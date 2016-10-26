مدير ثانوية نمرة: صادرتُ جوالاتهم و”نشوقهم” فأحرقوا سيارتي بالكامل

صحيفة المرصد: ذكر مدير ثانوية نمرة، الذي تعرضت سيارته صباح أمس لحريق مفتعل، أن الحادثة لن ترغمه على مغادرة المدرسة التي تولى إدارتها العام الماضي.
وبحسب موقع سبق قال : “حزين لأن سيارتي التي تصل قيمتها لقرابة ١٦٠ ألف ريال احترقت بالكامل أمام ناظري، وواثق بقدرة الجهات الأمنية على اكتشاف الفاعل ومحاسبته”.
وعن تفاصيل ما حدث قال: “ليس لدي مشكلة مع طلابي. هناك مجموعة صغيرة غضبوا بعد أن أجرينا تفتيشًا دقيقًا الأسبوع الماضي، وصادرنا ٣٠ جوالاً وعددًا من الأكياس (النشوق) – مادة مفترة تستخدم أعلى اللثة)، وعلب السجائر. وعلى الفور، أحرقوا عداد الكهرباء الخاص بالمدرسة، وتم رفع بلاغ بذلك، وأصلحناه، وأمَّناه من أيادي العابثين”.
واستطرد: اليوم غاب عن المدرسة قرابة ١٥ طالبًا، وهناك ستة آخرون هربوا خلال فترة الفسحة، وأكد بعض الشهود أنهم رأوهم بالقرب من السيارة قبيل الحادثة، وهم من الطلاب المشاغبين الذين غضبوا من مصادرة الجوالات، والشكوك تحوم حولهم، وستفصل جهات التحقيق بالشرطة في الأمر بعد أن رفعت البصمات اليوم، واستدعت الطلاب المتهمين.
وعن وجود أي أعداء له خارج المدرسة قال: أبدًا – ولله الحمد – ولكن ابتُلينا في المدرسة بمجموعة من الطلاب غير المنضبطين، وهم من يحاولون التأثير على سير العملية التعليمية. وقد حضر إليّ العديد من أولياء أمورهم يشكون من تصرفاتهم وعقوقهم خارج المدرسة، ويطالبوننا بتعديل سلوك أبنائهم، ونحن نسعى لذلك قدر المستطاع.
وفيما يتعلق بتعامله مع الطلاب قال: لم أستخدم العصا يومًا، بل كنا نطبق تعليمات الوزارة بحذافيرها، ونسعى لتقويم سلوك الطلاب. وما قاموا به من تصرف لا يمثل باقي طلاب المدرسة، ولن يثنيني عن تأدية رسالتي التعليمية، وسيزيدني حرصًا على تنفيذ التعليمات.
تعليقات ( 29 )
ابو راشدماخرب البلد وسمعة البلد الا هالعينات الفاسدة من الطلاب الفاسدين الذين افسدو اخلاق بقية الطلاب المحترمين نرجو من الدولة معاقبتهم بالسجن والجلد والغرامة
آخر الزمان٣٠ جوالاً وعددًا من الأكياس (النشوق) – وعلب السجائر. أولياء أمورهم يشكون من تصرفاتهم وعقوقهم ... للاسف شوهو الاسلام وشوهو سمعة الوطن حسبي الله عليهم
يح يحيارد23و25 المدير اخذجوالاتهم والنشوق ويقلك المدير هربو في الفسحه فهمت ماخذها وتاجرفيها والثانيه رد25 اهلهم يشتكون من عقوقهم وين فن التعامل هذولي عصاه
كيفمحاكمة الفاعلين وسجنهم وتأديبهم
زائرهالرجال ناقصين عقل ودين
ابجد هوزمو من حقه ياخذ جولاتهم المفرض ياخذها ويرجها لهم اخر حصه ويعمل له تعهد مرتين موقع من ولي امره
الزهرانينتمنى رد الاعتبار لهذا المدير وتكريمه وجلد العابثين وعدم التهاون معهم والله لو ان احدهم ابني ليرضيني جلده
يح يحرد17 انت من هذي العينه المفسده التي تشجع علا الخروج عن المالوف واثاره المشاكل ولا يوجد لديك احترام للمعلم
متابع عن بعدهؤلاء هم مشاغبي اليوم. ومخالفي الأنظمة والقوانين التعليمية.وغدا مفحطين وسارقي محلات وسيارات ومدمني مخدرات.وبعده تائبين بالمقلوب وإرهابيين مجرمين...
