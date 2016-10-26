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تعثر بيع مخطط أرض في مزاد بسبب ريال!

26 أكتوبر, 2016 , 17:45 م
تعثر بيع مخطط أرض في مزاد بسبب ريال!
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صحيفة المرصد: أنهت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والاستثمار مساء أمس، بيع مساهمة الأرض الواقعة على طريق الخليج الدولي -“جوهرة الأحساء المتعثر”- بسعر 36 ريالا للمتر المربع وبقيمة إجمالية 72 مليون ريال. وذلك في المزاد الثاني «الإعادة».

جدير بالذكر أن اللجنة نفسها عطلت المزاد 10 أشهر بعد 10 أشهر من إيقاف المزاد الأول، واعتبرت أن سعر 35 ريالا للمتر غير عادل. وتوقعت اللجنة الانتهاء من مجموعة مساهمات متعثرة مع نهاية العام الميلادي.



تعليقات ( 9 )

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  1. 9
    26 أكتوبر, 2016 , 18:28 م

    hima

    عقبال الفقر انشاءالله,لكل هوامير العقار والاراضي.
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  2. 8
    26 أكتوبر, 2016 , 18:27 م

    الزهراني

    المهم ان الريال زاد مانزل وينك ياعبدالحميد العمري انت و٢٥ اكتوبر ههههههه
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  3. 7
    26 أكتوبر, 2016 , 18:14 م

    ااببووححمموودد

    على طاري الريال .. وين ريال ***؟
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  4. 6
    26 أكتوبر, 2016 , 18:10 م

    رزان

    والله ذله
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  5. 5
    26 أكتوبر, 2016 , 18:09 م

    الهمداني

    انا بصراحة افكر اشتري سكن في القاهرة فرصة دام الجنية نازل
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  6. 4
    26 أكتوبر, 2016 , 17:56 م

    الفيصل

    ودك ان شاء الله منها واردى...لتجار التراب عديمي الضمير ان شاء الله بريال نشوف المتر .
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  7. 3
    26 أكتوبر, 2016 , 17:52 م

    السدغاني

    طبعا الريال يفرق في الأمتار
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  8. 2
    26 أكتوبر, 2016 , 17:50 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    أستغفرالله وأتوب اليه
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  9. 1
    26 أكتوبر, 2016 , 17:49 م

    مافهمت شي
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