جازان:القصاص من مواطن طعن آخر بسكين حتى الموت

صحيفة المرصد-واس:أصدرت وزارة الداخلية اليوم بينًا حول تنفيذ حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة، وفيما يلي نص البيان :

أقدم محمد بن علي بن أحمد بن موسى عسيري – سعودي الجنسية – على قتل عبدالله بن محمد عبدالله العرافي عسيري – سعودي الجنسية – وذلك بطعنه بسكين بسبب خلاف بينهما.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصا وتأجيل تنفيذ القصاص حتى بلوغ القاصرة من ورثة القتيل ومطالبتها مع بقية الورثة بتنفيذ القصاص وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القاصرة من الورثة ومطالبتها مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا ، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وصدق من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصا بالجاني محمد بن علي بن أحمد بن موسى عسيري ” سعودي الجنسية ” اليوم الأربعاء 25 / 1 / 1438هـ بمدينة جيزان بمنطقة جازان .