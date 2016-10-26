تعثر بيع مخطط أرض في مزاد بسبب ريال!

صحيفة المرصد: أنهت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والاستثمار مساء أمس، بيع مساهمة الأرض الواقعة على طريق الخليج الدولي -“جوهرة الأحساء المتعثر”- بسعر 36 ريالا للمتر المربع وبقيمة إجمالية 72 مليون ريال. وذلك في المزاد الثاني «الإعادة».
جدير بالذكر أن اللجنة نفسها عطلت المزاد 10 أشهر بعد 10 أشهر من إيقاف المزاد الأول، واعتبرت أن سعر 35 ريالا للمتر غير عادل. وتوقعت اللجنة الانتهاء من مجموعة مساهمات متعثرة مع نهاية العام الميلادي.
تعليقات ( 9 )
himaعقبال الفقر انشاءالله,لكل هوامير العقار والاراضي.
الزهرانيالمهم ان الريال زاد مانزل وينك ياعبدالحميد العمري انت و٢٥ اكتوبر ههههههه
ااببووححممووددعلى طاري الريال .. وين ريال ***؟
رزانوالله ذله
الهمدانيانا بصراحة افكر اشتري سكن في القاهرة فرصة دام الجنية نازل
الفيصلودك ان شاء الله منها واردى...لتجار التراب عديمي الضمير ان شاء الله بريال نشوف المتر .
السدغانيطبعا الريال يفرق في الأمتار
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونأستغفرالله وأتوب اليه