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“إمارة المدينة”تتدخل وتستدعي 8 موظفين معارضين لقرار البصمة في الأمانة

25 أكتوبر, 2016 , 10:51 ص
“إمارة المدينة”تتدخل وتستدعي 8 موظفين معارضين لقرار البصمة في الأمانة
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صحيفة المرصد: نجحت إمارة المدينة المنورة في الوساطة وحل أزمة “البصمات الخمس”، التي ألزم بها أمين المنطقة منسوبي الأمانة، وأثارت غضب كثير من الموظفين.

ووفقًا لـ «عكاظ» استدعت الإمارة ثمانية موظفين معارضين لقرار البصمة وأبلغتهم بعدم التجمع وتعطيل معاملات المراجعين وأن هذا مناف للأنظمة والقوانين، وفي حالة لديهم شكاوى عليهم التوجه للجهات الرسمية، وتقديمها بشكل رسمي. وتقبل الموظفون وساطة الإمارة وبدا بهو الأمانة لليوم الأول -أمس (الاثنين)- خاليا من أي تجمعات للموظفين بعد خمسة أيام من الشد والجذب ورفض البصمات.



تعليقات ( 32 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 32
    25 أكتوبر, 2016 , 12:18 م
    عدد التعليقات:13

    Ams.f

    متعودين على اتوقيع والخروج لمصالحهم الخاصة
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  2. 31
    25 أكتوبر, 2016 , 12:18 م

    فهد١

    أعطني دولة في العالم أو جهة عمل في أي مكان في العالم المتقدم والمتحضر وحتى المتخلف تطبق الخمس بصمات !! قال زيادة إنتاجية ، أصبحنا حكاية العالم !!
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  3. 30
    25 أكتوبر, 2016 , 12:17 م

    violety

    المعارض من الموظفين هم من يبون الباب فاتح والمؤيدين لهم من الخارج هم من ليس لهم معاملات في الامانة لو لهم معاملات متعطلة بالاشهر كان ايد القرار
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  4. 29
    25 أكتوبر, 2016 , 12:11 م

    الجوف

    حرام حرام محرم يجب معاقبه من اصدر النظام الوقح.اذا هي على الدوام يشدد المتابعه ومراقب الموظفين فيها حضور وانصراف ومسائله افضل من البصمه الغبيه
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  5. 28
    25 أكتوبر, 2016 , 12:11 م

    جنوبي

    لو انا من امين المدينه كان فصلتهم هاللعابين
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  6. 27
    25 أكتوبر, 2016 , 12:09 م

    الجوف

    نظام ظالم وجائر يجب الغاءه لانه مضرويعيق عمل الدوام تبصيم خمس مرات يعني مداوم على البصمه والعمل ليس له اهميه اهم شي يكونو متواجدين وش القرار الغبي هذا
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  7. 26
    25 أكتوبر, 2016 , 12:09 م

    ابو فارس

    اي شخص يعارض او يتفق مع المعارضين مبزوط ويبغونها سرداحي مرداحي والمراجعين كل يوم رايحين راجعين يدورون الموظف وحظرته في جوله ( شماعه معروفه للجميع )
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  8. 25
    25 أكتوبر, 2016 , 12:07 م

    نوور

    تتحاسبو بالدنيا ولا ولا الاخره
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  9. 24
    25 أكتوبر, 2016 , 12:07 م

    AG

    اعتقد من حق الامين ان يتخذ مايراه مناسب لضبط العمل ولو كنت مكانه ابدأ برؤساء الأقسام فأعتقد إذا انضبطوا الرؤساء الزموا موظفينهم بالإنظباط
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  10. 23
    25 أكتوبر, 2016 , 12:06 م

    منصور

    اكيدالامين شايف تلاعب من الموظفين والا كان ماالزمهم انااايدقرارالامين
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  11. 22
    25 أكتوبر, 2016 , 12:05 م

    ابو فارس

    الصراحه الامين هذا واضح انه يعاني من تسيب موظفيه وطريقته ذي ممتازه جدا فليس من المعقول ان يمتليء مكتب المدير بالمراجعين الذين يشكون عدم وجود موظفين
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  12. 21
    25 أكتوبر, 2016 , 11:54 ص

    ولو كنت مكان الامين كان خليت الثمانيه يوزعون جرائد في الامانه ليكونوا عبرة لغيرهم انت موظف لازم تنصاع للاوامر في العمل اما في بيتك فعمل ما تريد
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  13. 20
    25 أكتوبر, 2016 , 11:51 ص

    العين لا تقاوم المخرز فليش تجيبوا لنفسكم الكلام ايه المهايطين الثمانيه وترفضون البصمه يعني لازم احد يقرص اذنكم علشان تفهموا النظام عجبا من تفكيركم
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  14. 19
    25 أكتوبر, 2016 , 11:49 ص

    اسباب تخلفنا وتأخرنا هو التشديد في متابعة الدوام على حساب الانتاجيه في العمل عكس مايحدث تماما في الدول المتقدمه
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  15. 18
    25 أكتوبر, 2016 , 11:49 ص

    البصمه تكون بدايه الدوام وفي الساعه 11.30 وفي نهاية الدوام والباقي على رئيس القسم افضل اما الغائها نهائي فليس وارد حتى يكون لرئيس القسم اليه المتابعه
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  16. 17
    25 أكتوبر, 2016 , 11:48 ص

    ابن بالبلد

    كان شلتوا هالامين ****قال ايه قال خمس بصمات فاضي هذاااااااااااااالللل
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  17. 16
    25 أكتوبر, 2016 , 11:47 ص
    عدد التعليقات:456

    ابونواف...

