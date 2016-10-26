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قبل لحظات من تنفيذ القصاص..العفو عن جاني ربط حبل حول عنق شقيقته وشنقها حتى الموت في سيهات

26 أكتوبر, 2016 , 11:37 ص
قبل لحظات من تنفيذ القصاص..العفو عن جاني ربط حبل حول عنق شقيقته وشنقها حتى الموت في سيهات
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صحيفة المرصد: تنازلت عائلة الفتاة التي قُتلت شنقاً في محافظة القطيف قبل نحو ٤ أعوام، على يدي شقيقها، عن القاتل قبل لحظات من نزوله إلى ساحة القصاص بمدينة سيهات صباح اليوم وذلك بحسب موقع”سبق”.

وتعود القضية إلى ٤ سنوات حين قام مواطن أربعيني بقتل أخته الكبرى؛ حيث ذهب إليها في منزلها وقام بربط حبل حول عنقها وشنقها حتى فارقت الحياة؛ الأمر الذي دعا أبناء المقتولة لمحاولة الانتقام بمهاجمة القاتل وتسديد ٦ طعنات إلى جسده؛ حيث نُقل حينها إلى المستشفى.



تعليقات ( 10 )

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  1. 10
    26 أكتوبر, 2016 , 12:30 م

    احمد

    لم تحن ساعته ولم ينتهي رزقه والله عليم خبير لعلها له درس يقربه من الله اكثر وأكثر
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  2. 9
    26 أكتوبر, 2016 , 12:30 م

    يالطيف

    لاتعليق .......
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  3. 8
    26 أكتوبر, 2016 , 12:10 م

    من حائل

    حرام ليش يتنازلون عنه المجرم السفاح ،،
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  4. 7
    26 أكتوبر, 2016 , 12:03 م

    عيد

    هده العائله من بلدة ام الساهك
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  5. 6
    26 أكتوبر, 2016 , 11:58 ص

    عبدالله

    الله يرحمها ويغفر لها وصبر الله اهلها فعلا الحادثه صارت قبل اربع سنوات هزت قرية ام الساهك وحادثه مفجعه
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  6. 5
    26 أكتوبر, 2016 , 11:54 ص

    عيد

    ايش هده االناس صاروا يطبقون الاقربون اولى باالمعروف لا حول ولا قوة الا باالله العلي العظيم
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  7. 4
    26 أكتوبر, 2016 , 11:43 ص

    88

    قربت القيامه و كثر القتل هناك من قتل والديه و من قتل اخته و من قتل اخوه و من قتل ابناءه و من قتل جدته و من و من
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  8. 3
    26 أكتوبر, 2016 , 11:43 ص

    وش السبب
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  9. 2
    26 أكتوبر, 2016 , 11:41 ص

    جنوبيه *

    مدري شاااقول الله يرحمها وويغفر لهم 💔💔😭😭😭😭😭
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  10. 1
    26 أكتوبر, 2016 , 11:41 ص

    طلال الرحيلي

    المفروض مايعفون عنة مجرم محترف. فين يروح من اللة
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