راجي رحمة ربهسيارتك الله يعوضك والله ماراح يعوضوك وهم مامردهم إلا عدم وجود القوانين الرادعه اللي توقفهم عند حدهم والسبب سياسة التعليم الله يغير الشأن ويصلح الحال
ناسالمفروض مدير المدرسه يتعاقب ليش تاخذ الجوالات عليهم ترا فيها ارقام وخصوصيات الطلاب نشوف رد اداره التعليم من تصرفات المدير
الصراحةالعنف يولد عنف وكراهية
زائرهنسال الله ان يهديهم يارب وماقمت به من عمل لابدلاي مدير القيام به هم جاوا للعلم وليس لاستخدام الأجهزه أرجوان يكون هناك عقاب قاسي ليكونوا عبره لغيرهم
الزهرانينتمنى تغريمهم السيارة بسيارة جديدة وجلدهم امام المدرسة بحيث يكون جلد محترم حتى يكونوا عبرة لمن يحاول يقلدهم للاسف يكون سلوك الطلاب بهذا الشكل
ابو ايلاف سحتي في هذة الحادثه بعض التعليقات تحملها الوافدين وش هالعنصريه الله لا يسامح من ابتلئ فيها اتقوا الله بس
أبو محمدالعصا تحسًن التعليم وتؤدب الطلاب والطالبات .
عدد التعليقات:458
ابونواف...اثرت الجاليات في سلوك ابناء الوطن فاانتشر النشوق وثمرة القورو التي له تأثير مفتر وتخلف قداره اثرها في الأفواه والجدران والاسطح والسلوك
عدد التعليقات:458
ابونواف...يجب ردع العابثين والتشهير بهم فمن يحرق سيارة في هذا السن ماذا يفعل اذاكبر يجب تقويم سلوكهم ومعاقبتهم شرعاً وتعويض مدير المدرسه معنوياًومادياً
يح يحباذن الله ياخذون عقابهم الصارم ثم يغرمون قيمه السياره ثم يطردون ويعمم عنهم في جميع المدارس ولايقبلون \\ من اجل تنباك\\ واوليا امورهم يشتكون منهم دشير
ابوعلىوزير التعليم أين هيبة المدرس
ابو فهداذا لم يكن هناك عقاب رادع فلن تحل المشكله بل ستتطور للاسوى لذالك يجب التعجيل بالعقاب ليدرك الجميع حجم العقوبه لتكون رادع للجميع
ابوعلىوالله هؤلا المفروض سجن لا يقل عن سنتين وتغريمهم سياره جديده للمعلم وإباءهم سجن سنه وحرمانهم من الدراسه أربع سنوات
مالنا شغلالله يعينك الواحد مو قادر يربي عياله كيف يربي عيال الناس والله انك في جهاد ويطلع وزير يقول الموظف مايعمل الا ساعة
خالد(( نشوق )) هذا لايستخدمة الا اليمنيين وهم من نشره بين المراهقين قلنالكم نظفوا البلد
خابرينهمإذا مالقيتوهم من المولدين الوافدين وخاصة الشام واليمن والأفارقه ومن اللي ساكنين في الأحياء العشوائيه ... فأنا ما أعرف شيء ... وستتضح لكم الحقائق
حسنالله يعينك المفروض يعاقبوا ثم بعد انهاء العقوبة يرسلوا للخطوط الامامية في الحد الجنوبي