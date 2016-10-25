“إمارة المدينة”تتدخل وتستدعي 8 موظفين معارضين لقرار البصمة في الأمانة

صحيفة المرصد: نجحت إمارة المدينة المنورة في الوساطة وحل أزمة “البصمات الخمس”، التي ألزم بها أمين المنطقة منسوبي الأمانة، وأثارت غضب كثير من الموظفين.
ووفقًا لـ «عكاظ» استدعت الإمارة ثمانية موظفين معارضين لقرار البصمة وأبلغتهم بعدم التجمع وتعطيل معاملات المراجعين وأن هذا مناف للأنظمة والقوانين، وفي حالة لديهم شكاوى عليهم التوجه للجهات الرسمية، وتقديمها بشكل رسمي. وتقبل الموظفون وساطة الإمارة وبدا بهو الأمانة لليوم الأول -أمس (الاثنين)- خاليا من أي تجمعات للموظفين بعد خمسة أيام من الشد والجذب ورفض البصمات.
تعليقات ( 32 )
عدد التعليقات:13
Ams.fمتعودين على اتوقيع والخروج لمصالحهم الخاصة
فهد١أعطني دولة في العالم أو جهة عمل في أي مكان في العالم المتقدم والمتحضر وحتى المتخلف تطبق الخمس بصمات !! قال زيادة إنتاجية ، أصبحنا حكاية العالم !!
violetyالمعارض من الموظفين هم من يبون الباب فاتح والمؤيدين لهم من الخارج هم من ليس لهم معاملات في الامانة لو لهم معاملات متعطلة بالاشهر كان ايد القرار
الجوفحرام حرام محرم يجب معاقبه من اصدر النظام الوقح.اذا هي على الدوام يشدد المتابعه ومراقب الموظفين فيها حضور وانصراف ومسائله افضل من البصمه الغبيه
جنوبيلو انا من امين المدينه كان فصلتهم هاللعابين
الجوفنظام ظالم وجائر يجب الغاءه لانه مضرويعيق عمل الدوام تبصيم خمس مرات يعني مداوم على البصمه والعمل ليس له اهميه اهم شي يكونو متواجدين وش القرار الغبي هذا
ابو فارساي شخص يعارض او يتفق مع المعارضين مبزوط ويبغونها سرداحي مرداحي والمراجعين كل يوم رايحين راجعين يدورون الموظف وحظرته في جوله ( شماعه معروفه للجميع )
نوورتتحاسبو بالدنيا ولا ولا الاخره
AGاعتقد من حق الامين ان يتخذ مايراه مناسب لضبط العمل ولو كنت مكانه ابدأ برؤساء الأقسام فأعتقد إذا انضبطوا الرؤساء الزموا موظفينهم بالإنظباط
منصوراكيدالامين شايف تلاعب من الموظفين والا كان ماالزمهم انااايدقرارالامين
ابو فارسالصراحه الامين هذا واضح انه يعاني من تسيب موظفيه وطريقته ذي ممتازه جدا فليس من المعقول ان يمتليء مكتب المدير بالمراجعين الذين يشكون عدم وجود موظفين
ابن بالبلدكان شلتوا هالامين ****قال ايه قال خمس بصمات فاضي هذاااااااااااااالللل
عدد التعليقات:456
ابونواف...يجب ان يوضع سقف زمني لانتهاء المعاملة وتقليل الإجراءات والاعتماد على الحكومة الالكترونية ويكون حضور المراجع لإنهاء معاملته مالم تتطلب غير ذالك
مشــعلوعلى هالطريقة صار عملهم الرئيسي هو البصمة
مشــعلالبصمة تعيق عمل المراقبين الميدانيين ولاتلزم من بالمكاتب بالانتاجية وتعيق تعاون الموظفين وفيها نزع ثقة واشغال لهم كل ساعة ونص واقفين طوابير على البصمة
بندرالمهايطية الثمانية بعد استدعاء الامارة بيبصمون عشر مرات والابتسامة تعلو محياهم
انساناهم شي رقيب السموات والارض من تحايل على البصمه فلن يتحايل على خالق الناس اعمل عملك من اجل رضى ربك ولن يخيبك الله
مهزلة اداريةهذه مهزلة إدارية أبطالها مدراء غير مبالين فعليا برفع كفاءة العمل , تطلب خمس بصمات حتى يكمل المدير سباته , اين دور المشرف اين رؤساء الأقسام اين المدير
ابونايفبصمة قبل براية الدوام وبعد الانصراف من صلاة الظهر و نهاية الدوام ومن ثم يلف ويحاسب مدير القسم عن اي معملة تتاخر ويكون وستداث مكتب للمتابعة لتعقيب
واقعيالبصمة خمس مرات مبالغ فيه ، وهناك وسائل كثيرة للتعامل مع الموظفين بدون اللجوء للتضييق عليه.
منالهذا العمل لايقبلة ديننا الأسلام وهو إلزام الموظفين ب 5 بصمات خلال فترة العمل
سابقمن لم يعجبه النظام بامكانه الاستقالة اما تبغى تدوام على كيفك فهذا امر مرفوض انت موظف مطلوب منك الانصياع للانظمة وليس الاحتجاج عليها
سابقحتى في الدول التي تسمح انظمتها بالإضراب عن العمل يحظر فيها على الموظف الحكومي الإضراب او تعطيل العمل او الاحتجاج على الأنظمة
طلما ان الموظف في نفس المبنىوين المشكلة ابصم لو يبي المدير سبعة الاف بصمة . ايش المشكلة . التوقع ان التبصيم 5 مرات حرص ومتابعة من طرف الوزير .
كلمة حققسما بالله قرار الأمين صائب من أجل الضبط والربط والتسيب
سنكولاالمفروض المشرفين هم الملزومين بأداء الموظفين اما يحط ٥بصمات ليه للدرجه هذي وصلت المدير صاحب القرار لا يبصم ٥مرات لكن حيلة القوي ع الضعيف
ليبراليانااقول مرتين في اليوم تكفي والرئيس الناجح في ادارته لايمكن يكون فيه غياب او اهمال في العمل ولكن لما يكون الرئيس ماعنده شخصيه ومعرفه في ادراة العمل كل
تمازيأنا مع الامين لكن خمس بصمات أشوف انها مجحفه ممكن ثلاث ومتابعة الانجاز بالعمل اهم من ذلك