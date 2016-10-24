جامعة طيبة تكشف ملابسات فيديو المشاجرة بين أساتذتها

صحيفة المرصد: انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين فيديو قيل أنه مشاجرة بين أساتذة بجامعة طيبة‎ والذي تم تداوله على نطاق واسع .

من جانبها أكدت جامعة طيبة أنها راجعت صور الأشخاص الذين ظهروا في مقطع المشاجرة ولم يتضح أي من الأشخاص أنه عضو هيئة تدريس بالجامعة، منوهةً إلى أنها تحتفظ بحقها القانوني في مقاضاة وسائل الإعلام التي نشرت الخبر دون تثبت، ومهيبةً بضرورة تحري الدقة قبل نشر الأخبار التي تسيء إلى الجامعة ومنسوبيها.

كما أكدت أن المقطع المتداول لم يتم تصويره بداخل حرم الجامعة ولا فروعها.