قبل لحظات من تنفيذ القصاص..العفو عن جاني ربط حبل حول عنق شقيقته وشنقها حتى الموت في سيهات

صحيفة المرصد: تنازلت عائلة الفتاة التي قُتلت شنقاً في محافظة القطيف قبل نحو ٤ أعوام، على يدي شقيقها، عن القاتل قبل لحظات من نزوله إلى ساحة القصاص بمدينة سيهات صباح اليوم وذلك بحسب موقع”سبق”.
وتعود القضية إلى ٤ سنوات حين قام مواطن أربعيني بقتل أخته الكبرى؛ حيث ذهب إليها في منزلها وقام بربط حبل حول عنقها وشنقها حتى فارقت الحياة؛ الأمر الذي دعا أبناء المقتولة لمحاولة الانتقام بمهاجمة القاتل وتسديد ٦ طعنات إلى جسده؛ حيث نُقل حينها إلى المستشفى.
تعليقات ( 10 )
احمدلم تحن ساعته ولم ينتهي رزقه والله عليم خبير لعلها له درس يقربه من الله اكثر وأكثر
يالطيفلاتعليق .......
من حائلحرام ليش يتنازلون عنه المجرم السفاح ،،
عيدهده العائله من بلدة ام الساهك
عبداللهالله يرحمها ويغفر لها وصبر الله اهلها فعلا الحادثه صارت قبل اربع سنوات هزت قرية ام الساهك وحادثه مفجعه
عيدايش هده االناس صاروا يطبقون الاقربون اولى باالمعروف لا حول ولا قوة الا باالله العلي العظيم
88قربت القيامه و كثر القتل هناك من قتل والديه و من قتل اخته و من قتل اخوه و من قتل ابناءه و من قتل جدته و من و من
جنوبيه *مدري شاااقول الله يرحمها وويغفر لهم 💔💔😭😭😭😭😭
طلال الرحيليالمفروض مايعفون عنة مجرم محترف. فين يروح من اللة