    يجب ان يوضع سقف زمني لانتهاء المعاملة وتقليل الإجراءات والاعتماد على الحكومة الالكترونية ويكون حضور المراجع لإنهاء معاملته مالم تتطلب غير ذالك
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  18. 15
    25 أكتوبر, 2016 , 11:45 ص

    مشــعل

    وعلى هالطريقة صار عملهم الرئيسي هو البصمة
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  19. 14
    25 أكتوبر, 2016 , 11:41 ص

    مشــعل

    البصمة تعيق عمل المراقبين الميدانيين ولاتلزم من بالمكاتب بالانتاجية وتعيق تعاون الموظفين وفيها نزع ثقة واشغال لهم كل ساعة ونص واقفين طوابير على البصمة
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  20. 13
    25 أكتوبر, 2016 , 11:32 ص

    بندر

    المهايطية الثمانية بعد استدعاء الامارة بيبصمون عشر مرات والابتسامة تعلو محياهم
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  21. 12
    25 أكتوبر, 2016 , 11:32 ص

    انسان

    اهم شي رقيب السموات والارض من تحايل على البصمه فلن يتحايل على خالق الناس اعمل عملك من اجل رضى ربك ولن يخيبك الله
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  22. 11
    25 أكتوبر, 2016 , 11:30 ص

    مهزلة ادارية

    هذه مهزلة إدارية أبطالها مدراء غير مبالين فعليا برفع كفاءة العمل , تطلب خمس بصمات حتى يكمل المدير سباته , اين دور المشرف اين رؤساء الأقسام اين المدير
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  23. 10
    25 أكتوبر, 2016 , 11:28 ص

    ابونايف

    بصمة قبل براية الدوام وبعد الانصراف من صلاة الظهر و نهاية الدوام ومن ثم يلف ويحاسب مدير القسم عن اي معملة تتاخر ويكون وستداث مكتب للمتابعة لتعقيب
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  24. 9
    25 أكتوبر, 2016 , 11:27 ص

    واقعي

    البصمة خمس مرات مبالغ فيه ، وهناك وسائل كثيرة للتعامل مع الموظفين بدون اللجوء للتضييق عليه.
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  25. 8
    25 أكتوبر, 2016 , 11:26 ص

    منال

    هذا العمل لايقبلة ديننا الأسلام وهو إلزام الموظفين ب 5 بصمات خلال فترة العمل
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  26. 7
    25 أكتوبر, 2016 , 11:21 ص

    سابق

    من لم يعجبه النظام بامكانه الاستقالة اما تبغى تدوام على كيفك فهذا امر مرفوض انت موظف مطلوب منك الانصياع للانظمة وليس الاحتجاج عليها
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  27. 6
    25 أكتوبر, 2016 , 11:18 ص

    سابق

    حتى في الدول التي تسمح انظمتها بالإضراب عن العمل يحظر فيها على الموظف الحكومي الإضراب او تعطيل العمل او الاحتجاج على الأنظمة
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  28. 5
    25 أكتوبر, 2016 , 11:17 ص

    طلما ان الموظف في نفس المبنى

    وين المشكلة ابصم لو يبي المدير سبعة الاف بصمة . ايش المشكلة . التوقع ان التبصيم 5 مرات حرص ومتابعة من طرف الوزير .
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  29. 4
    25 أكتوبر, 2016 , 11:13 ص

    كلمة حق

    قسما بالله قرار الأمين صائب من أجل الضبط والربط والتسيب
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  30. 3
    25 أكتوبر, 2016 , 11:12 ص

    سنكولا

    المفروض المشرفين هم الملزومين بأداء الموظفين اما يحط ٥بصمات ليه للدرجه هذي وصلت المدير صاحب القرار لا يبصم ٥مرات لكن حيلة القوي ع الضعيف
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  31. 2
    25 أكتوبر, 2016 , 11:10 ص

    ليبرالي

    انااقول مرتين في اليوم تكفي والرئيس الناجح في ادارته لايمكن يكون فيه غياب او اهمال في العمل ولكن لما يكون الرئيس ماعنده شخصيه ومعرفه في ادراة العمل كل
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  32. 1
    25 أكتوبر, 2016 , 10:59 ص

    تمازي

    أنا مع الامين لكن خمس بصمات أشوف انها مجحفه ممكن ثلاث ومتابعة الانجاز بالعمل اهم من ذلك
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