تعثر بيع مخطط أرض في مزاد بسبب ريال!

صحيفة المرصد: أنهت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والاستثمار مساء أمس، بيع مساهمة الأرض الواقعة على طريق الخليج الدولي -“جوهرة الأحساء المتعثر”- بسعر 36 ريالا للمتر المربع وبقيمة إجمالية 72 مليون ريال. وذلك في المزاد الثاني «الإعادة».

جدير بالذكر أن اللجنة نفسها عطلت المزاد 10 أشهر بعد 10 أشهر من إيقاف المزاد الأول، واعتبرت أن سعر 35 ريالا للمتر غير عادل. وتوقعت اللجنة الانتهاء من مجموعة مساهمات متعثرة مع نهاية العام الميلادي.