“إمارة المدينة”تتدخل وتستدعي 8 موظفين معارضين لقرار البصمة في الأمانة

صحيفة المرصد: نجحت إمارة المدينة المنورة في الوساطة وحل أزمة “البصمات الخمس”، التي ألزم بها أمين المنطقة منسوبي الأمانة، وأثارت غضب كثير من الموظفين.

ووفقًا لـ «عكاظ» استدعت الإمارة ثمانية موظفين معارضين لقرار البصمة وأبلغتهم بعدم التجمع وتعطيل معاملات المراجعين وأن هذا مناف للأنظمة والقوانين، وفي حالة لديهم شكاوى عليهم التوجه للجهات الرسمية، وتقديمها بشكل رسمي. وتقبل الموظفون وساطة الإمارة وبدا بهو الأمانة لليوم الأول -أمس (الاثنين)- خاليا من أي تجمعات للموظفين بعد خمسة أيام من الشد والجذب ورفض البصمات.