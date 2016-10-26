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مدير ثانوية نمرة: صادرتُ جوالاتهم و”نشوقهم” فأحرقوا سيارتي بالكامل

26 أكتوبر, 2016 , 0:58 ص
مدير ثانوية نمرة: صادرتُ جوالاتهم و”نشوقهم” فأحرقوا سيارتي بالكامل
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صحيفة المرصد: ذكر مدير ثانوية نمرة، الذي تعرضت سيارته صباح أمس لحريق مفتعل، أن الحادثة لن ترغمه على مغادرة المدرسة التي تولى إدارتها العام الماضي.

وبحسب موقع سبق قال : “حزين لأن سيارتي التي تصل قيمتها لقرابة ١٦٠ ألف ريال احترقت بالكامل أمام ناظري، وواثق بقدرة الجهات الأمنية على اكتشاف الفاعل ومحاسبته”.

وعن تفاصيل ما حدث قال: “ليس لدي مشكلة مع طلابي. هناك مجموعة صغيرة غضبوا بعد أن أجرينا تفتيشًا دقيقًا الأسبوع الماضي، وصادرنا ٣٠ جوالاً وعددًا من الأكياس (النشوق) – مادة مفترة تستخدم أعلى اللثة)، وعلب السجائر. وعلى الفور، أحرقوا عداد الكهرباء الخاص بالمدرسة، وتم رفع بلاغ بذلك، وأصلحناه، وأمَّناه من أيادي العابثين”.

واستطرد: اليوم غاب عن المدرسة قرابة ١٥ طالبًا، وهناك ستة آخرون هربوا خلال فترة الفسحة، وأكد بعض الشهود أنهم رأوهم بالقرب من السيارة قبيل الحادثة، وهم من الطلاب المشاغبين الذين غضبوا من مصادرة الجوالات، والشكوك تحوم حولهم، وستفصل جهات التحقيق بالشرطة في الأمر بعد أن رفعت البصمات اليوم، واستدعت الطلاب المتهمين.

وعن وجود أي أعداء له خارج المدرسة قال: أبدًا – ولله الحمد – ولكن ابتُلينا في المدرسة بمجموعة من الطلاب غير المنضبطين، وهم من يحاولون التأثير على سير العملية التعليمية. وقد حضر إليّ العديد من أولياء أمورهم يشكون من تصرفاتهم وعقوقهم خارج المدرسة، ويطالبوننا بتعديل سلوك أبنائهم، ونحن نسعى لذلك قدر المستطاع.

وفيما يتعلق بتعامله مع الطلاب قال: لم أستخدم العصا يومًا، بل كنا نطبق تعليمات الوزارة بحذافيرها، ونسعى لتقويم سلوك الطلاب. وما قاموا به من تصرف لا يمثل باقي طلاب المدرسة، ولن يثنيني عن تأدية رسالتي التعليمية، وسيزيدني حرصًا على تنفيذ التعليمات.



تعليقات ( 29 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 29
    26 أكتوبر, 2016 , 2:21 ص

    ابو راشد

    ماخرب البلد وسمعة البلد الا هالعينات الفاسدة من الطلاب الفاسدين الذين افسدو اخلاق بقية الطلاب المحترمين نرجو من الدولة معاقبتهم بالسجن والجلد والغرامة
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  2. 28
    26 أكتوبر, 2016 , 2:19 ص

    آخر الزمان

    ٣٠ جوالاً وعددًا من الأكياس (النشوق) – وعلب السجائر. أولياء أمورهم يشكون من تصرفاتهم وعقوقهم ... للاسف شوهو الاسلام وشوهو سمعة الوطن حسبي الله عليهم
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  3. 27
    26 أكتوبر, 2016 , 2:16 ص

    يح يح

    يارد23و25 المدير اخذجوالاتهم والنشوق ويقلك المدير هربو في الفسحه فهمت ماخذها وتاجرفيها والثانيه رد25 اهلهم يشتكون من عقوقهم وين فن التعامل هذولي عصاه
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  4. 26
    26 أكتوبر, 2016 , 2:11 ص

    كيف

    محاكمة الفاعلين وسجنهم وتأديبهم
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  5. 25
    26 أكتوبر, 2016 , 2:06 ص

    العنف يولد العنف المضاد ومن لقصه الحنش راعته الاداره فن وتعامل بالرفق والنصح والارشاد بالتي هي احسن لكسب قلوب الاخرين
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  6. 24
    26 أكتوبر, 2016 , 2:05 ص

    زائره

    الرجال ناقصين عقل ودين
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  7. 23
    26 أكتوبر, 2016 , 1:58 ص

    ابجد هوز

    مو من حقه ياخذ جولاتهم المفرض ياخذها ويرجها لهم اخر حصه ويعمل له تعهد مرتين موقع من ولي امره
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  8. 22
    26 أكتوبر, 2016 , 1:58 ص

    الزهراني

    نتمنى رد الاعتبار لهذا المدير وتكريمه وجلد العابثين وعدم التهاون معهم والله لو ان احدهم ابني ليرضيني جلده
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  9. 21
    26 أكتوبر, 2016 , 1:57 ص

    يح يح

    رد17 انت من هذي العينه المفسده التي تشجع علا الخروج عن المالوف واثاره المشاكل ولا يوجد لديك احترام للمعلم
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  10. 20
    26 أكتوبر, 2016 , 1:55 ص

    متابع عن بعد

    هؤلاء هم مشاغبي اليوم. ومخالفي الأنظمة والقوانين التعليمية.وغدا مفحطين وسارقي محلات وسيارات ومدمني مخدرات.وبعده تائبين بالمقلوب وإرهابيين مجرمين...
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  11. 19
    26 أكتوبر, 2016 , 1:55 ص

