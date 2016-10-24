  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

جامعة طيبة تكشف ملابسات فيديو المشاجرة بين أساتذتها

24 أكتوبر, 2016 , 18:48 م
جامعة طيبة تكشف ملابسات فيديو المشاجرة بين أساتذتها
  • 2٬047
  • 12
  • حجم الخط

صحيفة المرصد: انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين فيديو قيل أنه مشاجرة بين أساتذة بجامعة طيبة‎ والذي تم تداوله على نطاق واسع .

من جانبها أكدت جامعة طيبة أنها راجعت صور الأشخاص الذين ظهروا في مقطع المشاجرة ولم يتضح أي من الأشخاص أنه عضو هيئة تدريس بالجامعة، منوهةً إلى أنها تحتفظ بحقها القانوني في مقاضاة وسائل الإعلام التي نشرت الخبر دون تثبت، ومهيبةً بضرورة تحري الدقة قبل نشر الأخبار التي تسيء إلى الجامعة ومنسوبيها.

كما أكدت أن المقطع المتداول لم يتم تصويره بداخل حرم الجامعة ولا فروعها.

 



تعليقات ( 12 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 12
    24 أكتوبر, 2016 , 19:59 م

    على قولة السدحان

    يووووووووووه ياويلك ياويلك ، حنا قرينا وشاهدنا المقطع في المرصد ، احنا ملناش دخل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 11
    24 أكتوبر, 2016 , 19:55 م

    زائر70

    ماجكم احد يشتكي سيبوا الموضوا ممكن صارفيه اهواش وتسامحوا الرجال وانتهت
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 10
    24 أكتوبر, 2016 , 19:39 م

    يالطيف

    ترقييييييييع من الدرجه الاولى لاوفيه احتفاظ بحقها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 9
    24 أكتوبر, 2016 , 19:33 م

    وحيد

    هذه حصلت في سوق التمر بالمدينه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 8
    24 أكتوبر, 2016 , 19:28 م

    المولد

    لا تلفوا ولا تخبوا الشمس بغربال فالامور واضحة وهؤلاء اساتذتنا الاجلاء
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 7
    24 أكتوبر, 2016 , 19:27 م

    عبيد

    *** امحق تعليم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 6
    24 أكتوبر, 2016 , 18:56 م

    المنتصر بالله

    أجل وين الهوشه في إسبانيا أو مدغشقر شكلهم مربعين أجسام وقوه يادافع البلاء والبلاوي ههههههه
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  8. 5
    24 أكتوبر, 2016 , 18:54 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاحول ولاقوة الابالله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 4
    24 أكتوبر, 2016 , 18:54 م

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    الحمدلله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 3
    24 أكتوبر, 2016 , 18:52 م

    واضح من اشكالهم وتصرفاتهم انهم كداده قدام بوابه الجامعه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 2
    24 أكتوبر, 2016 , 18:51 م

    داعس المطايا

    من حق الجامعه المدافعة عن منسوبيها ولكن من الصعوبه تحديد مصدر الخبر
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  12. 1
    24 أكتوبر, 2016 , 18:50 م

    شكلها مضاربة طلاب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم