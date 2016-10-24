جامعة طيبة تكشف ملابسات فيديو المشاجرة بين أساتذتها

صحيفة المرصد: انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين فيديو قيل أنه مشاجرة بين أساتذة بجامعة طيبة والذي تم تداوله على نطاق واسع .
من جانبها أكدت جامعة طيبة أنها راجعت صور الأشخاص الذين ظهروا في مقطع المشاجرة ولم يتضح أي من الأشخاص أنه عضو هيئة تدريس بالجامعة، منوهةً إلى أنها تحتفظ بحقها القانوني في مقاضاة وسائل الإعلام التي نشرت الخبر دون تثبت، ومهيبةً بضرورة تحري الدقة قبل نشر الأخبار التي تسيء إلى الجامعة ومنسوبيها.
كما أكدت أن المقطع المتداول لم يتم تصويره بداخل حرم الجامعة ولا فروعها.
تعليقات ( 12 )
على قولة السدحانيووووووووووه ياويلك ياويلك ، حنا قرينا وشاهدنا المقطع في المرصد ، احنا ملناش دخل
زائر70ماجكم احد يشتكي سيبوا الموضوا ممكن صارفيه اهواش وتسامحوا الرجال وانتهت
يالطيفترقييييييييع من الدرجه الاولى لاوفيه احتفاظ بحقها
وحيدهذه حصلت في سوق التمر بالمدينه
المولدلا تلفوا ولا تخبوا الشمس بغربال فالامور واضحة وهؤلاء اساتذتنا الاجلاء
عبيد*** امحق تعليم
المنتصر باللهأجل وين الهوشه في إسبانيا أو مدغشقر شكلهم مربعين أجسام وقوه يادافع البلاء والبلاوي ههههههه
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاحول ولاقوة الابالله
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهمالحمدلله
داعس المطايامن حق الجامعه المدافعة عن منسوبيها ولكن من الصعوبه تحديد مصدر الخبر