فقط احتضان
حربانتظر الدين والله انه دين مردود لماذ تتحمل اثم المشاهدين لماذا تفعل المنكر ورب العباد يراك الم تستحي لاحول ولا قوة الابالله اللهم لك الحمد حتى ترضى
صنهاتيدخلوه السجن ويدقونه بمثناته حتى يتأدب
عدد التعليقات:5693
بسمهاول مره اسمع فيه ..بس اذا فعلاً سواها فيستحق اللي حصل له .
ااببووححممووددأقترح .. يتم جلده .. ويصور المقطع .. ويعرض على سنابه الشخصي ..ليكون فرجه مجانية لمتابعيه !!
مسمارابتلينا بجيل الاندومي حديثي سن لم يكن لهم نصيب في تربية الوالدين فتربو ع ايدي شغالات وتشربو ثقافتهم والنتيجه جيل مهترئ خلقا واخلاقا الا من رحم ربي
خالد الزهرانيوالله عيب على شبابنا ها الحركات ارتقوا وخافوا من الله ياخي ترضى اختك ولاامك ولازوجتك تشوفك بها الوضع اذا ابتليتم فستتروا
زولفواز لاتتصيد في الماء العكر وخلك بمشاكل بلدك أبرك لك
طلال الطلاليستاهل مجاه الله يطهر الموقع من هذيالاشكال لكن اتمناء انهوم يقبضون على **** لنه سواء نفس المقطع ولم يقبضون عليه و مسوي مقابله و يقول هو وزوجته
عدد التعليقات:7582
الحرمانياليت تلتفتو لمواقع التواصل يشيب الراس لها واحد سئلني انت سالب ولا موجب وانا علي وجهي احسب قصده ****بس جايبها بذوق 😂
اسمرعبرصح النوم .. المفروض ساعتها يعاقب اي شخص يعرض قلة الأدب على اي موقع بالنت والمشكلة بعد فضيحته خرج بمقطع يتأسف يبي يهرب من العقوبة
عاقليقولون إنه واحد شبيه له ، والمتحدث الرسمي ماقال شي لذلك نلتزم الصمت حتى تتضح الأمور
زائرهالرجال ناقصين عقل ودين وحياء وادب
فوازوهو يحتضن فتاة أجنبية ويقبلها بشكل رومانسي، 😳😱😷
محقنريد عقوبة شرعية وفق الكتاب والسنة فيه بدون تأخير الجريمة وأركانها وادلتها واضحة مثل عين الشمس في ضحاها لاتحتاج أدنى تأخير
منصورنريدنتف رقاب اماتم القبض وبعدين يموع الموضوع ماينفع ذالكلام نبي يطبق بحقهم الحكم السنع والا بلاش تشغلون مةاقع التواصل بالقبض عليهم
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهمالحمدلله
طلال الرحيليانسان واطي يجب تطبيق أشد العقوبة علية
ارز 👊 نجدليش تتابعون هالاشكال
انااذا الكلام هذا صحيح وفعلا صور مع بنت يستااااااهل