    اعتقد أن المدير حرق قلوبهم على جولاتهم المليئة بالقذاره فحرقوا سيارته بسبب ميولهم الإجراميه ... لابد من عقابهم بعقاب رادع فمن أمن العقوبة اساء الأدب
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  12. 18
    26 أكتوبر, 2016 , 1:50 ص

    راجي رحمة ربه

    سيارتك الله يعوضك والله ماراح يعوضوك وهم مامردهم إلا عدم وجود القوانين الرادعه اللي توقفهم عند حدهم والسبب سياسة التعليم الله يغير الشأن ويصلح الحال
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  13. 17
    26 أكتوبر, 2016 , 1:49 ص

    ناس

    المفروض مدير المدرسه يتعاقب ليش تاخذ الجوالات عليهم ترا فيها ارقام وخصوصيات الطلاب نشوف رد اداره التعليم من تصرفات المدير
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  14. 16
    26 أكتوبر, 2016 , 1:47 ص

    الصراحة

    العنف يولد عنف وكراهية
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  15. 15
    26 أكتوبر, 2016 , 1:43 ص

    زائره

    نسال الله ان يهديهم يارب وماقمت به من عمل لابدلاي مدير القيام به هم جاوا للعلم وليس لاستخدام الأجهزه أرجوان يكون هناك عقاب قاسي ليكونوا عبره لغيرهم
    لا يعجبني(6) اعجبني(5)
  16. 14
    26 أكتوبر, 2016 , 1:43 ص

    الزهراني

    نتمنى تغريمهم السيارة بسيارة جديدة وجلدهم امام المدرسة بحيث يكون جلد محترم حتى يكونوا عبرة لمن يحاول يقلدهم للاسف يكون سلوك الطلاب بهذا الشكل
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  17. 13
    26 أكتوبر, 2016 , 1:42 ص

    اضربوا بيد من حديد هالدشير انفلتوا ولكن مع الانظمة الجديده هناك صرامه وعدل ما هم باحسن من بن سعود اللي قصوه . لعل الجميع يعي الرسالة حزم حزم حزم
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  18. 12
    26 أكتوبر, 2016 , 1:41 ص

    ابو ايلاف س

    حتي في هذة الحادثه بعض التعليقات تحملها الوافدين وش هالعنصريه الله لا يسامح من ابتلئ فيها اتقوا الله بس
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  19. 11
    26 أكتوبر, 2016 , 1:40 ص

    أبو محمد

    العصا تحسًن التعليم وتؤدب الطلاب والطالبات .
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  20. 10
    26 أكتوبر, 2016 , 1:38 ص
    عدد التعليقات:458

    ابونواف...

    اثرت الجاليات في سلوك ابناء الوطن فاانتشر النشوق وثمرة القورو التي له تأثير مفتر وتخلف قداره اثرها في الأفواه والجدران والاسطح والسلوك
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  21. 9
    26 أكتوبر, 2016 , 1:34 ص
    عدد التعليقات:458

    ابونواف...

    يجب ردع العابثين والتشهير بهم فمن يحرق سيارة في هذا السن ماذا يفعل اذاكبر يجب تقويم سلوكهم ومعاقبتهم شرعاً وتعويض مدير المدرسه معنوياًومادياً
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  22. 8
    26 أكتوبر, 2016 , 1:23 ص

    يح يح

    باذن الله ياخذون عقابهم الصارم ثم يغرمون قيمه السياره ثم يطردون ويعمم عنهم في جميع المدارس ولايقبلون \\ من اجل تنباك\\ واوليا امورهم يشتكون منهم دشير
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  23. 7
    26 أكتوبر, 2016 , 1:21 ص

    ابوعلى

    وزير التعليم أين هيبة المدرس
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  24. 6
    26 أكتوبر, 2016 , 1:19 ص

    ابو فهد

    اذا لم يكن هناك عقاب رادع فلن تحل المشكله بل ستتطور للاسوى لذالك يجب التعجيل بالعقاب ليدرك الجميع حجم العقوبه لتكون رادع للجميع
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  25. 5
    26 أكتوبر, 2016 , 1:19 ص

    ابوعلى

    والله هؤلا المفروض سجن لا يقل عن سنتين وتغريمهم سياره جديده للمعلم وإباءهم سجن سنه وحرمانهم من الدراسه أربع سنوات
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  26. 4
    26 أكتوبر, 2016 , 1:16 ص

    مالنا شغل

    الله يعينك الواحد مو قادر يربي عياله كيف يربي عيال الناس والله انك في جهاد ويطلع وزير يقول الموظف مايعمل الا ساعة
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  27. 3
    26 أكتوبر, 2016 , 1:15 ص

    خالد

    (( نشوق )) هذا لايستخدمة الا اليمنيين وهم من نشره بين المراهقين قلنالكم نظفوا البلد
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  28. 2
    26 أكتوبر, 2016 , 1:13 ص

    خابرينهم

    إذا مالقيتوهم من المولدين الوافدين وخاصة الشام واليمن والأفارقه ومن اللي ساكنين في الأحياء العشوائيه ... فأنا ما أعرف شيء ... وستتضح لكم الحقائق
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  29. 1
    26 أكتوبر, 2016 , 1:08 ص

    حسن

    الله يعينك المفروض يعاقبوا ثم بعد انهاء العقوبة يرسلوا للخطوط الامامية في الحد الجنوبي
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