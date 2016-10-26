قبل لحظات من تنفيذ القصاص..العفو عن جاني ربط حبل حول عنق شقيقته وشنقها حتى الموت في سيهات

صحيفة المرصد: تنازلت عائلة الفتاة التي قُتلت شنقاً في محافظة القطيف قبل نحو ٤ أعوام، على يدي شقيقها، عن القاتل قبل لحظات من نزوله إلى ساحة القصاص بمدينة سيهات صباح اليوم وذلك بحسب موقع”سبق”.

وتعود القضية إلى ٤ سنوات حين قام مواطن أربعيني بقتل أخته الكبرى؛ حيث ذهب إليها في منزلها وقام بربط حبل حول عنقها وشنقها حتى فارقت الحياة؛ الأمر الذي دعا أبناء المقتولة لمحاولة الانتقام بمهاجمة القاتل وتسديد ٦ طعنات إلى جسده؛ حيث نُقل حينها إلى المستشفى.