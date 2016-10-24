القبض على أحد مشاهير “سناب شات” الجدد بسبب فيديو “إباحي”

صحيفة المرصد: قبضت الشرطة اليوم الاثنين على أحد مشاهير “سناب شات” ويدعى زياد العمري، في أحدث حلقة ضمن سلسة اعتقالات مشابهة لنجوم مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بحسب موقع”إرم”.

وكان مقطع فيديو للعمري لم يعرف مصدره، قد انتشر قبل شهرين من الآن وهو يحتضن فتاة أجنبية ويقبلها بشكل رومانسي، ما أثار غضبا كبيرا في المملكة.

وتفاعل السعوديون بشكل واسع على موقع التواصل “تويتر” مع أنباء القبض على العمري، من خلال هاشتاغ “القبض علي زياد العمري”، مشيدين بجهود الأمن في الحد من هؤلاء المشاهير الذين يسيئون لصورة المملكة وينشرون الرذيلة، على حد قولهم. فيما تساءل آخرون عن سبب إلقاء القبض على العمري.

وقال “عبدالله السواحي”: “جهود جبارة من الوزارة الداخلية بعد أن قبضت على العديد من مشاهير السوشل ميديا وتعطي رسالة للبقية..”الأخلاق” أهم من شهرت”.

وعلق “فراس الغامدي” بقوله: “مازلت أكرّر لابد أن نشكر(السناب واليوناو) فلقد أخرج هذه العيّنات للملأ حتى يسهل التعرّف عليهم فيُقبَض عليهم”.

واقترح “ولد”: “إذا الخبر صدق المفروض يقيمون عليه حد الزنا”.وأيدك “ملاك الغامدي”: “مجهود يشكرون عليه، ملينا كل يوم يطلع لك شخص ينشهر والسبب وراء شهرته اللاشيء و الكل يشوف إنه يمثلنا بغبائه وسفاهته”.